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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Фарерские острова
FIFA #131
0:2
Конец матча
Польша
FIFA #30
0'
0:1
4' Гол
Шиманьски Себастьян
17' Желтая карточка
Кэш Мэтти
43' Желтая карточка
Милик Аркадиуш
49' Красная карточка
Аскхам Хердур
0:1
50' Не забитый пенальти
Зелиньски Пётр
0:2
65' Гол
Букса Адам
86' Желтая карточка
Йонссон Видар
90' Желтая карточка
Пётровски Якуб
90' Желтая карточка
Феро Одмар
90' Желтая карточка
Слиш Бартош
90'+7

Ход матча

4'
0:1
Шиманьски Себастьян
(Зелиньски Пётр)
17'
 
Кэш Мэтти
43'
 
Милик Аркадиуш
49'
Аскхам Хердур
 
50'
0:1
Зелиньски Пётр
59'
 
Букса Адам
Милик Аркадиуш
59'
 
Свидерски Кароль
Шиманьски Себастьян
59'
 
Вшолек Павел
Кэш Мэтти
65'
0:2
Букса Адам
(Франковски Пшемыслав)
75'
Йохансен Андрасс
Бьярталид Йоаннес
 
76'
Йонссон Видар
Ольсен Брандур
 
76'
Петерсен Петур
Эдмундссон Йоан
 
82'
Даниэльсен Йоаннес
Андреасен Якуп
 
82'
 
Пётровски Якуб
Дзичек Патрик
86'
Йонссон Видар
 
87'
 
Мархвиньски Филип
Зелиньски Пётр
90'
Ватнхамар Сольви
 
90'
 
Пётровски Якуб
90'
Феро Одмар
 
90'
 
Слиш Бартош
90'
Радославлевич Стефан
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Фарерские острова 0% (0)
X 0.8% (1)
Польша 99.2% (118)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ламхауге
Маттиас
13
Аскхам
Хердур
15
Феро
Одмар
16
Ванхамар
Гуннар
3
Давидсен
Вильормур
8
Ольсен
Брандур
22
Андреасен
Якуп
7
Бьярталид
Йоаннес
10
Ватнхамар
Сольви
20
Йоэнсен
Рене
9
Эдмундссон
Йоан
1
Щесны
Войцех
4
Кедзёра
Томаш
5
Педа
Патрик
14
Кивёр
Якуб
2
Кэш
Мэтти
18
Дзичек
Патрик
23
Слиш
Бартош
19
Франковски
Пшемыслав
20
Шиманьски
Себастьян
7
Милик
Аркадиуш
10
Зелиньски
Пётр
Фарерские острова
4-2-3-1
Польша
3-4-3

История личных встреч

Фарерские острова
Польша

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2ОМ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Фарерские острова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феро Одмар 1 0.17
Миккельсен Мадс 1 0.17
Эдмундссон Йоан 0 0
Ольсен Мейнхард 0 0
Польша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 3 (1) 0.5
Милик Аркадиуш 1 0.17
Свидерски Кароль 1 0.17
Шиманьски Дамиан 1 0.17
Букса Адам 1 0.17
Шиманьски Себастьян 1 0.17
Зелиньски Пётр 0 0
Франковски Пшемыслав 0 0
Скораш Михал 0 0
Каминьски Якуб 0 0

Карточки

Фарерские острова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йонссон Видар 2 0
Андреасен Якуп 2 0
Ролантссон Гилли 2 0
Аскхам Хердур 0 1
Феро Одмар 1 0
Йоэнсен Рене 1 0
Ватнсдаль Хейни 1 0
Наттестад Сонни 1 0
Ванхамар Гуннар 1 0
Ламхауге Маттиас 1 0
Польша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крыховяк Гжегож 2 0
Берешиньски Бартош 1 0
Вшолек Павел 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Линетти Кароль 1 0
Кедзёра Томаш 1 0
Беднарек Ян 1 0
Ветеска Матеуш 1 0
Пётровски Якуб 1 0
Кэш Мэтти 1 0
Слиш Бартош 1 0
Каминьски Якуб 1 0

Результаты матчей

Фарерские острова
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Польша
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Фарерские острова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Польша
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Фарерские острова
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Польша
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
22%
2
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

2
8
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

12
8
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
17%
2
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
3
25%
2
25%
61-75
3
25%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Фарерские острова
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Фарерские острова - Молдова 0:1 Польша - Фарерские острова 2:0 Фарерские острова - Албания 1:3 Фарерские острова - Чехия 0:3
Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Фарерские острова - Турция 2:1 Литва - Фарерские острова 1:1 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Фарерские острова - Литва 2:1 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Турция - Фарерские острова 4:0 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Дания - Фарерские острова 3:1 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Фарерские острова - Австрия 0:2
Польша
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Албания - Польша 2:0 Польша - Фарерские острова 2:0 Молдова - Польша 3:2 Польша - Германия 1:0
Польша - Албания 1:0 Чехия - Польша 3:1 Франция - Польша 3:1 Польша - Аргентина 0:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0 Мексика - Польша 0:0 Польша - Чили 1:0 Уэльс - Польша 0:1 Польша - Нидерланды 0:2 Польша - Бельгия 0:1 Нидерланды - Польша 2:2 Бельгия - Польша 6:1 Польша - Уэльс 2:1 Польша - Швеция 2:0 Шотландия - Польша 1:1 Польша - Венгрия 1:2

Результаты матчей

Фарерские острова
Польша

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Фарерские острова
Польша

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
2.
Польша
 Заявка 6 3 0 3 8 - 8 9
3.
Чехия
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
4.
Молдова
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
5.
Фарерские острова
 Заявка 6 0 1 5 2 - 12 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Польша
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Молдова
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Чехия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Фарерские острова
 Заявка 4 0 0 4 1 - 9 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
2.
Чехия
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Молдова
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Польша
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
5.
Фарерские острова
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 8 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Норвегия Холанн Эрлинг 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Весь список
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    Прогнозы 119
    Фарерские острова 0% (0)
    X 0.8% (1)
    Польша 99.2% (118)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фарерские острова 0:2 Польша

    Исход игры
    Фарерские острова
    0% (0)
    Ничья
    0.8% (1)
    Польша
    99.2% (118)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.67% (55)
    Меньше
    51.33% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    24.78% (28)
    Нет
    75.22% (85)
    Популярный счёт
    0:2 Польша
    40.3% (48)
    0:3 Польша
    15.1% (18)
    1:2 Польша
    12.6% (15)
    1:3 Польша
    8.4% (10)
    0:1 Польша
    8.4% (10)
    0:4 Польша
    4.2% (5)
    0:5 Польша
    3.4% (4)
    1:4 Польша
    2.5% (3)
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