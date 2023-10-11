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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Португалия
FIFA #8
 
Позже
Словакия
FIFA #48
Прогнозы 54
Португалия 100% (54)
X 0% (0)
Словакия 0% (0)
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Португалия
Ничья
Словакия
6.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Португалия
Словакия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

Е2ОМ
0:1
ММ
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 5 (1) 0.83
Фернандеш Бруну 4 0.67
Силва Бернарду 3 0.5
Жота Диогу 2 0.33
Инасиу Гонсалу 2 0.33
Рамуш Гонсалу 2 0.33
Фелиш Жоау 2 0.33
Леау Рафаэл 1 0.17
Отавио Эдмилсон 1 0.17
Канселу Жоау 1 0.17
Орта Рикарду 1 0.17
Невеш Рубен 0 0
Мендеш Нуну 0 0
Пальинья Жоау 0 0
Словакия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мак Роберт 2 0.33
Ганцко Давид 1 0.17
Куцка Юрай 1 0.17
Дуда Ондрей 1 0.17
Вавро Денис 1 0.17
Гараслин Лукаш 1 0.17
Суслов Томаш 1 0.17
Гамшик Марек 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Полиевка Роберт 0 0
Бенеш Ласло 0 0
Боженик Роберт 0 0

Карточки

Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роналду Криштиану 3 0
Силва Бернарду 1 0
Данилу Перейра 1 0
Далот Диогу 1 0
Словакия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекарик Петер 1 0
Грошовски Патрик 1 0
Шранц Иван 1 0
Дуда Ондрей 1 0
Вернон де Марко 1 0
Томич Михал 1 0

Результаты матчей

Португалия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Словакия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Португалия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Словакия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
5
Португалия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Словакия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
5

Голы по времени матча

Забито

16
3
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
1
33%
16-30
3
19%
1
33%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
1
33%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
25%
4
80%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

24
8
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
4
17%
4
50%
1-15
2
8%
1
13%
16-30
5
21%
2
25%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
2
8%
1
13%
61-75
8
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Португалия
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0
Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2 Португалия - Нигерия 4:0 Португалия - Испания 0:1 Чехия - Португалия 0:4 Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0 Португалия - Швейцария 4:0 Испания - Португалия 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Португалия - Турция 3:1
Словакия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Словакия - Лихтенштейн 3:0 Словакия - Португалия 0:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Исландия - Словакия 1:2
Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Словакия - Люксембург 0:0 Словакия - Чили 0:0 Черногория - Словакия 2:2 Словакия - Беларусь 1:1 Словакия - Азербайджан 1:2 Казахстан - Словакия 2:1 Азербайджан - Словакия 0:1 Словакия - Казахстан 0:1 Беларусь - Словакия 0:1 Финляндия - Словакия 0:2 Норвегия - Словакия 2:0 Мальта - Словакия 0:6 Словакия - Словения 2:2 Хорватия - Словакия 2:2 РОССИЯ - Словакия 1:0

Результаты матчей

Португалия
Словакия

Точный счет

3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
9:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
9
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
0:6
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
6
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:6
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
9:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
9
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Португалия
Словакия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
3.5
Больше Меньше
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
3
4
2
2.5
1
5
3
3
3.5
2
4
4.5
2
4
5.5

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 6 6 0 0 24 - 0 18
2.
Словакия
 Заявка 6 4 1 1 8 - 2 13
3.
Люксембург
 Заявка 6 3 1 2 7 - 16 10
4.
Исландия
 Заявка 6 2 0 4 10 - 9 6
5.
Босния и Герцеговина
 Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
6.
Лихтенштейн
 Заявка 6 0 0 6 1 - 19 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 3 3 0 0 16 - 0 9
2.
Словакия
 Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
3.
Босния и Герцеговина
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Люксембург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
5.
Исландия
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
6.
Лихтенштейн
 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Словакия
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Люксембург
 Заявка 3 1 1 1 2 - 9 4
4.
Исландия
 Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
5.
Босния и Герцеговина
 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
6.
Лихтенштейн
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 8 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Черногория Вуячич Игор 1 2
Латвия Эмсис Эдуард 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - Словакия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 октября 2023, осталось 2 дня 12 часов 49 минут.



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    • Прогнозы 54
    Португалия 100% (54)
    X 0% (0)
    Словакия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Португалия
    Ничья
    Словакия
    6.20
    6.50
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    Прогнозы на матч Португалия - Словакия

    Исход игры
    Португалия
    100% (54)
    Ничья
    0% (0)
    Словакия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.08% (25)
    Меньше
    51.92% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    40.38% (21)
    Нет
    59.62% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Португалия
    38.9% (21)
    2:1 Португалия
    29.6% (16)
    1:0 Португалия
    11.1% (6)
    3:1 Португалия
    7.4% (4)
    3:0 Португалия
    3.7% (2)
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