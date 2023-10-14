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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Болгария
FIFA #78
0:2
Конец матча
Литва
FIFA #143
0'
8' Желтая карточка
Антов Валентин
20' Желтая карточка
Гинейтис Гвидас
21' Желтая карточка
Краев Андриан
42' Вторая желтая карточка
Краев Андриан
0:1
45' Гол
Сирвис Пиюс
0:2
55' Гол
Сирвис Пиюс
60' Желтая карточка
Петков Лукас
68' Желтая карточка
Груев Илия
72' Желтая карточка
Десподов Кирилл
90'+6

Ход матча

8'
Антов Валентин
 
20'
 
Гинейтис Гвидас
21'
Краев Андриан
 
42'
Краев Андриан
 
45'
0:1
Сирвис Пиюс
46'
Русев Георги
Боруков Преслав
 
46'
Петров Симеон
Антов Валентин
 
46'
Петков Лукас
Чочев Ивайло
 
55'
0:2
Сирвис Пиюс
(Ласицкас Юстас)
60'
Петков Лукас
 
68'
Груев Илия
 
69'
 
Ремейкис Матиюс
Гинейтис Гвидас
70'
 
Новиковас Арвидас
Черных Фёдор
72'
Десподов Кирилл
 
78'
 
Янкаускас Элигиюс
Сливка Выкинтас
79'
Иванов Христо
Делев Спас
 
85'
 
Бенета Маркас
Сирвис Пиюс
85'
 
Степонавичус Фаустас
Паулаускас Гитис
85'
Турицов Иван
Петков Марин
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 14
  • 6 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Болгария 95.2% (118)
X 4.8% (6)
Литва 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Дюлгеров
Иван
5
Димитров
Кристиан
6
Антов
Валентин
4
Груев
Илия
20
Попов
Виктор
18
Чочев
Ивайло
8
Краев
Андриан
16
Петков
Марин
11
Десподов
Кирилл
17
Боруков
Преслав
9
Делев
Спас
1
Зубас
Эмилиюс
13
Ласицкас
Юстас
2
Климавичюс
Линас
20
Лекиатас
Рокас
17
Сирвис
Пиюс
19
Уткус
Эдгарас
6
Воробьев
Модест
14
Сливка
Выкинтас
15
Гинейтис
Гвидас
10
Черных
Фёдор
9
Паулаускас
Гитис
Болгария
3-4-3
Литва
4-2-3-1

История личных встреч

Болгария
Литва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2ОМ
1:1
ОМЧ2Е
3:1
ОМЧ2Е
1:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
135

Бомбардиры внутри турнира

Болгария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 1 0.17
Петков Марин 1 0.17
Боруков Преслав 1 0.17
Делев Спас 0 0
Чочев Ивайло 0 0
Шопов Станислав 0 0
Литва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирвис Пиюс 2 0.33
Паулаускас Гитис 2 0.33
Черных Фёдор 1 0.17
Гирдвайнис Эдвинас 1 0.17
Ласицкас Юстас 0 0
Гинейтис Гвидас 0 0

Карточки

Болгария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Краев Андриан 1 1
Русев Георги 2 0
Десподов Кирилл 1 0
Дюлгеров Иван 1 0
Антов Валентин 1 0
Попов Виктор 1 0
Петков Марин 1 0
Петков Лукас 1 0
Груев Илия 1 0
Литва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулаускас Гитис 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Ласицкас Юстас 0 1
Черных Фёдор 1 0
Сливка Выкинтас 1 0
Гирдвайнис Эдвинас 1 0
Янкаускас Элигиюс 1 0
Узела Каролис 1 0
Тутышкинас Артемиюс 1 0

Результаты матчей

Болгария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Литва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Болгария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Литва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

1
3
Болгария
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Литва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

6
6
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

10
10
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
3
30%
3
30%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Болгария
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Черногория - Болгария 2:1 Болгария - Иран 0:1 Болгария - Сербия 1:1 Литва - Болгария 1:1
Венгрия - Болгария 3:0 Болгария - Черногория 0:1 Люксембург - Болгария 0:0 Кипр - Болгария 0:2 Северная Македония - Болгария 0:1 Болгария - Гибралтар 5:1 Грузия - Болгария 0:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Болгария - Грузия 2:5 Болгария - Северная Македония 1:1 Хорватия - Болгария 2:1 Катар - Болгария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Украина - Болгария 1:1 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Литва - Болгария 3:1
Литва
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Литва - Сербия 1:3 Литва - Черногория 2:2 Венгрия - Литва 2:0 Литва - Болгария 1:1
Греция - Литва 0:0 Сербия - Литва 2:0 Эстония - Литва 2:0 Литва - Исландия 0:0 Люксембург - Литва 1:0 Литва - Фарерские острова 1:1 Турция - Литва 2:0 Фарерские острова - Литва 2:1 Литва - Турция 0:6 Литва - Люксембург 0:2 Ирландия - Литва 1:0 Сан-Марино - Литва 1:2 Литва - Кувейт 1:1 Северная Ирландия - Литва 1:0 Литва - Швейцария 0:4 Литва - Болгария 3:1

Результаты матчей

Болгария
Литва

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Болгария
Литва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 2:1 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Сербия
 1:2 Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
3.
Черногория
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
4.
Литва
 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
5.
Болгария
 Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 2:1 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Черногория
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
3.
Сербия
 1:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Литва
 Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
5.
Болгария
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сербия
 1:2 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
2.
Черногория
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Венгрия
 2:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Литва
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
5.
Болгария
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 9 (1)
Португалия Роналду Криштиану 7
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Весь список
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    Прогнозы 124
    Болгария 95.2% (118)
    X 4.8% (6)
    Литва 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Болгария 0:2 Литва

    Исход игры
    Болгария
    95.2% (118)
    Ничья
    4.8% (6)
    Литва
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.84% (42)
    Меньше
    63.16% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    38.6% (44)
    Нет
    61.4% (70)
    Популярный счёт
    1:0 Болгария
    30.6% (38)
    2:1 Болгария
    30.6% (38)
    2:0 Болгария
    24.2% (30)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
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