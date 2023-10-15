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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Польша
FIFA #30
1:1
Второй тайм: 83'
Молдова
FIFA #159
0'
18' Желтая карточка
Рябчук Олег
21' Желтая карточка
Кожокару Максим
0:1
26' Гол
Николаеску Йон
42' Желтая карточка
Постолаки Вирджилиу
45' Желтая карточка
Марандич Денис
47' Желтая карточка
Франковски Пшемыслав
1:1
53' Гол
Свидерски Кароль
82' Желтая карточка
Плэтикэ Сергиу

Ход матча

18'
 
Рябчук Олег
21'
 
Кожокару Максим
26'
0:1
Николаеску Йон
(Раца Вадим)
42'
 
Постолаки Вирджилиу
45'
 
Марандич Денис
46'
Слиш Бартош
Дзичек Патрик
 
47'
Франковски Пшемыслав
 
53'
Свидерски Кароль
(Зелиньски Пётр)
1:1
60'
 
Домашкан Виталий
Кожокару Максим
70'
 
Плэтикэ Михаил
Моцпан Никита
70'
 
Плэтикэ Сергиу
Ревенко Иоан-Кэлин
72'
Каминьски Якуб
Вшолек Павел
 
72'
Мархвиньски Филип
Шиманьски Себастьян
 
72'
Букса Адам
Милик Аркадиуш
 
79'
 
Кожокарь Серафим
Раца Вадим
79'
 
Богачук Виктор
Николаеску Йон
82'
 
Плэтикэ Сергиу

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогнозы 139
Польша 90.6% (126)
X 2.2% (3)
Молдова 7.2% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Польша
Ничья
Молдова
5.40
5.40
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14.20
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Щесны
Войцех
4
Кедзёра
Томаш
5
Педа
Патрик
14
Кивёр
Якуб
21
Вшолек
Павел
18
Дзичек
Патрик
10
Зелиньски
Пётр
20
Шиманьски
Себастьян
19
Франковски
Пшемыслав
9
Свидерски
Кароль
7
Милик
Аркадиуш
23
Райлян
Дорин
14
Крачун
Артур
4
Бабогло
Владислав
6
Марандич
Денис
21
Ревенко
Иоан-Кэлин
2
Рябчук
Олег
17
Постолаки
Вирджилиу
8
Моцпан
Никита
22
Раца
Вадим
13
Кожокару
Максим
9
Николаеску
Йон
Польша
3-5-2
Молдова
5-4-1

История личных встреч

Польша
Молдова

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

Е2ОМ
3:2
ММ
1:0
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
2:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.6

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
150

Бомбардиры внутри турнира

Польша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 3 (1) 0.43
Свидерски Кароль 2 0.29
Милик Аркадиуш 1 0.14
Шиманьски Дамиан 1 0.14
Букса Адам 1 0.14
Шиманьски Себастьян 1 0.14
Зелиньски Пётр 0 0
Франковски Пшемыслав 0 0
Скораш Михал 0 0
Каминьски Якуб 0 0
Молдова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николаеску Йон 4 (1) 0.67
Раца Вадим 1 0.17
Бабогло Владислав 1 0.17
Кожокару Максим 0 0

Карточки

Польша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крыховяк Гжегож 2 0
Берешиньски Бартош 1 0
Вшолек Павел 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Линетти Кароль 1 0
Кедзёра Томаш 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Беднарек Ян 1 0
Ветеска Матеуш 1 0
Пётровски Якуб 1 0
Кэш Мэтти 1 0
Слиш Бартош 1 0
Каминьски Якуб 1 0
Молдова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рябчук Олег 2 0
Бабогло Владислав 2 0
Моцпан Никита 2 0
Раца Вадим 1 0
Райлян Дорин 1 0
Кожокару Максим 1 0
Крачун Артур 1 0
Николаеску Йон 1 0
Постолаки Вирджилиу 1 0
Марандич Денис 1 0
Каймаков Михаил 1 0

Результаты матчей

Польша
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Молдова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Польша
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Молдова
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

2
4
Польша
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Молдова
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
75%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
60%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Польша
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фарерские острова - Польша 0:2 Албания - Польша 2:0 Польша - Фарерские острова 2:0 Молдова - Польша 3:2
Польша - Германия 1:0 Польша - Албания 1:0 Чехия - Польша 3:1 Франция - Польша 3:1 Польша - Аргентина 0:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0 Мексика - Польша 0:0 Польша - Чили 1:0 Уэльс - Польша 0:1 Польша - Нидерланды 0:2 Польша - Бельгия 0:1 Нидерланды - Польша 2:2 Бельгия - Польша 6:1 Польша - Уэльс 2:1 Польша - Швеция 2:0 Шотландия - Польша 1:1
Молдова
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Швеция - Молдова 3:1 Фарерские острова - Молдова 0:1 Австрия - Молдова 1:1 Молдова - Польша 3:2
Албания - Молдова 2:0 Молдова - Чехия 0:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Молдова - Румыния 0:5 Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Латвия - Молдова 1:2 Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1

Результаты матчей

Польша
Молдова

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Польша
Молдова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
3
1.5
1
4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
2.
Чехия
 Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
3.
Польша
 1:1 Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
4.
Молдова
 1:1 Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
5.
Фарерские острова
 Заявка 7 0 1 6 2 - 13 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Чехия
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Польша
 1:1 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Молдова
 1:1 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
5.
Фарерские острова
 Заявка 4 0 0 4 1 - 9 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
2.
Чехия
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Молдова
 1:1 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
4.
Польша
 1:1 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
5.
Фарерские острова
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 9 (1)
Португалия Роналду Криштиану 7
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    82'
    Франковски с левого фланга очень классно помчался в центр, и только с помощью фола его остановил Сергиу Плэтикэ. Жёлтая карточка игроку сборной Молдовы и опасный штрафной для хозяев. 
  • 80'
    После проведённых замен сломалось что-то в игре польской сборной. А ведь сборной Польши сегодня просто необходима победа, дабы оставаться в борьбе за путёвку на Евро-2024.
  • Замена
    79'
    Двойная замена у гостей. Ушли с поля Николаеску и Раца, а появились на поле Богачук и Кожокарь. 
  • Угловой
    78'
    В эти минуты держат мяч молдавские футболисты в атаке. Получается прорыв Рябчука по левому флангу, Каминьски совершил перехват, однако будет угловой всё-таки. 
  • 77'
    Сергиу Плэтикэ сильно вбросил аут в штрафную площадь хозяев, последовала скидка на Николаеску, но тому принять мяч не позволил защитник. 
  • 76'
    Рябчук совершил перехват на своей половине поля и по левому флангу постарался убежать вперёд, но его без нарушения правил сумел остановить Слиш. Отлично сыграл поляк. 
  • 75'
    Франковски с левого фланга сместился в центр и отдавал хитрый пас в штрафную, однако защитники такое ожидали и сумели совершить перехват на линии своей штрафной. 
  • 74'
    Несколько остановок сейчас случилось, в основном по причине дого ввода мяча из-за боковой игроками сборной Молдовы. Стараются гости сбить темп польской сборной. 
  • 73'
    Сделали свои ходы главные тренеры. Посмотрим, что покажут свежие игроки. Естественно, уровень польских игроков, появившихся на поле, гораздо выше. 
  • Замена
    71'
    Отвечают тройной заменой поляки. Поле покинули Шиманьски, Милик и Вшолек. Появились Мархвиньски, Букса и Каминьски. 
  • Замена
    70'
    Двойная замена у молдавской сборной. Ушли с поля Ревенко и Моцпан, а появились два брата Михаил и Сергиу Плэтикэ. 
  • 69'
    Практически ничего интересного в эти минуты на поле не происходит. Думаю, что польские футболисты копят силы ещё на один рывок, похожий на то, что было на старте второго тайма. 
  • 68'
    Николаеску попытался пойти на один на нескольких защитников сборной Польши, но ничего хорошего не вышло у форварда. Игровой снаряд был потерян. 
  • 67'
    Очень долго на чужой половине поля в эти минуты владеют мячом поляки, однако особой опасности у ворот Райляна пока не возникает. 
  • 65'
    Ревенко всё-таки возвращается на поле, хотя очень больно молдавскому игроку. Возможно, в ближайшее время мы увидим замену. А польская сборная продолжает нагнетать на чужой половине поля. 
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    • Травма, повреждение
      64'
      Ревенко лежит на газоне и требуется ему медицинская помощь. Досталось игроку сборной Молдовы в стыке с Миликом. Арбитр, кстати, нарушения в этом эпизоде не зафиксировал. 
    • 63'
      После длинного заброса Николаеску принял сферу у линии штрафной и выполнил отличный заброс в штрафную.Моцпан совсем немного не успел, чтобы замкнуть эту передачу!
    • Опасный момент
      62'
      Свидерски отдал шикарный пас на правый край штрафной. Вшолек туда ворвался и верхом выполнил передачу на дальнюю штангу, а там уже Франковски пытался пробить боковыми ножницами, но не сумел попасть по мячу!
    • 61'
      Пытается Сергей Клещенко освежить состав своей команды, дабы немного добавить активно впереди. Очень тяжело всё время обороняться.  
    • Замена
      60'
      Замена у сборной Молдовы. Вместо Кожокару на поле появился Домашкан. 
    • Угловой
      59'
      Ещё один угловой на левом фланге заработали хозяева. Франковски выполнил навес в центр штрафной, Педа выиграл верх, вот только пробил гораздо выше ворот. 
    • 58'
      Если всё так и продолжится, то очень тяжело молдованам будет удержать ничейный счёт. Великолепно после перерыва играет сборная Польши. Заметно, что в раздевалке состоялся серьёзный разговор.
    • 57'
      Франковски отдал отличный разрезающий пас за спины защитникам сборной Молдовы, но вовремя выскочил из ворот Райлян и вынес мяч далеко от своих ворот. 
    • 56'
      Очень красивую комбинацию провели польские футболисты в центре поля, сумев вывести на оперативный простор Свидерски. Однако поехала нога у форварда, и мяч был потерян. 
    • Описание гола
      55'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! СВИДЕРСКИ! Зелиньски с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной. Милик хитро пропустил мяч дальше. Свидерски принял сферу в центре штрафной, убрал под левую ногу и точно пробил в дальний угол! Додавили поляки.
       
    • Угловой
      54'
      И ещё один угловой удар поляки сумели заработать. Франковски выполнил высокий навес, но уверенно вверху сыграл Постолаки. 
    • 53'
      Шиманьски со штрафного закрутил сферу в сторону ближнего угла, но там здорово сыграл Бабогло, выбивший игровой снаряд в район центрального круга. 
    • Фол, нарушение
      52'
      Вшолек очень здорово справа накрутил защитника, и Бабогло только с помощью нарушения остановил польского футболиста. Опасный штрафной заработали хозяева. 
    • Фол, нарушение
      51'
      И продолжают атаковать игроки сборной Польши. Зелиньски выполнил высокий навес в штрафную, а там Милик нарушил правила против защитника. 
    • Угловой
      50'
      И сразу ещё один корнер заработали хозяева, однако в этот раз защитники справились и вынесли сферу подальше от своих ворот. Здорово давят поляки. 
    • 49'
      После навеса с углового последовала скидка с ближней штанги в центр, а там Вшолек был готов замкнуть, но его на долю секунды сумел опередить защитник гостей. Опасно!
    • Угловой
      48'
      Мощно начинают поляки второй тайм. Неплохая атака на правом фланге закончилась заработанным угловым ударом. Шиманьски будет подавать. 
    • Желтая карточка
      47'
      После навеса в штрафную гостей Франковски красиво упал на газон, пытаясь заработать пенальти. Арбитр за симуляцию выписал жёлтую карточку игроку сборной Польши.
    • Замена
      46'
      Замена в перерыве произошла у поляков. Вместо Дзичека на поля появился Слиш. 
    • Второй тайм начался
      Стартовала вторая половина матча в Варшаве! 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Здорово в концовке первого тайма смотрелись поляки, но сравнять счёт не удалось. Польша - Молдова 0-1. Перерыв! 
    • Желтая карточка
      45'
      Ещё одна жёлтая игроку сборной Молдовы. Милик убегал вперёд, и его завалил на газон Марандич, за что и удостоился жёлтой карточки. 
    • Опасный момент
      45'
      СВИДЕРСКИ! Ошибся Рябчук перед своей штрафной, Зелиньски сумел перехватить игровой снаряд и скинул его Свидерски, который здорово убрал защитника, но пробил выше ворот с линии штрафной!
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты компенсировал Артур Диаш к первому тайму. 
    • Опасный момент
      45'
      МОМЕНТИЩЕ! Кивёр слева ворвался в штрафную и выполнил отличный навес в центр. Милик дважды головой пробил в упор. Первый удар чудом попал в голкипера, а вот вторая попытка вышла слабой, и сфера прилетела точно в руки Райляну! 
    • Опасный момент
      44'
      Кивёр с левого фланга выполнил высокий навес на дальний угол вратарской. Вшолек перепрыгнул Рябчука, но в дальний угол не попал. Не реагировал уже голкипер на этот удар!
    • Желтая карточка
      43'
      Ещё одна жёлтая карточка игроку сборной Молдовы. Постолаки решил поговорить с арбитром, за что и был наказан "горчичником". 
    • Офсайд
      42'
      А вот и первый офсайд в матче. После заброса из глубины Николаеску вёл в чужой штрафной борьбу, однако, как показал лайнсмен, в положении вне игры был форвард сборной Молдовы. 
    • 41'
      Два поляка у своей лицевой грубо сыграли против Кожокару, вытолкав его за пределы поля. Диаш нарушения не видел, поэтому Щесны введет мяч ударом от ворот. 
    • 40'
      Подходит к концу первая половина матча, а польская сборная так и не создала ни одного момента у ворот Райляна. Свистят польские болельщики, недовольные игрой своей сборной. 
    • 39'
      После навеса углового несогласованно действовали голкипер и защитники. Райлян кулаком выбил мяч, но врезался в партнёра, однако поляки этим не воспользовались. 
    • Угловой
      38'
      Кивёр сильно выбросил аут в штрафную гостей. Мяч отскочил к Свидерски, который мощно выстрелил по воротам. Игровой снаряд зацепил защитника и пролетел выше ворот. Будет угловой для хозяев. 
    • 37'
      Угловой гостей ничего опасного не принёс. Но то, как действует сборная Молдовы в первом тайме заслуживает уважения. Не боятся молдоване своего соперника. 
    • Угловой
      36'
      Ещё один угловой от гостей. Николаеску сделал зрячую скидку в центра вратарской на партнёра, защитник сборной Польши спас команду, выбив сферу на угловой!
    • 35'
      Рябчук с левого фланга попытался навесить в штрафную площадь сборной Польши, но сделал это очень неудачно. Вышло далеко за ворота Щесны. 
    • 34'
      Ревенко выполнил отличный заброс вперёд на Николаеску. Защитник в последний момент сумел совершить перехват и вынести игровой снаряд в аут. Выглядело перспективно для гостей. 
    • Фол, нарушение
      33'
      Рябчук в атаке совершил неприятный фол. Нужно быть аккуратнее защитнику "Спартака". Напомню, что у него уже есть жёлтая карточка. 
    • 32'
      Затяжная атака хозяев. Больше эмоциональная, чем обдуманная. Навесил с левого фланга Франковски, Вшолек головой пробил в сторону ворот, но Райлян сочень легко справился.
    • 31'
      Начинают активно разминаться запасные игроки  сборной Польши. Честно признаться, особо усилить кем-то у Пробирза вряд ли выйдет. Все лучшие вышли на поле. 
    • 30'
      Постолаки получил сферу на правом фланге у центрального круга, попытался прокинуть себе на ход, но Кивёр сыграл уверенно, выбив мяч в аут. 
    • 29'
      Сыграли команды практически третью часть матча. Было пара неплохих подходов от поляков, однако голевых моментов подопечные Пробирза так пока и не создали. 
    • 28'
      Милик после длинной передачи получил мяч слева в штрафной, вот только его подача вышла очень сильной, и сфера вылетела за боковую на противоположном фланге. 
    • Фол, нарушение
      27'
      Николаеску на эмоциях грубо сыграл у чужой штрафной против Педы. Повезло, что португальский арбитр не показал в этом моменте жёлтой карточки. 
    • Описание гола
      26'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! НИКОЛАЕСКУ! Ещё один угловой заработали гости. Раца с правого корнера выполнил навес на линию вратарской, а Николаеску опередил Кедзёру и отправил снаряд точно в угол! Заслужененый гол. 
       
    • 25'
      Польская сборная впереди действует крайне беззубо. Естественно, чувствуется отсутствие Роберта Левандовски, однако стоит привыкать полякам без своего главного форварда. 
    • 24'
      Нравится игра сборной Молдовы в первом тайме. Ничего не стесняются гости и продолжают активно атаковать ворота своего сегодняшнего соперника. 
    • Угловой
      23'
      Ещё два угловых сумели заработать гости. Вот только опасностей не возникло у ворот Щесны, во всех трёх случаях здорово сыграли защитники сборной Польши. 
    • Угловой
      22'
      Николаеску справа опасно ворвался в штрафную и сумел отдать пас в центр, где Кивёр сыграл неуверенно, выбив игровой снаряд на угловой.
    • Желтая карточка
      21'
      И ещё одна жёлтая для молдован. Кожокару очень грубо сыграл на чужой половине поля против Кедзёры, за что и получил заслуженный "горчичник". 
    • Опасный момент
      20'
      И ещё один неплохой момент у хозяев. Свидерски получил мяч справа в чужой штрафной и пяткой скинул партнёру. Вшолек пробил в район дальнего угла, но сделал это очень неудачно - мимо ворот!
    • Опасный момент
      19'
      Шиманьски со штрафного выполнил отличный навес в штрафную. Свидерски головой пробил в район дальней девятки, но немного не попал. Начинают давить поляки. 
    • Желтая карточка
      18'
      Вшолек по правому флангу опасно вырывался к углу штрафной, и Рябчук только ценой фола сумел остановить игрока сборной Польши. Первая жёлтая в матче Рябчуку. 
    • Угловой
      17'
      Заработали хозяева первый угловой в матче. Зелиньски выполнил отличный навес, однако здорово сыграл Ревенко, выбивший сферу подальше из штрафной. 
    • 15'
      Франковски здорово отборолся на левом фланге и сделал пас в центр на Зелиньски. А вот дальше в игру вступил главный арбитр мача, который корпусом прикрыл мяч от игрока "Наполи". Весёлый момент. 
    • 14'
      Отличная атака получилась у молдован. Довели мяч в штрафную на Постолаки, который отлично убрал на замахе защитника и с левой ноги пробил мимо ворот!
    • 13'
      Постолаки вернулся в игру, и сразу на него последовал длинный заброс, который обработать игрок сборной Молдовы не сумел. Продолжают гости играть в атаку. 
    • Травма, повреждение
      12'
      Кедзёра грубо сзади напрыгнул на Постолаки, которому досталось по голове. Лежит игрок сборной Молдовы на газоне, но от помощи медиков, видимо, отказывается. 
    • 11'
      Чуть ли не впервые в матче сборная Польши всем составом сумела перебраться на чужую половину поля, вот только до опасных моментов дело пока не доходит. 
    • 10'
      Милик сделал классную диагональ на левый фланг. Оттуда Франковски выполнил опасную подачу в центр, но защитники сумели отбиться.
    • 9'
      Кедзёра снова выполнил длинный заброс вперёд, но никого из партнёров на правом фланге не оказалось. Тяжело даётся созидающая игра впереди полякам. 
    • 8'
      А вот теперь и издали попробовали пробить гости. Ревенко с дальней дистанции наносил удар, однако игровой снаряд угодил в защитника сборной Польши. 
    • 7'
      Послушал Артур Диаш помощников, работающих на VAR, которые подсказали ему, что игры рукой не было. Продолжается игра. Однако, стоит отметить, что молдавская сборная хорошо начинает этот матч. 
    • Судья
      6'
      Кожокару слева влетел в штрафную и делал прострел вдоль ворот. Сфера снова угодила в защитника сборной Польши. Молдоване показывают, что была игра рукой. 
    • 5'
      Низкий темп на старте матча. Очень важна ценность данной игры. Молдоване в таблице уступают всего одно очко польской сборной, имея, при этом, одну игру в запасе. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Кедзёра забросил мяч вперёд по правому флангу, а там Рябчук уверенно постаивл корпус Вшолеку, который нарушил правила против игрока московского "Спартака". 
    • Судья
      3'
      После ввода аута от Ревенко мяч попал в игрока сборной Польши. Молдоване надеялись, что сфера попала в руку, однако это не так. Португалец Артур Диаш здорово разобрался. 
    • 2'
      Достаточно спокойное начало нашей встречи выходит. Польская сборная уверенно владеет мячом на своей половине поля, молдоване пока в прессинг не бросаются. 
    • 1'
      Напомню, что матч первого круга остался за командой Молдовы, поэтому сегодня польская сборная жаждет отомстить. Да и турнирное положение заставляет бежать вперёд поляков. 
    • Первый тайм начался
      Стартовал матч. С центра поля разыграли хозяева. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на National Stadium, Warsaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 43.9% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Польша 1:1 Молдова

    Исход игры
    Польша
    90.6% (126)
    Ничья
    2.2% (3)
    Молдова
    7.2% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.5% (47)
    Меньше
    60.5% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    20.17% (24)
    Нет
    79.83% (95)
    Популярный счёт
    2:0 Польша
    43.9% (61)
    3:0 Польша
    12.9% (18)
    2:1 Польша
    8.6% (12)
    1:0 Польша
    7.9% (11)
    3:1 Польша
    7.2% (10)
    4:0 Польша
    2.2% (3)
    5:0 Польша
    1.4% (2)
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