—

LiveResult.Ru

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный порталприветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках 8-го тура квалификации в группе I сыграют между собой сборные. Встреча состоится в Санкт-Галлене, на стадионе «».Для вас текстовую трансляцию матча проведет! Добро пожаловать на игру!