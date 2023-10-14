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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Украина
FIFA #24
 
Позже
Северная Македония
FIFA #66
Прогнозы 131
Украина 90.1% (118)
X 6.9% (9)
Северная Македония 3.1% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Украина
Ничья
Северная Македония
1.64
6.25
6.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Трубин
Анатолий
2
Конопля
Ефим
13
Забарный
Илья
22
Матвиенко
Николай
16
Миколенко
Виталий
6
Степаненко
Тарас
17
Зинченко
Александр
20
Зубков
Александр
7
Судаков
Георгий
10
Мудрик
Михаил
11
Довбик
Артём
1
Димитриевски
Столе
15
Манев
Йован
4
Серафимов
Никола
6
Муслиу
Визар
3
Ашковски
Стефан
17
Элези
Агон
21
Атанасов
Яни
10
Барди
Энис
8
Алиоски
Эгзиян
7
Элмас
Эльиф
20
Миовски
Боян
Украина
4-2-3-1
Северная Македония
3-5-2

История личных встреч

Украина
Северная Македония

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2ОМ
2:3
Е2
2:1
Е2ОМ
0:2
Е2ОМ
1:0

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
2.5

Среднее время на гол

60
36

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
60

Бомбардиры внутри турнира

Украина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цыганков Виктор 2 (1) 0.4
Конопля Ефим 1 0.2
Ярмоленко Андрей 1 0.2
Зинченко Александр 1 0.2
Забарный Илья 1 0.2
Мудрик Михаил 0 0
Северная Македония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элмас Эльиф 3 0.6
Барди Энис 2 (1) 0.4
Чурлинов Дарко 1 0.2
Манев Йован 1 0.2
Ристовски Стефан 0 0
Миовски Боян 0 0

Карточки

Украина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Степаненко Тарас 2 0
Малиновский Руслан 2 0
Яремчук Роман 1 0
Довбик Артём 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Конопля Ефим 1 0
Забарный Илья 1 0
Ванат Владислав 1 0
Северная Македония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муслиу Визар 2 1
Бейтулаи Эгзон 2 0
Благоя Милевски 0 1
Ристовски Стефан 1 0
Алими Исник 1 0
Алиоски Эгзиян 1 0
Шишковски Дамьян 1 0
Миовски Боян 1 0
Манев Йован 1 0

Результаты матчей

Украина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Северная Македония
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Украина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Северная Македония
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

3
3
Украина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Северная Македония
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
100%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

6
5
6 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

7
12
7 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
5
71%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Украина
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Италия - Украина 2:1 Украина - Англия 1:1 Украина - Мальта 1:0 Северная Македония - Украина 2:3
Германия - Украина 3:3 Англия - Украина 2:0 Украина - Шотландия 0:0 Армения - Украина 0:5 Шотландия - Украина 3:0 Украина - Ирландия 1:1 Украина - Армения 3:0 Ирландия - Украина 0:1 Уэльс - Украина 1:0 Шотландия - Украина 1:3 Риека - Украина 1:1 Эмполи - Украина 1:3 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Украина - Болгария 1:1 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Украина 1:2
Северная Македония
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мальта - Северная Македония 0:2 Северная Македония - Италия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Северная Македония - Украина 2:3
Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Северная Македония - Мальта 2:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Северная Македония - Финляндия 1:1 Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Болгария 0:1 Грузия - Северная Македония 2:0 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Болгария - Северная Македония 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Исландия 3:1 Армения - Северная Македония 0:5 Северная Македония - Германия 0:4

Результаты матчей

Украина
Северная Македония

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Украина
Северная Македония

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2
1
4
2.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 5 4 1 0 16 - 2 13
2.
Италия
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
3.
Украина
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
4.
Северная Македония
 Заявка 5 2 1 2 7 - 12 7
5.
Мальта
 Заявка 5 0 0 5 1 - 11 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 2 2 0 0 9 - 0 6
2.
Украина
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Северная Македония
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
4.
Италия
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Мальта
 Заявка 3 0 0 3 0 - 8 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
Италия
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Северная Македония
 Заявка 2 1 0 1 2 - 7 3
4.
Украина
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
5.
Мальта
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 9 (1)
Португалия Роналду Криштиану 7
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В стартовом поединке игрового дня отбора на Чемпионат Европы нас ждет противостояние Украины и Северной Македонии. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Украина - Северная Македония от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 октября 2023, осталось 5 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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Прогнозы 131
Украина 90.1% (118)
X 6.9% (9)
Северная Македония 3.1% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Украина
Ничья
Северная Македония
1.64
6.25
6.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Украина - Северная Македония онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Украина - Северная Македония

Исход игры
Украина
90.4% (123)
Ничья
6.6% (9)
Северная Македония
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
61.61% (69)
Меньше
38.39% (43)
Обе команды забьют
Да
63.39% (71)
Нет
36.61% (41)
Популярный счёт
2:1 Украина
42.6% (58)
1:0 Украина
16.9% (23)
2:0 Украина
9.6% (13)
1:1 Ничья
4.4% (6)
3:1 Украина
2.9% (4)
3:0 Украина
2.9% (4)
1:2 Северная Македония
1.5% (2)
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Украина
Северная Македония
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