Тур: 8. Стадион: Национальный стадион (Бухарест).
0'
9' Желтая карточкаМарин Рэзван
9' Желтая карточкаВиейра Марсио
12' Желтая карточкаСанчес Аарон
19' Желтая карточкаСан-Никола Мойсес
1:0
23' ГолСтанчу Николае
2:0
28' ГолХаджи Янис
37' Желтая карточкаРубио Хесус
43' Желтая карточкаГарсия Марк
3:0
44' ПенальтиМарин Рэзван
4:0
50' ГолКоман Флоринел
Ход матча
9'
12'
23'
1:0
28'
2:0
37'
43'
44'
3:0
50'
4:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
23
Сореску
Деян
15
Бурка
Андрей
18
Марин
Рэзван
14
Хаджи
Янис
21
Гарсия
Марк
17
Сервос
Жоан
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Сореску ДеянЗащитник
- Защитник
-
15 Бурка АндрейЗащитник
- Защитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ман ДеннисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Рубио ХесусЗащитник
-
21 Гарсия МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сервос ЖоанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Алаез ЖордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рубио ХордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Adrian Gomes
-
Главный тренер: Кольдо
История личных встреч
Румыния
Андорра
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
4
3
Среднее время на гол
22
30
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
67
45
Бомбардиры внутри турнира
Румыния
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Станчу Николае
|3
|0.38
|Михэйлэ Валентин
|3
|0.38
|Алибек Денис
|2
|0.25
|Марин Рэзван
|1 (1)
|0.13
|Хаджи Янис
|1
|0.13
|Коман Флоринел
|1
|0.13
|Бурка Андрей
|1
|0.13
|Ман Деннис
|1
|0.13
|Моруцан Олимпиу
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
|Ратиу Андрей
|0
|0
Андорра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Росас Альберт
|2
|0.25
|Виейра Марсио
|1
|0.13
|Сервос Жоан
|0
|0
|Алаведра Альберт
|0
|0
Карточки
Румыния
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пушкаш Георге
|3
|0
|Попеску Октавиан
|2
|0
|Марин Рэзван
|2
|0
|Дрэгушин Раду
|2
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Хаджи Янис
|1
|0
|Чикылдэу Александру
|1
|0
|Банку Никусор
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Бурка Андрей
|1
|0
|Марин Мариус
|1
|0
|Моруцан Олимпиу
|1
|0
Андорра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ребес Марк
|2
|1
|Пуйоль Марк
|2
|0
|Санчес Аарон
|2
|0
|Сан-Никола Мойсес
|2
|0
|Льовера Макс
|2
|0
|Валес Эрик
|2
|0
|Гильен Жоэль
|2
|0
|Виейра Марсио
|1
|0
|Валес Марк
|1
|0
|Гарсия Марк
|1
|0
|Рубио Хесус II
|1
|0
|Алаез Жорди
|1
|0
Результаты матчей
Румыния
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Андорра
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Румыния
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Андорра
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
4
0
Румыния
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Андорра
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
4
13
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
1
25%
3
23%
31-45
1
25%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
25%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Румыния
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Беларусь - Румыния 0:0 Румыния - Косово 2:0 Румыния - Израиль 1:1 Чешант - Румыния 4:3
Швейцария - Румыния 2:2 Косово - Румыния 0:0 Румыния - Беларусь 2:1 Андорра - Румыния 0:2 Молдова - Румыния 0:5 Румыния - Словения 1:2 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия - Румыния 1:1 Чешант - Румыния 3:1 Румыния - Черногория 0:3 Румыния - Финляндия 1:0 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Черногория - Румыния 2:0 Израиль - Румыния 2:2 Румыния - Греция 0:1 Лихтенштейн - Румыния 0:2
Андорра
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Андорра - Косово 0:3 Швейцария - Андорра 3:0 Андорра - Беларусь 0:0 Уэска - Андорра 0:1
Химнастик - Андорра 1:2 Вильярреал-2 - Андорра 3:0 Жирона - Андорра 2:2 Тулуза - Андорра 0:0 Израиль - Андорра 2:1 Андорра - Швейцария 1:2 Косово - Андорра 1:1 Андорра - Румыния 0:2 Андорра - Бадалона Футур 1:0 Гибралтар - Андорра 1:0 Андорра - Австрия 0:1 Андорра - Латвия 1:1 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Уэска - Андорра 3:1 Барселона-2 - Андорра 0:1 Андорра - Эспаньол-2 3:1
Результаты матчей
Румыния
Андорра
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Тоталы голов в матче
Румыния
Андорра
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
43
Группа I
Группа I
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|9 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|7
|Франция
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6 (1)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|4
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|4
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Румыния 4:0 Андорра
Исход игры
Румыния
98.4% (120)
Ничья
0.8% (1)
Андорра
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
50% (59)
Меньше
50% (59)
Обе команды забьют
Да
11.86% (14)
Нет
88.14% (104)
Популярный счёт
2:0 Румыния
42.6% (52)
3:0 Румыния
28.7% (35)
2:1 Румыния
7.4% (9)
4:0 Румыния
5.7% (7)
1:0 Румыния
4.9% (6)
3:1 Румыния
3.3% (4)
7:0 Румыния
1.6% (2)
5:0 Румыния
1.6% (2)
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