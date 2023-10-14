Тур: 7. Стадион: Эпет Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
11
Довбик
Артём
15
Манев
Йован
17
Элези
Агон
21
Атанасов
Яни
10
Барди
Энис
20
Миовски
Боян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Довбик АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ребров Сергей
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Элези АгонПолузащитник
-
21 Атанасов ЯниПолузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Миовски БоянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Димоски БоянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Алими ИсникПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Милевски Благоя
История личных встреч
Украина
Северная Македония
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
2.5
Среднее время на гол
60
36
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
60
Бомбардиры внутри турнира
Украина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цыганков Виктор
|2 (1)
|0.4
|Конопля Ефим
|1
|0.2
|Ярмоленко Андрей
|1
|0.2
|Зинченко Александр
|1
|0.2
|Забарный Илья
|1
|0.2
|Мудрик Михаил
|0
|0
Северная Македония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элмас Эльиф
|3
|0.6
|Барди Энис
|2 (1)
|0.4
|Чурлинов Дарко
|1
|0.2
|Манев Йован
|1
|0.2
|Ристовски Стефан
|0
|0
|Миовски Боян
|0
|0
Карточки
Украина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Степаненко Тарас
|2
|0
|Малиновский Руслан
|2
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Конопля Ефим
|1
|0
|Забарный Илья
|1
|0
|Ванат Владислав
|1
|0
Северная Македония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муслиу Визар
|2
|1
|Бейтулаи Эгзон
|2
|0
|Благоя Милевски
|0
|1
|Ристовски Стефан
|1
|0
|Алими Исник
|1
|0
|Алиоски Эгзиян
|1
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|0
|Миовски Боян
|1
|0
|Манев Йован
|1
|0
Результаты матчей
Украина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Северная Македония
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Украина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Северная Македония
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
3
3
Украина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Северная Македония
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
100%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
6
5
6 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
7
12
7 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
5
71%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Украина
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Италия - Украина 2:1 Украина - Англия 1:1 Украина - Мальта 1:0 Северная Македония - Украина 2:3
Германия - Украина 3:3 Англия - Украина 2:0 Украина - Шотландия 0:0 Армения - Украина 0:5 Шотландия - Украина 3:0 Украина - Ирландия 1:1 Украина - Армения 3:0 Ирландия - Украина 0:1 Уэльс - Украина 1:0 Шотландия - Украина 1:3 Риека - Украина 1:1 Эмполи - Украина 1:3 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Украина - Болгария 1:1 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Украина 1:2
Северная Македония
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мальта - Северная Македония 0:2 Северная Македония - Италия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Северная Македония - Украина 2:3
Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Северная Македония - Мальта 2:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Северная Македония - Финляндия 1:1 Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Болгария 0:1 Грузия - Северная Македония 2:0 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Болгария - Северная Македония 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Исландия 3:1 Армения - Северная Македония 0:5 Северная Македония - Германия 0:4
Результаты матчей
Украина
Северная Македония
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Украина
Северная Македония
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
32
14
Группа C
Группа C
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|9 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|7
|Франция
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 3
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|4
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Украина - Северная Македония
Исход игры
Украина
90.4% (123)
Ничья
6.6% (9)
Северная Македония
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
61.61% (69)
Меньше
38.39% (43)
Обе команды забьют
Да
63.39% (71)
Нет
36.61% (41)
Популярный счёт
2:1 Украина
42.6% (58)
1:0 Украина
16.9% (23)
2:0 Украина
9.6% (13)
1:1 Ничья
4.4% (6)
3:1 Украина
2.9% (4)
3:0 Украина
2.9% (4)
1:2 Северная Македония
1.5% (2)
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