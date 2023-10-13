Португалия

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Прямо сейчас португальцы со стопроцентным показателем идут на первом месте в секстете J: 18 очков у подопечных Роберто Мартинеса. Их сегодняшние соперники из Восточной Европы идут на втором месте с 13 баллами. Победа сегодня может гарантировать «европейским бразильцам» выход в финальную часть Евро-2024. Также матч крайне важен для словаков – успех позволит команде Франческо Кальцоны сохранить отрыв от третьей строчки при любом раскладе в параллельном матче Исландии и Люксембурга.Третье место, отметим, сенсационно занимает команда Люксембурга – 10 очков. Четвёртое делят команды Исландии и Боснии и Герценовины – по шесть очков у каждой, а замыкает секстет с нулём баллов сборная Лихтенштейна. Абсолютно все команды группы на данный момент сыграли по шесть игр, осталось - ещё по четыре.