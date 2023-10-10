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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Хорватия
FIFA #6
 
Позже
Турция
FIFA #42
Прогнозы 63
Хорватия 87.3% (55)
X 12.7% (8)
Турция 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Хорватия
Ничья
Турция
3.70
3.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Хорватия
Турция

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

Е2ОМ
0:2
ТМС
3:3
ОМЧ2Е
1:0
ОМЧ2Е
1:1
Е2
0:1
Е2
0:0
Е2
0:3
ЧЕ2(2
1:1

Голы

Всего голов

2
9

Голов в среднем за матч

0.67
1.8

Среднее время на гол

135
50

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.8
0.67

Среднее время на гол

112
135

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

0.75
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

120
65

Бомбардиры внутри турнира

Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 3 0.75
Петкович Бруно 2 0.5
Ковачич Матео 2 0.5
Пашалич Марио 1 0.25
Иванушец Лука 1 0.25
Перишич Иван 0 0
Баришич Борна 0 0
Турция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кекчю Оркун 1 0.2
Кавечи Ирфан 1 0.2
Бардакчи Абдулкерим 1 0.2
Юндер Дженгиз 1 0.2
Найир Умут 1 0.2
Актюркоглу Мухаммед 1 0.2
Гюлер Арда 1 0.2
Йылдырым Бертуг 1 0.2
Булут Онур 0 0
Унал Энес 0 0
Демирал Мерих 0 0
Дервисоглу Халил 0 0
Йылмаз Барыш 0 0

Карточки

Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гвардиол Йошко 2 0
Ливакович Доминик 1 0
Юранович Йосип 1 0
Станишич Йосип 1 0
Турция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирал Мерих 3 0
Сёюнджю Чаглар 2 0
Челик Мехмет 2 0
Кавечи Ирфан 1 0
Булут Онур 1 0
Юндер Дженгиз 1 0
Кадыоглу Ферди 1 0
Юксек Исмаил 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0

Результаты матчей

Хорватия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Турция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Хорватия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Турция
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
3
Хорватия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Турция
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
9
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
3
33%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
1
11%
3
33%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хорватия
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Армения - Хорватия 0:1 Хорватия - Латвия 5:0 Хорватия - Испания 0:0 Нидерланды - Хорватия 2:4
Турция - Хорватия 0:2 Хорватия - Уэльс 1:1 Хорватия - Марокко 2:1 Аргентина - Хорватия 3:0 Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Хорватия - Бельгия 0:0 Хорватия - Канада 4:1 Марокко - Хорватия 0:0 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Хорватия - Дания 2:1 Франция - Хорватия 0:1 Дания - Хорватия 0:1 Хорватия - Франция 1:1 Хорватия - Австрия 0:3
Турция
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Япония - Турция 4:2 Турция - Армения 1:1 Турция - Уэльс 2:0 Латвия - Турция 2:3
Турция - Хорватия 0:2 Армения - Турция 1:2 Турция - Чехия 2:1 Турция - Шотландия 2:1 Фарерские острова - Турция 2:1 Турция - Люксембург 3:3 Турция - Литва 2:0 Люксембург - Турция 0:2 Литва - Турция 0:6 Турция - Фарерские острова 4:0 Турция - Италия 2:3 Португалия - Турция 3:1 Черногория - Турция 1:2 Турция - Гибралтар 6:0 Латвия - Турция 1:2 Турция - Норвегия 1:1

Результаты матчей

Хорватия
Турция

Точный счет

1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Хорватия
Турция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
2
1
3
2.5
1
4
1
3
3.5
1
3
4.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорватия
 Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
2.
Турция
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
3.
Армения
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
4.
Уэльс
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
5.
Латвия
 Заявка 5 0 0 5 3 - 13 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорватия
 Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
2.
Турция
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Уэльс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Армения
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
5.
Латвия
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорватия
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Турция
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Армения
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Уэльс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Латвия
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 8 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Черногория Вуячич Игор 1 2
Латвия Эмсис Эдуард 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия - Турция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 октября 2023, осталось 2 дня 11 часов 21 минуту.



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    • Прогнозы 63
    Хорватия 87.3% (55)
    X 12.7% (8)
    Турция 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хорватия
    Ничья
    Турция
    3.70
    3.80
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    5.70
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    Прогнозы на матч Хорватия - Турция

    Исход игры
    Хорватия
    87.3% (55)
    Ничья
    12.7% (8)
    Турция
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.52% (38)
    Меньше
    34.48% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    75.86% (44)
    Нет
    24.14% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Хорватия
    54% (34)
    2:0 Хорватия
    11.1% (7)
    1:0 Хорватия
    11.1% (7)
    1:1 Ничья
    9.5% (6)
    2:2 Ничья
    3.2% (2)
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    Турция
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