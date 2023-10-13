Тур: 8. Стадион: Стадион имени Михаила Месхи.
История личных встреч
Грузия
Кипр
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
72
90
Бомбардиры внутри турнира
Грузия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|2
|0.4
|Зивзивадзе Буду
|1
|0.2
|Чакветадзе Георгий
|1
|0.2
|Давиташвили Зурико
|1
|0.2
|Кверквелия Соломон
|0
|0
|Лобжанидзе Саба
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
Кипр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастанос Григорис
|1
|0.17
|Питтас Яннис
|1 (1)
|0.17
|Христофи Димитрос
|0
|0
Карточки
Грузия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абурджания Георгий
|2
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|2
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Какабадзе Отар
|1
|0
|Зивзивадзе Буду
|1
|0
|Китеишвили Отар
|1
|0
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|Давиташвили Зурико
|1
|0
|Азаров Ираклий
|1
|0
|Гагнидзе Лука
|1
|0
Кипр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иоанну Николас
|1
|1
|Питтас Яннис
|2
|0
|Кастанос Григорис
|2
|0
|Коррейя Андерсон
|1
|0
|Кусулос Янис
|1
|0
|Гогич Александрос
|1
|0
|Антониу Минас
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
Результаты матчей
Грузия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кипр
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Грузия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Кипр
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
2
0
Грузия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Кипр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
5
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
7
12
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
43%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
5
9
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Пропущено
12
21
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
17%
2
10%
1-15
2
17%
4
19%
16-30
4
33%
3
14%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
3
25%
4
19%
61-75
0
0%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Грузия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Грузия - Таиланд 8:0 Норвегия - Грузия 2:1 Грузия - Испания 1:7 Шотландия - Грузия 2:0
Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1 Марокко - Грузия 3:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Грузия - Северная Македония 2:0 Грузия - Болгария 0:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Болгария - Грузия 2:5 Грузия - Гибралтар 4:0 Албания - Грузия 0:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Косово - Грузия 1:2 Грузия - Греция 0:2
Кипр
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Испания - Кипр 6:0 Кипр - Шотландия 0:3 Норвегия - Кипр 3:1 Кипр - Грузия 1:2
Армения - Кипр 2:2 Шотландия - Кипр 3:0 Израиль - Кипр 2:3 Кипр - Болгария 0:2 Косово - Кипр 5:1 Кипр - Греция 1:0 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Греция - Кипр 3:0 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Кипр - Косово 0:2 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Словения - Кипр 2:1 РОССИЯ - Кипр 6:0 Кипр - Мальта 2:2 Кипр - Хорватия 0:3
Результаты матчей
Грузия
Кипр
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:7
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Грузия
Кипр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
24
14
Группа A
Группа A
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (2)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 3
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
Прогнозы на матч Грузия - Кипр
Исход игры
Грузия
76.9% (40)
Ничья
19.2% (10)
Кипр
3.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
50% (25)
Меньше
50% (25)
Обе команды забьют
Да
62% (31)
Нет
38% (19)
Популярный счёт
2:1 Грузия
34.6% (18)
1:0 Грузия
17.3% (9)
1:1 Ничья
15.4% (8)
2:0 Грузия
13.5% (7)
3:0 Грузия
3.8% (2)
3:1 Грузия
3.8% (2)
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