Тур: 7. Стадион: Стожице.
История личных встреч
Словения
Финляндия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Словения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шпорар Андраж
|3
|0.5
|Сеско Бенджамин
|2
|0.33
|Випотник Жан
|2
|0.33
|Карничник Зан
|1
|0.17
|Ловрич Санди
|1
|0.17
|Брекало Давид
|1
|0.17
|Млакар Ян
|1
|0.17
|Гнезда-Черин Адам
|0
|0
|Стоянович Петар
|0
|0
|Зайц Миха
|0
|0
Финляндия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антман Оливер
|3
|0.5
|Хоканс Даниэль
|3
|0.5
|Кялльман Беньямин
|2
|0.33
|Пукки Теэму
|1
|0.17
|Похьянпало Йоэль
|1
|0.17
|Камара Глен
|1
|0.17
|Шуллер Расмус
|0
|0
|Иванов Роберт
|0
|0
Карточки
Словения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоянович Петар
|2
|0
|Брекало Давид
|2
|0
|Шпорар Андраж
|1
|0
Финляндия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уронен Йере
|1
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Соири Пюрю
|1
|0
|Нисканен Ильмари
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Иванов Роберт
|1
|0
|Оллила Туомас
|1
|0
|Антман Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Словения
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Финляндия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
1
Словения
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Финляндия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
8
Словения
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Финляндия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
4
50%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
18%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
2
18%
4
36%
61-75
1
9%
2
18%
76-90
Пропущено
8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Результаты последних матчей
Словения
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сан-Марино - Словения 0:4 Словения - Северная Ирландия 4:2 Словения - Дания 1:1 Финляндия - Словения 2:0
Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2 Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2 Швеция - Словения 1:1 Словения - Норвегия 2:1 Словения - Сербия 2:2 Норвегия - Словения 0:0 Сербия - Словения 4:1 Словения - Швеция 0:2 Катар - Словения 0:0 Хорватия - Словения 1:1 Словения - Кипр 2:1 Словакия - Словения 2:2 Словения - РОССИЯ 1:2 Мальта - Словения 0:4
Финляндия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Финляндия - Дания 0:1 Казахстан - Финляндия 0:1 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Финляндия - Словения 2:0
Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Северная Македония - Финляндия 1:1 Черногория - Финляндия 0:2 Финляндия - Румыния 1:1 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Румыния - Финляндия 1:0 Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Словакия 0:2 Финляндия - Исландия 1:1 Финляндия - Франция 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3
Результаты матчей
Словения
Финляндия
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Словения
Финляндия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
24
24
15
24
15
Группа H
Группа H
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (2)
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 2
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 2
Прогнозы на матч Словения - Финляндия
Исход игры
Словения
53.8% (28)
Ничья
38.5% (20)
Финляндия
7.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
44% (22)
Меньше
56% (28)
Обе команды забьют
Да
82% (41)
Нет
18% (9)
Популярный счёт
2:1 Словения
38.5% (20)
1:1 Ничья
36.5% (19)
1:0 Словения
11.5% (6)
1:2 Финляндия
3.8% (2)
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