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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Латвия
FIFA #136
2:0
Второй тайм: 76'
Армения
FIFA #91
0'
31' Желтая карточка
Ароян Вараздат
31' Желтая карточка
Ошс Марцис
1:0
39' Гол
Икауниекс Янис
53' Вторая желтая карточка
Ошс Марцис
65' Желтая карточка
Эмсис Эдуард
2:0
68' Гол
Балодис Даниэль

Ход матча

31'
 
Ароян Вараздат
31'
Ошс Марцис
 
39'
Икауниекс Янис
(Яунземс Алвис)
1:0
53'
Ошс Марцис
 
55'
Дубра Каспар
Дашкевич Эдуард
 
59'
 
Ранос Грант-Леон
Мкртчян Степа
65'
Эмсис Эдуард
 
68'
Балодис Даниэль
2:0
70'
 
Севикян Эдгар
Барсегян Тигран
70'
 
Серобян Артур
Бриаско-Балекян Норберто

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогнозы 159
Латвия 7.5% (12)
X 9.4% (15)
Армения 83% (132)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Латвия
Ничья
Армения
4.27
3.80
6.10
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Озолс
Роберт
11
Савалниекс
Робертс
3
Ошс
Марцис
21
Балодис
Даниэль
14
Цыганик
Андрей
8
Эмсис
Эдуард
22
Савельевс
Алексейс
16
Яунземс
Алвис
10
Икауниекс
Янис
7
Дашкевич
Эдуард
20
Робертс
Улдрикис
1
Чанчаревич
Огньен
22
Арутюнян
Георгий
3
Ароян
Вараздат
5
Мкртчян
Степа
21
Тикнизян
Наир
8
Сперцян
Эдуард
6
Иву
Угучукву
20
Дашян
Артак
11
Барсегян
Тигран
14
Бриаско-Балекян
Норберто
10
Селараян
Лукас
Латвия
4-2-3-1
Армения
4-3-3

История личных встреч

Латвия
Армения

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

Е2ОМ
2:1
ТМС
2:0
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
270

Бомбардиры внутри турнира

Латвия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Савалниекс Робертс 1 0.17
Икауниекс Янис 1 0.17
Эмсис Эдуард 1 0.17
Кристерс Тоберс 1 0.17
Гутковский Владислав 0 0
Яунземс Алвис 0 0
Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 2 0.33
Ранос Грант-Леон 2 0.33
Дашян Артак 1 0.17
Тикнизян Наир 1 0.17
Барсегян Тигран 1 (1) 0.17
Сперцян Эдуард 0 0
Иву Угучукву 0 0

Карточки

Латвия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ошс Марцис 2 1
Эмсис Эдуард 2 1
Кристерс Тоберс 3 0
Цыганик Андрей 2 0
Зюзин Артур 1 0
Савалниекс Робертс 1 0
Икауниекс Янис 1 0
Дубра Каспар 1 0
Сорокин Владислав 1 0
Робертс Улдрикис 1 0
Черномордийс Антонийс 1 0
Савельевс Алексейс 1 0
Яунземс Алвис 1 0
Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 4 0
Чанчаревич Огньен 2 0
Байрамян Хорен 1 0
Барсегян Тигран 1 0
Бичахчян Ваан 1 0
Бриаско-Балекян Норберто 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Сперцян Эдуард 1 0
Мкртчян Сергей 1 0
Ранос Грант-Леон 1 0
Мкртчян Степа 1 0

Результаты матчей

Латвия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Армения
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
1
Латвия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Армения
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

0
2
Латвия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Армения
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
25%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

13
8
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
15%
3
38%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
3
38%
61-75
4
31%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Латвия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Латвия - Уэльс 0:2 Хорватия - Латвия 5:0 Армения - Латвия 2:1 Латвия - Турция 2:3
Уэльс - Латвия 1:0 Ирландия - Латвия 3:2 Латвия - Исландия 1:1 Латвия - Эстония 1:1 Андорра - Латвия 1:1 Латвия - Молдова 1:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Молдова - Латвия 2:4 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Латвия - Андорра 3:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Латвия - Кувейт 1:1 Гибралтар - Латвия 1:3 Норвегия - Латвия 0:0 Латвия - Турция 1:2 Латвия - Нидерланды 0:1
Армения
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Армения - Хорватия 0:1 Турция - Армения 1:1 Армения - Латвия 2:1 Уэльс - Армения 2:4
Армения - Кипр 2:2 Армения - Турция 1:2 Албания - Армения 2:0 Косово - Армения 2:2 Ирландия - Армения 3:2 Армения - Украина 0:5 Армения - Шотландия 1:4 Украина - Армения 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Армения - Ирландия 1:0 Норвегия - Армения 9:0 Армения - Черногория 1:0 Армения - Германия 1:4 Армения - Северная Македония 0:5 Румыния - Армения 1:0 Исландия - Армения 1:1

Результаты матчей

Латвия
Армения

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Латвия
Армения

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорватия
 Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
2.
Турция
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
3.
Уэльс
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
4.
Армения
 0:2 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
5.
Латвия
 2:0 Заявка 6 1 0 5 5 - 13 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорватия
 Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
2.
Турция
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Уэльс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Латвия
 2:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
5.
Армения
 0:2 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорватия
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Турция
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Армения
 0:2 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
4.
Уэльс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Латвия
 2:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 8 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    75'
    Савалниекс опасно закрутил мяч в сторону ворот. Чанчаревич сыграл крайне неуверенно, отбив сферу точно перед собой, а вот Эмсису не хватило везения, дабы добить в пустые ворота!
  • Угловой
    74'
    Улдрикис пусть и не имел никакой поддержки на чужой половине поля, однако форвард выжал максимум из эпизода и заработал угловой для своей команды. 
  • Замена
    72'
    Двойная замена у сборной Армении. Ушли с поля Бриаско-Балекян и Барсегян. А появились Серобян и Севикян. 
  • 71'
    Продолжают хозяева проводить время в атаке. Вот и сейчас Яунземс получил игровой снаряд у правого углового флажка и никуда не торопясь скинул его назад. 
  • 70'
    Казалось, что вот-вот и сравняет счёт сборная Армении, однако ошибка Чанчаревича привела ко второму голу латвийской сборной. Это футбол!
  • Описание гола
    69'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! БАЛОДИС! Навесил от левого корнера Савалниекс. Улдрикис сделал скидку на дальнюю штангу, а там пытался замкнуть Яунземс. Защитник сборной Армении сумел выбить сферу, но точно на Балодиса, который с линии вратарской ударил точно в цель!
     
  • Угловой
    68'
    Савалниекс взялся пробивать этот штрафной, однако угодил в стенку. Мяч улетел на угловой. Шанс для хозяев. 
  • Фол, нарушение
    67'
    Улдрикис выполнил длинный пас вперёд. Икауниекс уже не успевал к этой передаче, так как Чанчаревич был первый на мяче. Но голкипер сборной Армении вместе с мячом выехал за пределы штрафной. Без карточки, но штрафной будет опасный!
  • Желтая карточка
    65'
    Суматоха возникла у углового флага сборной Латвии. Барсегян завалил на газон Эмсиса, а затем игрок латвийской сборной отмахнулся от соперника. Жёлтая карточка Эмсису. 
  • Угловой
    64'
    Затяжная атака получается у гостей. Ранос слева в штрафной получил игровой снаряд и с правой ноги пытался закрутить в дальний угол. Мяч попал в защитника. В продолжении Дашян бил с линии штрафной, сфера зацепила защитника и улетела на угловой. 
  • Судья
    63'
    Дашян сделал классный прострел к линии штрафной. Селараян пытался пробить по воротам, но упал в борьбе с защитником. Арбитр развёл руки в стороны. 
  • 62'
    Цыганик грубо ошибся перед своей штрафной, но Ранос не был готов к такому подарку и потерял сферу. Латыши уже сами дарят шансы армянской сборной. 
  • 61'
    Все игроки находятся на половине поля сборной Латвии. Никак пока не удаётся гостям довести дело до опасного момента. Ждём, изменится ли игра после выхода ещё одного форварда. 
  • Замена
    60'
    Замена у сборной Армении. Вместо защитника Мкртчяна на поле появился форвард Ранос. 
  • Фол, нарушение
    59'
    В активный прессинг бросаются армяне. Барсегян сейчас достаточно грубо толкнул в спину Икауниекса, и арбитр нашего матча зафиксировал фол. 
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    • 58'
      Последовал розыгрыш углового, а затем последовал навес от Дашяна. Озолс вышел из ворот и уверенно забрал игровой снаряд себе. Начинают давить гости. 
    • Угловой
      57'
      Пытаются гости растянуть оборону сборной Латвии. Дашян с правого фланга пытался прострелить в центр. Снаряд попал в Икауниекса и улетел на угловой. Первый корнер для Армении. 
    • 56'
      После первого тайма было преимущество у гостей по владению мячом. После удаления Ошса в этом компоненте уйдут ещё больше вперёд. 
    • Замена
      55'
      Конечно, очень тяжело сейчас будет сборной Латвии удержать своё преимущество. А пока замена у латышей. Уходит с поля Дашкевич, а появляется защитник Дубра. 
    • Опасный момент
      54'
      Сперцян мощно пробил в угол, где находился Озолс. Голкипер справился с угрозой, однако последовало добивание от Дашяна, но сфера предательски попала в защитника!
    • Жёлтая и сразу красная
      53'
      А всё-таки Обренович разобрался в эпизоде. Вспомнил он кто сфолил и показал вторую жёлтую защитнику сборной Латвии. Удаляется Ошс. Какой же шанс для армянской сборной!
    • Видеоповтор
      52'
      Посмотрел VAR этот эпизод на предмет того, где был фол. Всё-таки определили арбитры, что нарушение было до линии штрафной. Очень опасная точка. 
    • Фол, нарушение
      51'
      Отличный пас по центру на Балекяна. Форвард практически вырвался на рандеву с голкипером, но его перед штрафной сбил Ошс. А где же вторая жёлтая для защитника сборной Латвии?
    • 50'
      Активно начала второй тайм футболисты сборной Латвии. Очень тяжело будет перевернуть ход этого матча подопечным Петракова. Посмотрим, может замены изменят ситуацию на поле?
    • Травма, повреждение
      49'
      Балекян и Ошс столкнулись головами в центре поля. Фолил защитник сборной Латвии сейчас, однако ему больше и досталось в этом эпизоде. 
    • Опасный момент
      48'
      ДАШКЕВИЧ! Яунземс по правому флангу улетел вперёд и отдал классный пас в центр. Дашкевич в касание пробил по воротам, но сделал это слабо, и Чанчаревич сумел справиться!
    • 47'
      Очень мало получалось в первом тайме у гостей. Вот и сейчас Балекян навесил с правого фланга, но голкипер сборной Латвии очень легко мяч поймал в свои перчатки. 
    • 46'
      Дашкевич сразу по левому флангу опасно убежал вперёд и прострелил в центр. Яунземс сумел пробить по воротам, но сфера спокойна пришла в руки Чанчаревичу!
    • Второй тайм начался
      Стартовала вторая половина матча!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Ничего не стал добавлять к первому тайму Обренович. Уходим на перерыв. Латвия - Армения 1-0!
    • 44'
      Нравится по первому тайму в составе сборной Латвии Дашкевич. Активно действует в атаке, а сейчас помог и обороне, в подкате выбив снаряд из-по ног Барсегяна. 
    • 43'
      Довольно-таки спокойно выглядит сборная Латвии. Продолжают они владеть мячом на чужой половине поля. Нужны изменения армянской сборной. 
    • Судья
      42'
      А вот сейчас могло и удаление у гостей случиться. Ароян сыграл крайне неаккуратно и ударил по лицу Улдрикиса. Повезло капитану сборной Армении, что арбитр не показал ему вторую жёлтую карточку. 
    • 40'
      Теперь армянской сборной нужно бросать большие силы, чтобы вытащить эту встречу. Думаю, что второй тайм будет очень интересным. 
    • Описание гола
      39'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ИКАУНИЕКС! Яунземс прострелил с правого фланга, Улдрикис очень хитро пропустил снаряд дальше. Икауниекс пробил по воротам, снаряд попал в ногу защитника и оказался в сетке!
       
    • 38'
      Дашян с правого фланга выполнил классный навес на линию вратарской. Партнёры не ждали такой передачи и не успели замкнуть. Перспективный был момент.  
    • 37'
      Сперцян слева в штрафной получил очень хороший пас от партнёра. Остался Эдуард против одного защитника, но вместого того, чтобы пойти в дриблинг, он решил отдать передачу в центр. Защитник перехватил. 
    • Офсайд
      36'
      И второй офсайд в матче у сборной Латвии. На этот раз в положение "вне игры" забрался Дашкевич. 
    • 35'
      Абсолютно равный поединок пока получается у нас. Моменты есть и у той, и у другой команды. Поэтому, думаю, что голы мы сегодня всё-таки увидим. 
    • 34'
      Сперцян и Тикнизян неплохую комбинацию разыграли перед штрафной соперника. Игрок "Краснодара" низом пробил по воротам, однако попал в своего партнёра. 
    • 33'
      Поддавили хозяева. Ещё одна неплохая атака получилась. Цыганик с левого фланга выполнил высокий навес в штрафную, Чанчаревич уверенно сыграл на выходе.
    • Опасный момент
      32'
      После розыгрыша штрафного сфера отскочила к Савельевсу, который классно приложился с линии штрафной. Чанчаревич в шикарном прыжке выручил свою команду. Эффектный эпизод!
    • Желтая карточка
      30'
      Зачем-то к прошлому эпизоду прибежал Ошс. Пытался внести панику, и арбитр, не раздумывая, выписал "горчичник" защитнику сборной Латвии. 
    • Желтая карточка
      29'
      Улдрикис пытался по правому флангу пытался убежать в атаку, но против него очень цепко сыграл Ароян. Арбитр усмотрел всё-таки нарушение со стороны защитника и выписал ему предупреждение.  
    • 29'
      Ещё одна перспективная атака получилась у гостей. Селараян с правого фланга отдавал чуть назад хитрую передачу, но Эмсис сумел совершить перехват. 
    • Опасный момент
      28'
      БАРСЕГЯН! Селараян выполнил прострел с левого края штрафной. Защитник неудачно выбил мяч на Барсегяна, который метров с 8 пробил мимо нижнего угла ворот. Ответили армяне опасным моментом!
    • Опасный момент
      27'
      Савалниекс выполнил отличную передачу на ближнюю штангу. Икауниекс выполнил удар в дальний угол. Чанчаревич уже выручить не мог, но его подстраховал Тикнизян, выбивший снаряд с линии ворот. 
    • Угловой
      26'
      Дашкевич пытался выполнить навес с левого фланга, однако попал в защитника. Ещё один угловой для латвийской сборной. Стандарты по такой игре шанс. 
    • 25'
      Совсем упал темп в нашем матче. Спокойно на своей половине поля владеют мячом футболисты из Латвии. Пытался Сперцян пойти в прессинг, но партнёры его не поддержали. 
    • 24'
      К середине первого тайма забрали мяч себе футболисты сборной Армении. Но опасных моментов пока создать у них не получается. 
    • 23'
      Очень плотно в обороне действует сборная Латвии. Не получается пока вскрыть такую защиту у подопечных Петракова. Нужна импровизация, а не обычная перепасовка. 
    • 22'
      Теперь уже Бриаско-Балекян пытался догнать игровой снаряд после передачи головой Тикнизяна. Защитник здорово поставил корпус, и мяч выкатился за лицевую. 
    • 21'
      Мкртчян длинную передачу отдавал по левому флангу, рассчитывая на скорость Тикнизяна. Однако защитник "Локомотива" никак не сумел догнать сферу. Тяжело даются атаки гостям. 
    • Фол, нарушение
      20'
      Дашкевич грубо сыграл против Дашяна сейчас на левом фланге обороны. Обренович дал свисток и устно предупредил игрока латвийской сборной. 
    • 19'
      Селараян собрал сразу несколько соперников против себя на правом фланге. Ждали его партнёры навеса в штрафную, но игрок гостей снаряд потерял. 
    • 18'
      Тяжело пока приходится армянской сборной. Поддавливают хозяева, сейчас вот, например, обложили штрафную Чанчаревича аутами. 
    • 17'
      Ещё один далёкий ввод мяча в штрафную от Ошса. Мяч долетел до Икауниекса, который не сумел подстроиться, и сфера, попав в него, улетела за лицевую. 
    • 16'
      Свой Рори Делап имеется и в составе латвийской сборной. Ошс сейчас далеко выбросил аут в штрафную Чанчаревича, но защитники сыграли здорово и вынесли снаряд. 
    • 15'
      Латвийская сборная пока занимает нижнюю строчку в этой группе. Ни одного очка нет у подопечных Казакевича. Естественно, главная цель на сегодня - набрать первые очки. 
    • 14'
      Совсем нет фолов в нашем матче. Очень корректно действуют команды и нают возможности арбитру вступать в игру. Очень динамично смотрится такой футбол. 
    • 13'
      Неплохо сейчас гости по центру могли выйти в атаку, но длинная передача на Тикнизяна получилась неточной. Постепенно приходят в себя армяне. 
    • 12'
      Гораздо активнее пока выглядит латвийская сборная. Такое ощущение, что это они имеют отличную возможность выйти на Евро-2024.
    • Угловой
      11'
      Первый угловой в матче заработали хозяева. Савалниекс выполнил неплохой навес, Чанчаревич неуверенно сыграл на выходе, однако воспользоваться этим латыши не смогли. 
    • 10'
      Неплохую комбинацию на правом фланге затеяли хозяева сегодняшнего матча, но Тикнизян сыграл классно и не позволил состояться навесу у своих ворот. Отлично действует защитник московского "Локомотива" в этом сезоне. 
    • Опасный момент
      9'
      Селараян из глубины отдал шикарный пас за спину защитникам. Барсегян вырвался на рандеву с голкипером, вот только переиграть Озолса у форварда не вышло. Шикарный момент!
    • 8'
      Ароян ошибся первой своей штрафной. Улдрикис совершил перехват и отдал пас левее Дашкевичу, удар которого сумел заблокировать всё тот же Ароян. 
    • 7'
      В матче первого круга армянам удалось одержать очень непростую победу над латвийской сборной. В самой концовке смогли забить подопечные Петракова и выиграли 2-1. 
    • 6'
      Длинная передача по левой бровке на Барсегяна, но против него очень уверенно сыграл Цыганик, в подкате выбивший мяч в аут. Отлично заряжены на игру латыши. 
    • 5'
      Армянская сборная неплохо выступает в этом отборочном цикле. Продолжают они бороться за выход на Евро-2024, занимая пока третью строчку в таблице. 
    • 4'
      Тикнизян получил сферу в чужой штрафной и сделал скидку партнёру. Бриаско-Балекян пробил по воротам, но защитник сумел накрыть его выстрел. Первая неплохая атака армянской сборной. 
    • 3'
      Очень активно начинает сборная Латвии этот матч. Активно прессингуют хозяева, и уже один перехват им удалось совершить на чужой половине поля. 
    • Офсайд
      2'
      Дашкевич перехватил мяч на чужой половине поля и отдал классный пас в штрафную на Улдрикиса. Форвард хозяев забрался в офсайд, да и его удар прошёл мимо ворот. 
    • 1'
      Совсем небольшой стадион, на котором латвийская сборная принимает своих соперников, однако болельщики сегодня заполнили его почти полностью и очень активно поддерживают своих любимцев. 
    • Первый тайм начался
      Отзвучали национальные гимны, и главный арбитр матча Раде Обренович, представляющий Словению, дал стартовый свисток. С центра начали гости. 
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Яунземс Алвис сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Икауниекс Янис бьет в цель!
    • 31'
      Ошс Марцис получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Ароян Вараздат получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skonto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Латвия 2:0 Армения

    Исход игры
    Латвия
    7.5% (12)
    Ничья
    9.4% (15)
    Армения
    83% (132)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.55% (78)
    Меньше
    34.45% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    73.95% (88)
    Нет
    26.05% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Армения
    40.9% (65)
    0:1 Армения
    13.8% (22)
    1:1 Ничья
    6.9% (11)
    2:1 Латвия
    3.8% (6)
    0:2 Армения
    3.1% (5)
    1:3 Армения
    3.1% (5)
    1:0 Латвия
    1.9% (3)
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