Тур: 8. Стадион: Дусан Арена. Главный судья: Сагги Рохит
1:0
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаЛингр Ондржей
40' Желтая карточкаЛамхауге Маттиас
75' Желтая карточкаЧерны Вацлав
76' Желтая карточкаНаттестад Сонни
1:0
76' ПенальтиСоучек Томаш
81' Желтая карточкаОльсен Брандур
88' Желтая карточкаМасопуст Лукаш
90' Желтая карточкаФеро Одмар
90'+6
Ход матча
37'
40'
75'
76'
76'
1:0
81'
88'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
16 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 1
-
10 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
350 Количество передач 94
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
23
Мандоус
Алеш
22
Соучек
Томаш
17
Черны
Вацлав
- Основной состав
-
23 Мандоус АлешВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Черны ВацлавНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Коварж МатейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Провод ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кухта ЯнНападающий
-
Главный тренер: Шилхавы Ярослав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Феро ОдмарЗащитник
- Защитник
-
20 Йоэнсен РенеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Морк БьяртиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эриксон Хокан
История личных встреч
Чехия
Фарерские острова
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
5
3
Среднее время на гол
18
30
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
60
Бомбардиры внутри турнира
Чехия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черны Вацлав
|3
|0.5
|Крейчи Ладислав II
|2
|0.33
|Соучек Томаш
|1 (1)
|0.17
|Кухта Ян
|1
|0.17
|Чванчара Томаш
|1
|0.17
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Юречка Вацлав
|0
|0
|Крал Алекс
|0
|0
|Гложек Адам
|0
|0
|Хитил Моймир
|0
|0
|Журасек Давид
|0
|0
Фарерские острова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феро Одмар
|1
|0.14
|Миккельсен Мадс
|1
|0.14
|Эдмундссон Йоан
|0
|0
|Ольсен Мейнхард
|0
|0
Карточки
Чехия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хитил Моймир
|2
|1
|Цоуфал Владимир
|2
|0
|Провод Лукас
|2
|0
|Брабец Якуб
|1
|0
|Масопуст Лукаш
|1
|0
|Шевчик Петр
|1
|0
|Черны Вацлав
|1
|0
|Лингр Ондржей
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
Фарерские острова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феро Одмар
|2
|0
|Наттестад Сонни
|2
|0
|Йонссон Видар
|2
|0
|Андреасен Якуп
|2
|0
|Ламхауге Маттиас
|2
|0
|Ролантссон Гилли
|2
|0
|Аскхам Хердур
|0
|1
|Йоэнсен Рене
|1
|0
|Ватнсдаль Хейни
|1
|0
|Ольсен Брандур
|1
|0
|Ванхамар Гуннар
|1
|0
Результаты матчей
Чехия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Фарерские острова
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Чехия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фарерские острова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
3
0
Чехия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Фарерские острова
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
3
75%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
1
33%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
8
2
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
5
13
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
1
20%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
2
40%
3
23%
61-75
1
20%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Чехия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4
Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Швейцария - Чехия 2:1 Чехия - Португалия 0:4 Испания - Чехия 2:0 Португалия - Чехия 2:0 Чехия - Испания 2:2 Чехия - Швейцария 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Швеция - Чехия 1:0 Чехия - Эстония 2:0 Чехия - Кувейт 7:0 Беларусь - Чехия 0:2
Фарерские острова
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Фарерские острова - Польша 0:2 Фарерские острова - Молдова 0:1 Польша - Фарерские острова 2:0 Фарерские острова - Албания 1:3
Фарерские острова - Чехия 0:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Фарерские острова - Турция 2:1 Литва - Фарерские острова 1:1 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Фарерские острова - Литва 2:1 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Турция - Фарерские острова 4:0 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Дания - Фарерские острова 3:1 Фарерские острова - Шотландия 0:1
Результаты матчей
Чехия
Фарерские острова
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Чехия
Фарерские острова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
25
24
24
Группа E
Группа E
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|9 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|7
|Франция
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6 (1)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|4
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|4
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Чехия 1:0 Фарерские острова
Исход игры
Чехия
98.4% (123)
Ничья
0% (0)
Фарерские острова
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
61.54% (72)
Меньше
38.46% (45)
Обе команды забьют
Да
8.55% (10)
Нет
91.45% (107)
Популярный счёт
3:0 Чехия
38.4% (48)
2:0 Чехия
35.2% (44)
4:0 Чехия
6.4% (8)
5:0 Чехия
3.2% (4)
2:1 Чехия
3.2% (4)
4:1 Чехия
1.6% (2)
5:1 Чехия
1.6% (2)
6:0 Чехия
1.6% (2)
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