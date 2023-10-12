Савалниекс взялся пробивать этот штрафной, однако угодил в стенку. Мяч улетел на угловой. Шанс для хозяев.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! БАЛОДИС! Навесил от левого корнера Савалниекс. Улдрикис сделал скидку на дальнюю штангу, а там пытался замкнуть Яунземс. Защитник сборной Армении сумел выбить сферу, но точно на Балодиса, который с линии вратарской ударил точно в цель!

Казалось, что вот-вот и сравняет счёт сборная Армении, однако ошибка Чанчаревича привела ко второму голу латвийской сборной. Это футбол!

Продолжают хозяева проводить время в атаке. Вот и сейчас Яунземс получил игровой снаряд у правого углового флажка и никуда не торопясь скинул его назад.

Двойная замена у сборной Армении. Ушли с поля Бриаско-Балекян и Барсегян. А появились Серобян и Севикян.

Улдрикис пусть и не имел никакой поддержки на чужой половине поля, однако форвард выжал максимум из эпизода и заработал угловой для своей команды.

Савалниекс опасно закрутил мяч в сторону ворот. Чанчаревич сыграл крайне неуверенно, отбив сферу точно перед собой, а вот Эмсису не хватило везения, дабы добить в пустые ворота!

В активный прессинг бросаются армяне. Барсегян сейчас достаточно грубо толкнул в спину Икауниекса, и арбитр нашего матча зафиксировал фол.

Все игроки находятся на половине поля сборной Латвии. Никак пока не удаётся гостям довести дело до опасного момента. Ждём, изменится ли игра после выхода ещё одного форварда.

Цыганик грубо ошибся перед своей штрафной, но Ранос не был готов к такому подарку и потерял сферу. Латыши уже сами дарят шансы армянской сборной.

Дашян сделал классный прострел к линии штрафной. Селараян пытался пробить по воротам, но упал в борьбе с защитником. Арбитр развёл руки в стороны.

Затяжная атака получается у гостей. Ранос слева в штрафной получил игровой снаряд и с правой ноги пытался закрутить в дальний угол. Мяч попал в защитника. В продолжении Дашян бил с линии штрафной, сфера зацепила защитника и улетела на угловой.

Суматоха возникла у углового флага сборной Латвии. Барсегян завалил на газон Эмсиса, а затем игрок латвийской сборной отмахнулся от соперника. Жёлтая карточка Эмсису.

Улдрикис выполнил длинный пас вперёд. Икауниекс уже не успевал к этой передаче, так как Чанчаревич был первый на мяче. Но голкипер сборной Армении вместе с мячом выехал за пределы штрафной. Без карточки, но штрафной будет опасный!

Балекян и Ошс столкнулись головами в центре поля. Фолил защитник сборной Латвии сейчас, однако ему больше и досталось в этом эпизоде.

Активно начала второй тайм футболисты сборной Латвии. Очень тяжело будет перевернуть ход этого матча подопечным Петракова. Посмотрим, может замены изменят ситуацию на поле?

Отличный пас по центру на Балекяна. Форвард практически вырвался на рандеву с голкипером, но его перед штрафной сбил Ошс. А где же вторая жёлтая для защитника сборной Латвии?

Посмотрел VAR этот эпизод на предмет того, где был фол. Всё-таки определили арбитры, что нарушение было до линии штрафной. Очень опасная точка.

А всё-таки Обренович разобрался в эпизоде. Вспомнил он кто сфолил и показал вторую жёлтую защитнику сборной Латвии. Удаляется Ошс. Какой же шанс для армянской сборной!

Сперцян мощно пробил в угол, где находился Озолс. Голкипер справился с угрозой, однако последовало добивание от Дашяна, но сфера предательски попала в защитника!

Конечно, очень тяжело сейчас будет сборной Латвии удержать своё преимущество. А пока замена у латышей. Уходит с поля Дашкевич, а появляется защитник Дубра.

После первого тайма было преимущество у гостей по владению мячом. После удаления Ошса в этом компоненте уйдут ещё больше вперёд.

Пытаются гости растянуть оборону сборной Латвии. Дашян с правого фланга пытался прострелить в центр. Снаряд попал в Икауниекса и улетел на угловой. Первый корнер для Армении.

Последовал розыгрыш углового, а затем последовал навес от Дашяна. Озолс вышел из ворот и уверенно забрал игровой снаряд себе. Начинают давить гости.

Дашкевич сразу по левому флангу опасно убежал вперёд и прострелил в центр. Яунземс сумел пробить по воротам, но сфера спокойна пришла в руки Чанчаревичу!

Очень мало получалось в первом тайме у гостей. Вот и сейчас Балекян навесил с правого фланга, но голкипер сборной Латвии очень легко мяч поймал в свои перчатки.

ДАШКЕВИЧ! Яунземс по правому флангу улетел вперёд и отдал классный пас в центр. Дашкевич в касание пробил по воротам, но сделал это слабо, и Чанчаревич сумел справиться!

Первый тайм

— Ничего не стал добавлять к первому тайму Обренович. Уходим на перерыв. Латвия - Армения 1-0!

44' Нравится по первому тайму в составе сборной Латвии Дашкевич. Активно действует в атаке, а сейчас помог и обороне, в подкате выбив снаряд из-по ног Барсегяна.

43' Довольно-таки спокойно выглядит сборная Латвии. Продолжают они владеть мячом на чужой половине поля. Нужны изменения армянской сборной.

42' А вот сейчас могло и удаление у гостей случиться. Ароян сыграл крайне неаккуратно и ударил по лицу Улдрикиса. Повезло капитану сборной Армении, что арбитр не показал ему вторую жёлтую карточку.

40' Теперь армянской сборной нужно бросать большие силы, чтобы вытащить эту встречу. Думаю, что второй тайм будет очень интересным.

39' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ИКАУНИЕКС! Яунземс прострелил с правого фланга, Улдрикис очень хитро пропустил снаряд дальше. Икауниекс пробил по воротам, снаряд попал в ногу защитника и оказался в сетке!



38' Дашян с правого фланга выполнил классный навес на линию вратарской. Партнёры не ждали такой передачи и не успели замкнуть. Перспективный был момент.

37' Сперцян слева в штрафной получил очень хороший пас от партнёра. Остался Эдуард против одного защитника, но вместого того, чтобы пойти в дриблинг, он решил отдать передачу в центр. Защитник перехватил.

36' И второй офсайд в матче у сборной Латвии. На этот раз в положение "вне игры" забрался Дашкевич.

35' Абсолютно равный поединок пока получается у нас. Моменты есть и у той, и у другой команды. Поэтому, думаю, что голы мы сегодня всё-таки увидим.

34' Сперцян и Тикнизян неплохую комбинацию разыграли перед штрафной соперника. Игрок "Краснодара" низом пробил по воротам, однако попал в своего партнёра.

33' Поддавили хозяева. Ещё одна неплохая атака получилась. Цыганик с левого фланга выполнил высокий навес в штрафную, Чанчаревич уверенно сыграл на выходе.

32' После розыгрыша штрафного сфера отскочила к Савельевсу, который классно приложился с линии штрафной. Чанчаревич в шикарном прыжке выручил свою команду. Эффектный эпизод!

30' Зачем-то к прошлому эпизоду прибежал Ошс. Пытался внести панику, и арбитр, не раздумывая, выписал "горчичник" защитнику сборной Латвии.

29' Улдрикис пытался по правому флангу пытался убежать в атаку, но против него очень цепко сыграл Ароян. Арбитр усмотрел всё-таки нарушение со стороны защитника и выписал ему предупреждение.

29' Ещё одна перспективная атака получилась у гостей. Селараян с правого фланга отдавал чуть назад хитрую передачу, но Эмсис сумел совершить перехват.

28' БАРСЕГЯН! Селараян выполнил прострел с левого края штрафной. Защитник неудачно выбил мяч на Барсегяна, который метров с 8 пробил мимо нижнего угла ворот. Ответили армяне опасным моментом!

27' Савалниекс выполнил отличную передачу на ближнюю штангу. Икауниекс выполнил удар в дальний угол. Чанчаревич уже выручить не мог, но его подстраховал Тикнизян, выбивший снаряд с линии ворот.

26' Дашкевич пытался выполнить навес с левого фланга, однако попал в защитника. Ещё один угловой для латвийской сборной. Стандарты по такой игре шанс.

25' Совсем упал темп в нашем матче. Спокойно на своей половине поля владеют мячом футболисты из Латвии. Пытался Сперцян пойти в прессинг, но партнёры его не поддержали.

24' К середине первого тайма забрали мяч себе футболисты сборной Армении. Но опасных моментов пока создать у них не получается.

23' Очень плотно в обороне действует сборная Латвии. Не получается пока вскрыть такую защиту у подопечных Петракова. Нужна импровизация, а не обычная перепасовка.

22' Теперь уже Бриаско-Балекян пытался догнать игровой снаряд после передачи головой Тикнизяна. Защитник здорово поставил корпус, и мяч выкатился за лицевую.

21' Мкртчян длинную передачу отдавал по левому флангу, рассчитывая на скорость Тикнизяна. Однако защитник "Локомотива" никак не сумел догнать сферу. Тяжело даются атаки гостям.

20' Дашкевич грубо сыграл против Дашяна сейчас на левом фланге обороны. Обренович дал свисток и устно предупредил игрока латвийской сборной.

19' Селараян собрал сразу несколько соперников против себя на правом фланге. Ждали его партнёры навеса в штрафную, но игрок гостей снаряд потерял.

18' Тяжело пока приходится армянской сборной. Поддавливают хозяева, сейчас вот, например, обложили штрафную Чанчаревича аутами.

17' Ещё один далёкий ввод мяча в штрафную от Ошса. Мяч долетел до Икауниекса, который не сумел подстроиться, и сфера, попав в него, улетела за лицевую.

16' Свой Рори Делап имеется и в составе латвийской сборной. Ошс сейчас далеко выбросил аут в штрафную Чанчаревича, но защитники сыграли здорово и вынесли снаряд.

15' Латвийская сборная пока занимает нижнюю строчку в этой группе. Ни одного очка нет у подопечных Казакевича. Естественно, главная цель на сегодня - набрать первые очки.

14' Совсем нет фолов в нашем матче. Очень корректно действуют команды и нают возможности арбитру вступать в игру. Очень динамично смотрится такой футбол.

13' Неплохо сейчас гости по центру могли выйти в атаку, но длинная передача на Тикнизяна получилась неточной. Постепенно приходят в себя армяне.

12' Гораздо активнее пока выглядит латвийская сборная. Такое ощущение, что это они имеют отличную возможность выйти на Евро-2024.

11' Первый угловой в матче заработали хозяева. Савалниекс выполнил неплохой навес, Чанчаревич неуверенно сыграл на выходе, однако воспользоваться этим латыши не смогли.

10' Неплохую комбинацию на правом фланге затеяли хозяева сегодняшнего матча, но Тикнизян сыграл классно и не позволил состояться навесу у своих ворот. Отлично действует защитник московского "Локомотива" в этом сезоне.

9' Селараян из глубины отдал шикарный пас за спину защитникам. Барсегян вырвался на рандеву с голкипером, вот только переиграть Озолса у форварда не вышло. Шикарный момент!

8' Ароян ошибся первой своей штрафной. Улдрикис совершил перехват и отдал пас левее Дашкевичу, удар которого сумел заблокировать всё тот же Ароян.

7' В матче первого круга армянам удалось одержать очень непростую победу над латвийской сборной. В самой концовке смогли забить подопечные Петракова и выиграли 2-1.

6' Длинная передача по левой бровке на Барсегяна, но против него очень уверенно сыграл Цыганик, в подкате выбивший мяч в аут. Отлично заряжены на игру латыши.

5' Армянская сборная неплохо выступает в этом отборочном цикле. Продолжают они бороться за выход на Евро-2024, занимая пока третью строчку в таблице.

4' Тикнизян получил сферу в чужой штрафной и сделал скидку партнёру. Бриаско-Балекян пробил по воротам, но защитник сумел накрыть его выстрел. Первая неплохая атака армянской сборной.

3' Очень активно начинает сборная Латвии этот матч. Активно прессингуют хозяева, и уже один перехват им удалось совершить на чужой половине поля.

2' Дашкевич перехватил мяч на чужой половине поля и отдал классный пас в штрафную на Улдрикиса. Форвард хозяев забрался в офсайд, да и его удар прошёл мимо ворот.

1' Совсем небольшой стадион, на котором латвийская сборная принимает своих соперников, однако болельщики сегодня заполнили его почти полностью и очень активно поддерживают своих любимцев.