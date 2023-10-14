Тур: 7. Стадион: Паркен. Главный судья: Оливер Майкл
0'
23' Желтая карточкаКристенсен Андреас
27' Желтая карточкаКьяер Симон
1:0
36' ГолВинд Йонас
2:0
45' ГолСков Роберт
3:0
48' ГолСков Роберт
3:1
58' ГолВороговский Ян
86' Желтая карточкаАлип Нуралы
Ход матча
27'
36'
1:0
45'
2:0
48'
3:0
58'
3:1
86'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
7 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 6
-
5 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
337 Количество передач 172
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Сков
Роберт
19
Винд
Йонас
12
Шацкий
Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Сков РобертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Винд ЙонасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юльманн Каспер
- Основной состав
-
12 Шацкий ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Адиев Магомед
История личных встреч
Дания
Казахстан
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
4
2.5
Среднее время на гол
22
36
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2.67
2
Тотал матчей
4.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
33
45
Бомбардиры внутри турнира
Дания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёйлунн Расмус
|6
|0.86
|Винд Йонас
|3
|0.43
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.29
|Сков Роберт
|2
|0.29
|Меле Йоаким
|1
|0.14
|Поульсен Юссуф
|1
|0.14
|Эриксен Кристиан
|0
|0
|Кьяер Симон
|0
|0
|Андерсен Йоаким
|0
|0
|Бах Александр
|0
|0
Казахстан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вороговский Ян
|2
|0.29
|Аймбетов Абат
|2
|0.29
|Самородов Максим
|2
|0.29
|Тагыберген Асхат
|2 (1)
|0.29
|Зайнутдинов Бактиёр
|2 (1)
|0.29
|Бейсебеков Абзал
|0
|0
|Исламхан Бауыржан
|0
|0
|Каиров Багдат
|0
|0
|Кенесов Арман
|0
|0
Карточки
Дания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|2
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|1
|0
|Кьяер Симон
|1
|0
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|Меле Йоаким
|1
|0
|Кристенсен Расмус
|1
|0
|Хёйлунн Расмус
|1
|0
Казахстан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аймбетов Абат
|1
|1
|Тагыберген Асхат
|2
|0
|Куат Исламбек
|2
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|Быстров Марат
|2
|0
|Самородов Максим
|2
|0
|Досмагамбетов Тимур
|1
|0
|Шацкий Игорь
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
|Оразов Рамазан
|1
|0
|Чесноков Ислам
|1
|0
Результаты матчей
Дания
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Казахстан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Дания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Казахстан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
4
Дания
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Казахстан
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
38%
2
50%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90
Забито
12
9
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
2
22%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
33%
4
44%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Дания
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Финляндия - Дания 0:1 Дания - Сан-Марино 4:0 Словения - Дания 1:1 Дания - Северная Ирландия 1:0
Казахстан - Дания 3:2 Дания - Финляндия 3:1 Австралия - Дания 1:0 Франция - Дания 2:1 Дания - Тунис 0:0 Дания - Франция 2:0 Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0 Дания - Хорватия 0:1 Австрия - Дания 1:2 Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0 Нидерланды - Дания 4:2 Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0
Казахстан
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Финляндия 0:1 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Сан-Марино - Казахстан 0:3
Казахстан - Дания 3:2 Казахстан - Словения 1:2 ОАЭ - Казахстан 2:1 Узбекистан - Казахстан 2:0 Азербайджан - Казахстан 3:0 Казахстан - Беларусь 2:1 Казахстан - Словакия 2:1 Беларусь - Казахстан 1:1 Словакия - Казахстан 0:1 Казахстан - Азербайджан 2:0 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Казахстан - Таджикистан 1:0 Франция - Казахстан 8:0 Казахстан - Финляндия 0:2 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2
Результаты матчей
Дания
Казахстан
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Дания
Казахстан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
24
24
15
Группа H
Группа H
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|9 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|7
|Франция
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6 (1)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 3
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|4
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дания 3:1 Казахстан
Исход игры
Дания
75.8% (141)
Ничья
6.5% (12)
Казахстан
17.7% (33)
Тотал 2.5
Больше
57.26% (67)
Меньше
42.74% (50)
Обе команды забьют
Да
49.57% (58)
Нет
50.43% (59)
Популярный счёт
2:0 Дания
24.2% (45)
2:1 Дания
18.8% (35)
3:1 Дания
8.1% (15)
3:0 Дания
4.3% (8)
4:1 Дания
2.7% (5)
1:0 Дания
2.2% (4)
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