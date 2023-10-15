  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Чехия
FIFA #37
0:0
Первый тайм: 1'
Фарерские острова
FIFA #131
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 123
Чехия 98.4% (121)
X 0% (0)
Фарерские острова 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чехия
Ничья
Фарерские острова
15.50
35.00
60.00
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Мандоус
Алеш
12
Доудера
Давид
3
Голеш
Томаш
7
Крейчи
Ладислав
II
15
Журасек
Давид
22
Соучек
Томаш
8
Садилек
Михал
20
Лингр
Ондржей
17
Черны
Вацлав
10
Чванчара
Томаш
9
Гложек
Адам
1
Ламхауге
Маттиас
6
Эдмундссон
Андриас
15
Феро
Одмар
5
Наттестад
Сонни
20
Йоэнсен
Рене
3
Давидсен
Вильормур
10
Ватнхамар
Сольви
22
Андреасен
Якуп
8
Ольсен
Брандур
19
Йонссон
Видар
4
Петерсен
Петур
Чехия
4-2-1-3
Фарерские острова
5-4-1

История личных встреч

Чехия
Фарерские острова

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

Е2ОМ
0:3
ТМС
5:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

5
3

Среднее время на гол

18
30

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
60

Бомбардиры внутри турнира

Чехия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черны Вацлав 3 0.6
Крейчи Ладислав II 2 0.4
Кухта Ян 1 0.2
Чванчара Томаш 1 0.2
Цоуфал Владимир 0 0
Юречка Вацлав 0 0
Соучек Томаш 0 0
Крал Алекс 0 0
Гложек Адам 0 0
Хитил Моймир 0 0
Журасек Давид 0 0
Фарерские острова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феро Одмар 1 0.17
Миккельсен Мадс 1 0.17
Эдмундссон Йоан 0 0
Ольсен Мейнхард 0 0

Карточки

Чехия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хитил Моймир 2 1
Цоуфал Владимир 2 0
Провод Лукас 2 0
Брабец Якуб 1 0
Шевчик Петр 1 0
Соучек Томаш 1 0
Фарерские острова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йонссон Видар 2 0
Андреасен Якуп 2 0
Ролантссон Гилли 2 0
Аскхам Хердур 0 1
Феро Одмар 1 0
Йоэнсен Рене 1 0
Ватнсдаль Хейни 1 0
Наттестад Сонни 1 0
Ванхамар Гуннар 1 0
Ламхауге Маттиас 1 0

Результаты матчей

Чехия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Фарерские острова
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Чехия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фарерские острова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

3
0
Чехия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Фарерские острова
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
1
33%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
12
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
20%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
2
40%
3
25%
61-75
1
20%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Чехия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4
Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Швейцария - Чехия 2:1 Чехия - Португалия 0:4 Испания - Чехия 2:0 Португалия - Чехия 2:0 Чехия - Испания 2:2 Чехия - Швейцария 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Швеция - Чехия 1:0 Чехия - Эстония 2:0 Чехия - Кувейт 7:0 Беларусь - Чехия 0:2
Фарерские острова
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Фарерские острова - Польша 0:2 Фарерские острова - Молдова 0:1 Польша - Фарерские острова 2:0 Фарерские острова - Албания 1:3
Фарерские острова - Чехия 0:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Фарерские острова - Турция 2:1 Литва - Фарерские острова 1:1 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Фарерские острова - Литва 2:1 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Турция - Фарерские острова 4:0 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Дания - Фарерские острова 3:1 Фарерские острова - Шотландия 0:1

Результаты матчей

Чехия
Фарерские острова

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Чехия
Фарерские острова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
4
2
3
1.5
2
3
2.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
2.
Польша
 Заявка 6 3 0 3 8 - 8 9
3.
Чехия
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
4.
Молдова
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
5.
Фарерские острова
 Заявка 6 0 1 5 2 - 12 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Польша
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Молдова
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Чехия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Фарерские острова
 Заявка 4 0 0 4 1 - 9 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
2.
Чехия
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Молдова
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Польша
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
5.
Фарерские острова
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 9 (1)
Португалия Роналду Криштиану 7
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Doosan Arena Plzen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 93% завершится победой Фарерские острова.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.08. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.08 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 123
Чехия 98.4% (121)
X 0% (0)
Фарерские острова 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чехия
Ничья
Фарерские острова
15.50
35.00
60.00
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Чехия 0:0 Фарерские острова онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Чехия 0:0 Фарерские острова

Исход игры
Чехия
98.4% (121)
Ничья
0% (0)
Фарерские острова
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
61.74% (71)
Меньше
38.26% (44)
Обе команды забьют
Да
8.7% (10)
Нет
91.3% (105)
Популярный счёт
3:0 Чехия
38.2% (47)
2:0 Чехия
35% (43)
4:0 Чехия
6.5% (8)
5:0 Чехия
3.3% (4)
2:1 Чехия
3.3% (4)
4:1 Чехия
1.6% (2)
5:1 Чехия
1.6% (2)
6:0 Чехия
1.6% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Чехия
Фарерские острова
Бонусы букмекеров

Букмекеры

Букмекеры
1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 