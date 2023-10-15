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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Чехия
FIFA #37
1:0
Конец матча
Фарерские острова
FIFA #131
0'
37' Желтая карточка
Лингр Ондржей
40' Желтая карточка
Ламхауге Маттиас
75' Желтая карточка
Черны Вацлав
76' Желтая карточка
Наттестад Сонни
1:0
76' Пенальти
Соучек Томаш
81' Желтая карточка
Ольсен Брандур
88' Желтая карточка
Масопуст Лукаш
90' Желтая карточка
Феро Одмар
90'+6

Ход матча

37'
Лингр Ондржей
 
40'
 
Ламхауге Маттиас
56'
Кухта Ян
Чванчара Томаш
 
57'
Провод Лукас
Журасек Давид
 
58'
 
Бьярталид Йоаннес
Йонссон Видар
75'
Черны Вацлав
 
76'
 
Наттестад Сонни
76'
Соучек Томаш
1:0
77'
Юречка Вацлав
Черны Вацлав
 
77'
Масопуст Лукаш
Доудера Давид
 
77'
 
Эдмундссон Йоан
Петерсен Петур
81'
 
Ольсен Брандур
84'
 
Йохансен Андрасс
Ватнхамар Сольви
84'
 
Ольсен Клеминт
Андреасен Якуп
88'
Масопуст Лукаш
 
90'
Лингр Ондржей
 
90'
 
Феро Одмар
90'
Брабец Якуб
 

Статистика матча

  • 16 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 350 Количество передач 94
  • 66 Владение мячом, % 34
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Чехия 98.4% (123)
X 0% (0)
Фарерские острова 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Мандоус
Алеш
12
Доудера
Давид
3
Голеш
Томаш
7
Крейчи
Ладислав
II
15
Журасек
Давид
22
Соучек
Томаш
8
Садилек
Михал
20
Лингр
Ондржей
17
Черны
Вацлав
10
Чванчара
Томаш
9
Гложек
Адам
1
Ламхауге
Маттиас
6
Эдмундссон
Андриас
15
Феро
Одмар
5
Наттестад
Сонни
20
Йоэнсен
Рене
3
Давидсен
Вильормур
10
Ватнхамар
Сольви
22
Андреасен
Якуп
8
Ольсен
Брандур
19
Йонссон
Видар
4
Петерсен
Петур
Чехия
4-2-1-3
Фарерские острова
5-4-1

История личных встреч

Чехия
Фарерские острова

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

Е2ОМ
0:3
ТМС
5:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

5
3

Среднее время на гол

18
30

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
60

Бомбардиры внутри турнира

Чехия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черны Вацлав 3 0.5
Крейчи Ладислав II 2 0.33
Соучек Томаш 1 (1) 0.17
Кухта Ян 1 0.17
Чванчара Томаш 1 0.17
Цоуфал Владимир 0 0
Юречка Вацлав 0 0
Крал Алекс 0 0
Гложек Адам 0 0
Хитил Моймир 0 0
Журасек Давид 0 0
Фарерские острова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феро Одмар 1 0.14
Миккельсен Мадс 1 0.14
Эдмундссон Йоан 0 0
Ольсен Мейнхард 0 0

Карточки

Чехия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хитил Моймир 2 1
Цоуфал Владимир 2 0
Провод Лукас 2 0
Брабец Якуб 1 0
Масопуст Лукаш 1 0
Шевчик Петр 1 0
Черны Вацлав 1 0
Лингр Ондржей 1 0
Соучек Томаш 1 0
Фарерские острова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феро Одмар 2 0
Наттестад Сонни 2 0
Йонссон Видар 2 0
Андреасен Якуп 2 0
Ламхауге Маттиас 2 0
Ролантссон Гилли 2 0
Аскхам Хердур 0 1
Йоэнсен Рене 1 0
Ватнсдаль Хейни 1 0
Ольсен Брандур 1 0
Ванхамар Гуннар 1 0

Результаты матчей

Чехия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Фарерские острова
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Чехия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фарерские острова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

3
0
Чехия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Фарерские острова
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
3
75%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
1
33%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

5
13
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
1
20%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
2
40%
3
23%
61-75
1
20%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Чехия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4
Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Швейцария - Чехия 2:1 Чехия - Португалия 0:4 Испания - Чехия 2:0 Португалия - Чехия 2:0 Чехия - Испания 2:2 Чехия - Швейцария 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Швеция - Чехия 1:0 Чехия - Эстония 2:0 Чехия - Кувейт 7:0 Беларусь - Чехия 0:2
Фарерские острова
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Фарерские острова - Польша 0:2 Фарерские острова - Молдова 0:1 Польша - Фарерские острова 2:0 Фарерские острова - Албания 1:3
Фарерские острова - Чехия 0:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Фарерские острова - Турция 2:1 Литва - Фарерские острова 1:1 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Фарерские острова - Литва 2:1 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Турция - Фарерские острова 4:0 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Дания - Фарерские острова 3:1 Фарерские острова - Шотландия 0:1

Результаты матчей

Чехия
Фарерские острова

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Чехия
Фарерские острова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
5
2
4
1.5
2
4
2.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
2.
Чехия
 Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
3.
Польша
 1:1 Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
4.
Молдова
 1:1 Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
5.
Фарерские острова
 Заявка 7 0 1 6 2 - 13 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Чехия
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Польша
 1:1 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Молдова
 1:1 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
5.
Фарерские острова
 Заявка 4 0 0 4 1 - 9 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
2.
Чехия
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Молдова
 1:1 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
4.
Польша
 1:1 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
5.
Фарерские острова
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 9 (1)
Португалия Роналду Криштиану 7
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 56'
      Чванчара Томаш уходит с поля. Кухта Ян выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Маттиас Ламхауге получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Лингр Ондржей получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Doosan Arena Plzen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Чехия 98.4% (123)
    X 0% (0)
    Фарерские острова 1.6% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Чехия 1:0 Фарерские острова

    Исход игры
    Чехия
    98.4% (123)
    Ничья
    0% (0)
    Фарерские острова
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.54% (72)
    Меньше
    38.46% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    8.55% (10)
    Нет
    91.45% (107)
    Популярный счёт
    3:0 Чехия
    38.4% (48)
    2:0 Чехия
    35.2% (44)
    4:0 Чехия
    6.4% (8)
    5:0 Чехия
    3.2% (4)
    2:1 Чехия
    3.2% (4)
    4:1 Чехия
    1.6% (2)
    5:1 Чехия
    1.6% (2)
    6:0 Чехия
    1.6% (2)
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