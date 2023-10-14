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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 56186 Главный судья: Струкан Дуйе
Италия
FIFA #9
3:0
Второй тайм: 85'
Мальта
FIFA #171
0'
1:0
23' Гол
Бонавентура Джакомо
44' Желтая карточка
Мбонг Пол
2:0
45' Гол
Берарди Доменико
53' Желтая карточка
Янкам Янник
54' Желтая карточка
Апап Фердинандо
3:0
64' Гол
Берарди Доменико

Ход матча

23'
Бонавентура Джакомо
1:0
44'
 
Мбонг Пол
45'
Берарди Доменико
(Барелла Николо)
2:0
53'
 
Янкам Янник
54'
 
Апап Фердинандо
55'
 
Сатариано Александер
Монтебелло Лука
64'
Берарди Доменико
3:0
65'
Орсолини Риккардо
Берарди Доменико
 
65'
Фраттези Давиде
Барелла Николо
 
66'
 
Аттард Кейн
Мбонг Джозеф
66'
 
Мускат Николай
Кристенсен Бьорн
79'
Удоги Дестини
Димарко Федерико
 
79'
Скамакка Джанлука
Кин Мойзе
 
84'
 
Нвоко Кирьян
Янкам Янник
84'
 
Пайбер Брэндон
Мбонг Пол

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 12 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 286 Количество передач 188
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 148
Италия 94.6% (140)
X 2.7% (4)
Мальта 2.7% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Италия
Ничья
Мальта
19.00
70.00
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99.20
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Доннарумма
Джанлуиджи
13
Дармиан
Маттео
14
Манчини
Джанлука
23
Бастони
Алессандро
3
Димарко
Федерико
18
Барелла
Николо
5
Локателли
Мануэль
8
Бонавентура
Джакомо
11
Берарди
Доменико
10
Распадори
Джакомо
7
Кин
Мойзе
1
Бонелло
Анри
23
Апап
Фердинандо
13
Пепе
Энрико
22
Мускат
Зак
7
Мбонг
Джозеф
3
Камензули
Райан
20
Янкам
Янник
19
Кристенсен
Бьорн
6
Гийомье
Мэтью
9
Монтебелло
Лука
21
Мбонг
Пол
Италия
4-3-3
Мальта
5-3-2

История личных встреч

Италия
Мальта

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

Е2ОМ
0:2
Е2ОМ
1:0
Е2ОМ
0:1
ЧМОМ
0:2
ЧМОМ
2:0

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.6
1

Тотал матчей

1.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

150
90

Бомбардиры внутри турнира

Италия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 2 0.4
Фраттези Давиде 2 0.4
Ретеги Матео 2 0.4
Бонавентура Джакомо 1 0.2
Иммобиле Чиро 1 0.2
Пессина Маттео 1 0.2
Барелла Николо 0 0
Тонали Сандро 0 0
Пеллегрини Лоренцо 0 0
Дзакканьи Маттиа 0 0
Мальта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янкам Янник 1 0.17

Карточки

Италия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Жоржиньо II 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Димарко Федерико 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Тонали Сандро 1 0
Скальвини Джорджио 1 0
Мальта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Борг Стив 3 0
Кристенсен Бьорн 2 0
Теума Тедди 2 0
Камензули Райан 1 0
Апап Фердинандо 1 0
Борг Жан 1 0
Аттард Кейн 1 0
Мбонг Пол 1 0
Янкам Янник 1 0

Результаты матчей

Италия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мальта
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Италия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Мальта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

3
0
Италия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Мальта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
33%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
14%
76-90

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
2
33%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
50%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
25%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Италия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Италия - Украина 2:1 Северная Македония - Италия 1:1 Нидерланды - Италия 2:3 Испания - Италия 2:1
Мальта - Италия 0:2 Италия - Англия 1:2 Австрия - Италия 2:0 Албания - Италия 1:3 Венгрия - Италия 0:2 Италия - Англия 1:0 Германия - Италия 5:2 Англия - Италия 0:0 Италия - Венгрия 2:1 Италия - Германия 1:1 Италия - Аргентина 0:3 Турция - Италия 2:3 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1
Мальта
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Мальта - Северная Македония 0:2 Мальта - Гибралтар 1:0 Украина - Мальта 1:0 Мальта - Англия 0:4
Люксембург - Мальта 0:1 Мальта - Италия 0:2 Северная Македония - Мальта 2:1 Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2 Мальта - Израиль 2:1 Эстония - Мальта 2:1 Мальта - Сан-Марино 1:0 Мальта - Эстония 1:2 Сан-Марино - Мальта 0:2 Мальта - Венесуэла 0:1 Мальта - Кувейт 2:0 Мальта - Азербайджан 1:0 Мальта - Словакия 0:6 Мальта - Хорватия 1:7 Кипр - Мальта 2:2

Результаты матчей

Италия
Мальта

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Италия
Мальта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 5 4 1 0 16 - 2 13
2.
Италия
 3:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
3.
Украина
 Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
4.
Северная Македония
 Заявка 6 2 1 3 7 - 14 7
5.
Мальта
 0:3 Заявка 6 0 0 6 1 - 14 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Украина
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Англия
 Заявка 2 2 0 0 9 - 0 6
3.
Италия
 3:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Северная Македония
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
5.
Мальта
 0:3 Заявка 3 0 0 3 0 - 8 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
Италия
 3:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Украина
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
4.
Северная Македония
 Заявка 3 1 0 2 2 - 9 3
5.
Мальта
 0:3 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 9 (1)
Португалия Роналду Криштиану 7
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    86'
    В составе сборной Мальты произошла замена. Вместо Пола Мбонга на поле вышел Брэндон Пайбер. 
  • Фол, нарушение
    85'
    Мбонг в центре поля нарушил правила против Локателли. Италии не удалось быстро разыграть стандарт. 
  • 84'
    Доигрывают команды уже матч, конечно же Италия по возможности забьёт и четвёртый мяч, но "убиваться" ради этого не будет. 
  • Травма, повреждение
    83'
    Апап получил небольшое повреждение в борьбе за мяч у своей штрафной площади. Вновь вышли на поле врачи сборной Мальты, но Фердинандо после паузы показал, что он готов играть дальше. 
  • Замена
    82'
    Вновь вторую подряд замену провёл Лучано Спаллетти. Вместо Мойзе Кина на поле вышел Джанлука Скамакка. 
  • Замена
    81'
    В составе сборной Италии произошла замена. Вместо Федерико Димарко на поле вышел Дестини Удоги. 
  • Угловой
    80'
    Ещё один угловой заработали итальянцы. Распадори выполнил подачу на ближний угол вратарской, Бастони головой пробил по воротам и попал в Дармиана, который был во вратарской и в офсайде. 
  • Угловой
    79'
    Димарко и Распадори разыграли корнер между собой, но затем игроки сборной Италии ничего интересного на левом фланге придумать не смогли 
  • 78'
    Орсолини с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Апап грамотно сыграл головой и выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    77'
    Мбонг в центре поля грубо сыграл против Манчини, но Дуйе Струкан простил форвард сборной Мальты и не стал показывать ему вторую жёлтую карточку. 
  • Фол, нарушение
    76'
    Распадори в центре поля нарушил правила против Мбонга. Игроки сборной Мальты не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 75'
    Орсолини подкараулил отскок у правого угла штрафной площади и в падении боковыми ножницами пробил в ближний угол ворот, мяч полетел значительно выше цели. 
  • Угловой
    74'
    Распадори с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Манчини под давлением соперника головой не смог пробить по воротам. 
  • 73'
    Орсолини выполнил передачу на ход Дармиану по правому флангу, Пепе грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
  • 72'
    Янкам разогнал атаку по центру, но затем Янник выполнил плохую передачу на ход Мбонгу по правому флангу, мяч в итоге улетел в аут. 
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    • Замена
      71'
      Ещё одну замену провёл Микеле Марколини. Вместо Бьорна Кристенсена на поле вышел Николай Мускат. 
    • Фол, нарушение
      70'
      Локателли перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Мбонга. 
    • Замена
      69'
      В составе сборной Мальты произошла замена. Вместо Джозефа Мбонга на поле вышел Кейн Аттард. 
    • Замена
      68'
      Вторую подряд замену провёл Лучано Спаллетти. Вместо Николо Бареллы на поле вышел Давиде Фраттези. 
    • Замена
      67'
      В составе сборной Италии произошла замена. Вместо Доменико Берарди на поле вышел Риккардо Орсолини. 
    • 2 гола - дубль!
      66'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:0!!! Берарди!!! Распадори совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, Кин под давлением соперника не смог в касание пробить по воротам, но в итоге получилось ещё лучше, мяч отправился на правый угол штрафной площади, а туда набежал Берарди и в касание зарядил мяч под ближнюю штангу, Бонелло не хватило реакции, чтобы выручить свою команду. 
    • Угловой
      65'
      Димарко с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки сборной Мальты уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
    • 64'
      Бонелло в очередной раз под прессингом у правого угла вратарской неудачно сыграл ногами, Распадори перехватил передачу к линии штрафной площади, далее Джакомо обыграл Анри и с острого угла выполнил прострел во вратарскую, Апап грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
    • 63'
      Пол Мбонг попытался убежать вперёд по левой половине поля, но под давлением Дармиана форвард сборной Мальты потерял мяч. 
    • 62'
      Манчини из центра поля выполнил заброс на ход Кину по центру, но Пепе прочитал эпизод и перехватил мяч. 
    • 61'
      Димарко с левой половины поля выполнил подачу в центр к линии вратарской, Бонелло грамотно сыграл на выходе и кулаками выбил мяч к линии штрафной на своего партнёра по команде. 
    • 60'
      Бонелло попал под прессинг у левого угла вратарской, Анри в итоге не стал рисковать и выбил мяч в аут. 
    • Угловой
      59'
      Распадори и Димарко на этот раз вновь разыграли угловой между собой, далее Джакомо с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Манчини в борьбе за верховой мяч подыграл себе рукой, Дуйе Струкан всё видел и дал справедливый свисток в пользу сборной Мальты. 
    • 58'
      Берарди с правого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в ногу Пепе и ушёл на угловой. 
    • 57'
      Янкам на правом углу своей штрафной площади потерял мяч под давлением Янкама, далее Янник уже готов был пробить по воротам, но Бастони очень хорошо сыграл в обороне и разрядил ситуацию у своих ворот. 
    • 56'
      Барелла с правой половины поля выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Бастони под давлением Джозефа Мбонга головой пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
    • Замена
      55'
      В составе сборной Мальты произошла замена. Вместо Луки Монтебелло на поле вышел Александер Сатариано. 
    • Желтая карточка
      54'
      А теперь жёлтую карточку за грубую игру на левой половине поля против активного Бастони получил Фердинандо Апап. 
    • Желтая карточка
      53'
      Полузащитник сборной Мальты Янник Янкам получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге у штрафной площади сборной Италии против Бастони. 
    • 52'
      Сборная Мальты в свою очередь пока что ничего не может поменять в своей игре, всем составом команда Микеле Марколини расположилась на своей половине поля. 
    • 51'
      Футболисты сборной Италии во втором тайме пока что играют в довольно неплохие комбинации, в целом команда Лучано Спаллетти показывает, что готова забить ещё. 
    • 50'
      Распадори со стандарта покатил мяч к радиусу штрафной площади на Локателли, Мануэль в касание выполнил пас чуть назад на Димарко, Федерико в касание пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
    • Фол, нарушение
      49'
      Пепе на правой половине поля нарушил правила против Распадори. Игроки сборной Италии тщательно готовятся к стандарту. 
    • Опасный момент
      48'
      Кин на этот раз раскачал на левом фланге Джозефа Мбонга, далее Мойзе вошёл в штрафную площадь и выполнил передачу в центр штрафной на Распадори, Джакомо развернулся и пробил по воротам, мяч попал в Берарди, который был у линии вратарской, а затем пролетел рядом с левой штангой. 
    • 47'
      Кин с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел всё же довольно сильно, а поэтому Берарди не смог достать его под давлением соперника, будет удар от ворот. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли Мальта сегодня не только отсиживаться у своих ворот и стараться не получить разгромное поражение, быть может команда Микеле Марколини сможет удивить хозяев поля и провести хотя бы пару острых атак. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча сборная Италии на домашнем поле в Бари без особого труда за счёт класса переигрывает Мальту со счётом 2:0. Сегодня команда Лучано Спаллетти играет без нервов и быстро создала себе комфортный задел для победы, а поэтому далее итальянцы могут уже поберечь силы перед важной битвой на "Уэмбли". 
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0!!! Берарди!!! Барелла с правого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на Берарди, Доменико подработал мяч и без особого сопротивления шикарно пробил в дальний угол ворот, мяч от штанги зашёл в сетку. 
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты добавил Дуйе Струкан к основному времени первого тайма. 
    • Желтая карточка
      45'
      Форвард сборной Мальты Пол Мбонг получил жёлтую карточку за отмашку против Бастони в борьбе за мяч в центре поля. 
    • Фол, нарушение
      44'
      Манчини на левом фланге у своей штрафной площади вновь грамотно подставился под фол, правила нарушил Монтебелло. 
    • Угловой
      43'
      Распадори и Димарко разыграли корнер между собой, далее Федерико с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади на Бареллу, Николо выполнил передачу на левый угол штрафной площади, где совсем никого не оказалось. 
    • 42'
      Поднялся Анри Бонелло после паузы, показал основной голкипер сборной Италии, что он готов играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      41'
      Бонелло по итогам прошлого эпизода также немного получил по ногам от Распадори, в итоге вышли на поле врачи сборной Мальты, ещё одна пауза в игре. 
    • Опасный момент
      40'
      Бонелло получил мяч на правом углу штрафной площади от Камензули, далее Анри под давлением Распадори стал крутиться вокруг себя, повезло голкиперу сборной Мальты, что в итоге будет только угловой. 
    • 39'
      Локателли в центре поля грубо ошибся с переводом на левый фланг и в итоге попросту запустил мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      38'
      Барелла в центре поля нарушил правила против Пола Мбонга. Игроки сборной Мальты не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Судья
      37'
      Дармиан в борьбе за верховой мяч в центре поля с локтем выпрыгивал к Камензули, но Дуйе Струкан нарушение правил не зафиксировал. 
    • 36'
      Успокоилась сборная Италии после первого забитого мяча, не будет ничего удивительного, если команда Лучано Спаллетти уйдёт на перерыв с минимальным преимуществом. 
    • 35'
      Распадори с левого фланга выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, Бастони в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Пола Мбонга. 
    • Угловой
      34'
      Угловой у ворот сборной Мальты. Распадори выполнил подачу на ближний угол вратарской, Бонавентура зацепился за мяч, но в итоге Джакомо пришлось делать обратный пас на левый фланг. 
    • Угловой
      33'
      Димарко с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Манчини головой сбросил мяч к левому углу вратарской, Локателли под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели. 
    • 32'
      Берарди вошёл в штрафную площадь по правой половине поля и затем выполнил прострел к линии вратарской, Мускат сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Пол Мбонг в центре поля нарушил правила против Бастони. Сам Бастони быстро разыграл стандарт. 
    • Офсайд
      30'
      Из центра поля последовал заброс на ход Распадори по правому флангу от Дармиана, Джакомо на этот раз оказался в офсайде. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Распадори теперь перестарался в борьбе за мяч на левом углу штрафной площади, правила были нарушены против Джозефа Мбонга. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Пол Мбонг нарушил правила в центре поля против Манчини. Игроки сборной Италии вновь быстро разыграли стандарт. 
    • 27'
      Первый мяч за сборную Италии в официальном матче забил Джакомо Бонавентура, вот такой вот удачный матч для возрастного полузащитника "Фиорентины". 
    • Описание гола
      26'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Бонавентура!!! Пепе с левого фланга от своей штрафной площади из глубины поля выбил мяч вперёд, Димарко за счёт грамотной позиции при перехвате сразу же головой сбросил мяч к левому углу штрафной площади на Кина, Мойзе далее протолкнул мяч на ближний угол штрафной на Бонавентуру, а Джакомо отлично пробил в правый угол ворот под перекладину. 
    • Угловой
      25'
      Распадори с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, на этот раз уже плотно и опекали Манчини, Джанлука под давлением соперника не смог головой пробить по воротам. 
    • 24'
      Димарко с левой половины поля выполнил заброс на ближний угол штрафной площади, на этот раз Апап при игре в подкате выбил мяч на угловой. 
    • 23'
      Дармиан с правой половины поля выполнил заброс на ближний угол штрафной площади, защитники сборной Мальты сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • Угловой
      22'
      Димарко с углового на этот раз выполнил подачу в центр к линии вратарской, мяч полетел высоковато для Бастони, в итоге Апап смог выбить его на левую половину поля. 
    • Угловой
      21'
      Димарко разыграл корнер с партнёром по команде, далее Федерико выполнил подачу на ближний угол вратарской, мяч задел игрока сборной Мальты и ушёл на повторный корнер. 
    • 20'
      Кин вошёл в штрафную площадь по левой половине поля, Мойзе под давлением Джощефа Мбонга слишком легко упал на газон, но при этом Апап выбил мяч на угловой. 
    • 19'
      Сборная Италии хотела забить быстрый гол при своих болельщиках, сделать это не получилось, теперь команда Лучано Спаллетти будет играть более спокойно. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Камензули в центре поля огрел по ногам Берарди. Игроки сборной Италии теперь уже также не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 17'
      Гийомье со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Доннарумма спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Бастони на правом фланге нарушил правила против Пола Мбонга. На этот раз Мальта максимально долго готовится к стандарту. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Гийомье вошёл в штрафную площадь сборной Италии по левой половине поля, далее уже Манчини грамотно поставил корпус и в итоге Мэтью нарушил правила. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Манчини в центре поля нарушил правила против Монтебелло. Игроки сборной Мальты также достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • Опасный момент
      13'
      Бонелло в своей штрафной площади попал под прессинг Распадори, голкиперу сборной Мальты пришлось уже просто выбивать мяч в аут, чтобы не привезти гол. 
    • 12'
      Пепе поднялся после паузы, защитник сборной Мальты показал, что с ним всё нормально, Энрико готов играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      11'
      Пепе по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи сборной Мальты, пауза в игре. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Кин перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади сборной Мальты, правила были нарушены против Пепе. 
    • Угловой
      9'
      Гийомье с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки сборной Италии сыграли внимательно и сразу же выбили мяч в аут. 
    • 8'
      Монтебелло неплохо поработал на правой половине поля у штрафной площади сборной Италии, в итоге Лука под давлением Манчини заработал угловой. 
    • Штанга
      7'
      Угловой у ворот сборной Мальты. Распадори выполнил подачу в центр к линии вратарской, Манчини головой пробил по воротам, мяч попал в перекладину и затем ушёл за лицевую линию поля. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Пол Мбонг в центре поля нарушил правила против Бастони. Игроки сборной Италии вновь быстро разыграли стандарт. 
    • Опасный момент
      5'
      Локателли подкараулил отскок мяча на левой половине поля и затем пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 4'
      Кин совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил прострел к ближнему углу вратарской на Распадори, Джакомо под давлением соперника не смог зацепиться за мяч, а затем уже по воротам с левого угла штрафной площади под давлением соперника не смог пробить Бонавентура. 
    • 3'
      Гийомье из центра поля выполнил проникающую передачу на ход по левой половине поля, игроки сборной Италии сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Янкам в центре поля нарушил правила против Бонавентуры. Игроки сборной Италии довольно быстро разыграли стандарт. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Посмотрим, как сегодня себя проявит сборная Италии против главного аутсайдера группы С. Мальта хоть и не набрала ни одного очка, но всё же команда способна доставить немало проблем итальянцам, которые и сами могут найти их на ровном месте. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Италия 3:0 Мальта

    Исход игры
    Италия
    94.6% (140)
    Ничья
    2.7% (4)
    Мальта
    2.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.91% (97)
    Меньше
    17.09% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    6.84% (8)
    Нет
    93.16% (109)
    Популярный счёт
    3:0 Италия
    31.1% (46)
    4:0 Италия
    20.3% (30)
    2:0 Италия
    10.8% (16)
    5:0 Италия
    5.4% (8)
    3:1 Италия
    2.7% (4)
    1:0 Италия
    2.7% (4)
    6:0 Италия
    2.7% (4)
    2:1 Италия
    1.4% (2)
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