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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Словения
FIFA #59
 
Позже
Финляндия
FIFA #54
Прогнозы 52
Словения 53.8% (28)
X 38.5% (20)
Финляндия 7.7% (4)
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Лучшие коэффициенты
Словения
Ничья
Финляндия
3.40
4.60
5.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Словения
Финляндия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

Е2ОМ
2:0
ТМС
2:0
ММ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Словения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шпорар Андраж 3 0.5
Сеско Бенджамин 2 0.33
Випотник Жан 2 0.33
Карничник Зан 1 0.17
Ловрич Санди 1 0.17
Брекало Давид 1 0.17
Млакар Ян 1 0.17
Гнезда-Черин Адам 0 0
Стоянович Петар 0 0
Зайц Миха 0 0
Финляндия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антман Оливер 3 0.5
Хоканс Даниэль 3 0.5
Кялльман Беньямин 2 0.33
Пукки Теэму 1 0.17
Похьянпало Йоэль 1 0.17
Камара Глен 1 0.17
Шуллер Расмус 0 0
Иванов Роберт 0 0

Карточки

Словения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 2 0
Брекало Давид 2 0
Шпорар Андраж 1 0
Финляндия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уронен Йере 1 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Соири Пюрю 1 0
Нисканен Ильмари 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Иванов Роберт 1 0
Оллила Туомас 1 0
Антман Оливер 1 0

Результаты матчей

Словения
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Финляндия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
1
Словения
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Финляндия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
8
Словения
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Финляндия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
4
50%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
18%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
2
18%
4
36%
61-75
1
9%
2
18%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Словения
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сан-Марино - Словения 0:4 Словения - Северная Ирландия 4:2 Словения - Дания 1:1 Финляндия - Словения 2:0
Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2 Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2 Швеция - Словения 1:1 Словения - Норвегия 2:1 Словения - Сербия 2:2 Норвегия - Словения 0:0 Сербия - Словения 4:1 Словения - Швеция 0:2 Катар - Словения 0:0 Хорватия - Словения 1:1 Словения - Кипр 2:1 Словакия - Словения 2:2 Словения - РОССИЯ 1:2 Мальта - Словения 0:4
Финляндия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Финляндия - Дания 0:1 Казахстан - Финляндия 0:1 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Финляндия - Словения 2:0
Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Северная Македония - Финляндия 1:1 Черногория - Финляндия 0:2 Финляндия - Румыния 1:1 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Румыния - Финляндия 1:0 Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Словакия 0:2 Финляндия - Исландия 1:1 Финляндия - Франция 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3

Результаты матчей

Словения
Финляндия

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Словения
Финляндия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
2
4
2
4
2.5
1
5
2
4
3.5
1
5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 Заявка 6 4 1 1 13 - 6 13
2.
Дания
 Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
3.
Финляндия
 Заявка 6 4 0 2 11 - 4 12
4.
Казахстан
 Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
5.
Северная Ирландия
 Заявка 6 1 0 5 4 - 8 3
6.
Сан-Марино
 Заявка 6 0 0 6 0 - 21 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Словения
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Финляндия
 Заявка 3 2 0 1 8 - 1 6
4.
Казахстан
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
5.
Северная Ирландия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
6.
Сан-Марино
 Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Казахстан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Словения
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Финляндия
 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
4.
Дания
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
Северная Ирландия
 Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
6.
Сан-Марино
 Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 8 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Черногория Вуячич Игор 1 2
Латвия Эмсис Эдуард 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Словения - Финляндия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 октября 2023, осталось 2 дня 11 часов 22 минуты.



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  • 28 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 52
    Словения 53.8% (28)
    X 38.5% (20)
    Финляндия 7.7% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Словения
    Ничья
    Финляндия
    3.40
    4.60
    5.00
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    Прогнозы на матч Словения - Финляндия

    Исход игры
    Словения
    53.8% (28)
    Ничья
    38.5% (20)
    Финляндия
    7.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    44% (22)
    Меньше
    56% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    82% (41)
    Нет
    18% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Словения
    38.5% (20)
    1:1 Ничья
    36.5% (19)
    1:0 Словения
    11.5% (6)
    1:2 Финляндия
    3.8% (2)
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    Словения
    Финляндия
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