Тур: 8. Стадион: АФГ Арена.
История личных встреч
Швейцария
Беларусь
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
5
Среднее время на гол
90
18
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.5
2.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
36
Бомбардиры внутри турнира
Швейцария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амдуни Зеки
|5
|0.83
|Штеффен Ренато
|3
|0.5
|Джака Гранит
|2
|0.33
|Фройлер Ремо
|2
|0.33
|Варгас Рубен
|1
|0.17
|Шакири Джердан
|1 (1)
|0.17
|Видмер Сильван
|1
|0.17
|Иттен Седрик
|1
|0.17
|Родригес Рикардо
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Закария Денис
|0
|0
|Окафор Ноа
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
Беларусь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбонг Макс
|2
|0.29
|Морозов Владислав
|2
|0.29
|Климович Владислав
|0
|0
|Яблонский Евгений
|0
|0
|Юзепчук Роман
|0
|0
Карточки
Швейцария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Джака Гранит
|1
|0
|Фройлер Ремо
|1
|0
|Видмер Сильван
|1
|0
|Штеффен Ренато
|1
|0
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0
|Ндой Дан
|1
|0
Беларусь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эбонг Макс
|3
|0
|Игнатович Сергей
|2
|0
|Политевич Сергей
|1
|0
|Хващинский Владимир
|1
|0
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|Савицкий Павел
|1
|0
|Быков Артём Геннадьевич
|1
|0
|Селява Александр
|1
|0
|Яблонский Евгений
|1
|0
|Бахар Иван
|1
|0
|Малькевич Владислав
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Хадаркевич Руслан
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
|Морозов Владислав
|1
|0
Результаты матчей
Швейцария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Беларусь
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Швейцария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Беларусь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
8
2
Швейцария
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Беларусь
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
10
3
Голы по времени матча
Забито
8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
100%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90
Забито
8
3
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
25%
61-75
2
50%
3
38%
76-90
Забито
16
4
9 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
1
25%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
2
50%
61-75
2
13%
1
25%
76-90
Пропущено
6
11
0 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
4
67%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Швейцария
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2 Андорра - Швейцария 1:2
Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5 Португалия - Швейцария 6:1 Сербия - Швейцария 2:3 Бразилия - Швейцария 1:0 Швейцария - Камерун 1:0 Швейцария - Гана 0:2 Швейцария - Чехия 2:1 Испания - Швейцария 1:2 Швейцария - Португалия 1:0 Швейцария - Испания 0:1 Португалия - Швейцария 4:0 Чехия - Швейцария 2:1 Швейцария - Косово 1:1 Англия - Швейцария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0
Беларусь
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Израиль - Беларусь 1:0 Андорра - Беларусь 0:0 Беларусь - Косово 2:1 Беларусь - Израиль 1:2
Румыния - Беларусь 2:1 Беларусь - Швейцария 0:5 Оман - Беларусь 2:0 Сирия - Беларусь 0:1 Словакия - Беларусь 1:1 Казахстан - Беларусь 2:1 Азербайджан - Беларусь 2:0 Беларусь - Казахстан 1:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Беларусь - Словакия 0:1 Бахрейн - Беларусь 0:1 Индия - Беларусь 0:3 Беларусь - Иордания 1:0 Уэльс - Беларусь 5:1 Беларусь - Чехия 0:2 Эстония - Беларусь 2:0
Результаты матчей
Швейцария
Беларусь
Точный счет
3:0
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
5
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Швейцария
Беларусь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
15
Группа I
Группа I
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (2)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 3
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
Прогнозы на матч Швейцария - Беларусь
Исход игры
Швейцария
95.7% (45)
Ничья
4.3% (2)
Беларусь
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.35% (25)
Меньше
45.65% (21)
Обе команды забьют
Да
34.78% (16)
Нет
65.22% (30)
Популярный счёт
2:0 Швейцария
34% (16)
2:1 Швейцария
23.4% (11)
3:0 Швейцария
19.1% (9)
3:1 Швейцария
8.5% (4)
1:0 Швейцария
6.4% (3)
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