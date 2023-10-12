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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Андорра
FIFA #153
0:3
Конец матча
Косово
FIFA #111
0'
14' Желтая карточка
Войвода Мергим
14' Желтая карточка
Алаез Жорди
0:1
26' Гол
Рашица Милот
44' Желтая карточка
Валес Эрик
0:2
71' Гол
Рашица Милот
78' Желтая карточка
Делова Люмбардх
80' Желтая карточка
Пуйоль Марк
0:3
83' Гол
Зекири Альтин
88' Желтая карточка
Санчес Аарон
90'+6

Ход матча

14'
 
Войвода Мергим
14'
Алаез Жорди
 
26'
0:1
Рашица Милот
(Муслия Флоран)
44'
Валес Эрик
 
46'
 
Бютюки Зюмер
Крешник Хайризи
47'
 
Фазлии Бетим
Лосаж Флорьян
56'
Гарсия Марк
Алаез Жорди
 
56'
Пуйоль Марк
Валес Эрик
 
66'
 
Кореница Меритон
Рахмани Альбион
71'
0:2
Рашица Милот
75'
Виейра Марсио
Ребес Марк
 
75'
Санчес Аарон
Фернандес Исан
 
75'
 
Бериша Бернард
Зюба Чендрим
75'
 
Зекири Альтин
Муслия Флоран
78'
 
Делова Люмбардх
80'
Пуйоль Марк
 
83'
0:3
Зекири Альтин
(Рашица Милот)
88'
Помарес Франсиско
Льовера Макс
 
88'
Санчес Аарон
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 5
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Андорра 7.6% (9)
X 13.6% (16)
Косово 78.8% (93)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Альварес
Икер
18
Рубио
Хесус
II
5
Льовера
Макс
3
Валес
Марк
15
Сан-Никола
Мойсес
14
Алаез
Жорди
6
Валес
Эрик
4
Ребес
Марк
17
Сервос
Жоан
11
Фернандес
Исан
10
Фернандес
Рикард
12
Мурич
Ариянет
13
Делова
Люмбардх
3
Алити
Фидан
6
Крешник
Хайризи
2
Хадергьонай
Флорент
19
Лосаж
Флорьян
17
Зюба
Чендрим
8
Муслия
Флоран
15
Войвода
Мергим
7
Рашица
Милот
9
Рахмани
Альбион
Андорра
4-4-2
Косово
3-5-1-1

История личных встреч

Андорра
Косово

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Е2ОМ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Андорра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Росас Альберт 2 0.29
Виейра Марсио 1 0.14
Сервос Жоан 0 0
Алаведра Альберт 0 0
Косово
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 3 (1) 0.43
Рашица Милот 2 0.29
Жегрова Эдон 1 0.14
Зекири Альтин 1 0.14
Муслия Флоран 0 0
Кореница Меритон 0 0

Карточки

Андорра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ребес Марк 2 1
Пуйоль Марк 2 0
Льовера Макс 2 0
Валес Эрик 2 0
Гильен Жоэль 2 0
Валес Марк 1 0
Санчес Аарон 1 0
Сан-Никола Мойсес 1 0
Алаез Жорди 1 0
Косово
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Войвода Мергим 3 0
Мурики Ведат 1 1
Крьезиу Хекуран 2 0
Ррахмани Амир 2 0
Дрешевич Ибрахим 2 0
Лосаж Флорьян 2 0
Крюезиу Мирлинд 2 0
Алити Фидан 1 0
Бериша Бернард 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Делова Люмбардх 1 0

Результаты матчей

Андорра
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Косово
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Андорра
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Косово
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
4
Андорра
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Косово
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Андорра
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Швейцария - Андорра 3:0 Андорра - Беларусь 0:0 Уэска - Андорра 0:1 Химнастик - Андорра 1:2
Вильярреал-2 - Андорра 3:0 Жирона - Андорра 2:2 Тулуза - Андорра 0:0 Израиль - Андорра 2:1 Андорра - Швейцария 1:2 Косово - Андорра 1:1 Андорра - Румыния 0:2 Андорра - Бадалона Футур 1:0 Гибралтар - Андорра 1:0 Андорра - Австрия 0:1 Андорра - Латвия 1:1 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Уэска - Андорра 3:1 Барселона-2 - Андорра 0:1 Андорра - Эспаньол-2 3:1 Жирона - Андорра 2:0
Косово
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Румыния - Косово 2:0 Косово - Швейцария 2:2 Беларусь - Косово 2:1 Косово - Румыния 0:0
Косово - Андорра 1:1 Израиль - Косово 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Косово - Армения 2:2 Косово - Кипр 5:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Греция - Косово 2:0 Косово - Северная Ирландия 3:2 Косово - Греция 0:1 Кипр - Косово 0:2 Швейцария - Косово 1:1 Косово - Буркина-Фасо 5:0 Греция - Косово 1:1 Косово - Иордания 0:2 Косово - Грузия 1:2 Швеция - Косово 3:0

Результаты матчей

Андорра
Косово

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Андорра
Косово

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
2.
Румыния
 Заявка 7 3 4 0 9 - 4 13
3.
Израиль
 Заявка 6 3 2 1 7 - 7 11
4.
Косово
 Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
5.
Беларусь
 Заявка 7 1 2 4 4 - 11 5
6.
Андорра
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
2.
Румыния
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Израиль
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Беларусь
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
5.
Косово
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
6.
Андорра
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Румыния
 Заявка 4 1 3 0 4 - 2 6
3.
Израиль
 Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
4.
Косово
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
5.
Беларусь
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
6.
Андорра
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 8 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Норвегия Холанн Эрлинг 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Валес Эрик получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Муслия Флоран сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Рашица Милот бьет в цель!
    • 14'
      Алаез Жорди получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Войвода Мергим получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Nacional d'Andorra. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Андорра 7.6% (9)
    X 13.6% (16)
    Косово 78.8% (93)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Андорра 0:3 Косово

    Исход игры
    Андорра
    7.6% (9)
    Ничья
    13.6% (16)
    Косово
    78.8% (93)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.51% (39)
    Меньше
    65.49% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    41.59% (47)
    Нет
    58.41% (66)
    Популярный счёт
    0:1 Косово
    29.7% (35)
    1:2 Косово
    22% (26)
    0:2 Косово
    17.8% (21)
    1:1 Ничья
    10.2% (12)
    2:1 Андорра
    4.2% (5)
    1:0 Андорра
    3.4% (4)
    1:3 Косово
    2.5% (3)
    0:3 Косово
    1.7% (2)
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