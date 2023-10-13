Тур: 7. Стадион: Лаугардалсвёллур.
1:1
Второй тайм: 50'
0'
21' Желтая карточкаМахмутович Энес
1:0
23' ГолОскарссон Орри
44' Желтая карточкаКурчи Алессио
1:1
46' ГолРодригес Жерсон
Ход матча
21'
23'
44'
46'
1:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
13
Карлсон
Дирк
10
Синани
Данел
17
Пинту
Мика
11
Тиль
Венсан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Карлсон ДиркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Синани ДанелПолузащитник
-
17 Пинту МикаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Тиль ВенсанНападающий
- Запасные игроки
-
12 Щон РальфВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Жанс ЛоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Тилль ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хольц Люк
История личных встреч
Исландия
Люксембург
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Исландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуннарссон Арон
|3 (1)
|0.43
|Финнбогасон Альфред
|2 (1)
|0.29
|Харальдссон Хакон-Арнар
|2
|0.29
|Гудьонсен Андри
|1
|0.14
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0.14
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0.14
|Оскарссон Орри
|1
|0.14
|Торстейнссон Йон
|0
|0
|Сигурдссон Арнор
|0
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|0
|0
Люксембург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Синани Данел
|3
|0.43
|Боргес Санчес Ивандро
|2
|0.29
|Родригес Жерсон
|1
|0.14
|Шано Максим
|1 (1)
|0.14
|Баррейро Леандро
|0
|0
|Курчи Алессио
|0
|0
Карточки
Исландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магнуссон Хёрдур
|2
|1
|Виллюмссон Виллюм
|1
|1
|Финнбогасон Альфред
|2
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|Палссон Виктор
|1
|0
|Траустасон Арнор
|1
|0
|Гудмундссон Альберт
|1
|0
|Торстейнссон Йон
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
Люксембург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Кристофер
|3
|0
|Махмутович Энес
|3
|0
|Герсон Ларс
|2
|0
|Жанс Лоран
|2
|0
|Мартинс Марвин
|2
|0
|Тиль Венсан
|2
|0
|Морис Антони
|1
|0
|Шано Максим
|1
|0
|Бонерт Флориан
|1
|0
|Баррейро Леандро
|1
|0
|Курчи Алессио
|1
|0
Результаты матчей
Исландия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Люксембург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Исландия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Люксембург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
7
5
Исландия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Люксембург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
8
5
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
1
33%
3
33%
76-90
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
3
38%
2
40%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
33%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
43%
76-90
Забито
10
7
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
10%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
4
40%
2
29%
76-90
Пропущено
9
16
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
22%
3
19%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
1
11%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
33%
1
6%
61-75
2
22%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Исландия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Люксембург - Исландия 3:1 Исландия - Португалия 0:1 Исландия - Словакия 1:2
Лихтенштейн - Исландия 0:7 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Швеция - Исландия 2:1 Исландия - Эстония 1:1 Латвия - Исландия 1:1 Литва - Исландия 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0 Саудовская Аравия - Исландия 1:0 Албания - Исландия 1:1 Исландия - Венесуэла 1:0 Исландия - Израиль 2:2 Сан-Марино - Исландия 0:1 Исландия - Албания 1:1 Израиль - Исландия 2:2 Испания - Исландия 5:0 Финляндия - Исландия 1:1
Люксембург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Португалия - Люксембург 9:0 Люксембург - Исландия 3:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Люксембург - Лихтенштейн 2:0
Люксембург - Мальта 0:1 Люксембург - Португалия 0:6 Словакия - Люксембург 0:0 Люксембург - Болгария 0:0 Люксембург - Венгрия 2:2 Люксембург - Литва 1:0 Турция - Люксембург 3:3 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Люксембург - Турция 0:2 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Литва - Люксембург 0:2 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Люксембург - Ирландия 0:3 Азербайджан - Люксембург 1:3 Португалия - Люксембург 5:0
Результаты матчей
Исландия
Люксембург
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:6
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:7
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
9:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
7
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:7
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
9:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
7
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Исландия
Люксембург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
15
33
15
15
15
15
15
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|7
|7
|0
|0
|26 - 0
|21
|2.
|0:2 Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 4
|13
|3.
|1:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 17
|11
|4.
|2:0 Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|5.
|1:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 10
|7
|6.
|0:2 Заявка
|7
|0
|0
|7
|1 - 21
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|18 - 0
|12
|2.
|0:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|3.
|2:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|1:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|5.
|1:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|6.
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|0:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|3.
|1:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 10
|5
|4.
|1:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|5.
|2:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|6.
|0:2 Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Португалия
|Роналду Криштиану
|6
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|6
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 3
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Исландия 1:1 Люксембург
Исход игры
Исландия
80.8% (101)
Ничья
9.6% (12)
Люксембург
9.6% (12)
Тотал 2.5
Больше
57.89% (66)
Меньше
42.11% (48)
Обе команды забьют
Да
61.4% (70)
Нет
38.6% (44)
Популярный счёт
2:1 Исландия
35.2% (44)
2:0 Исландия
16.8% (21)
1:0 Исландия
13.6% (17)
1:1 Ничья
8% (10)
3:1 Исландия
7.2% (9)
3:0 Исландия
4.8% (6)
1:2 Люксембург
4% (5)
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