Тур: 7. Стадион: Сан Никола. Зрители: 56186 Главный судья: Струкан Дуйе
0'
1:0
23' ГолБонавентура Джакомо
44' Желтая карточкаМбонг Пол
2:0
45' ГолБерарди Доменико
53' Желтая карточкаЯнкам Янник
54' Желтая карточкаАпап Фердинандо
3:0
64' ГолБерарди Доменико
Ход матча
23'
44'
45'
53'
54'
64'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
8 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
12 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
286 Количество передач 188
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Пепе
Энрико
22
Мускат
Зак
20
Янкам
Янник
21
Мбонг
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Мерет АлексВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Пепе ЭнрикоЗащитник
-
22 Мускат ЗакЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Янкам ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Мбонг ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Галеа ДжейкВратарь
-
4 Борг ЖанЗащитник
-
5 Шоу КуртЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Нвоко КирьянНападающий
-
Главный тренер: Марколини Микеле
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Италия
Мальта
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.6
1
Тотал матчей
1.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
150
90
Бомбардиры внутри турнира
Италия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|2
|0.4
|Фраттези Давиде
|2
|0.4
|Ретеги Матео
|2
|0.4
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.2
|Иммобиле Чиро
|1
|0.2
|Пессина Маттео
|1
|0.2
|Барелла Николо
|0
|0
|Тонали Сандро
|0
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
|Дзакканьи Маттиа
|0
|0
Мальта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янкам Янник
|1
|0.17
Карточки
Италия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|Жоржиньо II
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Димарко Федерико
|1
|0
|Дзаньоло Николо
|1
|0
|Тонали Сандро
|1
|0
|Скальвини Джорджио
|1
|0
Мальта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Борг Стив
|3
|0
|Кристенсен Бьорн
|2
|0
|Теума Тедди
|2
|0
|Камензули Райан
|1
|0
|Апап Фердинандо
|1
|0
|Борг Жан
|1
|0
|Аттард Кейн
|1
|0
|Мбонг Пол
|1
|0
|Янкам Янник
|1
|0
Результаты матчей
Италия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мальта
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Италия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Мальта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
3
0
Италия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Мальта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
33%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
14%
76-90
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
2
33%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
10
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
50%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
25%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Италия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Италия - Украина 2:1 Северная Македония - Италия 1:1 Нидерланды - Италия 2:3 Испания - Италия 2:1
Мальта - Италия 0:2 Италия - Англия 1:2 Австрия - Италия 2:0 Албания - Италия 1:3 Венгрия - Италия 0:2 Италия - Англия 1:0 Германия - Италия 5:2 Англия - Италия 0:0 Италия - Венгрия 2:1 Италия - Германия 1:1 Италия - Аргентина 0:3 Турция - Италия 2:3 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1
Мальта
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Мальта - Северная Македония 0:2 Мальта - Гибралтар 1:0 Украина - Мальта 1:0 Мальта - Англия 0:4
Люксембург - Мальта 0:1 Мальта - Италия 0:2 Северная Македония - Мальта 2:1 Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2 Мальта - Израиль 2:1 Эстония - Мальта 2:1 Мальта - Сан-Марино 1:0 Мальта - Эстония 1:2 Сан-Марино - Мальта 0:2 Мальта - Венесуэла 0:1 Мальта - Кувейт 2:0 Мальта - Азербайджан 1:0 Мальта - Словакия 0:6 Мальта - Хорватия 1:7 Кипр - Мальта 2:2
Результаты матчей
Италия
Мальта
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Италия
Мальта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Группа C
Группа C
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|9 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|7
|Франция
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6 (1)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 3
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|4
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Италия 3:0 Мальта
Исход игры
Италия
94.6% (140)
Ничья
2.7% (4)
Мальта
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
82.91% (97)
Меньше
17.09% (20)
Обе команды забьют
Да
6.84% (8)
Нет
93.16% (109)
Популярный счёт
3:0 Италия
31.1% (46)
4:0 Италия
20.3% (30)
2:0 Италия
10.8% (16)
5:0 Италия
5.4% (8)
3:1 Италия
2.7% (4)
1:0 Италия
2.7% (4)
6:0 Италия
2.7% (4)
2:1 Италия
1.4% (2)
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