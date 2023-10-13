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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Польша
FIFA #30
 
Позже
Молдова
FIFA #159
Прогнозы 47
Польша 95.7% (45)
X 0% (0)
Молдова 4.3% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Польша
Ничья
Молдова
7.50
7.00
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18.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Польша
Молдова

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

Е2ОМ
3:2
ММ
1:0
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
2:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.6

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
150

Бомбардиры внутри турнира

Польша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 3 (1) 0.5
Милик Аркадиуш 1 0.17
Свидерски Кароль 1 0.17
Шиманьски Дамиан 1 0.17
Букса Адам 1 0.17
Шиманьски Себастьян 1 0.17
Зелиньски Пётр 0 0
Франковски Пшемыслав 0 0
Скораш Михал 0 0
Каминьски Якуб 0 0
Молдова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николаеску Йон 3 (1) 0.6
Раца Вадим 1 0.2
Бабогло Владислав 1 0.2
Кожокару Максим 0 0

Карточки

Польша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крыховяк Гжегож 2 0
Берешиньски Бартош 1 0
Вшолек Павел 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Линетти Кароль 1 0
Кедзёра Томаш 1 0
Беднарек Ян 1 0
Ветеска Матеуш 1 0
Пётровски Якуб 1 0
Кэш Мэтти 1 0
Слиш Бартош 1 0
Каминьски Якуб 1 0
Молдова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабогло Владислав 2 0
Моцпан Никита 2 0
Раца Вадим 1 0
Райлян Дорин 1 0
Крачун Артур 1 0
Рябчук Олег 1 0
Николаеску Йон 1 0
Каймаков Михаил 1 0

Результаты матчей

Польша
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Молдова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Польша
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Молдова
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

2
4
Польша
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Молдова
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
75%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
60%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Польша
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Албания - Польша 2:0 Польша - Фарерские острова 2:0 Молдова - Польша 3:2 Польша - Германия 1:0
Польша - Албания 1:0 Чехия - Польша 3:1 Франция - Польша 3:1 Польша - Аргентина 0:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0 Мексика - Польша 0:0 Польша - Чили 1:0 Уэльс - Польша 0:1 Польша - Нидерланды 0:2 Польша - Бельгия 0:1 Нидерланды - Польша 2:2 Бельгия - Польша 6:1 Польша - Уэльс 2:1 Польша - Швеция 2:0 Шотландия - Польша 1:1 Польша - Венгрия 1:2
Молдова
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фарерские острова - Молдова 0:1 Австрия - Молдова 1:1 Молдова - Польша 3:2 Албания - Молдова 2:0
Молдова - Чехия 0:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Молдова - Румыния 0:5 Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Латвия - Молдова 1:2 Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2

Результаты матчей

Польша
Молдова

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Польша
Молдова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
3
1.5
1
4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
2.
Польша
 Заявка 6 3 0 3 8 - 8 9
3.
Чехия
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
4.
Молдова
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
5.
Фарерские острова
 Заявка 6 0 1 5 2 - 12 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Польша
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Молдова
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Чехия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Фарерские острова
 Заявка 4 0 0 4 1 - 9 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
2.
Чехия
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Молдова
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Польша
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
5.
Фарерские острова
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 8 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Норвегия Холанн Эрлинг 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Польша - Молдова от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 октября 2023, осталось 2 дня 13 часов 54 минуты.



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    • Прогнозы 47
    Польша 95.7% (45)
    X 0% (0)
    Молдова 4.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Польша
    Ничья
    Молдова
    7.50
    7.00
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    18.00
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    Прогнозы на матч Польша - Молдова

    Исход игры
    Польша
    95.8% (46)
    Ничья
    0% (0)
    Молдова
    4.2% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.78% (16)
    Меньше
    65.22% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    21.74% (10)
    Нет
    78.26% (36)
    Популярный счёт
    2:0 Польша
    50% (24)
    2:1 Польша
    12.5% (6)
    1:0 Польша
    12.5% (6)
    3:0 Польша
    8.3% (4)
    3:1 Польша
    6.3% (3)
    4:0 Польша
    4.2% (2)
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    Польша
    Молдова
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