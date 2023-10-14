Тур: 7. Стадион: Васил Левски.
0'
8' Желтая карточкаАнтов Валентин
20' Желтая карточкаГинейтис Гвидас
21' Желтая карточкаКраев Андриан
42' Вторая желтая карточкаКраев Андриан
0:1
45' ГолСирвис Пиюс
0:2
55' ГолСирвис Пиюс
60' Желтая карточкаПетков Лукас
68' Желтая карточкаГруев Илия
72' Желтая карточкаДесподов Кирилл
90'+6
Ход матча
20'
21'
42'
45'
0:1
55'
0:2
60'
68'
72'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 14
-
6 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
20
Попов
Виктор
18
Чочев
Ивайло
16
Петков
Марин
17
Сирвис
Пиюс
10
Черных
Фёдор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Попов ВикторПолузащитник
-
18 Чочев ИвайлоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Петков МаринПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Петков АлексЗащитник
-
19 Турицов ИванЗащитник
-
13 Стоянов ЙоанПолузащитник
-
22 Илиев ИлианПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Русев ГеоргиНападающий
-
15 Петков ЛукасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Крстаич Младен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Сирвис ПиюсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Черных ФёдорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Янкаускас Эдгарас
История личных встреч
Болгария
Литва
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
135
Бомбардиры внутри турнира
Болгария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Десподов Кирилл
|1
|0.17
|Петков Марин
|1
|0.17
|Боруков Преслав
|1
|0.17
|Делев Спас
|0
|0
|Чочев Ивайло
|0
|0
|Шопов Станислав
|0
|0
Литва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сирвис Пиюс
|2
|0.33
|Паулаускас Гитис
|2
|0.33
|Черных Фёдор
|1
|0.17
|Гирдвайнис Эдвинас
|1
|0.17
|Ласицкас Юстас
|0
|0
|Гинейтис Гвидас
|0
|0
Карточки
Болгария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Краев Андриан
|1
|1
|Русев Георги
|2
|0
|Десподов Кирилл
|1
|0
|Дюлгеров Иван
|1
|0
|Антов Валентин
|1
|0
|Попов Виктор
|1
|0
|Петков Марин
|1
|0
|Петков Лукас
|1
|0
|Груев Илия
|1
|0
Литва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулаускас Гитис
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Ласицкас Юстас
|0
|1
|Черных Фёдор
|1
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Гирдвайнис Эдвинас
|1
|0
|Янкаускас Элигиюс
|1
|0
|Узела Каролис
|1
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0
Результаты матчей
Болгария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Литва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Болгария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Литва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
1
3
Болгария
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Литва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
6
6
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
10
10
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
3
30%
3
30%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Болгария
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Черногория - Болгария 2:1 Болгария - Иран 0:1 Болгария - Сербия 1:1 Литва - Болгария 1:1
Венгрия - Болгария 3:0 Болгария - Черногория 0:1 Люксембург - Болгария 0:0 Кипр - Болгария 0:2 Северная Македония - Болгария 0:1 Болгария - Гибралтар 5:1 Грузия - Болгария 0:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Болгария - Грузия 2:5 Болгария - Северная Македония 1:1 Хорватия - Болгария 2:1 Катар - Болгария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Украина - Болгария 1:1 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Литва - Болгария 3:1
Литва
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Литва - Сербия 1:3 Литва - Черногория 2:2 Венгрия - Литва 2:0 Литва - Болгария 1:1
Греция - Литва 0:0 Сербия - Литва 2:0 Эстония - Литва 2:0 Литва - Исландия 0:0 Люксембург - Литва 1:0 Литва - Фарерские острова 1:1 Турция - Литва 2:0 Фарерские острова - Литва 2:1 Литва - Турция 0:6 Литва - Люксембург 0:2 Ирландия - Литва 1:0 Сан-Марино - Литва 1:2 Литва - Кувейт 1:1 Северная Ирландия - Литва 1:0 Литва - Швейцария 0:4 Литва - Болгария 3:1
Результаты матчей
Болгария
Литва
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Болгария
Литва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
Группа G
Группа G
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|9 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|7
|Франция
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6 (1)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 3
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|4
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Болгария 0:2 Литва
Исход игры
Болгария
95.2% (118)
Ничья
4.8% (6)
Литва
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
36.84% (42)
Меньше
63.16% (72)
Обе команды забьют
Да
38.6% (44)
Нет
61.4% (70)
Популярный счёт
1:0 Болгария
30.6% (38)
2:1 Болгария
30.6% (38)
2:0 Болгария
24.2% (30)
1:1 Ничья
2.4% (3)
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