Тур: 7. Стадион: Стадион имени Ференца Суса.
История личных встреч
Беларусь
Румыния
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
9
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
2.25
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
60
Бомбардиры внутри турнира
Беларусь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбонг Макс
|2
|0.33
|Морозов Владислав
|2
|0.33
|Климович Владислав
|0
|0
|Яблонский Евгений
|0
|0
|Юзепчук Роман
|0
|0
Румыния
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михэйлэ Валентин
|3
|0.5
|Алибек Денис
|2
|0.33
|Станчу Николае
|2
|0.33
|Бурка Андрей
|1
|0.17
|Ман Деннис
|1
|0.17
|Моруцан Олимпиу
|0
|0
|Марин Рэзван
|0
|0
|Ратиу Андрей
|0
|0
Карточки
Беларусь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эбонг Макс
|3
|0
|Политевич Сергей
|1
|0
|Игнатович Сергей
|1
|0
|Хващинский Владимир
|1
|0
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|Савицкий Павел
|1
|0
|Быков Артём Геннадьевич
|1
|0
|Селява Александр
|1
|0
|Яблонский Евгений
|1
|0
|Малькевич Владислав
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Хадаркевич Руслан
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
|Морозов Владислав
|1
|0
Румыния
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пушкаш Георге
|3
|0
|Попеску Октавиан
|2
|0
|Дрэгушин Раду
|2
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Хаджи Янис
|1
|0
|Марин Рэзван
|1
|0
|Чикылдэу Александру
|1
|0
|Банку Никусор
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Бурка Андрей
|1
|0
|Марин Мариус
|1
|0
|Моруцан Олимпиу
|1
|0
Результаты матчей
Беларусь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Румыния
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Беларусь
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Румыния
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
5
Беларусь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Румыния
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
7
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
4
44%
76-90
Пропущено
11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Беларусь
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Израиль - Беларусь 1:0 Андорра - Беларусь 0:0 Беларусь - Косово 2:1 Беларусь - Израиль 1:2
Румыния - Беларусь 2:1 Беларусь - Швейцария 0:5 Оман - Беларусь 2:0 Сирия - Беларусь 0:1 Словакия - Беларусь 1:1 Казахстан - Беларусь 2:1 Азербайджан - Беларусь 2:0 Беларусь - Казахстан 1:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Беларусь - Словакия 0:1 Бахрейн - Беларусь 0:1 Индия - Беларусь 0:3 Беларусь - Иордания 1:0 Уэльс - Беларусь 5:1 Беларусь - Чехия 0:2 Эстония - Беларусь 2:0
Румыния
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Румыния - Косово 2:0 Румыния - Израиль 1:1 Чешант - Румыния 4:3 Швейцария - Румыния 2:2
Косово - Румыния 0:0 Румыния - Беларусь 2:1 Андорра - Румыния 0:2 Молдова - Румыния 0:5 Румыния - Словения 1:2 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия - Румыния 1:1 Чешант - Румыния 3:1 Румыния - Черногория 0:3 Румыния - Финляндия 1:0 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Черногория - Румыния 2:0 Израиль - Румыния 2:2 Румыния - Греция 0:1 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Румыния - Исландия 0:0
Результаты матчей
Беларусь
Румыния
Точный счет
0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Беларусь
Румыния
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
15
42
Группа I
Группа I
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (2)
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 2
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 2
Прогнозы на матч Беларусь - Румыния
Исход игры
Беларусь
14.1% (9)
Ничья
17.2% (11)
Румыния
68.8% (44)
Тотал 2.5
Больше
51.67% (31)
Меньше
48.33% (29)
Обе команды забьют
Да
61.67% (37)
Нет
38.33% (23)
Популярный счёт
1:2 Румыния
32.8% (21)
0:1 Румыния
14.1% (9)
1:1 Ничья
14.1% (9)
0:2 Румыния
10.9% (7)
2:1 Беларусь
7.8% (5)
0:3 Румыния
3.1% (2)
0:0 Ничья
3.1% (2)
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