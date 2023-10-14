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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Болгария
FIFA #78
0:1
Перерыв
Литва
FIFA #143
0'
8' Желтая карточка
Антов Валентин
20' Желтая карточка
Гинейтис Гвидас
21' Желтая карточка
Краев Андриан
42' Вторая желтая карточка
Краев Андриан
0:1
45' Гол
Сирвис Пиюс

Ход матча

8'
Антов Валентин
 
20'
 
Гинейтис Гвидас
21'
Краев Андриан
 
42'
Краев Андриан
 
45'
0:1
Сирвис Пиюс

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 124
Болгария 95.2% (118)
X 4.8% (6)
Литва 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болгария
Ничья
Литва
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7.20
7.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Дюлгеров
Иван
5
Димитров
Кристиан
6
Антов
Валентин
4
Груев
Илия
20
Попов
Виктор
18
Чочев
Ивайло
8
Краев
Андриан
16
Петков
Марин
11
Десподов
Кирилл
17
Боруков
Преслав
9
Делев
Спас
1
Зубас
Эмилиюс
13
Ласицкас
Юстас
2
Климавичюс
Линас
20
Лекиатас
Рокас
17
Сирвис
Пиюс
19
Уткус
Эдгарас
6
Воробьев
Модест
14
Сливка
Выкинтас
15
Гинейтис
Гвидас
10
Черных
Фёдор
9
Паулаускас
Гитис
Болгария
3-4-3
Литва
4-2-3-1

История личных встреч

Болгария
Литва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2ОМ
1:1
ОМЧ2Е
3:1
ОМЧ2Е
1:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
135

Бомбардиры внутри турнира

Болгария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 1 0.17
Петков Марин 1 0.17
Боруков Преслав 1 0.17
Делев Спас 0 0
Чочев Ивайло 0 0
Шопов Станислав 0 0
Литва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулаускас Гитис 2 0.33
Черных Фёдор 1 0.17
Гирдвайнис Эдвинас 1 0.17
Сирвис Пиюс 1 0.17
Ласицкас Юстас 0 0
Гинейтис Гвидас 0 0

Карточки

Болгария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Краев Андриан 1 1
Русев Георги 2 0
Дюлгеров Иван 1 0
Антов Валентин 1 0
Попов Виктор 1 0
Петков Марин 1 0
Литва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулаускас Гитис 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Ласицкас Юстас 0 1
Черных Фёдор 1 0
Сливка Выкинтас 1 0
Гирдвайнис Эдвинас 1 0
Янкаускас Элигиюс 1 0
Узела Каролис 1 0
Тутышкинас Артемиюс 1 0

Результаты матчей

Болгария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Литва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Болгария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Литва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

1
3
Болгария
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Литва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

6
6
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
2
25%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Болгария
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Черногория - Болгария 2:1 Болгария - Иран 0:1 Болгария - Сербия 1:1 Литва - Болгария 1:1
Венгрия - Болгария 3:0 Болгария - Черногория 0:1 Люксембург - Болгария 0:0 Кипр - Болгария 0:2 Северная Македония - Болгария 0:1 Болгария - Гибралтар 5:1 Грузия - Болгария 0:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Болгария - Грузия 2:5 Болгария - Северная Македония 1:1 Хорватия - Болгария 2:1 Катар - Болгария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Украина - Болгария 1:1 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Литва - Болгария 3:1
Литва
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Литва - Сербия 1:3 Литва - Черногория 2:2 Венгрия - Литва 2:0 Литва - Болгария 1:1
Греция - Литва 0:0 Сербия - Литва 2:0 Эстония - Литва 2:0 Литва - Исландия 0:0 Люксембург - Литва 1:0 Литва - Фарерские острова 1:1 Турция - Литва 2:0 Фарерские острова - Литва 2:1 Литва - Турция 0:6 Литва - Люксембург 0:2 Ирландия - Литва 1:0 Сан-Марино - Литва 1:2 Литва - Кувейт 1:1 Северная Ирландия - Литва 1:0 Литва - Швейцария 0:4 Литва - Болгария 3:1

Результаты матчей

Болгария
Литва

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Болгария
Литва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Сербия
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
3.
Черногория
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
4.
Литва
 1:0 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
5.
Болгария
 0:1 Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Черногория
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
3.
Сербия
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Литва
 1:0 Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
5.
Болгария
 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сербия
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Черногория
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Венгрия
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Литва
 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
5.
Болгария
 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 9 (1)
Португалия Роналду Криштиану 7
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Весь список
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Прогнозы 124
Болгария 95.2% (118)
X 4.8% (6)
Литва 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Болгария
Ничья
Литва
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Болгария 0:1 Литва

Исход игры
Болгария
95.2% (118)
Ничья
4.8% (6)
Литва
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
36.84% (42)
Меньше
63.16% (72)
Обе команды забьют
Да
38.6% (44)
Нет
61.4% (70)
Популярный счёт
1:0 Болгария
30.6% (38)
2:1 Болгария
30.6% (38)
2:0 Болгария
24.2% (30)
1:1 Ничья
2.4% (3)
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