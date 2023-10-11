Тур: 7. Стадион: Авива.
История личных встреч
Ирландия
Греция
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Ирландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айда Адам
|2 (1)
|0.4
|Фергюсон Эван
|1
|0.2
|Джонстон Майкл
|1
|0.2
|Коллинз Натан
|1
|0.2
|Макклин Джеймс
|0
|0
Греция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Масурас Гиоргос
|4
|0.8
|Бакасетас Тасос
|2 (1)
|0.4
|Мавропанос Константинос
|2
|0.4
|Пелкас Димитрис
|1
|0.2
|Сиопис Манолис
|1
|0.2
|Манталос Петрос
|0
|0
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|Якумакис Георгиос
|0
|0
|Яннулис Димитрис
|0
|0
Карточки
Ирландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доэрти Мэтт
|1
|1
|Иган Джон
|2
|0
|Макклин Джеймс
|1
|0
|Каллен Джош
|1
|0
|Огбене Чидози
|1
|0
|Айда Адам
|1
|0
|Моламби Джейсон
|1
|0
|Базуну Гэвин
|1
|0
|Найт Джейсон
|1
|0
Греция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мавропанос Константинос
|1
|1
|Манталос Петрос
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Сиопис Манолис
|2
|0
|Цимикас Костас
|2
|0
|Цавелас Георгиос
|1
|0
|Бакасетас Тасос
|1
|0
|Пелкас Димитрис
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
Результаты матчей
Ирландия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Греция
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Ирландия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Греция
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
7
Ирландия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Греция
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
7
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
20%
3
30%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
4
57%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ирландия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ирландия - Нидерланды 1:2 Франция - Ирландия 2:0 Ирландия - Гибралтар 3:0 Греция - Ирландия 2:1
Ирландия - Франция 0:1 Ирландия - Латвия 3:2 Мальта - Ирландия 0:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Ирландия - Армения 3:2 Шотландия - Ирландия 2:1 Украина - Ирландия 1:1 Ирландия - Шотландия 3:0 Ирландия - Украина 0:1 Армения - Ирландия 1:0 Ирландия - Литва 1:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Люксембург - Ирландия 0:3 Ирландия - Португалия 0:0 Ирландия - Катар 4:0 Азербайджан - Ирландия 0:3
Греция
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Греция - Гибралтар 5:0 Нидерланды - Греция 3:0 Франция - Греция 1:0 Греция - Ирландия 2:1
Греция - Литва 0:0 Гибралтар - Греция 0:3 Венгрия - Греция 2:1 Мальта - Греция 2:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Кипр - Греция 1:0 Греция - Косово 2:0 Греция - Кипр 3:0 Косово - Греция 0:1 Северная Ирландия - Греция 0:1 Черногория - Греция 1:0 Румыния - Греция 0:1 Греция - Косово 1:1 Греция - Испания 0:1 Швеция - Греция 2:0 Грузия - Греция 0:2
Результаты матчей
Ирландия
Греция
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ирландия
Греция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
32
14
23
Группа B
Группа B
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (2)
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 2
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 2
Прогнозы на матч Ирландия - Греция
Исход игры
Ирландия
39.6% (21)
Ничья
41.5% (22)
Греция
18.9% (10)
Тотал 2.5
Больше
30% (15)
Меньше
70% (35)
Обе команды забьют
Да
72% (36)
Нет
28% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.6% (21)
2:1 Ирландия
18.9% (10)
1:0 Ирландия
18.9% (10)
0:1 Греция
7.5% (4)
1:2 Греция
5.7% (3)
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