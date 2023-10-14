Последняя замена в составе гостей, Ислам Чесноков появляется на поле вместо Максима Самородова.

Алип с нарушением правил останавливает Хёйлунна буквально в метре от линии своей штрафной площади, опаснейший "стандарт" готовят хозяева.

Нет, Эриксен ударом со штрафного "стенку" перебросить не сумел, попадает мяч в крепкую голову Марочкина.

Эриксен получает мяч у лицевой линии и отдает передачу на Хёйлунна, который с левой метров с восьми стреляет мимо створа!

Угловой с правого фланга подает Эриксен, Поульсен на ближней штанге опережает всех, но пробивает головой мимо створа.

Вместо Роберта Скова на поле появляется Расмус Кристенсен, а Юссуф Поульсен появляется на поле вместо Каспера Дольберга.

20 минут остается до окончания этой встречи, есть ощущение, что лимит голов на сегодня явно не исчерпан.

Шмейхель выскакивает за пределы штрафной и опережает Самородова, у которого к тому же зафиксирован офсайд.

Эриксен перспективно закидывает мяч в штрафную соперника в направлении Поульсена, которого в последний момент опережает Быстров.

Штрафной в центральной зоне заработал Эриксен, сам же Кристиан исполнил заброс к левой штанге, а Поульсену не удалось попасть в створ, находясь спиной к воротам.

Каиров с правого фланга исполняет подачу после передачи Зайнутдинова, однако Кристенсен головой прерывает полёт мяча. В небольшом нокдауне защитник "Барселоны", но ничего критичного.

Быстров исполняет диагональ в переднюю линию, однако Оразов в очередной раз оказывается в положении "вне игры".

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:1! ЯН ВОРОГОВСКИЙ! Хороший заброс Тагыбергена по правому флангу, Каиров врывается в штрафную и от лицевой простреливает на дальнюю штангу, а Вороговский расстреливает цель!

Продолжают казахи атаковать, Самородов с правого фланга исполняет острый прострел на Оразова, которого на выходе опережает Шмейхель.

У Зайнутдинова возникают проблемы со здоровьем, помощь врачей требуется экс-игроку ЦСКА и "Ростова".

Полчаса остается играть в этой встрече, не покидает ощущение, что сборная Казахстана вполне способна доставить датчанам еще один сюрприз.

Оразов барражирует на передовой, однако в этот раз в момент паса из глубины форвард гостей оказался в положении "вне игры".

Атака сборной Дании завершается дальним ударом Меле, который оказался в центральной зоне - мяч проходит мимо створа.

Прощает сборная Казахстана своего соперника! Вороговский с левого фланга исполняет подачу в штрафную, Каиров пробивает в падении головой с линии вратарской, однако мяч проходит в сантиметрах от штанги!

Хёйлунн получает мяч на линии штрафной от Хёйбьерга и пробивает по воротам - снаряд попадает в ногу Быстрову и уходит на угловой.

Эриксен с углового подает на дальнюю штангу, Андерсен исполняет скидку головой, а Шацкий накрывает мяч во вратарской.

Две замены в перерыве произвел Магомед Адиев - Ян Вороговский и Асхат Тагыберген появляются на поле вместо Тимура Досмагамбетова и Абата Аймбетова.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0! РОБЕРТ СКОВ! Эриксен со своей половины вырезает передачу на ход Скову, тот убегает от Быстрова и поражает цель ударом из пределов штрафной!

Правый латераль хозяев Меле остается сегодня в тени Скова, сейчас Йоаким пытался исправит ситуацию, но его удар из пределов штрафной пришелся в сетку с внешней стороны.

Каиров прорывается по правому флангу и исполняет подачу в штрафную, Оразов исполняет скидку в направлении Самородова, который фолит против Хёйбьерга.

3:0 у нас счёт ударов в створ, реализация у датчан сегодня потрясающая. Но Казахстан крупного поражения явно не заслуживает.

Винд получает мяч от Эриксена в опорной зоне, разворачивается и пробивает метров с 23 - Шацкий накрывает снаряд.

Сборная Дании при текущем счёте имеет равное количество очков со Словенией, у обеих команд разница мячей "+10", но скандинавы забили на один меньше.

Сков с левого фланга исполняет прострел, мяч доходит до правого края штрафной, Меле не стал бить в касание, и Йоакима накрыли.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! РОБЕРТ СКОВ!

Хёйлунн врывается в штрафную гостей с правого края и катит мяч вдоль линии вратарской, Дольберг не успевает к мячу, а Скову уже никто не успевает помешать расстрелять цель!

45' Одну минуту добавляет Майкл Оливер к основному времени первого тайма.

43' После гола датчан игра застревает в центре поля, совсем забыли команды про ворота в концовке первого тайма.

41' Позиционная атака сборной Дании завершается попадание Хёйлунна в офсайд, пока незаметен лучший снайпер скандинавов в этом отборочном цикле.

40' Некоторое время сборная Казахстана поработала с мячом, однако продвинуться к владениям Шмейхеля гостям не удалось.

38' Присел на скамейку Магомед Адиев, в раздумьях наставник сборной Казахстана, как же его команде организовать еще один камбэк против датчан.

37' Восьмой гол в двадцать втором матче за сборную забивает Винд, обидно за сборную Казахстана, которая до этого смотрелась неплохо на фоне грозного соперника.

36' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЙОНАС ВИНД!

Эриксен со штрафного исполняет заброс к углу вратарской, Андерсен скидывает мяч на Винда, который принимает снаряд грудью и с разворота посылает его в дальний угол!

34' Длительная позиционная атака датчан завершается подачей Скова с левого фланга - удается защитникам гостей выбить мяч подальше.

32' Еще одна вылазка сборной Казахстана на чужую половину поля завершается попаданием Самородова в положение "вне игры".

31' Угловой с левого фланга подает Эриксен, Шацкий на выходе не попадает по мячу, однако Хёйлунн головой пробивает мимо открытого угла.

29' Еще одно падение игрока датчан на чужой половине Оливер игнорирует, не определяет арбитра фола против Скова, что сильно не нравится публике.

28' Впрочем, таким отличным шансом гости воспользовались не лучшим образом, мяч после удара Зайнутдинова пролетает выше перекладины.

27' Опаснейший штрафной зарабатывает для своей команды Аймбетов, Кьер фолит против Абата на радиусе штрафной и получает желтую карточку.

26' Винд на чужой половине поля натыкается на соперника и оказывается на газоне, однако свисток Оливера в этом моменте молчит.

24' Досмагамбетов исполняет кросс с левого фланга, сразу два партнера стремились к мячу, но Кьер всех опередил.

23' Кристенсен получает желтую карточку за грубый фол против Быстрова на фланге.

22' Больше 70 процентов игрового времени мячом владеют хозяева поля, но последние минуты проходят вдалеке от ворот Шацкого.

20' Продолжают казахи действовать на любом участке поля достаточно цепко, сложности испытывает сборная Дании.

18' Меле провел некоторое время за пределами поля, но быстро датский латераль возвращается на поле, серьезной травмы Йоаким избежал.

17' Марочкин жестковато встретил Меле на фланге, однако атака сборной Дании продолжилась, а отложенного штрафа для защитника гостей не случилось.

16' Кристенсен подключился на чужую половину поля и пальнул метров с 30 - мяч совсем немного разминулся со створом.

15' Как раз таки Самородов и стал героем прошлого матча сборной Казахстана, забив единственный гол в ворота Северной Ирландии.

14' Не тушуется сборная Казахстана, через левый фланг атакуют гости, Самородов получает мяч в штрафной и с острого угла пробивает по воротам, но попадает в сетку с внешней стороны.

13' Ошиблись гости на подступах к своей штрафной, Дольберг попытался пробить с дальней дистанции, но на пути мяча возник Каиров.

12' Эриксен с углового исполняет подачу на ближнюю штангу, однако верховая борьба остается за игроками сборной Казахстана.

11' У сборной Казахстана в этой сессии помимо матча в Дании еще и поединок в Финляндии, которые и станут определяющими относительно перспектив наших соседей.

10' Вылазка гостей в атаку через правый фланг завершается отмашкой английского лайнсмена, Каиров забрался в положение "вне игры".

9' Шацкий при ударам от ворот явно спешить не будет, уже сейчас Майкл Оливер вынужден подгонять голкипера гостей короткими свистками.

8' Сков получает мяч ближе к левому углу штрафной и наносит зрячий удар в дальний нижний угол - снаряд проходит рядом со створом.

7' В отборе на ЧМ-2018 команды встречались друг с другом впервые, тогда Дания проблем не испытала, победив 4:1 дома и 3:1 в гостях.

6' Пока ничего интересного на поле "Паркена" не происходит, блицкрига в исполнении сборной Дании и близко не видно.

4' Казахстан пока проводит свой лучший отборочный цикл, уже 4 победы и 12 очков в активе. В сентябре казахи дома проиграли Финляндии, но затем одолели сборную Северной Ирландии.

3' Сборная Дании единственное поражение потерпела именно в Казахстане, причем к середине второго тайма скандинавы вели 2:0, но умудрились пропустить трижды.

2' Отметим, что сборная Словении вышла в лидеры этой группы, обыграв чуть раньше сборную Финляндию, датчане в случае успеха догонят словенцев.