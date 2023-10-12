Тур: 7. Стадион: Торсволлюр.
0:2
Конец матча
0'
0:1
4' ГолШиманьски Себастьян
17' Желтая карточкаКэш Мэтти
43' Желтая карточкаМилик Аркадиуш
49' Красная карточкаАскхам Хердур
0:1
50' Не забитый пенальтиЗелиньски Пётр
0:2
65' ГолБукса Адам
86' Желтая карточкаЙонссон Видар
90' Желтая карточкаПётровски Якуб
90' Желтая карточкаФеро Одмар
90' Желтая карточкаСлиш Бартош
90'+7
Ход матча
4'
17'
43'
49'
50'
0:1
65'
86'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
15
Феро
Одмар
20
Йоэнсен
Рене
14
Кивёр
Якуб
23
Слиш
Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Феро ОдмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Йоэнсен РенеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Морк БьяртиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эриксон Хокан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Кивёр ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Булка МарцинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Вшолек ПавелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Букса АдамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пробирз Михал
История личных встреч
Фарерские острова
Польша
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Фарерские острова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феро Одмар
|1
|0.17
|Миккельсен Мадс
|1
|0.17
|Эдмундссон Йоан
|0
|0
|Ольсен Мейнхард
|0
|0
Польша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|3 (1)
|0.5
|Милик Аркадиуш
|1
|0.17
|Свидерски Кароль
|1
|0.17
|Шиманьски Дамиан
|1
|0.17
|Букса Адам
|1
|0.17
|Шиманьски Себастьян
|1
|0.17
|Зелиньски Пётр
|0
|0
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
|Скораш Михал
|0
|0
|Каминьски Якуб
|0
|0
Карточки
Фарерские острова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йонссон Видар
|2
|0
|Андреасен Якуп
|2
|0
|Ролантссон Гилли
|2
|0
|Аскхам Хердур
|0
|1
|Феро Одмар
|1
|0
|Йоэнсен Рене
|1
|0
|Ватнсдаль Хейни
|1
|0
|Наттестад Сонни
|1
|0
|Ванхамар Гуннар
|1
|0
|Ламхауге Маттиас
|1
|0
Польша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крыховяк Гжегож
|2
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Линетти Кароль
|1
|0
|Кедзёра Томаш
|1
|0
|Беднарек Ян
|1
|0
|Ветеска Матеуш
|1
|0
|Пётровски Якуб
|1
|0
|Кэш Мэтти
|1
|0
|Слиш Бартош
|1
|0
|Каминьски Якуб
|1
|0
Результаты матчей
Фарерские острова
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Польша
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Фарерские острова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Польша
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Фарерские острова
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Польша
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
22%
2
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
2
8
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
12
8
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
17%
2
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
3
25%
2
25%
61-75
3
25%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Фарерские острова
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Фарерские острова - Молдова 0:1 Польша - Фарерские острова 2:0 Фарерские острова - Албания 1:3 Фарерские острова - Чехия 0:3
Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Фарерские острова - Турция 2:1 Литва - Фарерские острова 1:1 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Фарерские острова - Литва 2:1 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Турция - Фарерские острова 4:0 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Дания - Фарерские острова 3:1 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Фарерские острова - Австрия 0:2
Польша
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Албания - Польша 2:0 Польша - Фарерские острова 2:0 Молдова - Польша 3:2 Польша - Германия 1:0
Польша - Албания 1:0 Чехия - Польша 3:1 Франция - Польша 3:1 Польша - Аргентина 0:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0 Мексика - Польша 0:0 Польша - Чили 1:0 Уэльс - Польша 0:1 Польша - Нидерланды 0:2 Польша - Бельгия 0:1 Нидерланды - Польша 2:2 Бельгия - Польша 6:1 Польша - Уэльс 2:1 Польша - Швеция 2:0 Шотландия - Польша 1:1 Польша - Венгрия 1:2
Результаты матчей
Фарерские острова
Польша
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Фарерские острова
Польша
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
51
Группа E
Группа E
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (2)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 3
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фарерские острова 0:2 Польша
Исход игры
Фарерские острова
0% (0)
Ничья
0.8% (1)
Польша
99.2% (118)
Тотал 2.5
Больше
48.67% (55)
Меньше
51.33% (58)
Обе команды забьют
Да
24.78% (28)
Нет
75.22% (85)
Популярный счёт
0:2 Польша
40.3% (48)
0:3 Польша
15.1% (18)
1:2 Польша
12.6% (15)
1:3 Польша
8.4% (10)
0:1 Польша
8.4% (10)
0:4 Польша
4.2% (5)
0:5 Польша
3.4% (4)
1:4 Польша
2.5% (3)
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