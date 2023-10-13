Медбригада сборной Азербайджана на поле, Байрамову требуется помощь врачей по итогам предыдущего стыка.

Атака гостевой сборной завершается неприятным ударом Эмрели метров с 28 - мяч прокатывается совсем рядом с правой штангой.

Сравнивается у нас счёт по предупреждениям, Махмудов получает карточку за жесткий фол на фланге против Пеэтсона.

Васильев со штрафного с правого фланга грузит мяч к воротам Магомедалиева, однако удается обороне сборной Азербайджана выбить снаряд.

Совсем невысокий темп у нас к середине первого тайма, хотя вряд ли кто-то ожидал сегодня дикого веселья от этой игры.

Пикк с левого фланга исполняет подачу в штрафную гостей, где форвардам хозяев не хватает совсем чуть-чуть, чтобы дотянуться до верхового мяча.

Аниер и Мамедов столкнулись в верховой борьбе на половине поля сборной Азербайджана, помощи врачей участникам эпизода не потребовалось.

18' Пикк жестковато встречает Байрамова на левом фланге обороны, есть первая желтая карточка в сегодняшнем матче.

16' Пеэтсон после навеса Васильева со штрафного остался один на углу вратарской и пробил головой в створ - Магомедалиев мяч поймал.

15' Тунёв на правом фланге атаки зарабатывает штрафной после жесткого фола со стороны Кривоцюка, такими темпами можно и до карточки доиграться.

13' Пытается сборная Эстонии соорудить что-то интересное впереди, пока никаких неразрешимых задач перед гостями хозяева не ставят.

11' Васильев со штрафного из центральной зоны исполняет заброс к правой штанге, куда ни свои, ни чужие не успевают.

10' Первый гол за национальную сборную забивает Байрамов, посмотрим, как быстрый гол скажется на действиях команд сегодня.

9' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ТУРАЛ БАЙРАМОВ!

Махмудов подключает к атаке на левом фланге Джафаргулиева, защитник "Карабаха" подает на дальнюю штангу, а одноклубник Байрамов головой посылает мяч впритирку со штангой!