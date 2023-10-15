Франковски с левого фланга сместился в центр и отдавал хитрый пас в штрафную, однако защитники такое ожидали и сумели совершить перехват на линии своей штрафной.

Рябчук совершил перехват на своей половине поля и по левому флангу постарался убежать вперёд, но его без нарушения правил сумел остановить Слиш. Отлично сыграл поляк.

Сергиу Плэтикэ сильно вбросил аут в штрафную площадь хозяев, последовала скидка на Николаеску, но тому принять мяч не позволил защитник.

В эти минуты держат мяч молдавские футболисты в атаке. Получается прорыв Рябчука по левому флангу, Каминьски совершил перехват, однако будет угловой всё-таки.

Двойная замена у гостей. Ушли с поля Николаеску и Раца, а появились на поле Богачук и Кожокарь.

После проведённых замен сломалось что-то в игре польской сборной. А ведь сборной Польши сегодня просто необходима победа, дабы оставаться в борьбе за путёвку на Евро-2024.

Франковски с левого фланга очень классно помчался в центр, и только с помощью фола его остановил Сергиу Плэтикэ. Жёлтая карточка игроку сборной Молдовы и опасный штрафной для хозяев.

Ревенко всё-таки возвращается на поле, хотя очень больно молдавскому игроку. Возможно, в ближайшее время мы увидим замену. А польская сборная продолжает нагнетать на чужой половине поля.

Очень долго на чужой половине поля в эти минуты владеют мячом поляки, однако особой опасности у ворот Райляна пока не возникает.

Николаеску попытался пойти на один на нескольких защитников сборной Польши, но ничего хорошего не вышло у форварда. Игровой снаряд был потерян.

Практически ничего интересного в эти минуты на поле не происходит. Думаю, что польские футболисты копят силы ещё на один рывок, похожий на то, что было на старте второго тайма.

Двойная замена у молдавской сборной. Ушли с поля Ревенко и Моцпан, а появились два брата Михаил и Сергиу Плэтикэ.

Сделали свои ходы главные тренеры. Посмотрим, что покажут свежие игроки. Естественно, уровень польских игроков, появившихся на поле, гораздо выше.

Несколько остановок сейчас случилось, в основном по причине дого ввода мяча из-за боковой игроками сборной Молдовы. Стараются гости сбить темп польской сборной.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! СВИДЕРСКИ! Зелиньски с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной. Милик хитро пропустил мяч дальше. Свидерски принял сферу в центре штрафной, убрал под левую ногу и точно пробил в дальний угол! Додавили поляки.

Очень красивую комбинацию провели польские футболисты в центре поля, сумев вывести на оперативный простор Свидерски. Однако поехала нога у форварда, и мяч был потерян.

Франковски отдал отличный разрезающий пас за спины защитникам сборной Молдовы, но вовремя выскочил из ворот Райлян и вынес мяч далеко от своих ворот.

Если всё так и продолжится, то очень тяжело молдованам будет удержать ничейный счёт. Великолепно после перерыва играет сборная Польши. Заметно, что в раздевалке состоялся серьёзный разговор.

Ещё один угловой на левом фланге заработали хозяева. Франковски выполнил навес в центр штрафной, Педа выиграл верх, вот только пробил гораздо выше ворот.

Пытается Сергей Клещенко освежить состав своей команды, дабы немного добавить активно впереди. Очень тяжело всё время обороняться.

Свидерски отдал шикарный пас на правый край штрафной. Вшолек туда ворвался и верхом выполнил передачу на дальнюю штангу, а там уже Франковски пытался пробить боковыми ножницами, но не сумел попасть по мячу!

После длинного заброса Николаеску принял сферу у линии штрафной и выполнил отличный заброс в штрафную.Моцпан совсем немного не успел, чтобы замкнуть эту передачу!

Ревенко лежит на газоне и требуется ему медицинская помощь. Досталось игроку сборной Молдовы в стыке с Миликом. Арбитр, кстати, нарушения в этом эпизоде не зафиксировал.

Замена в перерыве произошла у поляков. Вместо Дзичека на поля появился Слиш.

После навеса в штрафную гостей Франковски красиво упал на газон, пытаясь заработать пенальти. Арбитр за симуляцию выписал жёлтую карточку игроку сборной Польши.

Мощно начинают поляки второй тайм. Неплохая атака на правом фланге закончилась заработанным угловым ударом. Шиманьски будет подавать.

После навеса с углового последовала скидка с ближней штанги в центр, а там Вшолек был готов замкнуть, но его на долю секунды сумел опередить защитник гостей. Опасно!

И сразу ещё один корнер заработали хозяева, однако в этот раз защитники справились и вынесли сферу подальше от своих ворот. Здорово давят поляки.

И продолжают атаковать игроки сборной Польши. Зелиньски выполнил высокий навес в штрафную, а там Милик нарушил правила против защитника.

Вшолек очень здорово справа накрутил защитника, и Бабогло только с помощью нарушения остановил польского футболиста. Опасный штрафной заработали хозяева.

Шиманьски со штрафного закрутил сферу в сторону ближнего угла, но там здорово сыграл Бабогло, выбивший игровой снаряд в район центрального круга.

И ещё один угловой удар поляки сумели заработать. Франковски выполнил высокий навес, но уверенно вверху сыграл Постолаки.

Первый тайм

— Здорово в концовке первого тайма смотрелись поляки, но сравнять счёт не удалось. Польша - Молдова 0-1. Перерыв!

45' Ещё одна жёлтая игроку сборной Молдовы. Милик убегал вперёд, и его завалил на газон Марандич, за что и удостоился жёлтой карточки.

45' СВИДЕРСКИ! Ошибся Рябчук перед своей штрафной, Зелиньски сумел перехватить игровой снаряд и скинул его Свидерски, который здорово убрал защитника, но пробил выше ворот с линии штрафной!

45' Две минуты компенсировал Артур Диаш к первому тайму.

45' МОМЕНТИЩЕ! Кивёр слева ворвался в штрафную и выполнил отличный навес в центр. Милик дважды головой пробил в упор. Первый удар чудом попал в голкипера, а вот вторая попытка вышла слабой, и сфера прилетела точно в руки Райляну!

44' Кивёр с левого фланга выполнил высокий навес на дальний угол вратарской. Вшолек перепрыгнул Рябчука, но в дальний угол не попал. Не реагировал уже голкипер на этот удар!

43' Ещё одна жёлтая карточка игроку сборной Молдовы. Постолаки решил поговорить с арбитром, за что и был наказан "горчичником".

42' А вот и первый офсайд в матче. После заброса из глубины Николаеску вёл в чужой штрафной борьбу, однако, как показал лайнсмен, в положении вне игры был форвард сборной Молдовы.

41' Два поляка у своей лицевой грубо сыграли против Кожокару, вытолкав его за пределы поля. Диаш нарушения не видел, поэтому Щесны введет мяч ударом от ворот.

40' Подходит к концу первая половина матча, а польская сборная так и не создала ни одного момента у ворот Райляна. Свистят польские болельщики, недовольные игрой своей сборной.

39' После навеса углового несогласованно действовали голкипер и защитники. Райлян кулаком выбил мяч, но врезался в партнёра, однако поляки этим не воспользовались.

38' Кивёр сильно выбросил аут в штрафную гостей. Мяч отскочил к Свидерски, который мощно выстрелил по воротам. Игровой снаряд зацепил защитника и пролетел выше ворот. Будет угловой для хозяев.

37' Угловой гостей ничего опасного не принёс. Но то, как действует сборная Молдовы в первом тайме заслуживает уважения. Не боятся молдоване своего соперника.

36' Ещё один угловой от гостей. Николаеску сделал зрячую скидку в центра вратарской на партнёра, защитник сборной Польши спас команду, выбив сферу на угловой!

35' Рябчук с левого фланга попытался навесить в штрафную площадь сборной Польши, но сделал это очень неудачно. Вышло далеко за ворота Щесны.

34' Ревенко выполнил отличный заброс вперёд на Николаеску. Защитник в последний момент сумел совершить перехват и вынести игровой снаряд в аут. Выглядело перспективно для гостей.

33' Рябчук в атаке совершил неприятный фол. Нужно быть аккуратнее защитнику "Спартака". Напомню, что у него уже есть жёлтая карточка.

32' Затяжная атака хозяев. Больше эмоциональная, чем обдуманная. Навесил с левого фланга Франковски, Вшолек головой пробил в сторону ворот, но Райлян сочень легко справился.

31' Начинают активно разминаться запасные игроки сборной Польши. Честно признаться, особо усилить кем-то у Пробирза вряд ли выйдет. Все лучшие вышли на поле.

30' Постолаки получил сферу на правом фланге у центрального круга, попытался прокинуть себе на ход, но Кивёр сыграл уверенно, выбив мяч в аут.

29' Сыграли команды практически третью часть матча. Было пара неплохих подходов от поляков, однако голевых моментов подопечные Пробирза так пока и не создали.

28' Милик после длинной передачи получил мяч слева в штрафной, вот только его подача вышла очень сильной, и сфера вылетела за боковую на противоположном фланге.

27' Николаеску на эмоциях грубо сыграл у чужой штрафной против Педы. Повезло, что португальский арбитр не показал в этом моменте жёлтой карточки.

26' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! НИКОЛАЕСКУ! Ещё один угловой заработали гости. Раца с правого корнера выполнил навес на линию вратарской, а Николаеску опередил Кедзёру и отправил снаряд точно в угол! Заслужененый гол.



25' Польская сборная впереди действует крайне беззубо. Естественно, чувствуется отсутствие Роберта Левандовски, однако стоит привыкать полякам без своего главного форварда.

24' Нравится игра сборной Молдовы в первом тайме. Ничего не стесняются гости и продолжают активно атаковать ворота своего сегодняшнего соперника.

23' Ещё два угловых сумели заработать гости. Вот только опасностей не возникло у ворот Щесны, во всех трёх случаях здорово сыграли защитники сборной Польши.

22' Николаеску справа опасно ворвался в штрафную и сумел отдать пас в центр, где Кивёр сыграл неуверенно, выбив игровой снаряд на угловой.

21' И ещё одна жёлтая для молдован. Кожокару очень грубо сыграл на чужой половине поля против Кедзёры, за что и получил заслуженный "горчичник".

20' И ещё один неплохой момент у хозяев. Свидерски получил мяч справа в чужой штрафной и пяткой скинул партнёру. Вшолек пробил в район дальнего угла, но сделал это очень неудачно - мимо ворот!

19' Шиманьски со штрафного выполнил отличный навес в штрафную. Свидерски головой пробил в район дальней девятки, но немного не попал. Начинают давить поляки.

18' Вшолек по правому флангу опасно вырывался к углу штрафной, и Рябчук только ценой фола сумел остановить игрока сборной Польши. Первая жёлтая в матче Рябчуку.

17' Заработали хозяева первый угловой в матче. Зелиньски выполнил отличный навес, однако здорово сыграл Ревенко, выбивший сферу подальше из штрафной.

15' Франковски здорово отборолся на левом фланге и сделал пас в центр на Зелиньски. А вот дальше в игру вступил главный арбитр мача, который корпусом прикрыл мяч от игрока "Наполи". Весёлый момент.

14' Отличная атака получилась у молдован. Довели мяч в штрафную на Постолаки, который отлично убрал на замахе защитника и с левой ноги пробил мимо ворот!

13' Постолаки вернулся в игру, и сразу на него последовал длинный заброс, который обработать игрок сборной Молдовы не сумел. Продолжают гости играть в атаку.

12' Кедзёра грубо сзади напрыгнул на Постолаки, которому досталось по голове. Лежит игрок сборной Молдовы на газоне, но от помощи медиков, видимо, отказывается.

11' Чуть ли не впервые в матче сборная Польши всем составом сумела перебраться на чужую половину поля, вот только до опасных моментов дело пока не доходит.

10' Милик сделал классную диагональ на левый фланг. Оттуда Франковски выполнил опасную подачу в центр, но защитники сумели отбиться.

9' Кедзёра снова выполнил длинный заброс вперёд, но никого из партнёров на правом фланге не оказалось. Тяжело даётся созидающая игра впереди полякам.

8' А вот теперь и издали попробовали пробить гости. Ревенко с дальней дистанции наносил удар, однако игровой снаряд угодил в защитника сборной Польши.

7' Послушал Артур Диаш помощников, работающих на VAR, которые подсказали ему, что игры рукой не было. Продолжается игра. Однако, стоит отметить, что молдавская сборная хорошо начинает этот матч.

6' Кожокару слева влетел в штрафную и делал прострел вдоль ворот. Сфера снова угодила в защитника сборной Польши. Молдоване показывают, что была игра рукой.

5' Низкий темп на старте матча. Очень важна ценность данной игры. Молдоване в таблице уступают всего одно очко польской сборной, имея, при этом, одну игру в запасе.

4' Кедзёра забросил мяч вперёд по правому флангу, а там Рябчук уверенно постаивл корпус Вшолеку, который нарушил правила против игрока московского "Спартака".

3' После ввода аута от Ревенко мяч попал в игрока сборной Польши. Молдоване надеялись, что сфера попала в руку, однако это не так. Португалец Артур Диаш здорово разобрался.

2' Достаточно спокойное начало нашей встречи выходит. Польская сборная уверенно владеет мячом на своей половине поля, молдоване пока в прессинг не бросаются.

1' Напомню, что матч первого круга остался за командой Молдовы, поэтому сегодня польская сборная жаждет отомстить. Да и турнирное положение заставляет бежать вперёд поляков.