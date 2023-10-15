Завелись хорваты после забитого мяча, заиграли гораздо быстрее, тяжело сейчас приходится хозяевам!

Автор дубля Уилсон присел на газон, сводит ноги у Гарри.

Ушёл с поля Уилсон, вместо него появился Бродхед.

Очередной угловой заработали хорваты, пошла подача с правого угла поля, справилась оборона Уэльса на этот раз.

Модрич обыграл Ампаду и пробил метров с 20, снаряд полетел гораздо выше цели.

Ампаду подставляется под фол со стороны Сосы, стандарт с правого фланга исполнят хозяева.

Подача со штрафного не привела к опасности у ворот Ливаковича, но сразу в прессинг идут игроки сборной Уэльса, не позволяя хорватам начать быструю атаку.

Дэвис нарушил правила на Майере в середине поля.

Заброс на Мура оказался неудачным, вновь с мячом сборная Хорватии.

Майер с правого края атаки выполнил хороший навес на дальнюю штангу, но там ни Бельо, ни Пашалич не смогли его замкнуть.

В ответной атаке Джеймс открылся на левой бровке, набрал скорость, вошёл в штрафную и пробил с подкруткой в дальний угол! Едва снаряд не нырнул под штангу!

Модрич с правого края штрафной простреливал в центр, там первым оказался защитник хозяев и вынес подальше мяч.

Джеймс вновь открывался на левом фланге, но на этот раз не смог удержать снаряд в игре, выпустив его за боковую линию.

Мельчат хорваты на подступах к штрафной хозяев и теряют мяч.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Пашалич!!! Ошибочно был назначен угловой в пользу гостей, потому что был офсайд у Бельо в предыдущем эпизоде! Но лайнсмен пропустил этот момент, пошла подача на ближнюю штангу, Мур пытался сыграть головой, но сделал скидку на дальний угол вратарской, откуда Пашалич забил в пустой створ!!!

Уилсон катил в штрафную на Брукса, с большим трудом справилась оборона хорватов.

Подача гостей от левого углового флага не привела к остроте у ворот Уорда.

Майер с правого фланга выполнил подачу в штрафную, Мефам уверенно вынес снаряд.

Уилсон и Мур не поняли друг друга, Гарри покатил на ход, а Киффер просил пас в ноги.

Брукс на газоне, похоже, получил он травму, какая-то активность на скамейке сборной Уэльса.

Брозович пробил с радиуса штрафной, мяч прошёл в метре от правой штанги!

Ещё одна замена у гостей. Баришич отправился отдыхать, вместо него появился Соса.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Уилсон!!! Только вышедший Джеймс выполнил отличную подачу с левого фланга, а Уилсон затылком переправил снаряд в дальний нижний угол ворот Ливаковича!!!

Просто летает сейчас по полю сборная Уэльса! На Златко Даличе нет лица, второй матч подряд проваливает его команда.

Начался второй тайм в Кардиффе!

Тройная замена в перерыве произошла у сборной Хорватии. Ушли Юранович, Муса и Брекало, появились на поле Станишич, Пашалич и Бельо.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Уилсон!!! После передачи Брукса Гарри убежал от Виды, вышел 1 на 1 с Ливаковичем и аккуратно перебросил вратаря!!!

Первый тайм

— Ничего не стал добавлять главный арбитр, сразу свистнул по истечении 45 минут! Очень здорово смотрелась сборная Уэльса в первой половине, создали они несколько голевых моментов, но Ливакович выручил свою команду! А вот Хорватия выглядела очень блекло, нужно что-то срочно придумывать Златко Даличу! Отправились игроки в раздевалки, отдохнём и мы!

44' Гвардиол без какой-либо задумки просто выносит снаряд посильнее вперёд, он оказывается у Уорда.

42' Юранович открывался по правой бровке, но чуть поторопился и забрался в офсайд.

40' Брекало оседлал Мефама недалеко от штрафной сборной Уэльса, сразу свистнул судья нарушение.

39' Совсем не ладится игра в первом тайме у гостей. Не было ни одного опасного подхода к воротам Уорда, зато в обороне постоянно возникают сложности.

37' Брозович в центре поля нарушил правила на Муре.

36' Длинный перевод от игрока хозяев с левого фланга получился совсем неточным, мяч прилетел в руки Ливаковичу.

34' Брукс сделал передачу в спину Муру, перехватили владение хорваты.

33' Модрич показывает руками партнёрам, чтобы открывались. Если даже Лука не видит вариантов в атаке, значит, их действительно нет.

31' Подача Уилсона с правого угла поля к опасности у ворот Ливаковича не привела.

30' Уилсон оставил снаряд пяткой Уильямсу на линии штрафной, Неко отлично закрутил в дальний нижний угол, но Ливакович вытянулся в струнку и перевёл мяч на угловой!

29' Уилсон опасно навешивал в штрафную с левого края, удалось защитнику сборной Хорватии опередить нападающего хозяев.

27' Дэвис уверенно поставил корпус Майеру на правом фланге, позволив мячу выкатиться за лицевую линию.

25' Дважды в течении минуты с правого угла поля выполняли подачу хозяева, оба раза справилась оборона хорватов.

24' Уилсон пробил во вратарский угол, Ливакович перевёл мяч на угловой!

22' Брукс прекрасным пасом катил на ход Уилсону, Виде ничего не оставалось, кроме как фолить. Тут же ему арбитр выписал "горчичник". Опаснейший стандарт почти на радиусе штрафной зарабатывает сборная Уэльса.

20' Дэнни Уорд под прессингом хорватов сыграл очень спокойно и сделал прекрасную диагональ направо на Робертса.

18' Длинную позиционную атаку провели гости, которая завершилась навесом Юрановича в штрафную и неточным ударом головой Мусы.

16' Майер внешней стороной стопы вырезал пас в штрафную с правого края, надёжно сыграл игрок обороны хозяев и вынес снаряд.

14' В начале матча % владения мячом 26 на 74 в пользу хорватов. Но подходы к воротам острее пока выглядят именно у сборной Уэльса.

12' После передачи Уильямса Уилсон оказался в штрафной на ударной позиции, пробил, но попал в защитника сборной Хорватии.

10' Всё в порядке с игроком хозяев, сможет он продолжить встречу.

9' Робертс оказался на газоне после единоборства с Баришичем. Пока не может он подняться.

8' Мур пяткой от правой бровки пытался сделать пас на ход партнёру, прервали передачу защитники гостей.

6' Ковачич грубо сыграл в центре поля против Уилсона. Фол вполне тянул на жёлтую карточку, но главный арбитр пока ограничился устным внушением.

6' Очень заряженной вышла на этот матч сборная Уэльса, горят глаза у игроков хозяев поля.

4' После заброса из полузащиты хорватов Уорд вышел за пределы штрафной и вынес снаряд вперёд.

2' Ампаду в чужой штрафной сфолил на Виде.

1' Уильямс навесил от лицевой линии во вратарскую, Ливакович сыграл на выходе и забрал мяч.