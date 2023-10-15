Тур: 8. Стадион: Кардифф Сити Стэдиум.
0'
22' Желтая карточкаВида Домагой
1:0
47' ГолУилсон Гарри
2:0
60' ГолУилсон Гарри
2:1
75' ГолПашалич Марио
Ход матча
22'
47'
1:0
60'
2:0
75'
2:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
28 Владение мячом, % 72
Прогноз на матч от Liveresult
15
Ампаду
Этан
13
Мур
Киффер
21
Вида
Домагой
10
Модрич
Лука
18
Муса
Петар
- Основной состав
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ампаду ЭтанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Мур КифферНападающий
- Запасные игроки
-
21 Кинг ТомасВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Пул РеганЗащитник
-
19 Лоу ДжозефЗащитник
-
10 Левитт ДиланПолузащитник
-
11 Каллен ЛиэмПолузащитник
-
16 Сэвидж ЧарлиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Шихан ДжошПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пейдж Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Муса ПетарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Ивушич ИвицаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
-
16 Моро НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Далич Златко
История личных встреч
Уэльс
Хорватия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Среднее время на гол
51
60
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.83
Тотал матчей
2.5
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
60
108
Бомбардиры внутри турнира
Уэльс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Гарри
|3
|0.5
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.17
|Брукс Дэвид
|1
|0.17
|Мур Киффер
|1
|0.17
|Бродхед Нейтан
|1
|0.17
|Ремзи Аарон
|1 (1)
|0.17
|Мефам Крис
|0
|0
|Джонсон Бреннан
|0
|0
Хорватия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Андрей
|3
|0.5
|Петкович Бруно
|2
|0.33
|Ковачич Матео
|2
|0.33
|Пашалич Марио
|1
|0.17
|Иванушец Лука
|1
|0.17
|Перишич Иван
|0
|0
|Баришич Борна
|0
|0
Карточки
Уэльс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мефам Крис
|2
|0
|Мур Киффер
|0
|1
|Моррелл Джозефф
|0
|1
|Уилсон Гарри
|1
|0
|Робертс Коннор II
|1
|0
|Ампаду Этан
|1
|0
|Уильямс Неко
|1
|0
Хорватия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гвардиол Йошко
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Вида Домагой
|1
|0
|Брозович Марсело
|1
|0
|Петкович Бруно
|1
|0
|Ливакович Доминик
|1
|0
|Баришич Борна
|1
|0
|Юранович Йосип
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
Результаты матчей
Уэльс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хорватия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Уэльс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Хорватия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
6
Уэльс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Хорватия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
17%
3
33%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Уэльс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Уэльс - Гибралтар 4:0 Латвия - Уэльс 0:2 Уэльс - Южная Корея 0:0 Турция - Уэльс 2:0
Уэльс - Армения 2:4 Уэльс - Латвия 1:0 Хорватия - Уэльс 1:1 Уэльс - Англия 0:3 Уэльс - Иран 0:2 США - Уэльс 1:1 Уэльс - Польша 0:1 Бельгия - Уэльс 2:1 Нидерланды - Уэльс 3:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Нидерланды 1:2 Уэльс - Украина 1:0 Польша - Уэльс 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Уэльс - Австрия 2:1 Уэльс - Бельгия 1:1
Хорватия
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Хорватия - Турция 0:1 Армения - Хорватия 0:1 Хорватия - Латвия 5:0 Хорватия - Испания 0:0
Нидерланды - Хорватия 2:4 Турция - Хорватия 0:2 Хорватия - Уэльс 1:1 Хорватия - Марокко 2:1 Аргентина - Хорватия 3:0 Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Хорватия - Бельгия 0:0 Хорватия - Канада 4:1 Марокко - Хорватия 0:0 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Хорватия - Дания 2:1 Франция - Хорватия 0:1 Дания - Хорватия 0:1 Хорватия - Франция 1:1
Результаты матчей
Уэльс
Хорватия
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Уэльс
Хорватия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
23
Группа D
Группа D
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|9 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|7
|Франция
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6 (1)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|4
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|4
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Уэльс 2:1 Хорватия
Исход игры
Уэльс
3.8% (5)
Ничья
18% (24)
Хорватия
78.2% (104)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (68)
Меньше
42.86% (51)
Обе команды забьют
Да
69.75% (83)
Нет
30.25% (36)
Популярный счёт
1:2 Хорватия
38.3% (51)
0:1 Хорватия
19.5% (26)
1:1 Ничья
12% (16)
0:2 Хорватия
6.8% (9)
1:3 Хорватия
5.3% (7)
2:2 Ничья
3.8% (5)
2:1 Уэльс
3% (4)
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