Позиционную атаку проводит сборная Финляндии, но всё это без продвижения вперёд, просто перекатывание снаряда с фланга на фланг.

Шуллер опасно сыграл высоко поднятой ногой против Гнезды-Черина, свободный исполнят хозяева со своей половины поля.

Никуда не торопится сборная Словении, это и логично, надо им сейчас спокойно доиграть тайм.

Прошла у хозяев ещё одна быстрая атака, Шпорар отдал головой на Стояновича, который пробил в борьбе с защитником, Градецки поймал мяч намертво.

Три минуты компенсировано к первому тайму.

Блажич выполнил диагональ налево на Млакара, получилось неточно, снаряд улетел за боковую линию.

Прозвучал свисток на перерыв! Впереди сборная Словении 2:0 благодаря дублю Сеско! Ничего не получается в атаке у сборной Финляндии, нужно что-то в этой паузе придумывать Маркку Канерве! Скоро узнаем, какие ходы использует главный тренер гостей, а пока отдыхаем!

38' После второго гола вновь словенцы забрали мяч под свой контроль, а финны выглядят обескураженными.

36' Подача хозяев от правого углового флага не привела к остроте у ворот Градецки.

34' Кялльман получил предупреждение за грубый фол на Янже у левой бровки.

34' Сеско на левом фланге упустил снаряд за боковую линию.

32' Ещё одна подача финнов с угла поля также не закончилась моментом у ворот сборной Словении.

30' Первый угловой у ворот словенцев заработали гости, пошла подача на ближнюю штангу, отбилась оборона хозяев.

28' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Сеско!!! Шпорар накрыл Иванова в центре поля и отправил Сеско на свидание с Градецки! Бенджамин не стал сближаться с вратарём и сильно покатил в дальний нижний угол!