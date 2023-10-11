Тур: 7. Стадион: Сан Никола.
История личных встреч
Италия
Мальта
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.6
1
Тотал матчей
1.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
150
90
Бомбардиры внутри турнира
Италия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фраттези Давиде
|2
|0.5
|Ретеги Матео
|2
|0.5
|Иммобиле Чиро
|1
|0.25
|Пессина Маттео
|1
|0.25
|Тонали Сандро
|0
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
|Барелла Николо
|0
|0
|Дзакканьи Маттиа
|0
|0
Мальта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янкам Янник
|1
|0.2
Карточки
Италия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|Жоржиньо II
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Димарко Федерико
|1
|0
|Дзаньоло Николо
|1
|0
|Тонали Сандро
|1
|0
|Скальвини Джорджио
|1
|0
Мальта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Борг Стив
|3
|0
|Кристенсен Бьорн
|2
|0
|Теума Тедди
|2
|0
|Камензули Райан
|1
|0
|Борг Жан
|1
|0
|Аттард Кейн
|1
|0
Результаты матчей
Италия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мальта
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Италия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Мальта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
3
0
Италия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Мальта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
33%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
14%
76-90
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
2
33%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
10
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
50%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
25%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Италия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Италия - Украина 2:1 Северная Македония - Италия 1:1 Нидерланды - Италия 2:3 Испания - Италия 2:1
Мальта - Италия 0:2 Италия - Англия 1:2 Австрия - Италия 2:0 Албания - Италия 1:3 Венгрия - Италия 0:2 Италия - Англия 1:0 Германия - Италия 5:2 Англия - Италия 0:0 Италия - Венгрия 2:1 Италия - Германия 1:1 Италия - Аргентина 0:3 Турция - Италия 2:3 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1
Мальта
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Мальта - Северная Македония 0:2 Мальта - Гибралтар 1:0 Украина - Мальта 1:0 Мальта - Англия 0:4
Люксембург - Мальта 0:1 Мальта - Италия 0:2 Северная Македония - Мальта 2:1 Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2 Мальта - Израиль 2:1 Эстония - Мальта 2:1 Мальта - Сан-Марино 1:0 Мальта - Эстония 1:2 Сан-Марино - Мальта 0:2 Мальта - Венесуэла 0:1 Мальта - Кувейт 2:0 Мальта - Азербайджан 1:0 Мальта - Словакия 0:6 Мальта - Хорватия 1:7 Кипр - Мальта 2:2
Результаты матчей
Италия
Мальта
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Италия
Мальта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Группа C
Группа C
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (2)
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 2
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 2
Прогнозы на матч Италия - Мальта
Исход игры
Италия
100% (52)
Ничья
0% (0)
Мальта
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
75.51% (37)
Меньше
24.49% (12)
Обе команды забьют
Да
12.24% (6)
Нет
87.76% (43)
Популярный счёт
3:0 Италия
25% (13)
4:0 Италия
23.1% (12)
2:0 Италия
17.3% (9)
5:0 Италия
9.6% (5)
3:1 Италия
5.8% (3)
1:0 Италия
5.8% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!