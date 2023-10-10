Тур: 7. Стадион: Сконто.
История личных встреч
Латвия
Армения
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
270
Бомбардиры внутри турнира
Латвия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Савалниекс Робертс
|1
|0.2
|Эмсис Эдуард
|1
|0.2
|Кристерс Тоберс
|1
|0.2
|Гутковский Владислав
|0
|0
Армения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|2
|0.4
|Ранос Грант-Леон
|2
|0.4
|Дашян Артак
|1
|0.2
|Тикнизян Наир
|1
|0.2
|Барсегян Тигран
|1 (1)
|0.2
|Сперцян Эдуард
|0
|0
|Иву Угучукву
|0
|0
Карточки
Латвия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмсис Эдуард
|2
|1
|Кристерс Тоберс
|3
|0
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Зюзин Артур
|1
|0
|Савалниекс Робертс
|1
|0
|Икауниекс Янис
|1
|0
|Дубра Каспар
|1
|0
|Ошс Марцис
|1
|0
|Сорокин Владислав
|1
|0
|Робертс Улдрикис
|1
|0
|Черномордийс Антонийс
|1
|0
|Савельевс Алексейс
|1
|0
|Яунземс Алвис
|1
|0
Армения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|3
|0
|Чанчаревич Огньен
|2
|0
|Байрамян Хорен
|1
|0
|Барсегян Тигран
|1
|0
|Бичахчян Ваан
|1
|0
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0
|Тикнизян Наир
|1
|0
|Сперцян Эдуард
|1
|0
|Мкртчян Сергей
|1
|0
|Ранос Грант-Леон
|1
|0
|Мкртчян Степа
|1
|0
Результаты матчей
Латвия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Армения
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
1
Латвия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Армения
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
0
2
Латвия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Армения
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
25%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Пропущено
13
8
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
15%
3
38%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
3
38%
61-75
4
31%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Латвия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Латвия - Уэльс 0:2 Хорватия - Латвия 5:0 Армения - Латвия 2:1 Латвия - Турция 2:3
Уэльс - Латвия 1:0 Ирландия - Латвия 3:2 Латвия - Исландия 1:1 Латвия - Эстония 1:1 Андорра - Латвия 1:1 Латвия - Молдова 1:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Молдова - Латвия 2:4 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Латвия - Андорра 3:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Латвия - Кувейт 1:1 Гибралтар - Латвия 1:3 Норвегия - Латвия 0:0 Латвия - Турция 1:2 Латвия - Нидерланды 0:1
Армения
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Армения - Хорватия 0:1 Турция - Армения 1:1 Армения - Латвия 2:1 Уэльс - Армения 2:4
Армения - Кипр 2:2 Армения - Турция 1:2 Албания - Армения 2:0 Косово - Армения 2:2 Ирландия - Армения 3:2 Армения - Украина 0:5 Армения - Шотландия 1:4 Украина - Армения 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Армения - Ирландия 1:0 Норвегия - Армения 9:0 Армения - Черногория 1:0 Армения - Германия 1:4 Армения - Северная Македония 0:5 Румыния - Армения 1:0 Исландия - Армения 1:1
Результаты матчей
Латвия
Армения
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Латвия
Армения
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
23
Группа D
Группа D
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (2)
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 2
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Латвия - Армения
Исход игры
Латвия
10.4% (7)
Ничья
9% (6)
Армения
80.6% (54)
Тотал 2.5
Больше
68.25% (43)
Меньше
31.75% (20)
Обе команды забьют
Да
74.6% (47)
Нет
25.4% (16)
Популярный счёт
1:2 Армения
50.7% (34)
0:1 Армения
14.9% (10)
1:1 Ничья
7.5% (5)
1:3 Армения
6% (4)
2:1 Латвия
4.5% (3)
1:0 Латвия
4.5% (3)
0:2 Армения
3% (2)
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