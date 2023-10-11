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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Италия
FIFA #9
 
Позже
Мальта
FIFA #171
Прогнозы 52
Италия 100% (52)
X 0% (0)
Мальта 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Италия
Ничья
Мальта
18.50
57.00
70.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Италия
Мальта

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

Е2ОМ
0:2
Е2ОМ
1:0
Е2ОМ
0:1
ЧМОМ
0:2
ЧМОМ
2:0

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.6
1

Тотал матчей

1.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

150
90

Бомбардиры внутри турнира

Италия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фраттези Давиде 2 0.5
Ретеги Матео 2 0.5
Иммобиле Чиро 1 0.25
Пессина Маттео 1 0.25
Тонали Сандро 0 0
Пеллегрини Лоренцо 0 0
Барелла Николо 0 0
Дзакканьи Маттиа 0 0
Мальта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янкам Янник 1 0.2

Карточки

Италия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Жоржиньо II 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Димарко Федерико 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Тонали Сандро 1 0
Скальвини Джорджио 1 0
Мальта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Борг Стив 3 0
Кристенсен Бьорн 2 0
Теума Тедди 2 0
Камензули Райан 1 0
Борг Жан 1 0
Аттард Кейн 1 0

Результаты матчей

Италия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мальта
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Италия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Мальта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

3
0
Италия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Мальта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
33%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
14%
76-90

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
2
33%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
50%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
25%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Италия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Италия - Украина 2:1 Северная Македония - Италия 1:1 Нидерланды - Италия 2:3 Испания - Италия 2:1
Мальта - Италия 0:2 Италия - Англия 1:2 Австрия - Италия 2:0 Албания - Италия 1:3 Венгрия - Италия 0:2 Италия - Англия 1:0 Германия - Италия 5:2 Англия - Италия 0:0 Италия - Венгрия 2:1 Италия - Германия 1:1 Италия - Аргентина 0:3 Турция - Италия 2:3 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1
Мальта
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Мальта - Северная Македония 0:2 Мальта - Гибралтар 1:0 Украина - Мальта 1:0 Мальта - Англия 0:4
Люксембург - Мальта 0:1 Мальта - Италия 0:2 Северная Македония - Мальта 2:1 Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2 Мальта - Израиль 2:1 Эстония - Мальта 2:1 Мальта - Сан-Марино 1:0 Мальта - Эстония 1:2 Сан-Марино - Мальта 0:2 Мальта - Венесуэла 0:1 Мальта - Кувейт 2:0 Мальта - Азербайджан 1:0 Мальта - Словакия 0:6 Мальта - Хорватия 1:7 Кипр - Мальта 2:2

Результаты матчей

Италия
Мальта

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Италия
Мальта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 5 4 1 0 16 - 2 13
2.
Италия
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
3.
Украина
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
4.
Северная Македония
 Заявка 5 2 1 2 7 - 12 7
5.
Мальта
 Заявка 5 0 0 5 1 - 11 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 2 2 0 0 9 - 0 6
2.
Украина
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Северная Македония
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
4.
Италия
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Мальта
 Заявка 3 0 0 3 0 - 8 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
Италия
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Северная Македония
 Заявка 2 1 0 1 2 - 7 3
4.
Украина
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
5.
Мальта
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 8 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Черногория Вуячич Игор 1 2
Латвия Эмсис Эдуард 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Италия - Мальта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 октября 2023, осталось 2 дня 14 часов 7 минут.



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    • Прогнозы 52
    Италия 100% (52)
    X 0% (0)
    Мальта 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Италия
    Ничья
    Мальта
    18.50
    57.00
    70.00
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    Прогнозы на матч Италия - Мальта

    Исход игры
    Италия
    100% (52)
    Ничья
    0% (0)
    Мальта
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.51% (37)
    Меньше
    24.49% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    12.24% (6)
    Нет
    87.76% (43)
    Популярный счёт
    3:0 Италия
    25% (13)
    4:0 Италия
    23.1% (12)
    2:0 Италия
    17.3% (9)
    5:0 Италия
    9.6% (5)
    3:1 Италия
    5.8% (3)
    1:0 Италия
    5.8% (3)
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    Мальта
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