Миленкович сейчас руками прихватил своих соперников, после чего увидел от рефери карточку желтого цвета.

Варга также карточку желтого цвета получил. Что-то высказал он ассистенту главного рефери, за что тут же был наказан. Разбушевались соперники.

Будет еще наверняка шанс у Сербии. Попытается она забить хотя бы гол, чтобы счет сравнять, но венгры терять очки сегодня не намерены.

Павлович выпрыгнул слишком высоко сейчас и бедром зацепил соперника по лицу. Игры локтем не было в этом случае. Снова зря спорит пострадавшая сторона.

МОМЕНТИЩЕ! Болла с правого края подал мяч в центр штрафной, и Варга головой пробивал прямо по центру, но Милинкович-Савич сумел уверенно забрать сферу в перчатки!

Кальмар мяч на левом краю получил. Прострелил он мяч в штрафную и заработал новый угловой для венгерского коллектива. Очередная ротация.

Ратков вместо Лукича на поле в составе сборной Сербии сейчас появился. Новая ротация в нашем противостоянии случилась.

Сербы, конечно, рискуют в непростой ситуации оказаться, если сегодня проиграют, ведь сзади их подпирает Черногории. Терять очки, пусть и на выезде, уж точно нельзя.

Джуричич вместо Гачиновича на футбольном поле появился тем временем в составе Сербии.

МОМЕНТИЩЕ! Варга после подачи с левого края головой нанес выстрел по дуге. Сфера угодила в перекладину, после чего улетела за пределы футбольного газона! Уф, как Сербии повезло!

Снова угловой заработали футболисты сборной Сербии. Готовятся они подать стандартное положение. Это может быть очень опасно, как мне кажется.

МОМЕНТИЩЕ! Дважды после розыгрыша углового в штанги попадают с близкого расстояния сербы. Каким-то чудом сфера в сетке не оказывается. Невероятное напряжение витает в воздухе сейчас!

Болла! Что с реализацией? Вышедший на поле на замену 14-й номер хозяев нырнул за спину защитникам. Правую штангу он пытался замкнуть, но каким-то чудом с 6-ти метров не попадает в правый угол, направляя сферу рядом со стойкой!

Ботка вместо Фиолы, а Ката вместо Салаи на поле появились. Двойная замена в составе коллектива из Венгрии произошла тем временем.

Радоньич вместо Живковича на поле появился в составе сборной Сербии. Эту ротацию мы также отмечаем в протоколе.

Что? Офсайд? Снова гол Митровича не засчитывают судьи! Все дело в том, что получивший мяч Тадич и отдавший пас на партнера, был во "вне игры". А как же здорово к мячу Митрович приложился!

Только-только Тадич появился на футбольном поле, как тут же пошла острая игра у сербов. Постоянно обостряют они ситуацию на поле. А ведь только 10 минут Душан отыграл в матче.

Оба наставника продолжают похаживать по кромке поля. Мне кажется, что напряжение достигло своего максимум в головах этих специалистов уже при счете 1:1.

Костич с левого края выполнял навес в центр штрафной, но передача была действительно опасной. Правда, снова адресат со снарядом не встретился.

Шаллаи и Милинкович-Савич фолили друг против друга в борьбе. В итоге судья принял сторону венгерской команды и все-таки отдал пас хозяевам встречи.

Него выполнял подачу в штрафную соперника, но к мячу первым успел футболист сборной Сербии, которому удалось уверенно сыграть на вынос.

Болла вместо Него на поле появился в составе сборной Венгрии тем временем.

Кальмар вместо Стайлса на поле также появился. Это еще одна ротация в нашем противостоянии. Ее мы с вами ждали еще с начала второго тайма.

Сборная Венгрии активизировалась в последние минуты матча, хотя, как казалось, сейчас должны быть более активны гости, но нет.

Тадич новый угловой своей команды подал. С правого края последовал навес на дальнюю штангу и первым до снаряда снова добрался венгерский кипер.

Стартовал второй тайм в нашем матче! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Костич вместо Терзича, а Тадич вместо Эраковича на газоне появился. Двойная замена в составе Сербии.

Угловой удар заработала Сербия на правом фланге. Последовал навес от углового флага в центр штрафной, но на выходе сыграл голкипер, который кулаками отвел угрозу от ворот.

В центре поля сейчас нарушение правил было. Павловичу досталось по ногам. Поднимается с огромным трудом футболист, но игру он продолжит.

Еще один угловой заработали гости. Разыграли они штрафной удар, после чего последовал навес в центр, где мяч в сетку ворот соперника гости переправляют. Но он не засчитан. Офсайд.

Еще один угловой удар заработали футболисты Сербии. Снова навес в центр штрафной, и уже Ланг разряжает обстановку, выбивая мяч подальше от рамки.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв! После 45 минут встречи счет на табло - 2:1. Впереди пока сборная Венгрии, которая минимально ведет в матче против серьезного оппонента!

45' Гудель в центре поля получил мяч, забросил его к воротам соперника, и сфера прямо в руки вратарю прилетела. Слишком уж незадачливый навес.

45' Новый угловой заработали футболисты сборной Сербии. Идет подача на дальний угол вратарской, где никого из игроков гостевого коллектива не хватает.

45' Три минуты рефери добавляет.

44' Собослаи получил в центре поля от соперника по ногам. Опасно было, конечно, но не получил игрок карточки желтого цвета, хотя противники очень настаивали на этом.

42' Фиола в своей штрафной сыграл удачно после подачи углового. Выбил он мяч далеко за пределы поля. В итоге аут заработали сербы в этой ситуации.

41' На Митровича с правого края последовал сейчас прострел, но сумел защитник сборной Венгрии в падении головой вынести сферу за лицевую линию. Еще один угловой.

40' 5 минут остается играть соперникам в первом тайме. Создается у меня такое ощущение, что голы еще будут в нашем матче. Но уже во втором тайме.

38' Дибус выходит сейчас из ворот. Уверенно он мяч забирает в свои перчатки, оставляя ни с чем рванувшего за снарядом Митровича. Новая потеря.

37' Вот так, толком не успели даже порадоваться взятию ворот соперника сербы, как тут же второй мяч в свои ворота пропустили. Просто моментальная карма.

35' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ШАЛЛАИ! 2:1!

Него снова с правого края отдал передачу на Шаллаи, который красиво пропустил мяч между ног, а затем из-за пределов штрафной по дуге направил сферу в левый угол!

34' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПАВЛОВИЧ! 1:1!

Сравнивает счет сербская сборная тем временем! Угловой подали сейчас игроки сборной Сербии. Павлович сумел перепрыгнуть на дальней штанге Варгу и направил мяч в сетку!

33' Гудель нанес сильный удар по воротам соперника. Мяч попал в ногу сопернику, после чего полетел намного выше цели. Было весьма неплохо. Угловой для Сербии.

32' Собослаи отдал передачу на Варгу, который пытался нанести выстрел с дальней дистанции, но поторопился и угодил в спину защитнику, выпрыгнувшему на мяч.

31' По проценту владения мячом далеко впереди сборная Сербии, стоит этот факт отметить. По данному показателю 41% против 59%. Но счет на табло в пользу венгров.

30' Лукич сделал передачу на Митровича, который попытался нанести дальний удар по воротам соперника, но мяч попал в ногу защитнику и вылетел в поле.

28' Пока без продвижения вперед сербская сборная. У нас же в центре поля фол случается. Гуделя роняют на газон противники. Фол имел место быть тут действительно.

27' Него снова сферу на правом краю получил. Выполнял футболист прострельный пас на дальнюю штангу, где никого из партнеров не оказалось.

26' Гачинович сейчас с правого края выполнял прострельный пас в центр штрафной, но не было там никого из партнеров, кто мог бы замкнуть атаку команды.

25' 25 минут футбола как на одном дыхании мы посмотрели. Сербская команда в центре поля сейчас снарядом владеет, и как-то нехотя противника прессингует Венгрия.

23' И продолжает диктовать свои условия соперника сейчас Венгрия. Интересно, что Сербию устраивает такое положение дел. А ведь она проигрывает.

22' Не разобрались сербы в этой контратаке соперника, не смогли сыграть по мячу. В итоге соперник провел крутую контратаку, доведя дело до успеха.

21' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ВАРГА! 1:0!

Классная атака команды хозяев по правому флангу. Передача с правого края от Него, и мяч в центре в сетку ворот соперника переправляет Варга!

19' После неудачного углового соперника сербы провели контратаку. Живкович с левого края простреливал мяч на дальнюю штангу, где Митровича только на долю секунды опередил в броске вратарь!

18' Собослаи подал в центр штрафной, и кулаками не лучшим образом в сторону от рамки сыграл Ваня Милинкович-Савич. Благо, рядом были партнеры, которые вынесли мяч подальше от рамки.

17' Него! Классный удар по воротам седьмой номер венгерской команды нанес, но попал в ногу сопернику. Мяч по итогу полетел в сторону трибун. Угловой.

16' Дважды на Митровича были забросы с правого и левого края, но смогли отбиться венгры, отведя угрозу от своей рамки.

14' Немало фанатов сегодня на стадионе, честно говоря. Я думаю, что можно даже об аншлаге говорить. Фанатов и впрямь огромное количество.

13' Него на правом фланге сумел заработать для своей команды штрафной удар. Последовал навес в центр штрафной, где никого из партнеров не оказалось.

12' Лукич с правого фланга выполнял прострельный пас в штрафную соперника. На выходе здорово сыграл вратарь, которому в высоченном прыжке удалось забрать сферу в перчатки.

11' Не удается Сербии зацепиться за мяч. Из-за боковой его будет вбрасывать Венгрия, которая явно выманивает соперника на себя.

10' Очень активно сегодня фанатский сектор работает. Болельщики сборной Венгрии гонят вперед свой коллектив, но далеко не все у хозяев пока получается.

9' Гудель нанес дальний удар по воротам соперника. Мяч полетел прямо по позиции голкипера. Оказалась сферу в перчатках вратаря Венгрии.

7' Митрович сейчас упал на газон в чужой штрафной. Главный арбитр встречи тут не увидел нарушения правил. Встречу можно продолжать командам.

6' Хорошо мяч катают сербы на половине поля соперника. Ланг успел поставить сопернику спину и не пустил его к снаряду. Прострела мы не увидели.

5' Него на правом фланге пытался добраться до мяча сейчас. Слишком сильный пас на седьмого номера был сделан, и тот не смог атаку своего коллектива продолжить.

4' В центре поля оказался на газоне игрок сборной Сербии. С трудом игрок гостевого коллектива поднимается. Встречу он сможет продолжить.

2' Футболисты сборной Венгрии вышли на газон в красных цветах, а игроки Сербии предстали перед нами в белом обмундировании.