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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Ирландия
FIFA #55
 
Позже
Греция
FIFA #51
Прогнозы 53
Ирландия 39.6% (21)
X 41.5% (22)
Греция 18.9% (10)
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Лучшие коэффициенты
Ирландия
Ничья
Греция
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ирландия
Греция

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2ОМ
2:1
ММ
0:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айда Адам 2 (1) 0.4
Фергюсон Эван 1 0.2
Джонстон Майкл 1 0.2
Коллинз Натан 1 0.2
Макклин Джеймс 0 0
Греция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Масурас Гиоргос 4 0.8
Бакасетас Тасос 2 (1) 0.4
Мавропанос Константинос 2 0.4
Пелкас Димитрис 1 0.2
Сиопис Манолис 1 0.2
Манталос Петрос 0 0
Бэлдок Джордж 0 0
Якумакис Георгиос 0 0
Яннулис Димитрис 0 0

Карточки

Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доэрти Мэтт 1 1
Иган Джон 2 0
Макклин Джеймс 1 0
Каллен Джош 1 0
Огбене Чидози 1 0
Айда Адам 1 0
Моламби Джейсон 1 0
Базуну Гэвин 1 0
Найт Джейсон 1 0
Греция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мавропанос Константинос 1 1
Манталос Петрос 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Сиопис Манолис 2 0
Цимикас Костас 2 0
Цавелас Георгиос 1 0
Бакасетас Тасос 1 0
Пелкас Димитрис 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0

Результаты матчей

Ирландия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Греция
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Ирландия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Греция
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
7
Ирландия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Греция
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
7

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
20%
3
30%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
4
57%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ирландия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ирландия - Нидерланды 1:2 Франция - Ирландия 2:0 Ирландия - Гибралтар 3:0 Греция - Ирландия 2:1
Ирландия - Франция 0:1 Ирландия - Латвия 3:2 Мальта - Ирландия 0:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Ирландия - Армения 3:2 Шотландия - Ирландия 2:1 Украина - Ирландия 1:1 Ирландия - Шотландия 3:0 Ирландия - Украина 0:1 Армения - Ирландия 1:0 Ирландия - Литва 1:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Люксембург - Ирландия 0:3 Ирландия - Португалия 0:0 Ирландия - Катар 4:0 Азербайджан - Ирландия 0:3
Греция
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Греция - Гибралтар 5:0 Нидерланды - Греция 3:0 Франция - Греция 1:0 Греция - Ирландия 2:1
Греция - Литва 0:0 Гибралтар - Греция 0:3 Венгрия - Греция 2:1 Мальта - Греция 2:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Кипр - Греция 1:0 Греция - Косово 2:0 Греция - Кипр 3:0 Косово - Греция 0:1 Северная Ирландия - Греция 0:1 Черногория - Греция 1:0 Румыния - Греция 0:1 Греция - Косово 1:1 Греция - Испания 0:1 Швеция - Греция 2:0 Грузия - Греция 0:2

Результаты матчей

Ирландия
Греция

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ирландия
Греция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 Заявка 5 5 0 0 11 - 0 15
2.
Нидерланды
 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
3.
Греция
 Заявка 5 3 0 2 10 - 5 9
4.
Ирландия
 Заявка 5 1 0 4 5 - 7 3
5.
Гибралтар
 Заявка 5 0 0 5 0 - 17 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Нидерланды
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Греция
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
4.
Ирландия
 Заявка 3 1 0 2 4 - 3 3
5.
Гибралтар
 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Нидерланды
 Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
3.
Греция
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
4.
Ирландия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
5.
Гибралтар
 Заявка 3 0 0 3 0 - 11 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 8 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Черногория Вуячич Игор 1 2
Латвия Эмсис Эдуард 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ирландия - Греция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 октября 2023, осталось 2 дня 12 часов 49 минут.



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  • 35 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 53
    Ирландия 39.6% (21)
    X 41.5% (22)
    Греция 18.9% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ирландия
    Ничья
    Греция
    2.95
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Ирландия - Греция

    Исход игры
    Ирландия
    39.6% (21)
    Ничья
    41.5% (22)
    Греция
    18.9% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    30% (15)
    Меньше
    70% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    72% (36)
    Нет
    28% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.6% (21)
    2:1 Ирландия
    18.9% (10)
    1:0 Ирландия
    18.9% (10)
    0:1 Греция
    7.5% (4)
    1:2 Греция
    5.7% (3)
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    Ирландия
    Греция
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