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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Албания
FIFA #62
 
Позже
Чехия
FIFA #37
Прогнозы 54
Албания 5.6% (3)
X 22.2% (12)
Чехия 72.2% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Албания
Ничья
Чехия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Албания
Чехия

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2ОМ
1:1
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Албания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байрами Недим 3 0.6
Асани Ясир 2 0.4
Аслани Кристьян 1 0.2
Даку Мирлинд 1 0.2
Мучи Эрнест 1 0.2
Хюсай Эльсейд 0 0
Рамадани Юльбер 0 0
Узуни Мюрто 0 0
Чехия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черны Вацлав 3 0.75
Крейчи Ладислав II 2 0.5
Кухта Ян 1 0.25
Чванчара Томаш 1 0.25
Цоуфал Владимир 0 0
Юречка Вацлав 0 0
Соучек Томаш 0 0
Крал Алекс 0 0
Гложек Адам 0 0
Хитил Моймир 0 0
Журасек Давид 0 0

Карточки

Албания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Весели Фредерик 1 0
Стракоша Томас 1 0
Асани Ясир 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Чикалеши Сокол 1 0
Сулейманов Таулан 1 0
Ляци Казим 1 0
Байрами Недим 1 0
Даку Мирлинд 1 0
Митай Марио 1 0
Аслани Кристьян 1 0
Муйя Арбнор 1 0
Чехия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брабец Якуб 1 0
Цоуфал Владимир 1 0
Шевчик Петр 1 0
Соучек Томаш 1 0
Провод Лукас 1 0
Хитил Моймир 1 0

Результаты матчей

Албания
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Чехия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Албания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Чехия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
4
Албания
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Чехия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
3
43%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Албания
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Албания - Польша 2:0 Чехия - Албания 1:1 Фарерские острова - Албания 1:3 Албания - Молдова 2:0
Польша - Албания 1:0 Албания - Армения 2:0 Албания - Италия 1:3 Албания - Катар 0:1 Саудовская Аравия - Албания 1:1 Албания - Исландия 1:1 Израиль - Албания 2:1 Албания - Эстония 0:0 Албания - Израиль 1:2 Исландия - Албания 1:1 Албания - Грузия 0:0 Испания - Албания 2:1 Албания - Андорра 1:0 Англия - Албания 5:0 Албания - Польша 0:1 Венгрия - Албания 0:1
Чехия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3
Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Швейцария - Чехия 2:1 Чехия - Португалия 0:4 Испания - Чехия 2:0 Португалия - Чехия 2:0 Чехия - Испания 2:2 Чехия - Швейцария 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Швеция - Чехия 1:0 Чехия - Эстония 2:0 Чехия - Кувейт 7:0 Беларусь - Чехия 0:2 Чехия - Уэльс 2:2

Результаты матчей

Албания
Чехия

Точный счет

2:0
2 раза 100%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Албания
Чехия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
2
1.5
2
2
1
4
2.5
2
2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
2.
Чехия
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
3.
Молдова
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
4.
Польша
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
5.
Фарерские острова
 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Польша
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Молдова
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Чехия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Фарерские острова
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Албания
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
3.
Молдова
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Фарерские острова
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
5.
Польша
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 8 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Черногория Вуячич Игор 1 2
Латвия Эмсис Эдуард 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Албания - Чехия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 октября 2023, осталось 2 дня 11 часов 21 минуту.



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    • Прогнозы 54
    Албания 5.6% (3)
    X 22.2% (12)
    Чехия 72.2% (39)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Албания
    Ничья
    Чехия
    3.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Албания - Чехия

    Исход игры
    Албания
    5.6% (3)
    Ничья
    22.2% (12)
    Чехия
    72.2% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    38% (19)
    Меньше
    62% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (30)
    Нет
    40% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Чехия
    31.5% (17)
    1:1 Ничья
    20.4% (11)
    0:2 Чехия
    16.7% (9)
    0:1 Чехия
    16.7% (9)
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    Албания
    Чехия
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