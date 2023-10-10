Тур: 7. Стадион: Олимпийский стадион (Севилья). Главный судья: Гозубуик Сердар
История личных встреч
Испания
Шотландия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
2.33
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
67
Бомбардиры внутри турнира
Испания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|3
|0.75
|Мората Альваро
|3
|0.75
|Ольмо Дани
|2
|0.5
|Торрес Ферран
|2
|0.5
|Уильямс Нико
|1
|0.25
|Мерино Микель
|1
|0.25
|Баэна Алехандро
|1
|0.25
|Гави
|1
|0.25
|Ямаль Ламин
|1
|0.25
|Фабиан Руис
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Родри Эрнандес
|0
|0
|Гайя Хосе
|0
|0
|Асенсио Марко
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
Шотландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мактоминай Скотт
|6
|1.2
|Макгинн Джон
|2
|0.4
|Дайкс Линдон
|1
|0.2
|Маклин Кенни
|1
|0.2
|Макгрегор Каллум
|1
|0.2
|Портеус Райан
|1
|0.2
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Хендри Джек
|0
|0
Карточки
Испания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Субименди Мартин
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
|Гави
|1
|0
Шотландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|Портеус Райан
|2
|0
|Армстронг Стюарт
|1
|0
|Макгинн Джон
|1
|0
|Ганн Энгус
|1
|0
|Тирни Киран
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Мактоминай Скотт
|1
|0
|Дайкс Линдон
|1
|0
|Хикки Аарон
|1
|0
Результаты матчей
Испания
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Шотландия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Испания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шотландия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
7
Испания
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Шотландия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
2
40%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
12
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
7%
3
25%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
4
27%
4
33%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Испания
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Испания - Кипр 6:0 Грузия - Испания 1:7 Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1
Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0 Марокко - Испания 0:0 Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Иордания - Испания 1:3 Португалия - Испания 0:1 Испания - Швейцария 1:2 Испания - Чехия 2:0 Швейцария - Испания 0:1 Чехия - Испания 2:2 Испания - Португалия 1:1 Испания - Исландия 5:0 Испания - Албания 2:1 Испания - Швеция 1:0
Шотландия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Шотландия - Англия 1:3 Кипр - Шотландия 0:3 Шотландия - Грузия 2:0 Норвегия - Шотландия 1:2
Шотландия - Испания 2:0 Шотландия - Кипр 3:0 Турция - Шотландия 2:1 Украина - Шотландия 0:0 Шотландия - Ирландия 2:1 Шотландия - Украина 3:0 Армения - Шотландия 1:4 Ирландия - Шотландия 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Шотландия - Украина 1:3 Австрия - Шотландия 2:2 Шотландия - Польша 1:1 Шотландия - Дания 2:0 Молдова - Шотландия 0:2 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Шотландия - Израиль 3:2
Результаты матчей
Испания
Шотландия
Точный счет
3:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
2:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
6
1 раз 50%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:7
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
7
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:7
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
7
1 раз 25%
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Испания
Шотландия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
23
22
22
22
Группа A
Группа A
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (2)
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 2
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 2
Прогнозы на матч Испания - Шотландия
Исход игры
Испания
95.2% (60)
Ничья
0% (0)
Шотландия
4.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
54.24% (32)
Меньше
45.76% (27)
Обе команды забьют
Да
42.37% (25)
Нет
57.63% (34)
Популярный счёт
2:0 Испания
33.3% (21)
3:1 Испания
22.2% (14)
2:1 Испания
14.3% (9)
3:0 Испания
9.5% (6)
1:0 Испания
9.5% (6)
1:2 Шотландия
3.2% (2)
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