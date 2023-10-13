Тур: 7. Стадион: Рейнпарк.
0:2
Перерыв
Ход матча
13'
0:1
34'
41'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 6
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
10
Визер
Сандро
23
Хофер
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
10 Визер СандроЗащитник
-
23 Хофер ЙенсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Бек НикласЗащитник
-
14 Майер ЛивиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Хаас КолинНападающий
-
-
13 Kenny Kindle
-
Главный тренер: Фюнфштюк Конрад
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джеко ЭдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Пирич КенанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Хамулич СаидНападающий
-
Главный тренер: Милошевич Саво
История личных встреч
Лихтенштейн
Босния и Герцеговина
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
3.5
5.5
Среднее время на гол
25
16
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
2.5
2.17
Тотал матчей
3.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
36
41
Бомбардиры внутри турнира
Лихтенштейн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вольфингер Сандро
|1
|0.14
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крунич Раде
|2
|0.29
|Джеко Эдин
|1
|0.14
|Стеванович Мирослав
|1
|0.14
|Дедич Амар
|1
|0.14
|Рахманович Амар
|1
|0.14
|Билбия Неманья
|0
|0
|Демирович Эрмедин
|0
|0
Карточки
Лихтенштейн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Визер Сандро
|2
|0
|Малин Андреас
|2
|0
|Люхингер Зимон
|2
|0
|Саланович Деннис
|1
|0
|Зеле Арон
|1
|0
|Вольфингер Фабио
|1
|0
|Бек Никлас
|1
|0
|Трабер Ларс
|1
|0
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тахирович Бенджамин
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Пьянич Миралем
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Крунич Раде
|1
|0
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|Дедич Амар
|1
|0
|Миличевич Хрвое
|1
|0
Результаты матчей
Лихтенштейн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Босния и Герцеговина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Лихтенштейн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Босния и Герцеговина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
0
4
Лихтенштейн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Босния и Герцеговина
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
50%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
5
50%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
18
10
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
6
33%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
1
10%
61-75
3
17%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Лихтенштейн
(20 матчей)
5%
95%
0 побед 1 ничья 19 поражений
Словакия - Лихтенштейн 3:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Люксембург - Лихтенштейн 2:0
Лихтенштейн - Исландия 0:7 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Лихтенштейн - Кабо-Верде 0:6 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Германия - Лихтенштейн 9:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Армения - Лихтенштейн 1:1
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0
Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2
Результаты матчей
Лихтенштейн
Босния и Герцеговина
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:7
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:7
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Лихтенштейн
Босния и Герцеговина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
24
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|7
|7
|0
|0
|26 - 0
|21
|2.
|0:2 Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 4
|13
|3.
|1:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 17
|11
|4.
|2:0 Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|5.
|1:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 10
|7
|6.
|0:2 Заявка
|7
|0
|0
|7
|1 - 21
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|18 - 0
|12
|2.
|0:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|3.
|2:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|1:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|5.
|1:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|6.
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|0:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|3.
|1:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 10
|5
|4.
|1:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|5.
|2:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|6.
|0:2 Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Португалия
|Роналду Криштиану
|6
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|6
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 3
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лихтенштейн 0:2 Босния и Герцеговина
Исход игры
Лихтенштейн
2.5% (3)
Ничья
0.8% (1)
Босния и Герцеговина
96.6% (115)
Тотал 2.5
Больше
50% (57)
Меньше
50% (57)
Обе команды забьют
Да
24.56% (28)
Нет
75.44% (86)
Популярный счёт
0:2 Босния и Герцеговина
39.5% (47)
0:3 Босния и Герцеговина
21% (25)
1:2 Босния и Герцеговина
18.5% (22)
0:1 Босния и Герцеговина
6.7% (8)
0:4 Босния и Герцеговина
3.4% (4)
1:3 Босния и Герцеговина
2.5% (3)
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