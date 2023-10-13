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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Цвайер Феликс
Нидерланды
FIFA #7
 
Позже
Франция
FIFA #2
Прогнозы 142
Нидерланды 15.5% (22)
X 26.8% (38)
Франция 57.7% (82)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Нидерланды
Ничья
Франция
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1
Вербрюгген
Барт
2
Гертрейда
Лютсхарел
4
Ван
Дейк
Виргил
5
Аке
Натан
22
Дюмфрис
Дензел
12
Хартман
Квилиндси
15
Де
Рон
Мартен
16
Веерман
Йоэй
14
Рейндерс
Тиджани
10
Симонс
Хави
9
Вегхорст
Ваут
16
Меньян
Майк
3
Клосс
Жонатан
13
Конате
Ибраима
21
Эрнандес
Люка
22
Эрнандес
Тео
8
Тчуамени
Орельен
14
Рабио
Адриен
20
Коман
Кингсли
7
Гризманн
Антуан
10
Мбаппе
Килиан
12
Коло-Муани
Рандаль
Нидерланды
3-4-2-1
Франция
4-2-3-1

История личных встреч

Нидерланды
Франция

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Е2ОМ
4:0
ЛНУ
2:0
ЛНУ
2:1
ОМЧ2Е
4:0
ОМЧ2Е
0:1
ТМС
2:3
ТМС
2:0
ЧЕ2(2
4:1

Голы

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2
0.25

Среднее время на гол

45
360

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

3
1.25

Среднее время на гол

30
72

Всего голов

20
6

Голов в среднем за матч

2.5
0.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

36
120

Бомбардиры внутри турнира

Нидерланды
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аке Натан 2 0.5
Вегхорст Ваут 2 0.5
Гакпо Коди 2 (1) 0.5
Де Рон Мартен 1 0.25
Депай Мемфис 1 0.25
Дюмфрис Дензел 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 4 (2) 0.8
Тчуамени Орельен 1 0.2
Жиру Оливье 1 0.2
Гризманн Антуан 1 0.2
Павар Бенжамен 1 0.2
Тюрам Маркус 1 0.2
Упамекано Дайо 1 0.2
Коман Кингсли 0 0

Карточки

Нидерланды
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блинд Дэйли 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Аке Натан 1 0
Вегхорст Ваут 1 0
Гакпо Коди 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Виффер Матс 1 0
Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 2 0
Гризманн Антуан 1 0
Рабио Адриен 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Конате Ибраима 1 0

Результаты матчей

Нидерланды
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Франция
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Нидерланды
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Франция
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
7
Нидерланды
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Франция
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

8
10
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
0
0%
3
30%
1-15
3
38%
2
20%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
10%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Нидерланды
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ирландия - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Греция 3:0 Нидерланды - Италия 2:3 Нидерланды - Хорватия 2:4
Нидерланды - Гибралтар 3:0 Франция - Нидерланды 4:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Нидерланды - США 3:1 Нидерланды - Катар 2:0 Нидерланды - Эквадор 1:1 Сенегал - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Польша - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Уэльс 3:2 Нидерланды - Польша 2:2 Уэльс - Нидерланды 1:2 Бельгия - Нидерланды 1:4 Нидерланды - Германия 1:1 Нидерланды - Дания 4:2 Нидерланды - Норвегия 2:0
Франция
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Германия - Франция 2:1 Франция - Ирландия 2:0 Франция - Греция 1:0 Гибралтар - Франция 0:3
Ирландия - Франция 0:1 Франция - Нидерланды 4:0 Аргентина - Франция 3:3 Франция - Марокко 2:0 Англия - Франция 1:2 Франция - Польша 3:1 Тунис - Франция 1:0 Франция - Дания 2:1 Франция - Австралия 4:1 Дания - Франция 2:0 Франция - Австрия 2:0 Франция - Хорватия 0:1 Австрия - Франция 1:1 Хорватия - Франция 1:1 Франция - Дания 1:2 Франция - ЮАР 5:0

Результаты матчей

Нидерланды
Франция

Точный счет

3:0
2 раза 100%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Нидерланды
Франция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
3
2
2
2
2.5
2
3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 Заявка 5 5 0 0 11 - 0 15
2.
Нидерланды
 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
3.
Греция
 Заявка 5 3 0 2 10 - 5 9
4.
Ирландия
 Заявка 5 1 0 4 5 - 7 3
5.
Гибралтар
 Заявка 5 0 0 5 0 - 17 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Нидерланды
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Греция
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
4.
Ирландия
 Заявка 3 1 0 2 4 - 3 3
5.
Гибралтар
 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Нидерланды
 Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
3.
Греция
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
4.
Ирландия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
5.
Гибралтар
 Заявка 3 0 0 3 0 - 11 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 8 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Норвегия Холанн Эрлинг 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в отборочном матче Евро-2024 сборная Нидерландов принимает сборную Франции. Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Нидерланды - Франция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 октября 2023, осталось 32 минуты.

    Главный судья: Цвайер Феликс

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Прогнозы 142
Нидерланды 15.5% (22)
X 26.8% (38)
Франция 57.7% (82)
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Нидерланды
Ничья
Франция
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Нидерланды - Франция

Исход игры
Нидерланды
15.6% (23)
Ничья
26.5% (39)
Франция
57.8% (85)
Тотал 2.5
Больше
73.91% (85)
Меньше
26.09% (30)
Обе команды забьют
Да
94.78% (109)
Нет
5.22% (6)
Популярный счёт
1:2 Франция
34.7% (51)
1:1 Ничья
17% (25)
2:1 Нидерланды
9.5% (14)
2:2 Ничья
7.5% (11)
0:1 Франция
3.4% (5)
2:3 Франция
2.7% (4)
1:3 Франция
1.4% (2)
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