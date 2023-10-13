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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Грузия
FIFA #79
 
Позже
Кипр
FIFA #120
Прогнозы 51
Грузия 76.5% (39)
X 19.6% (10)
Кипр 3.9% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Грузия
Ничья
Кипр
5.00
5.20
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Грузия
Кипр

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

Е2ОМ
1:2
ТМС
1:0
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
1:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Грузия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 2 0.4
Зивзивадзе Буду 1 0.2
Чакветадзе Георгий 1 0.2
Давиташвили Зурико 1 0.2
Кверквелия Соломон 0 0
Лобжанидзе Саба 0 0
Азаров Ираклий 0 0
Кипр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастанос Григорис 1 0.17
Питтас Яннис 1 (1) 0.17
Христофи Димитрос 0 0

Карточки

Грузия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абурджания Георгий 2 0
Гочолеишвили Гиорги 2 0
Кашия Гурам 1 0
Какабадзе Отар 1 0
Зивзивадзе Буду 1 0
Китеишвили Отар 1 0
Чакветадзе Георгий 1 0
Кварацхелия Хвича 1 0
Давиташвили Зурико 1 0
Азаров Ираклий 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Кипр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иоанну Николас 1 1
Питтас Яннис 2 0
Кастанос Григорис 2 0
Коррейя Андерсон 1 0
Кусулос Янис 1 0
Гогич Александрос 1 0
Антониу Минас 1 0
Иоанну Михалис 1 0
Каро Андреас 1 0

Результаты матчей

Грузия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кипр
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Грузия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Кипр
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

2
0
Грузия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Кипр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

5
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

7
12
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
43%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Пропущено

12
21
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
17%
2
10%
1-15
2
17%
4
19%
16-30
4
33%
3
14%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
3
25%
4
19%
61-75
0
0%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Грузия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Грузия - Таиланд 8:0 Норвегия - Грузия 2:1 Грузия - Испания 1:7 Шотландия - Грузия 2:0
Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1 Марокко - Грузия 3:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Грузия - Северная Македония 2:0 Грузия - Болгария 0:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Болгария - Грузия 2:5 Грузия - Гибралтар 4:0 Албания - Грузия 0:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Косово - Грузия 1:2 Грузия - Греция 0:2
Кипр
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Испания - Кипр 6:0 Кипр - Шотландия 0:3 Норвегия - Кипр 3:1 Кипр - Грузия 1:2
Армения - Кипр 2:2 Шотландия - Кипр 3:0 Израиль - Кипр 2:3 Кипр - Болгария 0:2 Косово - Кипр 5:1 Кипр - Греция 1:0 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Греция - Кипр 3:0 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Кипр - Косово 0:2 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Словения - Кипр 2:1 РОССИЯ - Кипр 6:0 Кипр - Мальта 2:2 Кипр - Хорватия 0:3

Результаты матчей

Грузия
Кипр

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:7
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Грузия
Кипр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1
4
1.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 Заявка 6 5 0 1 12 - 3 15
2.
Испания
 Заявка 5 4 0 1 18 - 3 12
3.
Норвегия
 Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
4.
Грузия
 Заявка 5 1 1 3 5 - 13 4
5.
Кипр
 Заявка 6 0 0 6 2 - 21 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 Заявка 3 3 0 0 11 - 0 9
2.
Шотландия
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Норвегия
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Грузия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 8 1
5.
Кипр
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Норвегия
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
3.
Испания
 Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
4.
Грузия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
5.
Кипр
 Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 8 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Норвегия Холанн Эрлинг 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Грузия - Кипр от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 октября 2023, осталось 2 дня 8 часов 9 минут.



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    • Прогнозы 51
    Грузия 76.5% (39)
    X 19.6% (10)
    Кипр 3.9% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Грузия
    Ничья
    Кипр
    5.00
    5.20
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    Прогнозы на матч Грузия - Кипр

    Исход игры
    Грузия
    76.9% (40)
    Ничья
    19.2% (10)
    Кипр
    3.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (25)
    Меньше
    50% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    62% (31)
    Нет
    38% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Грузия
    34.6% (18)
    1:0 Грузия
    17.3% (9)
    1:1 Ничья
    15.4% (8)
    2:0 Грузия
    13.5% (7)
    3:0 Грузия
    3.8% (2)
    3:1 Грузия
    3.8% (2)
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    Грузия
    Кипр
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