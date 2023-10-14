Ещё один угловой заработали итальянцы. Распадори выполнил подачу на ближний угол вратарской, Бастони головой пробил по воротам и попал в Дармиана, который был во вратарской и в офсайде.

Апап получил небольшое повреждение в борьбе за мяч у своей штрафной площади. Вновь вышли на поле врачи сборной Мальты, но Фердинандо после паузы показал, что он готов играть дальше.

Доигрывают команды уже матч, конечно же Италия по возможности забьёт и четвёртый мяч, но "убиваться" ради этого не будет.

Мбонг в центре поля нарушил правила против Локателли. Италии не удалось быстро разыграть стандарт.

Янкам разогнал атаку по центру, но затем Янник выполнил плохую передачу на ход Мбонгу по правому флангу, мяч в итоге улетел в аут.

Орсолини выполнил передачу на ход Дармиану по правому флангу, Пепе грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

Распадори с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Манчини под давлением соперника головой не смог пробить по воротам.

Орсолини подкараулил отскок у правого угла штрафной площади и в падении боковыми ножницами пробил в ближний угол ворот, мяч полетел значительно выше цели.

Распадори в центре поля нарушил правила против Мбонга. Игроки сборной Мальты не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Мбонг в центре поля грубо сыграл против Манчини, но Дуйе Струкан простил форвард сборной Мальты и не стал показывать ему вторую жёлтую карточку.

Орсолини с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Апап грамотно сыграл головой и выбил мяч на угловой.

Димарко и Распадори разыграли корнер между собой, но затем игроки сборной Италии ничего интересного на левом фланге придумать не смогли

Манчини из центра поля выполнил заброс на ход Кину по центру, но Пепе прочитал эпизод и перехватил мяч.

Пол Мбонг попытался убежать вперёд по левой половине поля, но под давлением Дармиана форвард сборной Мальты потерял мяч.

Бонелло в очередной раз под прессингом у правого угла вратарской неудачно сыграл ногами, Распадори перехватил передачу к линии штрафной площади, далее Джакомо обыграл Анри и с острого угла выполнил прострел во вратарскую, Апап грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

Димарко с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки сборной Мальты уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:0!!! Берарди!!! Распадори совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, Кин под давлением соперника не смог в касание пробить по воротам, но в итоге получилось ещё лучше, мяч отправился на правый угол штрафной площади, а туда набежал Берарди и в касание зарядил мяч под ближнюю штангу, Бонелло не хватило реакции, чтобы выручить свою команду.

Локателли перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Мбонга.

Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли Мальта сегодня не только отсиживаться у своих ворот и стараться не получить разгромное поражение, быть может команда Микеле Марколини сможет удивить хозяев поля и провести хотя бы пару острых атак.

Кин с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел всё же довольно сильно, а поэтому Берарди не смог достать его под давлением соперника, будет удар от ворот.

Кин на этот раз раскачал на левом фланге Джозефа Мбонга, далее Мойзе вошёл в штрафную площадь и выполнил передачу в центр штрафной на Распадори, Джакомо развернулся и пробил по воротам, мяч попал в Берарди, который был у линии вратарской, а затем пролетел рядом с левой штангой.

Пепе на правой половине поля нарушил правила против Распадори. Игроки сборной Италии тщательно готовятся к стандарту.

Распадори со стандарта покатил мяч к радиусу штрафной площади на Локателли, Мануэль в касание выполнил пас чуть назад на Димарко, Федерико в касание пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

Футболисты сборной Италии во втором тайме пока что играют в довольно неплохие комбинации, в целом команда Лучано Спаллетти показывает, что готова забить ещё.

Сборная Мальты в свою очередь пока что ничего не может поменять в своей игре, всем составом команда Микеле Марколини расположилась на своей половине поля.

Полузащитник сборной Мальты Янник Янкам получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге у штрафной площади сборной Италии против Бастони.

А теперь жёлтую карточку за грубую игру на левой половине поля против активного Бастони получил Фердинандо Апап.

Барелла с правой половины поля выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Бастони под давлением Джозефа Мбонга головой пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

Янкам на правом углу своей штрафной площади потерял мяч под давлением Янкама, далее Янник уже готов был пробить по воротам, но Бастони очень хорошо сыграл в обороне и разрядил ситуацию у своих ворот.

Берарди с правого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в ногу Пепе и ушёл на угловой.

Распадори и Димарко на этот раз вновь разыграли угловой между собой, далее Джакомо с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Манчини в борьбе за верховой мяч подыграл себе рукой, Дуйе Струкан всё видел и дал справедливый свисток в пользу сборной Мальты.

Бонелло попал под прессинг у левого угла вратарской, Анри в итоге не стал рисковать и выбил мяч в аут.

Димарко с левой половины поля выполнил подачу в центр к линии вратарской, Бонелло грамотно сыграл на выходе и кулаками выбил мяч к линии штрафной на своего партнёра по команде.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча сборная Италии на домашнем поле в Бари без особого труда за счёт класса переигрывает Мальту со счётом 2:0. Сегодня команда Лучано Спаллетти играет без нервов и быстро создала себе комфортный задел для победы, а поэтому далее итальянцы могут уже поберечь силы перед важной битвой на "Уэмбли".

45' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0!!! Берарди!!! Барелла с правого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на Берарди, Доменико подработал мяч и без особого сопротивления шикарно пробил в дальний угол ворот, мяч от штанги зашёл в сетку.

45' Три минуты добавил Дуйе Струкан к основному времени первого тайма.

45' Форвард сборной Мальты Пол Мбонг получил жёлтую карточку за отмашку против Бастони в борьбе за мяч в центре поля.

44' Манчини на левом фланге у своей штрафной площади вновь грамотно подставился под фол, правила нарушил Монтебелло.

43' Распадори и Димарко разыграли корнер между собой, далее Федерико с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади на Бареллу, Николо выполнил передачу на левый угол штрафной площади, где совсем никого не оказалось.

42' Поднялся Анри Бонелло после паузы, показал основной голкипер сборной Италии, что он готов играть дальше.

41' Бонелло по итогам прошлого эпизода также немного получил по ногам от Распадори, в итоге вышли на поле врачи сборной Мальты, ещё одна пауза в игре.

40' Бонелло получил мяч на правом углу штрафной площади от Камензули, далее Анри под давлением Распадори стал крутиться вокруг себя, повезло голкиперу сборной Мальты, что в итоге будет только угловой.

39' Локателли в центре поля грубо ошибся с переводом на левый фланг и в итоге попросту запустил мяч в аут.

38' Барелла в центре поля нарушил правила против Пола Мбонга. Игроки сборной Мальты не стали торопиться при розыгрыше мяча.

37' Дармиан в борьбе за верховой мяч в центре поля с локтем выпрыгивал к Камензули, но Дуйе Струкан нарушение правил не зафиксировал.

36' Успокоилась сборная Италии после первого забитого мяча, не будет ничего удивительного, если команда Лучано Спаллетти уйдёт на перерыв с минимальным преимуществом.

35' Распадори с левого фланга выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, Бастони в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Пола Мбонга.

34' Угловой у ворот сборной Мальты. Распадори выполнил подачу на ближний угол вратарской, Бонавентура зацепился за мяч, но в итоге Джакомо пришлось делать обратный пас на левый фланг.

33' Димарко с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Манчини головой сбросил мяч к левому углу вратарской, Локателли под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели.

32' Берарди вошёл в штрафную площадь по правой половине поля и затем выполнил прострел к линии вратарской, Мускат сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

31' Пол Мбонг в центре поля нарушил правила против Бастони. Сам Бастони быстро разыграл стандарт.

30' Из центра поля последовал заброс на ход Распадори по правому флангу от Дармиана, Джакомо на этот раз оказался в офсайде.

29' Распадори теперь перестарался в борьбе за мяч на левом углу штрафной площади, правила были нарушены против Джозефа Мбонга.

28' Пол Мбонг нарушил правила в центре поля против Манчини. Игроки сборной Италии вновь быстро разыграли стандарт.

27' Первый мяч за сборную Италии в официальном матче забил Джакомо Бонавентура, вот такой вот удачный матч для возрастного полузащитника "Фиорентины".

26' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Бонавентура!!! Пепе с левого фланга от своей штрафной площади из глубины поля выбил мяч вперёд, Димарко за счёт грамотной позиции при перехвате сразу же головой сбросил мяч к левому углу штрафной площади на Кина, Мойзе далее протолкнул мяч на ближний угол штрафной на Бонавентуру, а Джакомо отлично пробил в правый угол ворот под перекладину.

25' Распадори с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, на этот раз уже плотно и опекали Манчини, Джанлука под давлением соперника не смог головой пробить по воротам.

24' Димарко с левой половины поля выполнил заброс на ближний угол штрафной площади, на этот раз Апап при игре в подкате выбил мяч на угловой.

23' Дармиан с правой половины поля выполнил заброс на ближний угол штрафной площади, защитники сборной Мальты сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот.

22' Димарко с углового на этот раз выполнил подачу в центр к линии вратарской, мяч полетел высоковато для Бастони, в итоге Апап смог выбить его на левую половину поля.

21' Димарко разыграл корнер с партнёром по команде, далее Федерико выполнил подачу на ближний угол вратарской, мяч задел игрока сборной Мальты и ушёл на повторный корнер.

20' Кин вошёл в штрафную площадь по левой половине поля, Мойзе под давлением Джощефа Мбонга слишком легко упал на газон, но при этом Апап выбил мяч на угловой.

19' Сборная Италии хотела забить быстрый гол при своих болельщиках, сделать это не получилось, теперь команда Лучано Спаллетти будет играть более спокойно.

18' Камензули в центре поля огрел по ногам Берарди. Игроки сборной Италии теперь уже также не стали торопиться при розыгрыше мяча.

17' Гийомье со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Доннарумма спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

16' Бастони на правом фланге нарушил правила против Пола Мбонга. На этот раз Мальта максимально долго готовится к стандарту.

15' Гийомье вошёл в штрафную площадь сборной Италии по левой половине поля, далее уже Манчини грамотно поставил корпус и в итоге Мэтью нарушил правила.

14' Манчини в центре поля нарушил правила против Монтебелло. Игроки сборной Мальты также достаточно быстро разыграли стандарт.

13' Бонелло в своей штрафной площади попал под прессинг Распадори, голкиперу сборной Мальты пришлось уже просто выбивать мяч в аут, чтобы не привезти гол.

12' Пепе поднялся после паузы, защитник сборной Мальты показал, что с ним всё нормально, Энрико готов играть дальше.

11' Пепе по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи сборной Мальты, пауза в игре.

10' Кин перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади сборной Мальты, правила были нарушены против Пепе.

9' Гийомье с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки сборной Италии сыграли внимательно и сразу же выбили мяч в аут.

8' Монтебелло неплохо поработал на правой половине поля у штрафной площади сборной Италии, в итоге Лука под давлением Манчини заработал угловой.

7' Угловой у ворот сборной Мальты. Распадори выполнил подачу в центр к линии вратарской, Манчини головой пробил по воротам, мяч попал в перекладину и затем ушёл за лицевую линию поля.

6' Пол Мбонг в центре поля нарушил правила против Бастони. Игроки сборной Италии вновь быстро разыграли стандарт.

5' Локателли подкараулил отскок мяча на левой половине поля и затем пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.

4' Кин совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил прострел к ближнему углу вратарской на Распадори, Джакомо под давлением соперника не смог зацепиться за мяч, а затем уже по воротам с левого угла штрафной площади под давлением соперника не смог пробить Бонавентура.

3' Гийомье из центра поля выполнил проникающую передачу на ход по левой половине поля, игроки сборной Италии сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

2' Янкам в центре поля нарушил правила против Бонавентуры. Игроки сборной Италии довольно быстро разыграли стандарт.