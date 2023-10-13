Тур: 8. Стадион: Национальный стадион (Варшава).
История личных встреч
Польша
Молдова
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
0.6
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
150
Бомбардиры внутри турнира
Польша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|3 (1)
|0.5
|Милик Аркадиуш
|1
|0.17
|Свидерски Кароль
|1
|0.17
|Шиманьски Дамиан
|1
|0.17
|Букса Адам
|1
|0.17
|Шиманьски Себастьян
|1
|0.17
|Зелиньски Пётр
|0
|0
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
|Скораш Михал
|0
|0
|Каминьски Якуб
|0
|0
Молдова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николаеску Йон
|3 (1)
|0.6
|Раца Вадим
|1
|0.2
|Бабогло Владислав
|1
|0.2
|Кожокару Максим
|0
|0
Карточки
Польша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крыховяк Гжегож
|2
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Линетти Кароль
|1
|0
|Кедзёра Томаш
|1
|0
|Беднарек Ян
|1
|0
|Ветеска Матеуш
|1
|0
|Пётровски Якуб
|1
|0
|Кэш Мэтти
|1
|0
|Слиш Бартош
|1
|0
|Каминьски Якуб
|1
|0
Молдова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабогло Владислав
|2
|0
|Моцпан Никита
|2
|0
|Раца Вадим
|1
|0
|Райлян Дорин
|1
|0
|Крачун Артур
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Николаеску Йон
|1
|0
|Каймаков Михаил
|1
|0
Результаты матчей
Польша
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Молдова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Польша
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Молдова
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
2
4
Польша
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Молдова
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
75%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
60%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Польша
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Албания - Польша 2:0 Польша - Фарерские острова 2:0 Молдова - Польша 3:2 Польша - Германия 1:0
Польша - Албания 1:0 Чехия - Польша 3:1 Франция - Польша 3:1 Польша - Аргентина 0:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0 Мексика - Польша 0:0 Польша - Чили 1:0 Уэльс - Польша 0:1 Польша - Нидерланды 0:2 Польша - Бельгия 0:1 Нидерланды - Польша 2:2 Бельгия - Польша 6:1 Польша - Уэльс 2:1 Польша - Швеция 2:0 Шотландия - Польша 1:1 Польша - Венгрия 1:2
Молдова
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фарерские острова - Молдова 0:1 Австрия - Молдова 1:1 Молдова - Польша 3:2 Албания - Молдова 2:0
Молдова - Чехия 0:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Молдова - Румыния 0:5 Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Латвия - Молдова 1:2 Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2
Результаты матчей
Польша
Молдова
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Польша
Молдова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
33
14
Группа E
Группа E
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (2)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 3
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
Прогнозы на матч Польша - Молдова
Исход игры
Польша
95.8% (46)
Ничья
0% (0)
Молдова
4.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
34.78% (16)
Меньше
65.22% (30)
Обе команды забьют
Да
21.74% (10)
Нет
78.26% (36)
Популярный счёт
2:0 Польша
50% (24)
2:1 Польша
12.5% (6)
1:0 Польша
12.5% (6)
3:0 Польша
8.3% (4)
3:1 Польша
6.3% (3)
4:0 Польша
4.2% (2)
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