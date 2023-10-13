Тур: 7. Стадион: А. Ле Кок Арена.
0:1
Первый тайм: 30'
Ход матча
9'
18'
22'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
20
Поом
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Поом МаркусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
11 Оямаа ХенрикПолузащитник
-
19 Калласте КенПолузащитник
-
21 Ващук БогданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лукка МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Зенёв СергейНападающий
-
Главный тренер: Хэберли Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Эмрели МахирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Азизов РашадВратарь
-
21 Алиев ГисматЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сафаров ЭмилПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Озобич ФилипПолузащитник
-
18 Коку ОзанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Бьязи Джованни
История личных встреч
Эстония
Азербайджан
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Эстония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саппинен Рауно
|2
|0.33
|Зенёв Сергей
|0
|0
|Миллер Мартин
|0
|0
Азербайджан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Махмудов Эмин
|1
|0.2
|Кривоцюк Антон
|1
|0.2
|Байрамов Турал
|1
|0.2
|Алиев Азер
|0
|0
|Джафаргулиев Элвин
|0
|0
Карточки
Эстония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Метс Кароль
|3
|0
|Синявский Василий
|2
|0
|Кяйт Маттиас
|2
|0
|Оямаа Хенрик
|1
|0
|Тунёв Георгий
|1
|0
|Паскочи Максим
|1
|0
Азербайджан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джафаргулиев Элвин
|2
|0
|Махмудов Эмин
|1
|0
|Паскуаль Эдди
|1
|0
|Шейдаев Рамиль
|1
|0
|Алмейда Ричард
|1
|0
|Исаев Алексей
|1
|0
|Дадашов Ренат
|1
|0
|Байрамов Турал
|1
|0
Результаты матчей
Эстония
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Азербайджан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Эстония
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Азербайджан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
1
1
Эстония
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Азербайджан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
3
38%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
16
10
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
3
30%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
4
25%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Эстония
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Бельгия - Эстония 5:0 Эстония - Швеция 0:5 Эстония - Бельгия 0:3 Азербайджан - Эстония 1:1
Австрия - Эстония 2:1 Венгрия - Эстония 1:0 Финляндия - Эстония 0:1 Исландия - Эстония 1:1 Эстония - Литва 2:0 Латвия - Эстония 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Эстония - Мальта 2:1 Албания - Эстония 0:0 Мальта - Эстония 1:2 Аргентина - Эстония 5:0 Эстония - Сан-Марино 2:0 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Чехия - Эстония 2:0 Бельгия - Эстония 3:1
Азербайджан
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Азербайджан - Иордания 2:1 Азербайджан - Бельгия 0:1 Азербайджан - Эстония 1:1 Швеция - Азербайджан 5:0
Австрия - Азербайджан 4:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Молдова - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Казахстан 3:0 Словакия - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Беларусь 2:0 Азербайджан - Словакия 0:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Казахстан - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Мальта - Азербайджан 1:0 Азербайджан - Катар 2:2 Азербайджан - Люксембург 1:3 Сербия - Азербайджан 3:1 Азербайджан - Ирландия 0:3 Азербайджан - Португалия 0:3
Результаты матчей
Эстония
Азербайджан
Точный счет
0:3
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Эстония
Азербайджан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
22
Группа F
Группа F
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (2)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 3
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эстония 0:1 Азербайджан
Исход игры
Эстония
19.2% (25)
Ничья
40% (52)
Азербайджан
40.8% (53)
Тотал 2.5
Больше
33.62% (39)
Меньше
66.38% (77)
Обе команды забьют
Да
73.28% (85)
Нет
26.72% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.9% (48)
1:2 Азербайджан
18.5% (24)
0:1 Азербайджан
9.2% (12)
1:0 Эстония
8.5% (11)
2:1 Эстония
6.9% (9)
1:3 Азербайджан
2.3% (3)
0:2 Азербайджан
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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