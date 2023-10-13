Тур: 7. Стадион: Эрнст Хаппель.
Прогноз на матч от Liveresult
13
Селс
Матц
4
Фас
Ваут
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Пенц ПатрикВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Любичич ДеянПолузащитник
-
16 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Чам МухаммедНападающий
-
Главный тренер: Рангник Ральф
- Основной состав
-
13 Селс МатцВратарь
- Защитник
-
4 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Деман ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
История личных встреч
Австрия
Бельгия
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.67
2.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
38
Бомбардиры внутри турнира
Австрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.6
|Грегорич Михаэль
|3
|0.6
|Забитцер Марсель
|2
|0.4
|Арнаутович Марко
|2 (1)
|0.4
|Кайнц Флориан
|1
|0.2
|Пош Штефан
|0
|0
Бельгия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|8
|1.6
|Карраско Янник
|1
|0.2
|Бакайоко Жоан
|1
|0.2
|Вертонген Ян
|1
|0.2
|Троссар Леандро
|1
|0.2
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0.2
|Лукебакио Доди
|0
|0
|Теате Артур
|0
|0
|Мангаля Орель
|0
|0
|Доку Жереми
|0
|0
|Вранкс Астер
|0
|0
Карточки
Австрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вебер Максимилиан
|2
|0
|Пош Штефан
|2
|0
|Шлагер Александер
|1
|0
|Мвене Филлипп
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
Бельгия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|Бачуайи Миши
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Доку Жереми
|1
|0
|Вранкс Астер
|1
|0
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0
Результаты матчей
Австрия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Бельгия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Австрия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бельгия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
7
Австрия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Бельгия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
2
29%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
11
14
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
0
0%
1
7%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
3
27%
3
21%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
3
27%
3
21%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Австрия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Швеция - Австрия 1:3 Австрия - Молдова 1:1 Австрия - Швеция 2:0 Бельгия - Австрия 1:1
Австрия - Эстония 2:1 Австрия - Азербайджан 4:1 Австрия - Италия 2:0 Андорра - Австрия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Франция - Австрия 2:0 Дания - Австрия 2:0 Австрия - Франция 1:1 Австрия - Дания 1:2 Хорватия - Австрия 0:3 Австрия - Шотландия 2:2 Уэльс - Австрия 2:1 Австрия - Молдова 4:1 Австрия - Израиль 4:2 Дания - Австрия 1:0 Фарерские острова - Австрия 0:2
Бельгия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бельгия - Эстония 5:0 Азербайджан - Бельгия 0:1 Эстония - Бельгия 0:3 Бельгия - Австрия 1:1
Германия - Бельгия 2:3 Швеция - Бельгия 0:3 Хорватия - Бельгия 0:0 Бельгия - Марокко 0:2 Бельгия - Канада 1:0 Бельгия - Египет 1:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Бельгия - Уэльс 2:1 Польша - Бельгия 0:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Польша 6:1 Бельгия - Нидерланды 1:4 Бельгия - Буркина-Фасо 3:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Эстония 3:1
Результаты матчей
Австрия
Бельгия
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:3
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Австрия
Бельгия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
32
14
14
Группа F
Группа F
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (2)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 3
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Австрия - Бельгия
Исход игры
Австрия
6.7% (9)
Ничья
31.3% (42)
Бельгия
61.9% (83)
Тотал 2.5
Больше
59.83% (70)
Меньше
40.17% (47)
Обе команды забьют
Да
87.18% (102)
Нет
12.82% (15)
Популярный счёт
1:2 Бельгия
34.3% (46)
1:1 Ничья
26.1% (35)
1:3 Бельгия
6% (8)
2:1 Австрия
5.2% (7)
0:1 Бельгия
5.2% (7)
2:3 Бельгия
3% (4)
0:2 Бельгия
3% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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