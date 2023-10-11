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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Эстония
FIFA #115
 
Позже
Азербайджан
FIFA #121
Прогнозы 59
Эстония 20.3% (12)
X 32.2% (19)
Азербайджан 47.5% (28)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эстония
Ничья
Азербайджан
3.10
3.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Эстония
Азербайджан

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2ОМ
1:1
ММ
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Эстония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саппинен Рауно 2 0.4
Зенёв Сергей 0 0
Миллер Мартин 0 0
Азербайджан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Махмудов Эмин 1 0.25
Кривоцюк Антон 1 0.25
Алиев Азер 0 0

Карточки

Эстония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Метс Кароль 3 0
Синявский Василий 2 0
Кяйт Маттиас 2 0
Оямаа Хенрик 1 0
Тунёв Георгий 1 0
Паскочи Максим 1 0
Азербайджан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джафаргулиев Элвин 2 0
Махмудов Эмин 1 0
Паскуаль Эдди 1 0
Шейдаев Рамиль 1 0
Алмейда Ричард 1 0
Исаев Алексей 1 0
Дадашов Ренат 1 0
Байрамов Турал 1 0

Результаты матчей

Эстония
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Азербайджан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Эстония
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Азербайджан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

1
1
Эстония
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Азербайджан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
3
38%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

16
10
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
3
30%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
4
25%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Эстония
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Бельгия - Эстония 5:0 Эстония - Швеция 0:5 Эстония - Бельгия 0:3 Азербайджан - Эстония 1:1
Австрия - Эстония 2:1 Венгрия - Эстония 1:0 Финляндия - Эстония 0:1 Исландия - Эстония 1:1 Эстония - Литва 2:0 Латвия - Эстония 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Эстония - Мальта 2:1 Албания - Эстония 0:0 Мальта - Эстония 1:2 Аргентина - Эстония 5:0 Эстония - Сан-Марино 2:0 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Чехия - Эстония 2:0 Бельгия - Эстония 3:1
Азербайджан
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Азербайджан - Иордания 2:1 Азербайджан - Бельгия 0:1 Азербайджан - Эстония 1:1 Швеция - Азербайджан 5:0
Австрия - Азербайджан 4:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Молдова - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Казахстан 3:0 Словакия - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Беларусь 2:0 Азербайджан - Словакия 0:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Казахстан - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Мальта - Азербайджан 1:0 Азербайджан - Катар 2:2 Азербайджан - Люксембург 1:3 Сербия - Азербайджан 3:1 Азербайджан - Ирландия 0:3 Азербайджан - Португалия 0:3

Результаты матчей

Эстония
Азербайджан

Точный счет

0:3
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Эстония
Азербайджан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
2.
Австрия
 Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
3.
Швеция
 Заявка 5 2 0 3 11 - 8 6
4.
Азербайджан
 Заявка 4 0 1 3 2 - 11 1
5.
Эстония
 Заявка 5 0 1 4 2 - 16 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Бельгия
 Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
3.
Швеция
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
4.
Азербайджан
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
5.
Эстония
 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Австрия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Швеция
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
4.
Эстония
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
5.
Азербайджан
 Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 8 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Черногория Вуячич Игор 1 2
Латвия Эмсис Эдуард 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Эстония - Азербайджан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 октября 2023, осталось 2 дня 10 часов 4 минуты.



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  • 34 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 59
    Эстония 20.3% (12)
    X 32.2% (19)
    Азербайджан 47.5% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эстония
    Ничья
    Азербайджан
    3.10
    3.25
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    Прогнозы на матч Эстония - Азербайджан

    Исход игры
    Эстония
    20.3% (12)
    Ничья
    32.2% (19)
    Азербайджан
    47.5% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.18% (21)
    Меньше
    61.82% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    65.45% (36)
    Нет
    34.55% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.8% (17)
    1:2 Азербайджан
    23.7% (14)
    1:0 Эстония
    11.9% (7)
    0:1 Азербайджан
    8.5% (5)
    2:1 Эстония
    5.1% (3)
    1:3 Азербайджан
    3.4% (2)
    0:0 Ничья
    3.4% (2)
    0:2 Азербайджан
    3.4% (2)
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    Эстония
    Азербайджан
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