Тур: 7. Стадион: Эйр Албания.
История личных встреч
Албания
Чехия
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Албания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байрами Недим
|3
|0.6
|Асани Ясир
|2
|0.4
|Аслани Кристьян
|1
|0.2
|Даку Мирлинд
|1
|0.2
|Мучи Эрнест
|1
|0.2
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|Рамадани Юльбер
|0
|0
|Узуни Мюрто
|0
|0
Чехия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черны Вацлав
|3
|0.75
|Крейчи Ладислав II
|2
|0.5
|Кухта Ян
|1
|0.25
|Чванчара Томаш
|1
|0.25
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Юречка Вацлав
|0
|0
|Соучек Томаш
|0
|0
|Крал Алекс
|0
|0
|Гложек Адам
|0
|0
|Хитил Моймир
|0
|0
|Журасек Давид
|0
|0
Карточки
Албания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Весели Фредерик
|1
|0
|Стракоша Томас
|1
|0
|Асани Ясир
|1
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|Чикалеши Сокол
|1
|0
|Сулейманов Таулан
|1
|0
|Ляци Казим
|1
|0
|Байрами Недим
|1
|0
|Даку Мирлинд
|1
|0
|Митай Марио
|1
|0
|Аслани Кристьян
|1
|0
|Муйя Арбнор
|1
|0
Чехия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брабец Якуб
|1
|0
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|Шевчик Петр
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
|Провод Лукас
|1
|0
|Хитил Моймир
|1
|0
Результаты матчей
Албания
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Чехия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Албания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Чехия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
4
Албания
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Чехия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
3
43%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Албания
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Албания - Польша 2:0 Чехия - Албания 1:1 Фарерские острова - Албания 1:3 Албания - Молдова 2:0
Польша - Албания 1:0 Албания - Армения 2:0 Албания - Италия 1:3 Албания - Катар 0:1 Саудовская Аравия - Албания 1:1 Албания - Исландия 1:1 Израиль - Албания 2:1 Албания - Эстония 0:0 Албания - Израиль 1:2 Исландия - Албания 1:1 Албания - Грузия 0:0 Испания - Албания 2:1 Албания - Андорра 1:0 Англия - Албания 5:0 Албания - Польша 0:1 Венгрия - Албания 0:1
Чехия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3
Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Швейцария - Чехия 2:1 Чехия - Португалия 0:4 Испания - Чехия 2:0 Португалия - Чехия 2:0 Чехия - Испания 2:2 Чехия - Швейцария 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Швеция - Чехия 1:0 Чехия - Эстония 2:0 Чехия - Кувейт 7:0 Беларусь - Чехия 0:2 Чехия - Уэльс 2:2
Результаты матчей
Албания
Чехия
Точный счет
2:0
2 раза 100%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Албания
Чехия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
32
22
14
22
Группа E
Группа E
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (2)
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 2
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Албания - Чехия
Исход игры
Албания
5.6% (3)
Ничья
22.2% (12)
Чехия
72.2% (39)
Тотал 2.5
Больше
38% (19)
Меньше
62% (31)
Обе команды забьют
Да
60% (30)
Нет
40% (20)
Популярный счёт
1:2 Чехия
31.5% (17)
1:1 Ничья
20.4% (11)
0:2 Чехия
16.7% (9)
0:1 Чехия
16.7% (9)
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