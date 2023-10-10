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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Беларусь
FIFA #105
 
Позже
Румыния
FIFA #47
Прогнозы 63
Беларусь 14.3% (9)
X 17.5% (11)
Румыния 68.3% (43)
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Беларусь
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Беларусь
Румыния

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

Е2ОМ
2:1
ТМС
5:3
Е2
2:2
Е2
0:0

Голы

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

9
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

2.25
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
60

Бомбардиры внутри турнира

Беларусь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбонг Макс 2 0.33
Морозов Владислав 2 0.33
Климович Владислав 0 0
Яблонский Евгений 0 0
Юзепчук Роман 0 0
Румыния
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михэйлэ Валентин 3 0.5
Алибек Денис 2 0.33
Станчу Николае 2 0.33
Бурка Андрей 1 0.17
Ман Деннис 1 0.17
Моруцан Олимпиу 0 0
Марин Рэзван 0 0
Ратиу Андрей 0 0

Карточки

Беларусь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эбонг Макс 3 0
Политевич Сергей 1 0
Игнатович Сергей 1 0
Хващинский Владимир 1 0
Ковалёв Юрий 1 0
Савицкий Павел 1 0
Быков Артём Геннадьевич 1 0
Селява Александр 1 0
Яблонский Евгений 1 0
Малькевич Владислав 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Хадаркевич Руслан 1 0
Волков Захар 1 0
Морозов Владислав 1 0
Румыния
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пушкаш Георге 3 0
Попеску Октавиан 2 0
Дрэгушин Раду 2 0
Станчу Николае 1 0
Хаджи Янис 1 0
Марин Рэзван 1 0
Чикылдэу Александру 1 0
Банку Никусор 1 0
Сореску Деян 1 0
Бурка Андрей 1 0
Марин Мариус 1 0
Моруцан Олимпиу 1 0

Результаты матчей

Беларусь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Румыния
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Беларусь
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Румыния
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5
Беларусь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Румыния
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
7

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
4
44%
76-90

Пропущено

11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Беларусь
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Израиль - Беларусь 1:0 Андорра - Беларусь 0:0 Беларусь - Косово 2:1 Беларусь - Израиль 1:2
Румыния - Беларусь 2:1 Беларусь - Швейцария 0:5 Оман - Беларусь 2:0 Сирия - Беларусь 0:1 Словакия - Беларусь 1:1 Казахстан - Беларусь 2:1 Азербайджан - Беларусь 2:0 Беларусь - Казахстан 1:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Беларусь - Словакия 0:1 Бахрейн - Беларусь 0:1 Индия - Беларусь 0:3 Беларусь - Иордания 1:0 Уэльс - Беларусь 5:1 Беларусь - Чехия 0:2 Эстония - Беларусь 2:0
Румыния
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Румыния - Косово 2:0 Румыния - Израиль 1:1 Чешант - Румыния 4:3 Швейцария - Румыния 2:2
Косово - Румыния 0:0 Румыния - Беларусь 2:1 Андорра - Румыния 0:2 Молдова - Румыния 0:5 Румыния - Словения 1:2 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия - Румыния 1:1 Чешант - Румыния 3:1 Румыния - Черногория 0:3 Румыния - Финляндия 1:0 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Черногория - Румыния 2:0 Израиль - Румыния 2:2 Румыния - Греция 0:1 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Румыния - Исландия 0:0

Результаты матчей

Беларусь
Румыния

Точный счет

0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Беларусь
Румыния

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
4
2

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
2.
Румыния
 Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
3.
Израиль
 Заявка 6 3 2 1 7 - 7 11
4.
Беларусь
 Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
5.
Косово
 Заявка 6 0 4 2 5 - 8 4
6.
Андорра
 Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
2.
Румыния
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Израиль
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Беларусь
 Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
5.
Косово
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
6.
Андорра
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Румыния
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
3.
Израиль
 Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
4.
Беларусь
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
5.
Косово
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
6.
Андорра
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 8 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Черногория Вуячич Игор 1 2
Латвия Эмсис Эдуард 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Беларусь - Румыния от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 октября 2023, осталось 2 дня 11 часов 21 минуту.



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    • Прогнозы 63
    Беларусь 14.3% (9)
    X 17.5% (11)
    Румыния 68.3% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Беларусь
    Ничья
    Румыния
    6.60
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    Прогнозы на матч Беларусь - Румыния

    Исход игры
    Беларусь
    14.1% (9)
    Ничья
    17.2% (11)
    Румыния
    68.8% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.67% (31)
    Меньше
    48.33% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    61.67% (37)
    Нет
    38.33% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Румыния
    32.8% (21)
    0:1 Румыния
    14.1% (9)
    1:1 Ничья
    14.1% (9)
    0:2 Румыния
    10.9% (7)
    2:1 Беларусь
    7.8% (5)
    0:3 Румыния
    3.1% (2)
    0:0 Ничья
    3.1% (2)
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