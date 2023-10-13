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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Швейцария
FIFA #14
 
Позже
Беларусь
FIFA #105
Прогнозы 46
Швейцария 95.7% (44)
X 4.3% (2)
Беларусь 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Швейцария
Ничья
Беларусь
30.00
12.00
33.00
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Швейцария
Беларусь

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

Е2ОМ
0:5
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
5

Среднее время на гол

90
18

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
2.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
36

Бомбардиры внутри турнира

Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амдуни Зеки 5 0.83
Штеффен Ренато 3 0.5
Джака Гранит 2 0.33
Фройлер Ремо 2 0.33
Варгас Рубен 1 0.17
Шакири Джердан 1 (1) 0.17
Видмер Сильван 1 0.17
Иттен Седрик 1 0.17
Родригес Рикардо 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Закария Денис 0 0
Окафор Ноа 0 0
Ндой Дан 0 0
Беларусь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбонг Макс 2 0.29
Морозов Владислав 2 0.29
Климович Владислав 0 0
Яблонский Евгений 0 0
Юзепчук Роман 0 0

Карточки

Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аканджи Мануэль 2 0
Зоммер Янн 1 0
Джака Гранит 1 0
Фройлер Ремо 1 0
Видмер Сильван 1 0
Штеффен Ренато 1 0
Фернандес Эдимилсон 1 0
Ндой Дан 1 0
Беларусь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эбонг Макс 3 0
Игнатович Сергей 2 0
Политевич Сергей 1 0
Хващинский Владимир 1 0
Ковалёв Юрий 1 0
Савицкий Павел 1 0
Быков Артём Геннадьевич 1 0
Селява Александр 1 0
Яблонский Евгений 1 0
Бахар Иван 1 0
Малькевич Владислав 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Хадаркевич Руслан 1 0
Волков Захар 1 0
Морозов Владислав 1 0

Результаты матчей

Швейцария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Беларусь
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Швейцария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Беларусь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

8
2
Швейцария
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Беларусь
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

10
3

Голы по времени матча

Забито

8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
100%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Забито

8
3
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
25%
61-75
2
50%
3
38%
76-90

Забито

16
4
9 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
1
25%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
2
50%
61-75
2
13%
1
25%
76-90

Пропущено

6
11
0 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
4
67%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Швейцария
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2 Андорра - Швейцария 1:2
Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5 Португалия - Швейцария 6:1 Сербия - Швейцария 2:3 Бразилия - Швейцария 1:0 Швейцария - Камерун 1:0 Швейцария - Гана 0:2 Швейцария - Чехия 2:1 Испания - Швейцария 1:2 Швейцария - Португалия 1:0 Швейцария - Испания 0:1 Португалия - Швейцария 4:0 Чехия - Швейцария 2:1 Швейцария - Косово 1:1 Англия - Швейцария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0
Беларусь
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Израиль - Беларусь 1:0 Андорра - Беларусь 0:0 Беларусь - Косово 2:1 Беларусь - Израиль 1:2
Румыния - Беларусь 2:1 Беларусь - Швейцария 0:5 Оман - Беларусь 2:0 Сирия - Беларусь 0:1 Словакия - Беларусь 1:1 Казахстан - Беларусь 2:1 Азербайджан - Беларусь 2:0 Беларусь - Казахстан 1:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Беларусь - Словакия 0:1 Бахрейн - Беларусь 0:1 Индия - Беларусь 0:3 Беларусь - Иордания 1:0 Уэльс - Беларусь 5:1 Беларусь - Чехия 0:2 Эстония - Беларусь 2:0

Результаты матчей

Швейцария
Беларусь

Точный счет

3:0
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
5
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Швейцария
Беларусь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
2.5
Больше Меньше
1
5
3.5
1
5
4.5

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
2.
Румыния
 Заявка 7 3 4 0 9 - 4 13
3.
Израиль
 Заявка 6 3 2 1 7 - 7 11
4.
Косово
 Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
5.
Беларусь
 Заявка 7 1 2 4 4 - 11 5
6.
Андорра
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
2.
Румыния
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Израиль
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Беларусь
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
5.
Косово
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
6.
Андорра
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Румыния
 Заявка 4 1 3 0 4 - 2 6
3.
Израиль
 Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
4.
Косово
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
5.
Беларусь
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
6.
Андорра
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 8 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Норвегия Холанн Эрлинг 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Швейцария - Беларусь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 октября 2023, осталось 2 дня 11 часов 9 минут.



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    • Прогнозы 46
    Швейцария 95.7% (44)
    X 4.3% (2)
    Беларусь 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Швейцария
    Ничья
    Беларусь
    30.00
    12.00
    33.00
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    Прогнозы на матч Швейцария - Беларусь

    Исход игры
    Швейцария
    95.7% (45)
    Ничья
    4.3% (2)
    Беларусь
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.35% (25)
    Меньше
    45.65% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    34.78% (16)
    Нет
    65.22% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Швейцария
    34% (16)
    2:1 Швейцария
    23.4% (11)
    3:0 Швейцария
    19.1% (9)
    3:1 Швейцария
    8.5% (4)
    1:0 Швейцария
    6.4% (3)
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    Швейцария
    Беларусь
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