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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Австрия
FIFA #25
 
Позже
Бельгия
FIFA #5
Прогнозы 54
Австрия 5.6% (3)
X 20.4% (11)
Бельгия 74.1% (40)
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Лучшие коэффициенты
Австрия
Ничья
Бельгия
3.25
3.35
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2.95
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История личных встреч

Австрия
Бельгия

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

Е2ОМ
1:1
Е2
0:2
Е2
4:4

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.67
2.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
38

Бомбардиры внутри турнира

Австрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баумгартнер Кристоф 3 0.6
Грегорич Михаэль 3 0.6
Забитцер Марсель 2 0.4
Арнаутович Марко 2 (1) 0.4
Кайнц Флориан 1 0.2
Пош Штефан 0 0
Бельгия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 8 1.6
Карраско Янник 1 0.2
Бакайоко Жоан 1 0.2
Вертонген Ян 1 0.2
Троссар Леандро 1 0.2
Де Кетеларе Шарль 1 0.2
Лукебакио Доди 0 0
Теате Артур 0 0
Мангаля Орель 0 0
Доку Жереми 0 0
Вранкс Астер 0 0

Карточки

Австрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вебер Максимилиан 2 0
Пош Штефан 2 0
Шлагер Александер 1 0
Мвене Филлипп 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Бельгия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукаку Ромелу 1 0
Бачуайи Миши 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Доку Жереми 1 0
Вранкс Астер 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0

Результаты матчей

Австрия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Бельгия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Австрия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бельгия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
7
Австрия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Бельгия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
2
29%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

11
14
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
0
0%
1
7%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
3
27%
3
21%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
3
27%
3
21%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Австрия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Швеция - Австрия 1:3 Австрия - Молдова 1:1 Австрия - Швеция 2:0 Бельгия - Австрия 1:1
Австрия - Эстония 2:1 Австрия - Азербайджан 4:1 Австрия - Италия 2:0 Андорра - Австрия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Франция - Австрия 2:0 Дания - Австрия 2:0 Австрия - Франция 1:1 Австрия - Дания 1:2 Хорватия - Австрия 0:3 Австрия - Шотландия 2:2 Уэльс - Австрия 2:1 Австрия - Молдова 4:1 Австрия - Израиль 4:2 Дания - Австрия 1:0 Фарерские острова - Австрия 0:2
Бельгия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бельгия - Эстония 5:0 Азербайджан - Бельгия 0:1 Эстония - Бельгия 0:3 Бельгия - Австрия 1:1
Германия - Бельгия 2:3 Швеция - Бельгия 0:3 Хорватия - Бельгия 0:0 Бельгия - Марокко 0:2 Бельгия - Канада 1:0 Бельгия - Египет 1:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Бельгия - Уэльс 2:1 Польша - Бельгия 0:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Польша 6:1 Бельгия - Нидерланды 1:4 Бельгия - Буркина-Фасо 3:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Эстония 3:1

Результаты матчей

Австрия
Бельгия

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:3
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Австрия
Бельгия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
1
1
2
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2
3
2.5
3
2
1
4
3.5
1
4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
2.
Австрия
 Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
3.
Швеция
 Заявка 5 2 0 3 11 - 8 6
4.
Азербайджан
 Заявка 4 0 1 3 2 - 11 1
5.
Эстония
 Заявка 5 0 1 4 2 - 16 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Бельгия
 Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
3.
Швеция
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
4.
Азербайджан
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
5.
Эстония
 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Австрия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Швеция
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
4.
Эстония
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
5.
Азербайджан
 Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 8 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Черногория Вуячич Игор 1 2
Латвия Эмсис Эдуард 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Австрия - Бельгия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 октября 2023, осталось 2 дня 12 часов 49 минут.



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    • Прогнозы 54
    Австрия 5.6% (3)
    X 20.4% (11)
    Бельгия 74.1% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Австрия
    Ничья
    Бельгия
    3.25
    3.35
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    Прогнозы на матч Австрия - Бельгия

    Исход игры
    Австрия
    5.6% (3)
    Ничья
    20.4% (11)
    Бельгия
    74.1% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.62% (31)
    Меньше
    40.38% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    76.92% (40)
    Нет
    23.08% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Бельгия
    38.9% (21)
    1:1 Ничья
    20.4% (11)
    0:1 Бельгия
    9.3% (5)
    1:3 Бельгия
    7.4% (4)
    0:2 Бельгия
    7.4% (4)
    2:3 Бельгия
    5.6% (3)
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    Австрия
    Бельгия
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