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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Дания
FIFA #18
 
Позже
Казахстан
FIFA #100
Прогнозы 53
Дания 94.3% (50)
X 0% (0)
Казахстан 5.7% (3)
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Лучшие коэффициенты
Дания
Ничья
Казахстан
8.60
8.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Дания
Казахстан

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2ОМ
3:2
ОМЧ2Е
1:3
ОМЧ2Е
4:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

4
2.5

Среднее время на гол

22
36

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2.67
2

Тотал матчей

4.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

33
45

Бомбардиры внутри турнира

Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 6 1
Винд Йонас 2 0.33
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.33
Меле Йоаким 1 0.17
Поульсен Юссуф 1 0.17
Эриксен Кристиан 0 0
Кьяер Симон 0 0
Бах Александр 0 0
Казахстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аймбетов Абат 2 0.33
Самородов Максим 2 0.33
Тагыберген Асхат 2 (1) 0.33
Зайнутдинов Бактиёр 2 (1) 0.33
Вороговский Ян 1 0.17
Бейсебеков Абзал 0 0
Исламхан Бауыржан 0 0
Кенесов Арман 0 0

Карточки

Дания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 2 0
Йоргенсен Матиас Занка 1 0
Поульсен Юссуф 1 0
Андерсен Йоаким 1 0
Меле Йоаким 1 0
Кристенсен Расмус 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Казахстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аймбетов Абат 1 1
Тагыберген Асхат 2 0
Куат Исламбек 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 2 0
Быстров Марат 2 0
Самородов Максим 2 0
Досмагамбетов Тимур 1 0
Шацкий Игорь 1 0
Алип Нуралы 1 0
Оразов Рамазан 1 0
Чесноков Ислам 1 0

Результаты матчей

Дания
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Казахстан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Дания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Казахстан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
4
Дания
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Казахстан
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
38%
2
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Забито

12
9
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
2
22%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
33%
4
44%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Дания
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Финляндия - Дания 0:1 Дания - Сан-Марино 4:0 Словения - Дания 1:1 Дания - Северная Ирландия 1:0
Казахстан - Дания 3:2 Дания - Финляндия 3:1 Австралия - Дания 1:0 Франция - Дания 2:1 Дания - Тунис 0:0 Дания - Франция 2:0 Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0 Дания - Хорватия 0:1 Австрия - Дания 1:2 Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0 Нидерланды - Дания 4:2 Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0
Казахстан
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Финляндия 0:1 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Сан-Марино - Казахстан 0:3
Казахстан - Дания 3:2 Казахстан - Словения 1:2 ОАЭ - Казахстан 2:1 Узбекистан - Казахстан 2:0 Азербайджан - Казахстан 3:0 Казахстан - Беларусь 2:1 Казахстан - Словакия 2:1 Беларусь - Казахстан 1:1 Словакия - Казахстан 0:1 Казахстан - Азербайджан 2:0 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Казахстан - Таджикистан 1:0 Франция - Казахстан 8:0 Казахстан - Финляндия 0:2 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2

Результаты матчей

Дания
Казахстан

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Дания
Казахстан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2
1
2.5
1
3
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
4
2
4
2.5
2
4
1
5
3.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 Заявка 6 4 1 1 13 - 6 13
2.
Дания
 Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
3.
Финляндия
 Заявка 6 4 0 2 11 - 4 12
4.
Казахстан
 Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
5.
Северная Ирландия
 Заявка 6 1 0 5 4 - 8 3
6.
Сан-Марино
 Заявка 6 0 0 6 0 - 21 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Словения
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Финляндия
 Заявка 3 2 0 1 8 - 1 6
4.
Казахстан
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
5.
Северная Ирландия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
6.
Сан-Марино
 Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Казахстан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Словения
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Финляндия
 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
4.
Дания
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
Северная Ирландия
 Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
6.
Сан-Марино
 Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 8 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Черногория Вуячич Игор 1 2
Латвия Эмсис Эдуард 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Дания - Казахстан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 октября 2023, осталось 2 дня 14 часов 7 минут.



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    • Прогнозы 53
    Дания 94.3% (50)
    X 0% (0)
    Казахстан 5.7% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Дания
    Ничья
    Казахстан
    8.60
    8.80
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    Прогнозы на матч Дания - Казахстан

    Исход игры
    Дания
    94.3% (50)
    Ничья
    0% (0)
    Казахстан
    5.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.18% (29)
    Меньше
    40.82% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    48.98% (24)
    Нет
    51.02% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Дания
    35.8% (19)
    2:0 Дания
    32.1% (17)
    3:0 Дания
    7.5% (4)
    3:1 Дания
    5.7% (3)
    1:0 Дания
    5.7% (3)
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