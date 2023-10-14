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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Дания
FIFA #18
3:1
Второй тайм: 88'
Казахстан
FIFA #100
0'
23' Желтая карточка
Кристенсен Андреас
27' Желтая карточка
Кьяер Симон
1:0
36' Гол
Винд Йонас
2:0
45' Гол
Сков Роберт
3:0
48' Гол
Сков Роберт
3:1
58' Гол
Вороговский Ян
86' Желтая карточка
Алип Нуралы

Ход матча

23'
Кристенсен Андреас
 
27'
Кьяер Симон
 
36'
Винд Йонас
(Андерсен Йоаким)
1:0
45'
Сков Роберт
(Хёйлунн Расмус)
2:0
46'
 
Вороговский Ян
Досмагамбетов Тимур
46'
 
Тагыберген Асхат
Аймбетов Абат
48'
Сков Роберт
(Эриксен Кристиан)
3:0
58'
3:1
Вороговский Ян
(Каиров Багдат)
62'
 
Куат Исламбек
Бейсебеков Абзал
69'
Кристенсен Расмус
Сков Роберт
 
69'
Поульсен Юссуф
Дольберг Каспер
 
75'
 
Дарабаев Аслан
Зайнутдинов Бактиёр
80'
 
Чесноков Ислам
Самородов Максим
83'
Норгор Кристиан
Винд Йонас
 
86'
 
Алип Нуралы

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 6
  • 5 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 337 Количество передач 172
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 186
Дания 75.8% (141)
X 6.5% (12)
Казахстан 17.7% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дания
Ничья
Казахстан
8.70
8.87
49.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шмейхель
Каспер
2
Андерсен
Йоаким
4
Кьяер
Симон
6
Кристенсен
Андреас
5
Меле
Йоаким
17
Сков
Роберт
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
10
Эриксен
Кристиан
19
Винд
Йонас
12
Дольберг
Каспер
9
Хёйлунн
Расмус
12
Шацкий
Игорь
4
Быстров
Марат
22
Марочкин
Александр
3
Алип
Нуралы
13
Каиров
Багдат
19
Зайнутдинов
Бактиёр
21
Бейсебеков
Абзал
18
Досмагамбетов
Тимур
20
Оразов
Рамазан
17
Аймбетов
Абат
10
Самородов
Максим
Дания
3-4-1-2
Казахстан
3-4-3

История личных встреч

Дания
Казахстан

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2ОМ
3:2
ОМЧ2Е
1:3
ОМЧ2Е
4:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

4
2.5

Среднее время на гол

22
36

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2.67
2

Тотал матчей

4.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

33
45

Бомбардиры внутри турнира

Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 6 0.86
Винд Йонас 3 0.43
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.29
Сков Роберт 2 0.29
Меле Йоаким 1 0.14
Поульсен Юссуф 1 0.14
Эриксен Кристиан 0 0
Кьяер Симон 0 0
Андерсен Йоаким 0 0
Бах Александр 0 0
Казахстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вороговский Ян 2 0.29
Аймбетов Абат 2 0.29
Самородов Максим 2 0.29
Тагыберген Асхат 2 (1) 0.29
Зайнутдинов Бактиёр 2 (1) 0.29
Бейсебеков Абзал 0 0
Исламхан Бауыржан 0 0
Каиров Багдат 0 0
Кенесов Арман 0 0

Карточки

Дания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 2 0
Йоргенсен Матиас Занка 1 0
Кьяер Симон 1 0
Поульсен Юссуф 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Андерсен Йоаким 1 0
Меле Йоаким 1 0
Кристенсен Расмус 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Казахстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аймбетов Абат 1 1
Тагыберген Асхат 2 0
Куат Исламбек 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 2 0
Быстров Марат 2 0
Самородов Максим 2 0
Досмагамбетов Тимур 1 0
Шацкий Игорь 1 0
Алип Нуралы 1 0
Оразов Рамазан 1 0
Чесноков Ислам 1 0

Результаты матчей

Дания
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Казахстан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Дания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Казахстан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
4
Дания
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Казахстан
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
38%
2
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Забито

12
9
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
2
22%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
33%
4
44%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Дания
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Финляндия - Дания 0:1 Дания - Сан-Марино 4:0 Словения - Дания 1:1 Дания - Северная Ирландия 1:0
Казахстан - Дания 3:2 Дания - Финляндия 3:1 Австралия - Дания 1:0 Франция - Дания 2:1 Дания - Тунис 0:0 Дания - Франция 2:0 Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0 Дания - Хорватия 0:1 Австрия - Дания 1:2 Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0 Нидерланды - Дания 4:2 Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0
Казахстан
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Финляндия 0:1 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Сан-Марино - Казахстан 0:3
Казахстан - Дания 3:2 Казахстан - Словения 1:2 ОАЭ - Казахстан 2:1 Узбекистан - Казахстан 2:0 Азербайджан - Казахстан 3:0 Казахстан - Беларусь 2:1 Казахстан - Словакия 2:1 Беларусь - Казахстан 1:1 Словакия - Казахстан 0:1 Казахстан - Азербайджан 2:0 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Казахстан - Таджикистан 1:0 Франция - Казахстан 8:0 Казахстан - Финляндия 0:2 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2

Результаты матчей

Дания
Казахстан

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Дания
Казахстан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2
1
2.5
1
3
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
4
2
4
2.5
2
4
1
5
3.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 Заявка 7 5 1 1 16 - 6 16
2.
Дания
 3:1 Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
3.
Финляндия
 Заявка 7 4 0 3 11 - 7 12
4.
Казахстан
 1:3 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
5.
Северная Ирландия
 Заявка 7 2 0 5 7 - 8 6
6.
Сан-Марино
 Заявка 7 0 0 7 0 - 24 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 3:1 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Словения
 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Финляндия
 Заявка 3 2 0 1 8 - 1 6
4.
Казахстан
 1:3 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
5.
Северная Ирландия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 2 3
6.
Сан-Марино
 Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2.
Казахстан
 1:3 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Финляндия
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
4.
Дания
 3:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
Северная Ирландия
 Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
6.
Сан-Марино
 Заявка 4 0 0 4 0 - 15 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 9 (1)
Португалия Роналду Криштиану 7
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    86'
    Угловой с правого фланга подает Эриксен, Поульсен на ближней штанге опережает всех, но пробивает головой мимо створа.
  • Желтая карточка
    85'
    Алип получает желтую карточку за срыв перспективной атаки, которую разгонял Эриксен.
  • Опасный момент
    84'
    Эриксен получает мяч у лицевой линии и отдает передачу на Хёйлунна, который с левой метров с восьми стреляет мимо створа!
  • Замена
    83'
    Вместо Йонаса Винда на поле появляется Кристиан Норгор.
  • 82'
    Нет, Эриксен ударом со штрафного "стенку" перебросить не сумел, попадает мяч в крепкую голову Марочкина.
  • Фол, нарушение
    81'
    Алип с нарушением правил останавливает Хёйлунна буквально в метре от линии своей штрафной площади, опаснейший "стандарт" готовят хозяева.
  • Замена
    79'
    Последняя замена в составе гостей, Ислам Чесноков появляется на поле вместо Максима Самородова.
  • Офсайд
    77'
    Быстров исполняет диагональ в переднюю линию, однако Оразов в очередной раз оказывается в положении "вне игры".
  • Замена
    76'
    Аслан Дарабаев появляется на поле вместо Бактиёра Зайнутдинова.
  • 75'
    Каиров с правого фланга исполняет подачу после передачи Зайнутдинова, однако Кристенсен головой прерывает полёт мяча. В небольшом нокдауне защитник "Барселоны", но ничего критичного.
  • 74'
    Штрафной в центральной зоне заработал Эриксен, сам же Кристиан исполнил заброс к левой штанге, а Поульсену не удалось попасть в створ, находясь спиной к воротам.
  • 73'
    Эриксен перспективно закидывает мяч в штрафную соперника в направлении Поульсена, которого в последний момент опережает Быстров.
  • Офсайд
    71'
    Шмейхель выскакивает за пределы штрафной и опережает Самородова, у которого к тому же зафиксирован офсайд.
  • 70'
    20 минут остается до окончания этой встречи, есть ощущение, что лимит голов на сегодня явно не исчерпан.
  • Замена
    69'
    Вместо Роберта Скова на поле появляется Расмус Кристенсен, а Юссуф Поульсен появляется на поле вместо Каспера Дольберга.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      68'
      Эриксен с углового подает на дальнюю штангу, Андерсен исполняет скидку головой, а Шацкий накрывает мяч во вратарской.
    • 67'
      Хёйлунн получает мяч на линии штрафной от Хёйбьерга и пробивает по воротам - снаряд попадает в ногу Быстрову и уходит на угловой.
    • Опасный момент
      66'
      Прощает сборная Казахстана своего соперника! Вороговский с левого фланга исполняет подачу в штрафную, Каиров пробивает в падении головой с линии вратарской, однако мяч проходит в сантиметрах от штанги!
    • 64'
      Атака сборной Дании завершается дальним ударом Меле, который оказался в центральной зоне - мяч проходит мимо створа.
    • Офсайд
      63'
      Оразов барражирует на передовой, однако в этот раз в момент паса из глубины форвард гостей оказался в положении "вне игры".
    • Замена
      62'
      Исламбек Куат появляется на поле вместо Абзала Бейсебекова.
    • 61'
      Полчаса остается играть в этой встрече, не покидает ощущение, что сборная Казахстана вполне способна доставить датчанам еще один сюрприз.
    • Травма, повреждение
      60'
      У Зайнутдинова возникают проблемы со здоровьем, помощь врачей требуется экс-игроку ЦСКА и "Ростова".
    • 59'
      Продолжают казахи атаковать, Самородов с правого фланга исполняет острый прострел на Оразова, которого на выходе опережает Шмейхель.
    • Описание гола
      58'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:1! ЯН ВОРОГОВСКИЙ!
      Хороший заброс Тагыбергена по правому флангу, Каиров врывается в штрафную и от лицевой простреливает на дальнюю штангу, а Вороговский расстреливает цель!
    • 57'
      Сков с левого фланга исполняет прострел, мяч доходит до правого края штрафной, Меле не стал бить в касание, и Йоакима накрыли.
    • 56'
      Сборная Дании при текущем счёте имеет равное количество очков со Словенией, у обеих команд разница мячей "+10", но скандинавы забили на один меньше.
    • 55'
      Винд получает мяч от Эриксена в опорной зоне, разворачивается и пробивает метров с 23 - Шацкий накрывает снаряд.
    • 53'
      3:0 у нас счёт ударов в створ, реализация у датчан сегодня потрясающая. Но Казахстан крупного поражения явно не заслуживает.
    • 52'
      Каиров прорывается по правому флангу и исполняет подачу в штрафную, Оразов исполняет скидку в направлении Самородова, который фолит против Хёйбьерга.
    • 50'
      Правый латераль хозяев Меле остается сегодня в тени Скова, сейчас Йоаким пытался исправит ситуацию, но его удар из пределов штрафной пришелся в сетку с внешней стороны.
    • 2 гола - дубль!
      48'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0! РОБЕРТ СКОВ!
      Эриксен со своей половины вырезает передачу на ход Скову, тот убегает от Быстрова и поражает цель ударом из пределов штрафной!
    • Замена
      47'
      Две замены в перерыве произвел Магомед Адиев - Ян Вороговский и Асхат Тагыберген появляются на поле вместо Тимура Досмагамбетова и Абата Аймбетова.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! РОБЕРТ СКОВ!
      Хёйлунн врывается в штрафную гостей с правого края и катит мяч вдоль линии вратарской, Дольберг не успевает к мячу, а Скову уже никто не успевает помешать расстрелять цель!
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавляет Майкл Оливер к основному времени первого тайма.
    • 43'
      После гола датчан игра застревает в центре поля, совсем забыли команды про ворота в концовке первого тайма.
    • Офсайд
      41'
      Позиционная атака сборной Дании завершается попадание Хёйлунна в офсайд, пока незаметен лучший снайпер скандинавов в этом отборочном цикле.
    • 40'
      Некоторое время сборная Казахстана поработала с мячом, однако продвинуться к владениям Шмейхеля гостям не удалось.
    • 38'
      Присел на скамейку Магомед Адиев, в раздумьях наставник сборной Казахстана, как же его команде организовать еще один камбэк против датчан.
    • 37'
      Восьмой гол в двадцать втором матче за сборную забивает Винд, обидно за сборную Казахстана, которая до этого смотрелась неплохо на фоне грозного соперника.
    • Описание гола
      36'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЙОНАС ВИНД!
      Эриксен со штрафного исполняет заброс к углу вратарской, Андерсен скидывает мяч на Винда, который принимает снаряд грудью и с разворота посылает его в дальний угол!
    • 34'
      Длительная позиционная атака датчан завершается подачей Скова с левого фланга - удается защитникам гостей выбить мяч подальше.
    • Офсайд
      32'
      Еще одна вылазка сборной Казахстана на чужую половину поля завершается попаданием Самородова в положение "вне игры".
    • Угловой
      31'
      Угловой с левого фланга подает Эриксен, Шацкий на выходе не попадает по мячу, однако Хёйлунн головой пробивает мимо открытого угла.
    • 29'
      Еще одно падение игрока датчан на чужой половине Оливер игнорирует, не определяет арбитра фола против Скова, что сильно не нравится публике.
    • 28'
      Впрочем, таким отличным шансом гости воспользовались не лучшим образом, мяч после удара Зайнутдинова пролетает выше перекладины.
    • Желтая карточка
      27'
      Опаснейший штрафной зарабатывает для своей команды Аймбетов, Кьер фолит против Абата на радиусе штрафной и получает желтую карточку.
    • 26'
      Винд на чужой половине поля натыкается на соперника и оказывается на газоне, однако свисток Оливера в этом моменте молчит.
    • 24'
      Досмагамбетов исполняет кросс с левого фланга, сразу два партнера стремились к мячу, но Кьер всех опередил.
    • Желтая карточка
      23'
      Кристенсен получает желтую карточку за грубый фол против Быстрова на фланге.
    • 22'
      Больше 70 процентов игрового времени мячом владеют хозяева поля, но последние минуты проходят вдалеке от ворот Шацкого.
    • 20'
      Продолжают казахи действовать на любом участке поля достаточно цепко, сложности испытывает сборная Дании.
    • Травма, повреждение
      18'
      Меле провел некоторое время за пределами поля, но быстро датский латераль возвращается на поле, серьезной травмы Йоаким избежал.
    • 17'
      Марочкин жестковато встретил Меле на фланге, однако атака сборной Дании продолжилась, а отложенного штрафа для защитника гостей не случилось.
    • 16'
      Кристенсен подключился на чужую половину поля и пальнул метров с 30 - мяч совсем немного разминулся со створом.
    • 15'
      Как раз таки Самородов и стал героем прошлого матча сборной Казахстана, забив единственный гол в ворота Северной Ирландии.
    • 14'
      Не тушуется сборная Казахстана, через левый фланг атакуют гости, Самородов получает мяч в штрафной и с острого угла пробивает по воротам, но попадает в сетку с внешней стороны.
    • 13'
      Ошиблись гости на подступах к своей штрафной, Дольберг попытался пробить с дальней дистанции, но на пути мяча возник Каиров.
    • Угловой
      12'
      Эриксен с углового исполняет подачу на ближнюю штангу, однако верховая борьба остается за игроками сборной Казахстана.
    • 11'
      У сборной Казахстана в этой сессии помимо матча в Дании еще и поединок в Финляндии, которые и станут определяющими относительно перспектив наших соседей.
    • Офсайд
      10'
      Вылазка гостей в атаку через правый фланг завершается отмашкой английского лайнсмена, Каиров забрался в положение "вне игры".
    • 9'
      Шацкий при ударам от ворот явно спешить не будет, уже сейчас Майкл Оливер вынужден подгонять голкипера гостей короткими свистками.
    • 8'
      Сков получает мяч ближе к левому углу штрафной и наносит зрячий удар в дальний нижний угол - снаряд проходит рядом со створом.
    • 7'
      В отборе на ЧМ-2018 команды встречались друг с другом впервые, тогда Дания проблем не испытала, победив 4:1 дома и 3:1 в гостях.
    • 6'
      Пока ничего интересного на поле "Паркена" не происходит, блицкрига в исполнении сборной Дании и близко не видно.
    • 4'
      Казахстан пока проводит свой лучший отборочный цикл, уже 4 победы и 12 очков в активе. В сентябре казахи дома проиграли Финляндии, но затем одолели сборную Северной Ирландии.
    • 3'
      Сборная Дании единственное поражение потерпела именно в Казахстане, причем к середине второго тайма скандинавы вели 2:0, но умудрились пропустить трижды.
    • 2'
      Отметим, что сборная Словении вышла в лидеры этой группы, обыграв чуть раньше сборную Финляндию, датчане в случае успеха догонят словенцев.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дания 3:1 Казахстан

    Исход игры
    Дания
    75.8% (141)
    Ничья
    6.5% (12)
    Казахстан
    17.7% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.26% (67)
    Меньше
    42.74% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    49.57% (58)
    Нет
    50.43% (59)
    Популярный счёт
    2:0 Дания
    24.2% (45)
    2:1 Дания
    18.8% (35)
    3:1 Дания
    8.1% (15)
    3:0 Дания
    4.3% (8)
    4:1 Дания
    2.7% (5)
    1:0 Дания
    2.2% (4)
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    Казахстан
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