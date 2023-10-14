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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Венгрия
FIFA #32
2:1
Второй тайм: 84'
Сербия
FIFA #28
0'
1:0
21' Гол
Варга Барнабас
1:1
33' Гол
Павлович Страхинья
2:1
34' Гол
Шаллаи Роланд
77' Желтая карточка
Миленкович Никола
78' Желтая карточка
Варга Барнабас

Ход матча

21'
Варга Барнабас
(Него Лоик)
1:0
33'
1:1
Павлович Страхинья
(Живкович Андрия)
34'
Шаллаи Роланд
(Него Лоик)
2:1
46'
 
Тадич Душан
Эракович Страхинья
46'
 
Костич Филип
Терзич Алекса
62'
Болла Бендегуз
Него Лоик
 
62'
Кальмар Жолт
Стайлс Каллум
 
67'
 
Джуричич Филип
Гачинович Мийат
74'
Ботка Эндре
Фиола Аттила
 
74'
Ката Михай
Шаллаи Роланд
 
75'
 
Радоньич Неманья
Живкович Андрия
77'
 
Миленкович Никола
78'
Варга Барнабас
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 8
  • 0 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогнозы 149
Венгрия 38.3% (57)
X 42.3% (63)
Сербия 19.5% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Венгрия
Ничья
Сербия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дибус
Денеш
5
Фиола
Аттила
2
Ланг
Адам
4
Салаи
Аттила
7
Него
Лоик
11
Керкез
Милош
8
Надь
Адам
17
Стайлс
Каллум
20
Шаллаи
Роланд
10
Собослаи
Доминик
19
Варга
Барнабас
23
Милинкович-Савич
Ваня
16
Эракович
Страхинья
4
Миленкович
Никола
2
Павлович
Страхинья
14
Живкович
Андрия
6
Гудель
Неманья
20
Милинкович-Савич
Сергей
13
Терзич
Алекса
22
Лукич
Саша
9
Митрович
Александар
8
Гачинович
Мийат
Венгрия
3-4-2-1
Сербия
3-4-3

История личных встреч

Венгрия
Сербия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

Е2ОМ
1:2
ТМС
0:1
ЛНУ
1:1
ЛНУ
0:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

180
72

Бомбардиры внутри турнира

Венгрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варга Барнабас 3 0.6
Шаллаи Роланд 2 0.4
Орбан Вилли 1 0.2
Собослаи Доминик 1 0.2
Вечеи Балинт 1 0.2
Адам Мартин 1 0.2
Него Лоик 0 0
Ланг Адам 0 0
Салаи Аттила 0 0
Сербия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 3 0.5
Влахович Душан 3 0.5
Тадич Душан 1 0.17
Лазович Дарко 1 0.17
Павлович Страхинья 1 0.17
Младенович Филип 0 0
Костич Филип 0 0
Живкович Андрия 0 0
Лукич Саша 0 0

Карточки

Венгрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Орбан Вилли 1 0
Шаллаи Роланд 1 0
Салаи Аттила 1 0
Варга Барнабас 1 0
Чобот Кевин 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Сербия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живкович Андрия 2 0
Митрович Стефан 1 0
Милинкович-Савич Сергей 1 0
Младенович Филип 1 0
Миленкович Никола 1 0
Павлович Страхинья 1 0

Результаты матчей

Венгрия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сербия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Венгрия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сербия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
2
Венгрия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сербия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
8
7 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
4
50%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
3
38%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Венгрия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Венгрия - Чехия 1:1 Сербия - Венгрия 1:2 Венгрия - Литва 2:0 Черногория - Венгрия 0:0
Венгрия - Болгария 3:0 Венгрия - Эстония 1:0 Венгрия - Греция 2:1 Люксембург - Венгрия 2:2 Венгрия - Италия 0:2 Германия - Венгрия 0:1 Англия - Венгрия 0:4 Венгрия - Германия 1:1 Италия - Венгрия 2:1 Венгрия - Англия 1:0 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Венгрия - Сербия 0:1 Польша - Венгрия 1:2 Венгрия - Сан-Марино 4:0 Англия - Венгрия 1:1 Венгрия - Албания 0:1
Сербия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Литва - Сербия 1:3 Сербия - Венгрия 1:2 Болгария - Сербия 1:1 Сербия - Иордания 3:2
Черногория - Сербия 0:2 Сербия - Литва 2:0 США - Сербия 1:2 Сербия - Швейцария 2:3 Камерун - Сербия 3:3 Бразилия - Сербия 2:0 Бахрейн - Сербия 1:5 Норвегия - Сербия 0:2 Сербия - Швеция 4:1 Словения - Сербия 2:2 Швеция - Сербия 0:1 Сербия - Словения 4:1 Сербия - Норвегия 0:1 Дания - Сербия 3:0 Венгрия - Сербия 0:1 Португалия - Сербия 1:2

Результаты матчей

Венгрия
Сербия

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Венгрия
Сербия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
3
2
1
3
2.5
1
4

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 2:1 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Сербия
 1:2 Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
3.
Черногория
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
4.
Литва
 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
5.
Болгария
 Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 2:1 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Черногория
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
3.
Сербия
 1:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Литва
 Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
5.
Болгария
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сербия
 1:2 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
2.
Черногория
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Венгрия
 2:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Литва
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
5.
Болгария
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 9 (1)
Португалия Роналду Криштиану 7
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    85'
    Ратков вместо Лукича на поле в составе сборной Сербии сейчас появился. Новая ротация в нашем противостоянии случилась.
  • 84'
    Кальмар мяч на левом краю получил. Прострелил он мяч в штрафную и заработал новый угловой для венгерского коллектива. Очередная ротация.
  • Опасный момент
    82'
    МОМЕНТИЩЕ! Болла с правого края подал мяч в центр штрафной, и Варга головой пробивал прямо по центру, но Милинкович-Савич сумел уверенно забрать сферу в перчатки!
  • 81'
    Павлович выпрыгнул слишком высоко сейчас и бедром зацепил соперника по лицу. Игры локтем не было в этом случае. Снова зря спорит пострадавшая сторона. 
  • 80'
    Будет еще наверняка шанс у Сербии. Попытается она забить хотя бы гол, чтобы счет сравнять, но венгры терять очки сегодня не намерены.
  • Желтая карточка
    78'
    Варга также карточку желтого цвета получил. Что-то высказал он ассистенту главного рефери, за что тут же был наказан. Разбушевались соперники.
  • Желтая карточка
    77'
    Миленкович сейчас руками прихватил своих соперников, после чего увидел от рефери карточку желтого цвета.
  • Замена
    75'
    Радоньич вместо Живковича на поле появился в составе сборной Сербии. Эту ротацию мы также отмечаем в протоколе.
  • Замена
    74'
    Ботка вместо Фиолы, а Ката вместо Салаи на поле появились. Двойная замена в составе коллектива из Венгрии произошла тем временем. 
  • Опасный момент
    73'
    Болла! Что с реализацией? Вышедший на поле на замену 14-й номер хозяев нырнул за спину защитникам. Правую штангу он пытался замкнуть, но каким-то чудом с 6-ти метров не попадает в правый угол, направляя сферу рядом со стойкой!
  • Штанга
    71'
    МОМЕНТИЩЕ! Дважды после розыгрыша углового в штанги попадают с близкого расстояния сербы. Каким-то чудом сфера в сетке не оказывается. Невероятное напряжение витает в воздухе сейчас!
  • Угловой
    70'
    Снова угловой заработали футболисты сборной Сербии. Готовятся они подать стандартное положение. Это может быть очень опасно, как мне кажется. 
  • Штанга
    69'
    МОМЕНТИЩЕ! Варга после подачи с левого края головой нанес выстрел по дуге. Сфера угодила в перекладину, после чего улетела за пределы футбольного газона! Уф, как Сербии повезло!
  • Замена
    67'
    Джуричич вместо Гачиновича на футбольном поле появился тем временем в составе Сербии. 
  • 66'
    Сербы, конечно, рискуют в непростой ситуации оказаться, если сегодня проиграют, ведь сзади их подпирает Черногории. Терять очки, пусть и на выезде, уж точно нельзя. 
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    • Угловой
      65'
      Тадич новый угловой своей команды подал. С правого края последовал навес на дальнюю штангу и первым до снаряда снова добрался венгерский кипер. 
    • 64'
      Сборная Венгрии активизировалась в последние минуты матча, хотя, как казалось, сейчас должны быть более активны гости, но нет. 
    • Замена
      62'
      Кальмар вместо Стайлса на поле также появился. Это еще одна ротация в нашем противостоянии. Ее мы с вами ждали еще с начала второго тайма.
    • Замена
      61'
      Болла вместо Него на поле появился в составе сборной Венгрии тем временем. 
    • 60'
      Него выполнял подачу в штрафную соперника, но к мячу первым успел футболист сборной Сербии, которому удалось уверенно сыграть на вынос.
    • Фол, нарушение
      58'
      Шаллаи и Милинкович-Савич фолили друг против друга в борьбе. В итоге судья принял сторону венгерской команды и все-таки отдал пас хозяевам встречи.
    • 57'
      Костич с левого края выполнял навес в центр штрафной, но передача была действительно опасной. Правда, снова адресат со снарядом не встретился. 
    • 56'
      Оба наставника продолжают похаживать по кромке поля. Мне кажется, что напряжение достигло своего максимум в головах этих специалистов уже при счете 1:1. 
    • 55'
      Только-только Тадич появился на футбольном поле, как тут же пошла острая игра у сербов. Постоянно обостряют они ситуацию на поле. А ведь только 10 минут Душан отыграл в матче.
    • Офсайд
      53'
      Что? Офсайд? Снова гол Митровича не засчитывают судьи! Все дело в том, что получивший мяч Тадич и отдавший пас на партнера, был во "вне игры". А как же здорово к мячу Митрович приложился!
    • Угловой
      52'
      Еще один угловой удар заработали футболисты Сербии. Снова навес в центр штрафной, и уже Ланг разряжает обстановку, выбивая мяч подальше от рамки.
    • Офсайд
      51'
      Еще один угловой заработали гости. Разыграли они штрафной удар, после чего последовал навес в центр, где мяч в сетку ворот соперника гости переправляют. Но он не засчитан. Офсайд. 
    • 49'
      В центре поля сейчас нарушение правил было. Павловичу досталось по ногам. Поднимается с огромным трудом футболист, но игру он продолжит.
    • Угловой
      48'
      Угловой удар заработала Сербия на правом фланге. Последовал навес от углового флага в центр штрафной, но на выходе сыграл голкипер, который кулаками отвел угрозу от ворот.
    • Замена
      47'
      Костич вместо Терзича, а Тадич вместо Эраковича на газоне появился. Двойная замена в составе Сербии.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм в нашем матче! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв! После 45 минут встречи счет на табло - 2:1. Впереди пока сборная Венгрии, которая минимально ведет в матче против серьезного оппонента!
    • 45'
      Гудель в центре поля получил мяч, забросил его к воротам соперника, и сфера прямо в руки вратарю прилетела. Слишком уж незадачливый навес. 
    • Угловой
      45'
      Новый угловой заработали футболисты сборной Сербии. Идет подача на дальний угол вратарской, где никого из игроков гостевого коллектива не хватает.
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты рефери добавляет.
    • 44'
      Собослаи получил в центре поля от соперника по ногам. Опасно было, конечно, но не получил игрок карточки желтого цвета, хотя противники очень настаивали на этом. 
    • 42'
      Фиола в своей штрафной сыграл удачно после подачи углового. Выбил он мяч далеко за пределы поля. В итоге аут заработали сербы в этой ситуации.
    • Угловой
      41'
      На Митровича с правого края последовал сейчас прострел, но сумел защитник сборной Венгрии в падении головой вынести сферу за лицевую линию. Еще один угловой. 
    • 40'
      5 минут остается играть соперникам в первом тайме. Создается у меня такое ощущение, что голы еще будут в нашем матче. Но уже во втором тайме.
    • 38'
      Дибус выходит сейчас из ворот. Уверенно он мяч забирает в свои перчатки, оставляя ни с чем рванувшего за снарядом Митровича. Новая потеря.
    • 37'
      Вот так, толком не успели даже порадоваться взятию ворот соперника сербы, как тут же второй мяч в свои ворота пропустили. Просто моментальная карма. 
    • Описание гола
      35'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ШАЛЛАИ! 2:1!
      Него снова с правого края отдал передачу на Шаллаи, который красиво пропустил мяч между ног, а затем из-за пределов штрафной по дуге направил сферу в левый угол!
    • Описание гола
      34'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПАВЛОВИЧ! 1:1!
      Сравнивает счет сербская сборная тем временем! Угловой подали сейчас игроки сборной Сербии. Павлович сумел перепрыгнуть на дальней штанге Варгу и направил мяч в сетку!
    • Угловой
      33'
      Гудель нанес сильный удар по воротам соперника. Мяч попал в ногу сопернику, после чего полетел намного выше цели. Было весьма неплохо. Угловой для Сербии.
    • 32'
      Собослаи отдал передачу на Варгу, который пытался нанести выстрел с дальней дистанции, но поторопился и угодил в спину защитнику, выпрыгнувшему на мяч.
    • 31'
      По проценту владения мячом далеко впереди сборная Сербии, стоит этот факт отметить. По данному показателю 41% против 59%. Но счет на табло в пользу венгров. 
    • 30'
      Лукич сделал передачу на Митровича, который попытался нанести дальний удар по воротам соперника, но мяч попал в ногу защитнику и вылетел в поле.
    • 28'
      Пока без продвижения вперед сербская сборная. У нас же в центре поля фол случается. Гуделя роняют на газон противники. Фол имел место быть тут действительно.
    • 27'
      Него снова сферу на правом краю получил. Выполнял футболист прострельный пас на дальнюю штангу, где никого из партнеров не оказалось.
    • 26'
      Гачинович сейчас с правого края выполнял прострельный пас в центр штрафной, но не было там никого из партнеров, кто мог бы замкнуть атаку команды. 
    • 25'
      25 минут футбола как на одном дыхании мы посмотрели. Сербская команда в центре поля сейчас снарядом владеет, и как-то нехотя противника прессингует Венгрия. 
    • 23'
      И продолжает диктовать свои условия соперника сейчас Венгрия. Интересно, что Сербию устраивает такое положение дел. А ведь она проигрывает. 
    • 22'
      Не разобрались сербы в этой контратаке соперника, не смогли сыграть по мячу. В итоге соперник провел крутую контратаку, доведя дело до успеха. 
    • Описание гола
      21'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ВАРГА! 1:0!
      Классная атака команды хозяев по правому флангу. Передача с правого края от Него, и мяч в центре в сетку ворот соперника переправляет Варга!
    • Угловой
      19'
      После неудачного углового соперника сербы провели контратаку. Живкович с левого края простреливал мяч на дальнюю штангу, где Митровича только на долю секунды опередил в броске вратарь!
    • 18'
      Собослаи подал в центр штрафной, и кулаками не лучшим образом в сторону от рамки сыграл Ваня Милинкович-Савич. Благо, рядом были партнеры, которые вынесли мяч подальше от рамки. 
    • Угловой
      17'
      Него! Классный удар по воротам седьмой номер венгерской команды нанес, но попал в ногу сопернику. Мяч по итогу полетел в сторону трибун. Угловой. 
    • 16'
      Дважды на Митровича были забросы с правого и левого края, но смогли отбиться венгры, отведя угрозу от своей рамки.
    • 14'
      Немало фанатов сегодня на стадионе, честно говоря. Я думаю, что можно даже об аншлаге говорить. Фанатов и впрямь огромное количество. 
    • 13'
      Него на правом фланге сумел заработать для своей команды штрафной удар. Последовал навес в центр штрафной, где никого из партнеров не оказалось. 
    • 12'
      Лукич с правого фланга выполнял прострельный пас в штрафную соперника. На выходе здорово сыграл вратарь, которому в высоченном прыжке удалось забрать сферу в перчатки.
    • 11'
      Не удается Сербии зацепиться за мяч. Из-за боковой его будет вбрасывать Венгрия, которая явно выманивает соперника на себя. 
    • 10'
      Очень активно сегодня фанатский сектор работает. Болельщики сборной Венгрии гонят вперед свой коллектив, но далеко не все у хозяев пока получается. 
    • 9'
      Гудель нанес дальний удар по воротам соперника. Мяч полетел прямо по позиции голкипера. Оказалась сферу в перчатках вратаря Венгрии. 
    • Судья
      7'
      Митрович сейчас упал на газон в чужой штрафной. Главный арбитр встречи тут не увидел нарушения правил. Встречу можно продолжать командам.
    • 6'
      Хорошо мяч катают сербы на половине поля соперника. Ланг успел поставить сопернику спину и не пустил его к снаряду. Прострела мы не увидели. 
    • 5'
      Него на правом фланге пытался добраться до мяча сейчас. Слишком сильный пас на седьмого номера был сделан, и тот не смог атаку своего коллектива продолжить.
    • Фол, нарушение
      4'
      В центре поля оказался на газоне игрок сборной Сербии. С трудом игрок гостевого коллектива поднимается. Встречу он сможет продолжить.
    • 2'
      Футболисты сборной Венгрии вышли на газон в красных цветах, а игроки Сербии предстали перед нами в белом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи командам, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Puskas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Венгрия 2:1 Сербия

    Исход игры
    Венгрия
    38.3% (57)
    Ничья
    42.3% (63)
    Сербия
    19.5% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (59)
    Меньше
    50% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    92.37% (109)
    Нет
    7.63% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.6% (50)
    2:1 Венгрия
    21.5% (32)
    1:2 Сербия
    8.1% (12)
    2:2 Ничья
    5.4% (8)
    1:0 Венгрия
    2% (3)
    3:2 Венгрия
    2% (3)
    0:1 Сербия
    2% (3)
    2:0 Венгрия
    1.3% (2)
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