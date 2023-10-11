Тур: 7. Стадион: Драгау.
Позже
История личных встреч
Португалия
Словакия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Бомбардиры внутри турнира
Португалия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|5 (1)
|0.83
|Фернандеш Бруну
|4
|0.67
|Силва Бернарду
|3
|0.5
|Жота Диогу
|2
|0.33
|Инасиу Гонсалу
|2
|0.33
|Рамуш Гонсалу
|2
|0.33
|Фелиш Жоау
|2
|0.33
|Леау Рафаэл
|1
|0.17
|Отавио Эдмилсон
|1
|0.17
|Канселу Жоау
|1
|0.17
|Орта Рикарду
|1
|0.17
|Невеш Рубен
|0
|0
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Пальинья Жоау
|0
|0
Словакия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мак Роберт
|2
|0.33
|Ганцко Давид
|1
|0.17
|Куцка Юрай
|1
|0.17
|Дуда Ондрей
|1
|0.17
|Вавро Денис
|1
|0.17
|Гараслин Лукаш
|1
|0.17
|Суслов Томаш
|1
|0.17
|Гамшик Марек
|0
|0
|Лоботка Станислав
|0
|0
|Полиевка Роберт
|0
|0
|Бенеш Ласло
|0
|0
|Боженик Роберт
|0
|0
Карточки
Португалия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роналду Криштиану
|3
|0
|Силва Бернарду
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Далот Диогу
|1
|0
Словакия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекарик Петер
|1
|0
|Грошовски Патрик
|1
|0
|Шранц Иван
|1
|0
|Дуда Ондрей
|1
|0
|Вернон де Марко
|1
|0
|Томич Михал
|1
|0
Результаты матчей
Португалия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Словакия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Португалия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Словакия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
5
Португалия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Словакия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
5
Голы по времени матча
Забито
16
3
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
1
33%
16-30
3
19%
1
33%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
1
33%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
25%
4
80%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
24
8
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
4
17%
4
50%
1-15
2
8%
1
13%
16-30
5
21%
2
25%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
2
8%
1
13%
61-75
8
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Португалия
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0
Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2 Португалия - Нигерия 4:0 Португалия - Испания 0:1 Чехия - Португалия 0:4 Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0 Португалия - Швейцария 4:0 Испания - Португалия 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Португалия - Турция 3:1
Словакия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Словакия - Лихтенштейн 3:0 Словакия - Португалия 0:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Исландия - Словакия 1:2
Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Словакия - Люксембург 0:0 Словакия - Чили 0:0 Черногория - Словакия 2:2 Словакия - Беларусь 1:1 Словакия - Азербайджан 1:2 Казахстан - Словакия 2:1 Азербайджан - Словакия 0:1 Словакия - Казахстан 0:1 Беларусь - Словакия 0:1 Финляндия - Словакия 0:2 Норвегия - Словакия 2:0 Мальта - Словакия 0:6 Словакия - Словения 2:2 Хорватия - Словакия 2:2 РОССИЯ - Словакия 1:0
Результаты матчей
Португалия
Словакия
Точный счет
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
9:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
9
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 67%
0:6
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
6
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:6
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
9:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
9
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Португалия
Словакия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
42
15
33
24
24
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|24 - 0
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 2
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 16
|10
|4.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 9
|6
|5.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|6.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|1 - 19
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|16 - 0
|9
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|6.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 9
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|5.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|6.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (2)
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 2
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 2
Прогнозы на матч Португалия - Словакия
Исход игры
Португалия
100% (54)
Ничья
0% (0)
Словакия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.08% (25)
Меньше
51.92% (27)
Обе команды забьют
Да
40.38% (21)
Нет
59.62% (31)
Популярный счёт
2:0 Португалия
38.9% (21)
2:1 Португалия
29.6% (16)
1:0 Португалия
11.1% (6)
3:1 Португалия
7.4% (4)
3:0 Португалия
3.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!