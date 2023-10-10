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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Латвия
FIFA #136
 
Позже
Армения
FIFA #91
Прогнозы 67
Латвия 10.4% (7)
X 9% (6)
Армения 80.6% (54)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Латвия
Ничья
Армения
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История личных встреч

Латвия
Армения

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

Е2ОМ
2:1
ТМС
2:0
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
270

Бомбардиры внутри турнира

Латвия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Савалниекс Робертс 1 0.2
Эмсис Эдуард 1 0.2
Кристерс Тоберс 1 0.2
Гутковский Владислав 0 0
Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 2 0.4
Ранос Грант-Леон 2 0.4
Дашян Артак 1 0.2
Тикнизян Наир 1 0.2
Барсегян Тигран 1 (1) 0.2
Сперцян Эдуард 0 0
Иву Угучукву 0 0

Карточки

Латвия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмсис Эдуард 2 1
Кристерс Тоберс 3 0
Цыганик Андрей 2 0
Зюзин Артур 1 0
Савалниекс Робертс 1 0
Икауниекс Янис 1 0
Дубра Каспар 1 0
Ошс Марцис 1 0
Сорокин Владислав 1 0
Робертс Улдрикис 1 0
Черномордийс Антонийс 1 0
Савельевс Алексейс 1 0
Яунземс Алвис 1 0
Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 3 0
Чанчаревич Огньен 2 0
Байрамян Хорен 1 0
Барсегян Тигран 1 0
Бичахчян Ваан 1 0
Бриаско-Балекян Норберто 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Сперцян Эдуард 1 0
Мкртчян Сергей 1 0
Ранос Грант-Леон 1 0
Мкртчян Степа 1 0

Результаты матчей

Латвия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Армения
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
1
Латвия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Армения
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

0
2
Латвия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Армения
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
25%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

13
8
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
15%
3
38%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
3
38%
61-75
4
31%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Латвия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Латвия - Уэльс 0:2 Хорватия - Латвия 5:0 Армения - Латвия 2:1 Латвия - Турция 2:3
Уэльс - Латвия 1:0 Ирландия - Латвия 3:2 Латвия - Исландия 1:1 Латвия - Эстония 1:1 Андорра - Латвия 1:1 Латвия - Молдова 1:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Молдова - Латвия 2:4 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Латвия - Андорра 3:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Латвия - Кувейт 1:1 Гибралтар - Латвия 1:3 Норвегия - Латвия 0:0 Латвия - Турция 1:2 Латвия - Нидерланды 0:1
Армения
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Армения - Хорватия 0:1 Турция - Армения 1:1 Армения - Латвия 2:1 Уэльс - Армения 2:4
Армения - Кипр 2:2 Армения - Турция 1:2 Албания - Армения 2:0 Косово - Армения 2:2 Ирландия - Армения 3:2 Армения - Украина 0:5 Армения - Шотландия 1:4 Украина - Армения 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Армения - Ирландия 1:0 Норвегия - Армения 9:0 Армения - Черногория 1:0 Армения - Германия 1:4 Армения - Северная Македония 0:5 Румыния - Армения 1:0 Исландия - Армения 1:1

Результаты матчей

Латвия
Армения

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Латвия
Армения

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорватия
 Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
2.
Турция
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
3.
Армения
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
4.
Уэльс
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
5.
Латвия
 Заявка 5 0 0 5 3 - 13 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорватия
 Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
2.
Турция
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Уэльс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Армения
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
5.
Латвия
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорватия
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Турция
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Армения
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Уэльс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Латвия
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 8 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Черногория Вуячич Игор 1 2
Латвия Эмсис Эдуард 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Латвия - Армения от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 октября 2023, осталось 2 дня 8 часов 36 минут.



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    • Прогнозы 67
    Латвия 10.4% (7)
    X 9% (6)
    Армения 80.6% (54)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Латвия
    Ничья
    Армения
    4.40
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    4.15
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Латвия - Армения

    Исход игры
    Латвия
    10.4% (7)
    Ничья
    9% (6)
    Армения
    80.6% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.25% (43)
    Меньше
    31.75% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    74.6% (47)
    Нет
    25.4% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Армения
    50.7% (34)
    0:1 Армения
    14.9% (10)
    1:1 Ничья
    7.5% (5)
    1:3 Армения
    6% (4)
    2:1 Латвия
    4.5% (3)
    1:0 Латвия
    4.5% (3)
    0:2 Армения
    3% (2)
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    Армения
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