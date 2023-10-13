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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Лихтенштейн
FIFA #199
0:2
Конец матча
Босния и Герцеговина
FIFA #63
0'
0:1
13' Гол
Рахманович Амар
33' Желтая карточка
Саланович Деннис
0:2
41' Гол
Стеванович Мирослав
90'+10

Ход матча

13'
0:1
Рахманович Амар
33'
Саланович Деннис
 
33'
Severin Schlegel
Вольфингер Сандро
 
41'
0:2
Стеванович Мирослав
(Демирович Эрмедин)
71'
Kenny Kindle
Fabio Luque Notaro
 
71'
Марксер Мартин
Малин Андреас
 
78'
 
Хаджиахметович Амир
Пьянич Миралем
78'
 
Гойкович Ренато
Баришич Адриан-Леон
86'
 
Билбия Неманья
Джеко Эдин
86'
 
Чивич Эльдар
Колашинац Сеад
90'
 
Саланович Деннис
Дедич Амар
90'
 
Газибегович Юсуф
Майер Ливио
90'
Хаслер Жюльен
Severin Schlegel
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 10
  • 1 Удары в створ 11
  • 0 Угловые 11
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Лихтенштейн 2.5% (3)
X 0.8% (1)
Босния и Герцеговина 96.6% (115)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бюхель
Бенджамин
6
Малин
Андреас
10
Визер
Сандро
23
Хофер
Йенс
20
Вольфингер
Сандро
17
Люхингер
Зимон
8
Зеле
Арон
7
Бюхель
Марсель
3
Гёппель
Максимилиан
9
Fabio
Luque
Notaro
11
Саланович
Деннис
12
Шехич
Ибрагим
21
Дедич
Амар
6
Баришич
Адриан-Леон
3
Хаджикадунич
Деннис
5
Колашинац
Сеад
10
Пьянич
Миралем
13
Цимирот
Гойко
20
Стеванович
Мирослав
8
Рахманович
Амар
23
Демирович
Эрмедин
11
Джеко
Эдин
Лихтенштейн
3-5-2
Босния и Герцеговина
4-2-3-1

История личных встреч

Лихтенштейн
Босния и Герцеговина

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

Е2ОМ
2:1
Е2
0:3
Е2
5:0
ТМС
3:0
ЧМОМ
4:1
ЧМОМ
1:8

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

3.5
5.5

Среднее время на гол

25
16

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

2.5
2.17

Тотал матчей

3.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

36
41

Бомбардиры внутри турнира

Лихтенштейн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вольфингер Сандро 1 0.14
Босния и Герцеговина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крунич Раде 2 0.29
Джеко Эдин 1 0.14
Стеванович Мирослав 1 0.14
Дедич Амар 1 0.14
Рахманович Амар 1 0.14
Билбия Неманья 0 0
Демирович Эрмедин 0 0

Карточки

Лихтенштейн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Визер Сандро 2 0
Малин Андреас 2 0
Люхингер Зимон 2 0
Саланович Деннис 1 0
Зеле Арон 1 0
Вольфингер Фабио 1 0
Бек Никлас 1 0
Трабер Ларс 1 0
Босния и Герцеговина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тахирович Бенджамин 2 0
Джеко Эдин 1 0
Пьянич Миралем 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Крунич Раде 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Дедич Амар 1 0
Миличевич Хрвое 1 0

Результаты матчей

Лихтенштейн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Босния и Герцеговина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Лихтенштейн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Босния и Герцеговина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

0
4
Лихтенштейн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Босния и Герцеговина
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
2
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
50%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
2
50%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
5
50%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
3
50%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

20
10
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
7
35%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
15%
2
20%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
3
15%
1
10%
61-75
3
15%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Лихтенштейн
(20 матчей)
5%
95%
0 побед 1 ничья 19 поражений
Словакия - Лихтенштейн 3:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Люксембург - Лихтенштейн 2:0
Лихтенштейн - Исландия 0:7 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Лихтенштейн - Кабо-Верде 0:6 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Германия - Лихтенштейн 9:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Армения - Лихтенштейн 1:1
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0
Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2

Результаты матчей

Лихтенштейн
Босния и Герцеговина

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:7
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:7
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
6 раз 86%
1
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Лихтенштейн
Босния и Герцеговина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
0.5
Больше Меньше
3
4

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 7 7 0 0 27 - 2 21
2.
Словакия
 Заявка 7 4 1 2 10 - 5 13
3.
Люксембург
 Заявка 7 3 2 2 8 - 17 11
4.
Босния и Герцеговина
 Заявка 7 3 0 4 7 - 9 9
5.
Исландия
 Заявка 7 2 1 4 11 - 10 7
6.
Лихтенштейн
 Заявка 7 0 0 7 1 - 21 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 4 4 0 0 19 - 2 12
2.
Словакия
 Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
3.
Босния и Герцеговина
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Люксембург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
5.
Исландия
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
6.
Лихтенштейн
 Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Словакия
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
3.
Люксембург
 Заявка 4 1 2 1 3 - 10 5
4.
Исландия
 Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
5.
Босния и Герцеговина
 Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
6.
Лихтенштейн
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 9 (1)
Португалия Роналду Криштиану 7
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Весь список
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    Прогнозы 119
    Лихтенштейн 2.5% (3)
    X 0.8% (1)
    Босния и Герцеговина 96.6% (115)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лихтенштейн 0:2 Босния и Герцеговина

    Исход игры
    Лихтенштейн
    2.5% (3)
    Ничья
    0.8% (1)
    Босния и Герцеговина
    96.6% (115)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (57)
    Меньше
    50% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    24.56% (28)
    Нет
    75.44% (86)
    Популярный счёт
    0:2 Босния и Герцеговина
    39.5% (47)
    0:3 Босния и Герцеговина
    21% (25)
    1:2 Босния и Герцеговина
    18.5% (22)
    0:1 Босния и Герцеговина
    6.7% (8)
    0:4 Босния и Герцеговина
    3.4% (4)
    1:3 Босния и Герцеговина
    2.5% (3)
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