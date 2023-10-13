  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Эстония
FIFA #115
0:1
Первый тайм: 30'
Азербайджан
FIFA #121
0'
0:1
9' Гол
Байрамов Турал
18' Желтая карточка
Пикк Артур
22' Желтая карточка
Махмудов Эмин

Ход матча

9'
0:1
Байрамов Турал
(Джафаргулиев Элвин)
18'
Пикк Артур
 
22'
 
Махмудов Эмин

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогнозы 130
Эстония 19.2% (25)
X 40% (52)
Азербайджан 40.8% (53)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эстония
Ничья
Азербайджан
6.80
Реклама, pari.ru
3.52
Реклама, olimp.bet
3.41
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Хейн
Карл-Якоб
13
Паскочи
Максим
4
Кяйт
Маттиас
2
Кууск
Мяртен
6
Пеэтсон
Расмус
3
Пикк
Артур
17
Миллер
Мартин
14
Васильев
Константин
7
Тунёв
Георгий
20
Поом
Маркус
8
Аниер
Хенри
12
Магомедалиев
Шахрудин
4
Мамедов
Рахиль
6
Хагверди
Ходжатолла
5
Кривоцюк
Антон
3
Джафаргулиев
Элвин
8
Махмудов
Эмин
7
Диниев
Джошгун
20
Исаев
Алексей
17
Байрамов
Турал
11
Шейдаев
Рамиль
10
Эмрели
Махир
Эстония
5-3-1-1
Азербайджан
4-4-2

История личных встреч

Эстония
Азербайджан

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2ОМ
1:1
ММ
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Эстония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саппинен Рауно 2 0.33
Зенёв Сергей 0 0
Миллер Мартин 0 0
Азербайджан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Махмудов Эмин 1 0.2
Кривоцюк Антон 1 0.2
Байрамов Турал 1 0.2
Алиев Азер 0 0
Джафаргулиев Элвин 0 0

Карточки

Эстония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Метс Кароль 3 0
Синявский Василий 2 0
Кяйт Маттиас 2 0
Оямаа Хенрик 1 0
Тунёв Георгий 1 0
Паскочи Максим 1 0
Азербайджан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джафаргулиев Элвин 2 0
Махмудов Эмин 1 0
Паскуаль Эдди 1 0
Шейдаев Рамиль 1 0
Алмейда Ричард 1 0
Исаев Алексей 1 0
Дадашов Ренат 1 0
Байрамов Турал 1 0

Результаты матчей

Эстония
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Азербайджан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Эстония
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Азербайджан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

1
1
Эстония
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Азербайджан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
3
38%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

16
10
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
3
30%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
4
25%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Эстония
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Бельгия - Эстония 5:0 Эстония - Швеция 0:5 Эстония - Бельгия 0:3 Азербайджан - Эстония 1:1
Австрия - Эстония 2:1 Венгрия - Эстония 1:0 Финляндия - Эстония 0:1 Исландия - Эстония 1:1 Эстония - Литва 2:0 Латвия - Эстония 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Эстония - Мальта 2:1 Албания - Эстония 0:0 Мальта - Эстония 1:2 Аргентина - Эстония 5:0 Эстония - Сан-Марино 2:0 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Чехия - Эстония 2:0 Бельгия - Эстония 3:1
Азербайджан
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Азербайджан - Иордания 2:1 Азербайджан - Бельгия 0:1 Азербайджан - Эстония 1:1 Швеция - Азербайджан 5:0
Австрия - Азербайджан 4:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Молдова - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Казахстан 3:0 Словакия - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Беларусь 2:0 Азербайджан - Словакия 0:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Казахстан - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Мальта - Азербайджан 1:0 Азербайджан - Катар 2:2 Азербайджан - Люксембург 1:3 Сербия - Азербайджан 3:1 Азербайджан - Ирландия 0:3 Азербайджан - Португалия 0:3

Результаты матчей

Эстония
Азербайджан

Точный счет

0:3
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Эстония
Азербайджан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
2.
Австрия
 Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
3.
Швеция
 Заявка 5 2 0 3 11 - 8 6
4.
Азербайджан
 1:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
5.
Эстония
 0:1 Заявка 6 0 1 5 2 - 17 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Бельгия
 Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
3.
Швеция
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
4.
Азербайджан
 1:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
5.
Эстония
 0:1 Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Австрия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Швеция
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
4.
Азербайджан
 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 9 3
5.
Эстония
 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 8 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Норвегия Холанн Эрлинг 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    Аниер и Мамедов столкнулись в верховой борьбе на половине поля сборной Азербайджана, помощи врачей участникам эпизода не потребовалось.
  • 27'
    Пикк с левого фланга исполняет подачу в штрафную гостей, где форвардам хозяев не хватает совсем чуть-чуть, чтобы дотянуться до верхового мяча.
  • 25'
    Совсем невысокий темп у нас к середине первого тайма, хотя вряд ли кто-то ожидал сегодня дикого веселья от этой игры.
  • 23'
    Васильев со штрафного с правого фланга грузит мяч к воротам Магомедалиева, однако удается обороне сборной Азербайджана выбить снаряд.
  • Желтая карточка
    22'
    Сравнивается у нас счёт по предупреждениям, Махмудов получает карточку за жесткий фол на фланге против Пеэтсона.
  • 20'
    Атака гостевой сборной завершается неприятным ударом Эмрели метров с 28 - мяч прокатывается совсем рядом с правой штангой.
  • Травма, повреждение
    19'
    Медбригада сборной Азербайджана на поле, Байрамову требуется помощь врачей по итогам предыдущего стыка.
  • Желтая карточка
    18'
    Пикк жестковато встречает Байрамова на левом фланге обороны, есть первая желтая карточка в сегодняшнем матче.
  • 16'
    Пеэтсон после навеса Васильева со штрафного остался один на углу вратарской и пробил головой в створ - Магомедалиев мяч поймал.
  • Фол, нарушение
    15'
    Тунёв на правом фланге атаки зарабатывает штрафной после жесткого фола со стороны Кривоцюка, такими темпами можно и до карточки доиграться.
  • 13'
    Пытается сборная Эстонии соорудить что-то интересное впереди, пока никаких неразрешимых задач перед гостями хозяева не ставят.
  • 11'
    Васильев со штрафного из центральной зоны исполняет заброс к правой штанге, куда ни свои, ни чужие не успевают.
  • 10'
    Первый гол за национальную сборную забивает Байрамов, посмотрим, как быстрый гол скажется на действиях команд сегодня.
  • Описание гола
    9'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ТУРАЛ БАЙРАМОВ!
    Махмудов подключает к атаке на левом фланге Джафаргулиева, защитник "Карабаха" подает на дальнюю штангу, а одноклубник Байрамов головой посылает мяч впритирку со штангой!
  • 8'
    Шейдаев прорвался по левому флангу атаки и прострелил в штрафную хозяев, однако мяч довольно легко защитники сборной Эстонии выбили.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 7'
      Тунёв после прострела с правого фланга имел шанс пробить по воротам в случае удачной обработки мяча, но техника эстонца подвела.
    • 6'
      Сборная Эстонии в сентябре провела два крайне неудачных поединка в отборе, уступив с одинаковым счётом 0:5 и Швеции, и Бельгии.
    • 5'
      Штрафной с левого фланга подают хозяева поля, мяч выбивается из штрафной, а Кяйт с подбора пробил низом мимо створа.
    • 4'
      В прошлой международной паузе сборная Азербайджана уступила Бельгии дома с минимальным счётом, а также в товарищеском матче обыграла Иорданию.
    • 3'
      Первая встреча команд состоялась в июне, тогда эстонцы вели после гола Саппинена, но в середине второго тайма Кривоцюк установил окончательный счёт - 1:1.
    • 2'
      Напомним, что обе команды в группе F ни на что серьезное не претендуют, набрав лишь по одному очку в очной встрече. Здесь всё идет к ожидаемому выходу Бельгии и Австрии.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на A Le Coq Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 77 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Эстония 0:1 Азербайджан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эстония 0:1 Азербайджан

    Исход игры
    Эстония
    19.2% (25)
    Ничья
    40% (52)
    Азербайджан
    40.8% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.62% (39)
    Меньше
    66.38% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    73.28% (85)
    Нет
    26.72% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.9% (48)
    1:2 Азербайджан
    18.5% (24)
    0:1 Азербайджан
    9.2% (12)
    1:0 Эстония
    8.5% (11)
    2:1 Эстония
    6.9% (9)
    1:3 Азербайджан
    2.3% (3)
    0:2 Азербайджан
    2.3% (3)
    0:0 Ничья
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Эстония
    Азербайджан
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     