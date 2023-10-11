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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Венгрия
FIFA #32
 
Позже
Сербия
FIFA #28
Прогнозы 51
Венгрия 31.4% (16)
X 41.2% (21)
Сербия 27.5% (14)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Венгрия
Ничья
Сербия
2.85
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3.30
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3.25
Все Коэффициенты

История личных встреч

Венгрия
Сербия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

Е2ОМ
1:2
ТМС
0:1
ЛНУ
1:1
ЛНУ
0:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

180
72

Бомбардиры внутри турнира

Венгрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варга Барнабас 2 0.5
Орбан Вилли 1 0.25
Шаллаи Роланд 1 0.25
Собослаи Доминик 1 0.25
Вечеи Балинт 1 0.25
Адам Мартин 1 0.25
Ланг Адам 0 0
Салаи Аттила 0 0
Сербия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 3 0.6
Влахович Душан 3 0.6
Тадич Душан 1 0.2
Лазович Дарко 1 0.2
Младенович Филип 0 0
Костич Филип 0 0
Лукич Саша 0 0

Карточки

Венгрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Орбан Вилли 1 0
Шаллаи Роланд 1 0
Салаи Аттила 1 0
Варга Барнабас 1 0
Чобот Кевин 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Сербия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живкович Андрия 2 0
Митрович Стефан 1 0
Милинкович-Савич Сергей 1 0
Младенович Филип 1 0
Миленкович Никола 1 0
Павлович Страхинья 1 0

Результаты матчей

Венгрия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сербия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Венгрия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сербия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
2
Венгрия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сербия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
8
7 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
4
50%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
3
38%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Венгрия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Венгрия - Чехия 1:1 Сербия - Венгрия 1:2 Венгрия - Литва 2:0 Черногория - Венгрия 0:0
Венгрия - Болгария 3:0 Венгрия - Эстония 1:0 Венгрия - Греция 2:1 Люксембург - Венгрия 2:2 Венгрия - Италия 0:2 Германия - Венгрия 0:1 Англия - Венгрия 0:4 Венгрия - Германия 1:1 Италия - Венгрия 2:1 Венгрия - Англия 1:0 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Венгрия - Сербия 0:1 Польша - Венгрия 1:2 Венгрия - Сан-Марино 4:0 Англия - Венгрия 1:1 Венгрия - Албания 0:1
Сербия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Литва - Сербия 1:3 Сербия - Венгрия 1:2 Болгария - Сербия 1:1 Сербия - Иордания 3:2
Черногория - Сербия 0:2 Сербия - Литва 2:0 США - Сербия 1:2 Сербия - Швейцария 2:3 Камерун - Сербия 3:3 Бразилия - Сербия 2:0 Бахрейн - Сербия 1:5 Норвегия - Сербия 0:2 Сербия - Швеция 4:1 Словения - Сербия 2:2 Швеция - Сербия 0:1 Сербия - Словения 4:1 Сербия - Норвегия 0:1 Дания - Сербия 3:0 Венгрия - Сербия 0:1 Португалия - Сербия 1:2

Результаты матчей

Венгрия
Сербия

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Венгрия
Сербия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
3
2
1
3
2.5
1
4

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Сербия
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
3.
Черногория
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
4.
Болгария
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
5.
Литва
 Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Черногория
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
3.
Сербия
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Литва
 Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
5.
Болгария
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сербия
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Черногория
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Венгрия
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Болгария
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
5.
Литва
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 8 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Черногория Вуячич Игор 1 2
Латвия Эмсис Эдуард 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Венгрия - Сербия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 октября 2023, осталось 2 дня 14 часов 7 минут.



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    • Прогнозы 51
    Венгрия 31.4% (16)
    X 41.2% (21)
    Сербия 27.5% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Венгрия
    Ничья
    Сербия
    2.85
    Реклама, betcity.ru
    3.30
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    3.25
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    Прогнозы на матч Венгрия - Сербия

    Исход игры
    Венгрия
    31.4% (16)
    Ничья
    41.2% (21)
    Сербия
    27.5% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.02% (25)
    Меньше
    48.98% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    87.76% (43)
    Нет
    12.24% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.3% (18)
    2:1 Венгрия
    21.6% (11)
    1:2 Сербия
    13.7% (7)
    2:2 Ничья
    5.9% (3)
    0:1 Сербия
    5.9% (3)
    1:3 Сербия
    3.9% (2)
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    Сербия
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