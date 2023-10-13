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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Исландия
FIFA #67
1:1
Конец матча
Люксембург
FIFA #85
0'
21' Желтая карточка
Махмутович Энес
1:0
23' Гол
Оскарссон Орри
44' Желтая карточка
Курчи Алессио
1:1
46' Гол
Родригес Жерсон
64' Желтая карточка
Мартинс Кристофер
66' Желтая карточка
Ингасон Сверрир
75' Желтая карточка
Финнссон Кольбейн
82' Желтая карточка
Шано Максим
90' Желтая карточка
Морис Антони
90'+5

Ход матча

21'
 
Махмутович Энес
23'
Оскарссон Орри
(Сигурдссон Арнор)
1:0
44'
 
Курчи Алессио
46'
 
Жанс Лоран
Джогович Элдин
46'
 
Родригес Жерсон
Курчи Алессио
46'
1:1
Родригес Жерсон
(Баррейро Леандро)
61'
 
Олесен Матиас
Тиль Венсан
64'
 
Мартинс Кристофер
66'
Ингасон Сверрир
 
70'
Торстейнссон Йон
Виллюмссон Виллюм
 
70'
Финнбогасон Альфред
Оскарссон Орри
 
70'
Сигурдссон Гильфи
Йоханнессон Исак-Бергманн
 
75'
Финнссон Кольбейн
 
82'
 
Шано Максим
85'
 
Тилль Оливье
Пинту Мика
85'
Андерсон Микаэль
Сигурдссон Арнор
 
90'
 
Морис Антони

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 20 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Исландия 80.8% (101)
X 9.6% (12)
Люксембург 9.6% (12)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рунарссон
Рунар
2
Сампстед
Альфонс
4
Палссон
Виктор
5
Ингасон
Сверрир
14
Финнссон
Кольбейн
15
Виллюмссон
Виллюм
21
Траустасон
Арнор
7
Харальдссон
Хакон-Арнар
19
Йоханнессон
Исак-Бергманн
20
Оскарссон
Орри
8
Сигурдссон
Арнор
1
Морис
Антони
2
Шано
Максим
3
Махмутович
Энес
13
Карлсон
Дирк
15
Джогович
Элдин
16
Баррейро
Леандро
8
Мартинс
Кристофер
10
Синани
Данел
17
Пинту
Мика
5
Курчи
Алессио
11
Тиль
Венсан
Исландия
4-3-3
Люксембург
3-5-2

История личных встреч

Исландия
Люксембург

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2ОМ
3:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Исландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуннарссон Арон 3 (1) 0.43
Финнбогасон Альфред 2 (1) 0.29
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0.29
Гудьонсен Андри 1 0.14
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.14
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.14
Оскарссон Орри 1 0.14
Торстейнссон Йон 0 0
Сигурдссон Арнор 0 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 0 0
Люксембург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Синани Данел 3 0.43
Родригес Жерсон 2 0.29
Боргес Санчес Ивандро 2 0.29
Шано Максим 1 (1) 0.14
Баррейро Леандро 0 0
Курчи Алессио 0 0

Карточки

Исландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магнуссон Хёрдур 2 1
Виллюмссон Виллюм 1 1
Финнбогасон Альфред 2 0
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0
Гудмундссон Йоханн 1 0
Палссон Виктор 1 0
Траустасон Арнор 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Финнссон Кольбейн 1 0
Гудмундссон Альберт 1 0
Торстейнссон Йон 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Люксембург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Кристофер 4 0
Махмутович Энес 3 0
Герсон Ларс 2 0
Морис Антони 2 0
Жанс Лоран 2 0
Шано Максим 2 0
Мартинс Марвин 2 0
Тиль Венсан 2 0
Бонерт Флориан 1 0
Баррейро Леандро 1 0
Курчи Алессио 1 0

Результаты матчей

Исландия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Люксембург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Исландия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Люксембург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

7
5
Исландия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Люксембург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

9
6

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
1
25%
3
30%
76-90

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
3
38%
2
40%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
33%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
9%
2
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
4
36%
2
25%
76-90

Пропущено

10
17
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
20%
3
18%
1-15
1
10%
3
18%
16-30
1
10%
3
18%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
2
20%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Исландия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Люксембург - Исландия 3:1 Исландия - Португалия 0:1 Исландия - Словакия 1:2
Лихтенштейн - Исландия 0:7 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Швеция - Исландия 2:1 Исландия - Эстония 1:1 Латвия - Исландия 1:1 Литва - Исландия 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0 Саудовская Аравия - Исландия 1:0 Албания - Исландия 1:1 Исландия - Венесуэла 1:0 Исландия - Израиль 2:2 Сан-Марино - Исландия 0:1 Исландия - Албания 1:1 Израиль - Исландия 2:2 Испания - Исландия 5:0 Финляндия - Исландия 1:1
Люксембург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Португалия - Люксембург 9:0 Люксембург - Исландия 3:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Люксембург - Лихтенштейн 2:0
Люксембург - Мальта 0:1 Люксембург - Португалия 0:6 Словакия - Люксембург 0:0 Люксембург - Болгария 0:0 Люксембург - Венгрия 2:2 Люксембург - Литва 1:0 Турция - Люксембург 3:3 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Люксембург - Турция 0:2 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Литва - Люксембург 0:2 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Люксембург - Ирландия 0:3 Азербайджан - Люксембург 1:3 Португалия - Люксембург 5:0

Результаты матчей

Исландия
Люксембург

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:6
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:7
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
9:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
7
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:7
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
9:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
7
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Исландия
Люксембург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
1
3
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 7 7 0 0 27 - 2 21
2.
Словакия
 Заявка 7 4 1 2 10 - 5 13
3.
Люксембург
 Заявка 7 3 2 2 8 - 17 11
4.
Босния и Герцеговина
 Заявка 7 3 0 4 7 - 9 9
5.
Исландия
 Заявка 7 2 1 4 11 - 10 7
6.
Лихтенштейн
 Заявка 7 0 0 7 1 - 21 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 4 4 0 0 19 - 2 12
2.
Словакия
 Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
3.
Босния и Герцеговина
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Люксембург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
5.
Исландия
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
6.
Лихтенштейн
 Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Словакия
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
3.
Люксембург
 Заявка 4 1 2 1 3 - 10 5
4.
Исландия
 Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
5.
Босния и Герцеговина
 Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
6.
Лихтенштейн
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 9 (1)
Португалия Роналду Криштиану 7
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Курчи Алессио получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Сигурдссон Арнор сделал результативную передачу.
    • 23'
      Г О О О О Л - Orri Oskarsson бьет в цель!
    • 21'
      Махмутович Энес получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Laugardalsvoellur. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Исландия 80.8% (101)
    X 9.6% (12)
    Люксембург 9.6% (12)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Исландия 1:1 Люксембург

    Исход игры
    Исландия
    80.8% (101)
    Ничья
    9.6% (12)
    Люксембург
    9.6% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.89% (66)
    Меньше
    42.11% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    61.4% (70)
    Нет
    38.6% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Исландия
    35.2% (44)
    2:0 Исландия
    16.8% (21)
    1:0 Исландия
    13.6% (17)
    1:1 Ничья
    8% (10)
    3:1 Исландия
    7.2% (9)
    3:0 Исландия
    4.8% (6)
    1:2 Люксембург
    4% (5)
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