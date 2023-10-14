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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Словения
FIFA #59
2:0
Перерыв
Финляндия
FIFA #54
0'
10' Желтая карточка
Янжа Эрик
1:0
16' Пенальти
Сеско Бенджамин
2:0
28' Гол
Сеско Бенджамин
34' Желтая карточка
Кялльман Беньямин

Ход матча

10'
Янжа Эрик
 
16'
Сеско Бенджамин
1:0
28'
Сеско Бенджамин
(Шпорар Андраж)
2:0
34'
 
Кялльман Беньямин

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 128
Словения 60.9% (78)
X 32.8% (42)
Финляндия 6.3% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Словения
Ничья
Финляндия
3.20
4.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Облак
Ян
2
Карничник
Зан
4
Блажич
Миха
6
Бийол
Яка
13
Янжа
Эрик
20
Стоянович
Петар
22
Гнезда-Черин
Адам
21
Элшник
Тими
15
Млакар
Ян
11
Сеско
Бенджамин
9
Шпорар
Андраж
1
Градецки
Лукаш
5
Хосконен
Артту
4
Иванов
Роберт
2
Вяйсянен
Лео
17
Алхо
Николай
14
Кайринен
Каан
11
Шуллер
Расмус
18
Уронен
Йере
9
Кялльман
Беньямин
10
Пукки
Теэму
6
Камара
Глен
Словения
4-4-2
Финляндия
3-4-3

История личных встреч

Словения
Финляндия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

Е2ОМ
2:0
ТМС
2:0
ММ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Словения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сеско Бенджамин 4 (1) 0.57
Шпорар Андраж 3 0.43
Випотник Жан 2 0.29
Карничник Зан 1 0.14
Ловрич Санди 1 0.14
Брекало Давид 1 0.14
Млакар Ян 1 0.14
Гнезда-Черин Адам 0 0
Стоянович Петар 0 0
Зайц Миха 0 0
Финляндия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антман Оливер 3 0.43
Хоканс Даниэль 3 0.43
Кялльман Беньямин 2 0.29
Пукки Теэму 1 0.14
Похьянпало Йоэль 1 0.14
Камара Глен 1 0.14
Шуллер Расмус 0 0
Иванов Роберт 0 0

Карточки

Словения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 2 0
Брекало Давид 2 0
Янжа Эрик 1 0
Шпорар Андраж 1 0
Финляндия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уронен Йере 1 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Соири Пюрю 1 0
Нисканен Ильмари 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Кялльман Беньямин 1 0
Иванов Роберт 1 0
Оллила Туомас 1 0
Антман Оливер 1 0

Результаты матчей

Словения
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Финляндия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
1
Словения
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Финляндия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
8
Словения
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Финляндия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
4
50%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
18%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
2
18%
4
36%
61-75
1
9%
2
18%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Словения
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сан-Марино - Словения 0:4 Словения - Северная Ирландия 4:2 Словения - Дания 1:1 Финляндия - Словения 2:0
Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2 Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2 Швеция - Словения 1:1 Словения - Норвегия 2:1 Словения - Сербия 2:2 Норвегия - Словения 0:0 Сербия - Словения 4:1 Словения - Швеция 0:2 Катар - Словения 0:0 Хорватия - Словения 1:1 Словения - Кипр 2:1 Словакия - Словения 2:2 Словения - РОССИЯ 1:2 Мальта - Словения 0:4
Финляндия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Финляндия - Дания 0:1 Казахстан - Финляндия 0:1 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Финляндия - Словения 2:0
Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Северная Македония - Финляндия 1:1 Черногория - Финляндия 0:2 Финляндия - Румыния 1:1 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Румыния - Финляндия 1:0 Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Словакия 0:2 Финляндия - Исландия 1:1 Финляндия - Франция 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3

Результаты матчей

Словения
Финляндия

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Словения
Финляндия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
2
4
2
4
2.5
1
5
2
4
3.5
1
5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 2:0 Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
2.
Дания
 Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
3.
Казахстан
 Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
4.
Финляндия
 0:2 Заявка 7 4 0 3 11 - 6 12
5.
Северная Ирландия
 Заявка 7 2 0 5 7 - 8 6
6.
Сан-Марино
 Заявка 7 0 0 7 0 - 24 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 2:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 3 10
2.
Дания
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Финляндия
 0:2 Заявка 3 2 0 1 8 - 1 6
4.
Казахстан
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
5.
Северная Ирландия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 2 3
6.
Сан-Марино
 Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Казахстан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Словения
 2:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Финляндия
 0:2 Заявка 4 2 0 2 3 - 5 6
4.
Дания
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
Северная Ирландия
 Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
6.
Сан-Марино
 Заявка 4 0 0 4 0 - 15 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 9 (1)
Португалия Роналду Криштиану 7
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв! Впереди сборная Словении 2:0 благодаря дублю Сеско! Ничего не получается в атаке у сборной Финляндии, нужно что-то в этой паузе придумывать Маркку Канерве! Скоро узнаем, какие ходы использует главный тренер гостей, а пока отдыхаем!
  • 45'
    Блажич выполнил диагональ налево на Млакара, получилось неточно, снаряд улетел за боковую линию.
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты компенсировано к первому тайму.
  • 45'
    Прошла у хозяев ещё одна быстрая атака, Шпорар отдал головой на Стояновича, который пробил в борьбе с защитником, Градецки поймал мяч намертво.
  • 44'
    Никуда не торопится сборная Словении, это и логично, надо им сейчас спокойно доиграть тайм.
  • Фол, нарушение
    42'
    Шуллер опасно сыграл высоко поднятой ногой против Гнезды-Черина, свободный исполнят хозяева со своей половины поля.
  • 40'
    Позиционную атаку проводит сборная Финляндии, но всё это без продвижения вперёд, просто перекатывание снаряда с фланга на фланг.
  • 38'
    После второго гола вновь словенцы забрали мяч под свой контроль, а финны выглядят обескураженными.
  • Угловой
    36'
    Подача хозяев от правого углового флага не привела к остроте у ворот Градецки.
  • Желтая карточка
    34'
    Кялльман получил предупреждение за грубый фол на Янже у левой бровки.
  • 34'
    Сеско на левом фланге упустил снаряд за боковую линию.
  • Угловой
    32'
    Ещё одна подача финнов с угла поля также не закончилась моментом у ворот сборной Словении.
  • Угловой
    30'
    Первый угловой у ворот словенцев заработали гости, пошла подача на ближнюю штангу, отбилась оборона хозяев.
  • Описание гола
    28'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Сеско!!! Шпорар накрыл Иванова в центре поля и отправил Сеско на свидание с Градецки! Бенджамин не стал сближаться с вратарём и сильно покатил в дальний нижний угол!
  • 28'
    Финнам удалось после неудачного начала перехватить инициативу, заперли они хозяев на их половине, но пока до опасности у ворот Облака не доходит.
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    • 26'
      Хосконен решил выстрелить метров с 35, удар заблокировал один из защитников сборной Словении.
    • 25'
      К 25-й минуте процент владения мячом - 65 на 35 в пользу словенцев.
    • 23'
      Наконец возобновилась игра, обработали голову 11-му номеру хозяев, замотали, вернулся он на газон.
    • 22'
      Продолжается пауза, разбили голову Сеско, поэтому остановка затягивается.
    • Травма, повреждение
      21'
      Теперь уже автор забитого мяча Сеско оказался на газоне, врачи сборной Словении выбежали на поле.
    • 19'
      Продолжился матч, вернулись оба футболиста на газон.
    • Травма, повреждение
      18'
      Стоянович и Шуллер получили повреждение в единоборстве, требуется помощь обоим игрокам.
    • Пенальти
      16'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Сеско!!! Бенджамин пробил в левый от себя угол, Градецки угадал, но потащить сильный удар не смог!
    • Пенальти!
      15'
      ПЕНАЛЬТИ в ворота сборной Финляндии! Вяйсянен сбил в своей штрафной Шпорара! Арбитр без колебаний указал на "точку"!
    • Угловой
      15'
      Первый угловой хозяев закончился неточным ударом Млакара.
    • 14'
      Возобновилась игра, всё в порядке с лидером финской сборной.
    • 13'
      Пукки в борьбе с Бийолом получил небольшое повреждение, пришлось главному арбитру останавливать встречу.
    • 12'
      Стоянович выполнил навес с правого фланга от лицевой, справилась оборона сборной Финляндии.
    • Желтая карточка
      10'
      Янжа у правой бровки откровенно срубил Алхо и тут же увидел перед собой жёлтую карточку!
    • 8'
      Стоянович после подачи с левого края оказался первым на подборе и пробил с линии штрафной, снаряд прошёл над перекладиной.
    • 7'
      Элшник со стандарта пытался низом послать мяч под стенкой, ушёл не то пас, не то удар мимо цели.
    • 5'
      Активнее начинают словенцы, пока сборная Финляндии не может выбраться на половину поля хозяев.
    • Фол, нарушение
      4'
      Млакар сыграл рукой недалеко от чужой штрафной, стандарт исполнят финны.
    • 2'
      Пошла длинная передача от защитника хозяев на левый фланг, Млакар не успел обработать её, но достал в подкате мяч от лицевой, аут будут бросать гости.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток в Любляне!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stozice Stadium, Ljubljana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 35.9% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Словения 2:0 Финляндия

    Исход игры
    Словения
    60.9% (78)
    Ничья
    32.8% (42)
    Финляндия
    6.3% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.97% (51)
    Меньше
    56.03% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    77.59% (90)
    Нет
    22.41% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Словения
    35.9% (46)
    1:1 Ничья
    30.5% (39)
    1:0 Словения
    17.2% (22)
    1:2 Финляндия
    3.1% (4)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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    Словения
    Финляндия
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