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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Исландия
FIFA #67
1:1
Второй тайм: 50'
Люксембург
FIFA #85
0'
21' Желтая карточка
Махмутович Энес
1:0
23' Гол
Оскарссон Орри
44' Желтая карточка
Курчи Алессио
1:1
46' Гол
Родригес Жерсон

Ход матча

21'
 
Махмутович Энес
23'
Оскарссон Орри
(Сигурдссон Арнор)
1:0
44'
 
Курчи Алессио
46'
1:1
Родригес Жерсон
46'
 
Жанс Лоран
Джогович Элдин
46'
 
Родригес Жерсон
Курчи Алессио

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 125
Исландия 80.8% (101)
X 9.6% (12)
Люксембург 9.6% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Исландия
Ничья
Люксембург
3.65
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рунарссон
Рунар
2
Сампстед
Альфонс
4
Палссон
Виктор
5
Ингасон
Сверрир
14
Финнссон
Кольбейн
15
Виллюмссон
Виллюм
21
Траустасон
Арнор
7
Харальдссон
Хакон-Арнар
19
Йоханнессон
Исак-Бергманн
20
Оскарссон
Орри
8
Сигурдссон
Арнор
1
Морис
Антони
2
Шано
Максим
3
Махмутович
Энес
13
Карлсон
Дирк
15
Джогович
Элдин
16
Баррейро
Леандро
8
Мартинс
Кристофер
10
Синани
Данел
17
Пинту
Мика
5
Курчи
Алессио
11
Тиль
Венсан
Исландия
4-3-3
Люксембург
3-5-2

История личных встреч

Исландия
Люксембург

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2ОМ
3:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Исландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуннарссон Арон 3 (1) 0.43
Финнбогасон Альфред 2 (1) 0.29
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0.29
Гудьонсен Андри 1 0.14
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.14
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.14
Оскарссон Орри 1 0.14
Торстейнссон Йон 0 0
Сигурдссон Арнор 0 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 0 0
Люксембург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Синани Данел 3 0.43
Боргес Санчес Ивандро 2 0.29
Родригес Жерсон 1 0.14
Шано Максим 1 (1) 0.14
Баррейро Леандро 0 0
Курчи Алессио 0 0

Карточки

Исландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магнуссон Хёрдур 2 1
Виллюмссон Виллюм 1 1
Финнбогасон Альфред 2 0
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0
Гудмундссон Йоханн 1 0
Палссон Виктор 1 0
Траустасон Арнор 1 0
Гудмундссон Альберт 1 0
Торстейнссон Йон 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Люксембург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Кристофер 3 0
Махмутович Энес 3 0
Герсон Ларс 2 0
Жанс Лоран 2 0
Мартинс Марвин 2 0
Тиль Венсан 2 0
Морис Антони 1 0
Шано Максим 1 0
Бонерт Флориан 1 0
Баррейро Леандро 1 0
Курчи Алессио 1 0

Результаты матчей

Исландия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Люксембург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Исландия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Люксембург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

7
5
Исландия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Люксембург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

8
5

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
1
33%
3
33%
76-90

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
3
38%
2
40%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
33%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Забито

10
7
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
10%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
4
40%
2
29%
76-90

Пропущено

9
16
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
22%
3
19%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
1
11%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
33%
1
6%
61-75
2
22%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Исландия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Люксембург - Исландия 3:1 Исландия - Португалия 0:1 Исландия - Словакия 1:2
Лихтенштейн - Исландия 0:7 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Швеция - Исландия 2:1 Исландия - Эстония 1:1 Латвия - Исландия 1:1 Литва - Исландия 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0 Саудовская Аравия - Исландия 1:0 Албания - Исландия 1:1 Исландия - Венесуэла 1:0 Исландия - Израиль 2:2 Сан-Марино - Исландия 0:1 Исландия - Албания 1:1 Израиль - Исландия 2:2 Испания - Исландия 5:0 Финляндия - Исландия 1:1
Люксембург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Португалия - Люксембург 9:0 Люксембург - Исландия 3:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Люксембург - Лихтенштейн 2:0
Люксембург - Мальта 0:1 Люксембург - Португалия 0:6 Словакия - Люксембург 0:0 Люксембург - Болгария 0:0 Люксембург - Венгрия 2:2 Люксембург - Литва 1:0 Турция - Люксембург 3:3 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Люксембург - Турция 0:2 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Литва - Люксембург 0:2 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Люксембург - Ирландия 0:3 Азербайджан - Люксембург 1:3 Португалия - Люксембург 5:0

Результаты матчей

Исландия
Люксембург

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:6
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:7
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
9:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
7
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:7
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
9:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
7
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Исландия
Люксембург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 2:0 Заявка 7 7 0 0 26 - 0 21
2.
Словакия
 0:2 Заявка 7 4 1 2 8 - 4 13
3.
Люксембург
 1:1 Заявка 7 3 2 2 8 - 17 11
4.
Босния и Герцеговина
 2:0 Заявка 7 3 0 4 7 - 9 9
5.
Исландия
 1:1 Заявка 7 2 1 4 11 - 10 7
6.
Лихтенштейн
 0:2 Заявка 7 0 0 7 1 - 21 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 2:0 Заявка 4 4 0 0 18 - 0 12
2.
Словакия
 0:2 Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
3.
Босния и Герцеговина
 2:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Люксембург
 1:1 Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
5.
Исландия
 1:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
6.
Лихтенштейн
 0:2 Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 2:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Словакия
 0:2 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
3.
Люксембург
 1:1 Заявка 4 1 2 1 3 - 10 5
4.
Исландия
 1:1 Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
5.
Босния и Герцеговина
 2:0 Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
6.
Лихтенштейн
 0:2 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 8 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Португалия Роналду Криштиану 6
Норвегия Холанн Эрлинг 6
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Курчи Алессио получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Сигурдссон Арнор сделал результативную передачу.
  • 23'
    Г О О О О Л - Orri Oskarsson бьет в цель!
  • 21'
    Махмутович Энес получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Прогнозы 125
Исландия 80.8% (101)
X 9.6% (12)
Люксембург 9.6% (12)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Исландия
Ничья
Люксембург
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Исландия 1:1 Люксембург

Исход игры
Исландия
80.8% (101)
Ничья
9.6% (12)
Люксембург
9.6% (12)
Тотал 2.5
Больше
57.89% (66)
Меньше
42.11% (48)
Обе команды забьют
Да
61.4% (70)
Нет
38.6% (44)
Популярный счёт
2:1 Исландия
35.2% (44)
2:0 Исландия
16.8% (21)
1:0 Исландия
13.6% (17)
1:1 Ничья
8% (10)
3:1 Исландия
7.2% (9)
3:0 Исландия
4.8% (6)
1:2 Люксембург
4% (5)
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Исландия
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