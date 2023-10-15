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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Румыния
FIFA #47
4:0
Второй тайм: 82'
Андорра
FIFA #153
0'
9' Желтая карточка
Марин Рэзван
9' Желтая карточка
Виейра Марсио
12' Желтая карточка
Санчес Аарон
19' Желтая карточка
Сан-Никола Мойсес
1:0
23' Гол
Станчу Николае
2:0
28' Гол
Хаджи Янис
37' Желтая карточка
Рубио Хесус
43' Желтая карточка
Гарсия Марк
3:0
44' Пенальти
Марин Рэзван
4:0
50' Гол
Коман Флоринел

Ход матча

9'
Марин Рэзван
 
9'
 
Виейра Марсио
12'
 
Санчес Аарон
19'
 
Сан-Никола Мойсес
23'
Станчу Николае
1:0
28'
Хаджи Янис
(Банку Никусор)
2:0
37'
 
Рубио Хесус
43'
 
Гарсия Марк
44'
Марин Рэзван
3:0
46'
Рус Адриан
Дрэгушин Раду
 
50'
Коман Флоринел
(Хаджи Янис)
4:0
59'
Михэйлэ Валентин
Бирлигея Даниэль
 
59'
Чикылдэу Александру
Марин Рэзван
 
64'
 
Бернат Виктор
Санчес Аарон
64'
 
Де Паблос Эрик
Рубио Хесус
65'
Алибек Денис
Хаджи Янис
 
65'
Марин Мариус
Станчу Николае
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогнозы 122
Румыния 98.4% (120)
X 0.8% (1)
Андорра 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Румыния
Ничья
Андорра
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Молдован
Хорациу
23
Сореску
Деян
3
Дрэгушин
Раду
15
Бурка
Андрей
11
Банку
Никусор
18
Марин
Рэзван
10
Станчу
Николае
21
Моруцан
Олимпиу
14
Хаджи
Янис
17
Коман
Флоринел
19
Бирлигея
Даниэль
12
Альварес
Икер
5
Льовера
Макс
3
Валес
Марк
15
Сан-Никола
Мойсес
18
Рубио
Хесус
II
21
Гарсия
Марк
6
Валес
Эрик
4
Ребес
Марк
8
Виейра
Марсио
17
Сервос
Жоан
9
Санчес
Аарон
Румыния
4-2-3-1
Андорра
5-4-1

История личных встреч

Румыния
Андорра

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

Е2ОМ
0:2
ЧМОМ
0:4
ЧМОМ
4:0

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

4
3

Среднее время на гол

22
30

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
45

Бомбардиры внутри турнира

Румыния
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Станчу Николае 3 0.38
Михэйлэ Валентин 3 0.38
Алибек Денис 2 0.25
Марин Рэзван 1 (1) 0.13
Хаджи Янис 1 0.13
Коман Флоринел 1 0.13
Бурка Андрей 1 0.13
Ман Деннис 1 0.13
Моруцан Олимпиу 0 0
Банку Никусор 0 0
Ратиу Андрей 0 0
Андорра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Росас Альберт 2 0.25
Виейра Марсио 1 0.13
Сервос Жоан 0 0
Алаведра Альберт 0 0

Карточки

Румыния
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пушкаш Георге 3 0
Попеску Октавиан 2 0
Марин Рэзван 2 0
Дрэгушин Раду 2 0
Станчу Николае 1 0
Хаджи Янис 1 0
Чикылдэу Александру 1 0
Банку Никусор 1 0
Сореску Деян 1 0
Бурка Андрей 1 0
Марин Мариус 1 0
Моруцан Олимпиу 1 0
Андорра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ребес Марк 2 1
Пуйоль Марк 2 0
Санчес Аарон 2 0
Сан-Никола Мойсес 2 0
Льовера Макс 2 0
Валес Эрик 2 0
Гильен Жоэль 2 0
Виейра Марсио 1 0
Валес Марк 1 0
Гарсия Марк 1 0
Рубио Хесус II 1 0
Алаез Жорди 1 0

Результаты матчей

Румыния
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Андорра
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Румыния
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Андорра
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

4
0
Румыния
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Андорра
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
1
25%
3
23%
31-45
1
25%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
25%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Румыния
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Беларусь - Румыния 0:0 Румыния - Косово 2:0 Румыния - Израиль 1:1 Чешант - Румыния 4:3
Швейцария - Румыния 2:2 Косово - Румыния 0:0 Румыния - Беларусь 2:1 Андорра - Румыния 0:2 Молдова - Румыния 0:5 Румыния - Словения 1:2 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия - Румыния 1:1 Чешант - Румыния 3:1 Румыния - Черногория 0:3 Румыния - Финляндия 1:0 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Черногория - Румыния 2:0 Израиль - Румыния 2:2 Румыния - Греция 0:1 Лихтенштейн - Румыния 0:2
Андорра
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Андорра - Косово 0:3 Швейцария - Андорра 3:0 Андорра - Беларусь 0:0 Уэска - Андорра 0:1
Химнастик - Андорра 1:2 Вильярреал-2 - Андорра 3:0 Жирона - Андорра 2:2 Тулуза - Андорра 0:0 Израиль - Андорра 2:1 Андорра - Швейцария 1:2 Косово - Андорра 1:1 Андорра - Румыния 0:2 Андорра - Бадалона Футур 1:0 Гибралтар - Андорра 1:0 Андорра - Австрия 0:1 Андорра - Латвия 1:1 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Уэска - Андорра 3:1 Барселона-2 - Андорра 0:1 Андорра - Эспаньол-2 3:1

Результаты матчей

Румыния
Андорра

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Тоталы голов в матче

Румыния
Андорра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
4
3
1.5

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 4:0 Заявка 8 4 4 0 13 - 4 16
2.
Швейцария
 Заявка 7 4 3 0 20 - 8 15
3.
Израиль
 Заявка 6 3 2 1 7 - 7 11
4.
Косово
 Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
5.
Беларусь
 Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6
6.
Андорра
 0:4 Заявка 8 0 2 6 3 - 17 2

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 4:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Швейцария
 Заявка 4 2 2 0 11 - 5 8
3.
Израиль
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Беларусь
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
5.
Косово
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
6.
Андорра
 0:4 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Румыния
 4:0 Заявка 4 1 3 0 4 - 2 6
3.
Израиль
 Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
4.
Косово
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
5.
Беларусь
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
6.
Андорра
 0:4 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 9 (1)
Португалия Роналду Криштиану 7
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Весь список
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    Прогнозы 122
    Румыния 98.4% (120)
    X 0.8% (1)
    Андорра 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Румыния
    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Румыния 4:0 Андорра

    Исход игры
    Румыния
    98.4% (120)
    Ничья
    0.8% (1)
    Андорра
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (59)
    Меньше
    50% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    11.86% (14)
    Нет
    88.14% (104)
    Популярный счёт
    2:0 Румыния
    42.6% (52)
    3:0 Румыния
    28.7% (35)
    2:1 Румыния
    7.4% (9)
    4:0 Румыния
    5.7% (7)
    1:0 Румыния
    4.9% (6)
    3:1 Румыния
    3.3% (4)
    7:0 Румыния
    1.6% (2)
    5:0 Румыния
    1.6% (2)
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    Андорра
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