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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
Испания
FIFA #10
 
Позже
Шотландия
FIFA #31
Прогнозы 62
Испания 95.2% (59)
X 0% (0)
Шотландия 4.8% (3)
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Лучшие коэффициенты
Испания
Ничья
Шотландия
5.70
6.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Испания
Шотландия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Е2ОМ
2:0
Е2
3:1
Е2
2:3

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

2.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
67

Бомбардиры внутри турнира

Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 3 0.75
Мората Альваро 3 0.75
Ольмо Дани 2 0.5
Торрес Ферран 2 0.5
Уильямс Нико 1 0.25
Мерино Микель 1 0.25
Баэна Алехандро 1 0.25
Гави 1 0.25
Ямаль Ламин 1 0.25
Фабиан Руис 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Родри Эрнандес 0 0
Гайя Хосе 0 0
Асенсио Марко 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Шотландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мактоминай Скотт 6 1.2
Макгинн Джон 2 0.4
Дайкс Линдон 1 0.2
Маклин Кенни 1 0.2
Макгрегор Каллум 1 0.2
Портеус Райан 1 0.2
Робертсон Эндрю 0 0
Хендри Джек 0 0

Карточки

Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Субименди Мартин 1 0
Пино Йереми 1 0
Гави 1 0
Шотландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертсон Эндрю 2 0
Портеус Райан 2 0
Армстронг Стюарт 1 0
Макгинн Джон 1 0
Ганн Энгус 1 0
Тирни Киран 1 0
Хендри Джек 1 0
Мактоминай Скотт 1 0
Дайкс Линдон 1 0
Хикки Аарон 1 0

Результаты матчей

Испания
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Шотландия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Испания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шотландия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
7
Испания
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Шотландия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
2
40%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
12
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
7%
3
25%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
4
27%
4
33%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Испания
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Испания - Кипр 6:0 Грузия - Испания 1:7 Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1
Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0 Марокко - Испания 0:0 Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Иордания - Испания 1:3 Португалия - Испания 0:1 Испания - Швейцария 1:2 Испания - Чехия 2:0 Швейцария - Испания 0:1 Чехия - Испания 2:2 Испания - Португалия 1:1 Испания - Исландия 5:0 Испания - Албания 2:1 Испания - Швеция 1:0
Шотландия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Шотландия - Англия 1:3 Кипр - Шотландия 0:3 Шотландия - Грузия 2:0 Норвегия - Шотландия 1:2
Шотландия - Испания 2:0 Шотландия - Кипр 3:0 Турция - Шотландия 2:1 Украина - Шотландия 0:0 Шотландия - Ирландия 2:1 Шотландия - Украина 3:0 Армения - Шотландия 1:4 Ирландия - Шотландия 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Шотландия - Украина 1:3 Австрия - Шотландия 2:2 Шотландия - Польша 1:1 Шотландия - Дания 2:0 Молдова - Шотландия 0:2 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Шотландия - Израиль 3:2

Результаты матчей

Испания
Шотландия

Точный счет

3:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
2:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
6
1 раз 50%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:7
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
7
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:7
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
7
1 раз 25%
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Испания
Шотландия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
3
1
2.5
2
3
2
2
3.5
2
2
4.5
2
2
5.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Испания
 Заявка 4 3 0 1 16 - 3 9
3.
Норвегия
 Заявка 5 2 1 2 7 - 8 7
4.
Грузия
 Заявка 5 1 1 3 5 - 13 4
5.
Кипр
 Заявка 5 0 0 5 2 - 17 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Испания
 Заявка 2 2 0 0 9 - 0 6
3.
Норвегия
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Грузия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 8 1
5.
Кипр
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Испания
 Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
3.
Грузия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Норвегия
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
5.
Кипр
 Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 8 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Черногория Вуячич Игор 1 2
Латвия Эмсис Эдуард 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Испания - Шотландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 октября 2023, осталось 2 дня 11 часов 21 минуту.

    Главный судья: Гозубуик Сердар

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  • 32 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 62
    Испания 95.2% (59)
    X 0% (0)
    Шотландия 4.8% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Испания
    Ничья
    Шотландия
    5.70
    6.10
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    9.20
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Испания - Шотландия

    Исход игры
    Испания
    95.2% (60)
    Ничья
    0% (0)
    Шотландия
    4.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.24% (32)
    Меньше
    45.76% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    42.37% (25)
    Нет
    57.63% (34)
    Популярный счёт
    2:0 Испания
    33.3% (21)
    3:1 Испания
    22.2% (14)
    2:1 Испания
    14.3% (9)
    3:0 Испания
    9.5% (6)
    1:0 Испания
    9.5% (6)
    1:2 Шотландия
    3.2% (2)
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    Испания
    Шотландия
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