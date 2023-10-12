Тур: 7. Стадион: Насьонал.
0'
14' Желтая карточкаВойвода Мергим
14' Желтая карточкаАлаез Жорди
0:1
26' ГолРашица Милот
44' Желтая карточкаВалес Эрик
0:2
71' ГолРашица Милот
78' Желтая карточкаДелова Люмбардх
80' Желтая карточкаПуйоль Марк
0:3
83' ГолЗекири Альтин
88' Желтая карточкаСанчес Аарон
90'+6
Ход матча
14'
14'
26'
0:1
44'
71'
0:2
78'
80'
83'
0:3
88'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 8
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 5
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
14
Алаез
Жорди
17
Сервос
Жоан
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Рубио ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Алаез ЖордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сервос ЖоанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гарсия МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Рубио ХордиПолузащитник
-
16 Ремолинс ОтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кольдо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Зюба ЧендримПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бютюки ЗюмерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Глиха Примож
История личных встреч
Андорра
Косово
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Андорра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Росас Альберт
|2
|0.29
|Виейра Марсио
|1
|0.14
|Сервос Жоан
|0
|0
|Алаведра Альберт
|0
|0
Косово
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|3 (1)
|0.43
|Рашица Милот
|2
|0.29
|Жегрова Эдон
|1
|0.14
|Зекири Альтин
|1
|0.14
|Муслия Флоран
|0
|0
|Кореница Меритон
|0
|0
Карточки
Андорра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ребес Марк
|2
|1
|Пуйоль Марк
|2
|0
|Льовера Макс
|2
|0
|Валес Эрик
|2
|0
|Гильен Жоэль
|2
|0
|Валес Марк
|1
|0
|Санчес Аарон
|1
|0
|Сан-Никола Мойсес
|1
|0
|Алаез Жорди
|1
|0
Косово
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Войвода Мергим
|3
|0
|Мурики Ведат
|1
|1
|Крьезиу Хекуран
|2
|0
|Ррахмани Амир
|2
|0
|Дрешевич Ибрахим
|2
|0
|Лосаж Флорьян
|2
|0
|Крюезиу Мирлинд
|2
|0
|Алити Фидан
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Делова Люмбардх
|1
|0
Результаты матчей
Андорра
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Косово
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Андорра
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Косово
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
4
Андорра
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Косово
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Андорра
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Швейцария - Андорра 3:0 Андорра - Беларусь 0:0 Уэска - Андорра 0:1 Химнастик - Андорра 1:2
Вильярреал-2 - Андорра 3:0 Жирона - Андорра 2:2 Тулуза - Андорра 0:0 Израиль - Андорра 2:1 Андорра - Швейцария 1:2 Косово - Андорра 1:1 Андорра - Румыния 0:2 Андорра - Бадалона Футур 1:0 Гибралтар - Андорра 1:0 Андорра - Австрия 0:1 Андорра - Латвия 1:1 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Уэска - Андорра 3:1 Барселона-2 - Андорра 0:1 Андорра - Эспаньол-2 3:1 Жирона - Андорра 2:0
Косово
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Румыния - Косово 2:0 Косово - Швейцария 2:2 Беларусь - Косово 2:1 Косово - Румыния 0:0
Косово - Андорра 1:1 Израиль - Косово 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Косово - Армения 2:2 Косово - Кипр 5:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Греция - Косово 2:0 Косово - Северная Ирландия 3:2 Косово - Греция 0:1 Кипр - Косово 0:2 Швейцария - Косово 1:1 Косово - Буркина-Фасо 5:0 Греция - Косово 1:1 Косово - Иордания 0:2 Косово - Грузия 1:2 Швеция - Косово 3:0
Результаты матчей
Андорра
Косово
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Андорра
Косово
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
Группа I
Группа I
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (2)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 3
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Андорра 0:3 Косово
Исход игры
Андорра
7.6% (9)
Ничья
13.6% (16)
Косово
78.8% (93)
Тотал 2.5
Больше
34.51% (39)
Меньше
65.49% (74)
Обе команды забьют
Да
41.59% (47)
Нет
58.41% (66)
Популярный счёт
0:1 Косово
29.7% (35)
1:2 Косово
22% (26)
0:2 Косово
17.8% (21)
1:1 Ничья
10.2% (12)
2:1 Андорра
4.2% (5)
1:0 Андорра
3.4% (4)
1:3 Косово
2.5% (3)
0:3 Косово
1.7% (2)
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