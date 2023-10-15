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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Уэльс
FIFA #33
2:1
Второй тайм: 85'
Хорватия
FIFA #6
0'
22' Желтая карточка
Вида Домагой
1:0
47' Гол
Уилсон Гарри
2:0
60' Гол
Уилсон Гарри
2:1
75' Гол
Пашалич Марио

Ход матча

22'
 
Вида Домагой
46'
 
Пашалич Марио
Брекало Йосип
46'
 
Бельо Дион Дрене
Муса Петар
46'
 
Станишич Йосип
Юранович Йосип
47'
Уилсон Гарри
(Брукс Дэвид)
1:0
57'
Джеймс Дэниэл
Брукс Дэвид
 
59'
 
Соса Борна
Баришич Борна
60'
Уилсон Гарри
(Джеймс Дэниэл)
2:0
75'
2:1
Пашалич Марио
80'
Бродхед Нейтан
Уилсон Гарри
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 28 Владение мячом, % 72
Прогнозы 133
Уэльс 3.8% (5)
X 18% (24)
Хорватия 78.2% (104)
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Уэльс
Ничья
Хорватия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Уорд
Дэнни
II
14
Робертс
Коннор
II
6
Родон
Джо
5
Мефам
Крис
4
Дэвис
Бен
17
Джеймс
Джордан
8
Уилсон
Гарри
15
Ампаду
Этан
3
Уильямс
Неко
7
Брукс
Дэвид
13
Мур
Киффер
1
Ливакович
Доминик
22
Юранович
Йосип
21
Вида
Домагой
4
Гвардиол
Йошко
3
Баришич
Борна
10
Модрич
Лука
11
Брозович
Марсело
8
Ковачич
Матео
7
Майер
Ловро
18
Муса
Петар
14
Брекало
Йосип
Уэльс
4-4-2
Хорватия
4-3-3

История личных встреч

Уэльс
Хорватия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

Е2ОМ
1:1
Е2
1:1
Е2
2:1
ЧМОМ
1:2
ЧМОМ
2:0
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Тотал матчей

2.5
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

60
108

Бомбардиры внутри турнира

Уэльс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Гарри 3 0.5
Джеймс Дэниэл 1 0.17
Брукс Дэвид 1 0.17
Мур Киффер 1 0.17
Бродхед Нейтан 1 0.17
Ремзи Аарон 1 (1) 0.17
Мефам Крис 0 0
Джонсон Бреннан 0 0
Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 3 0.5
Петкович Бруно 2 0.33
Ковачич Матео 2 0.33
Пашалич Марио 1 0.17
Иванушец Лука 1 0.17
Перишич Иван 0 0
Баришич Борна 0 0

Карточки

Уэльс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мефам Крис 2 0
Мур Киффер 0 1
Моррелл Джозефф 0 1
Уилсон Гарри 1 0
Робертс Коннор II 1 0
Ампаду Этан 1 0
Уильямс Неко 1 0
Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гвардиол Йошко 2 0
Модрич Лука 1 0
Вида Домагой 1 0
Брозович Марсело 1 0
Петкович Бруно 1 0
Ливакович Доминик 1 0
Баришич Борна 1 0
Юранович Йосип 1 0
Станишич Йосип 1 0

Результаты матчей

Уэльс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хорватия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Уэльс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Хорватия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
6
Уэльс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Хорватия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
17%
3
33%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Уэльс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Уэльс - Гибралтар 4:0 Латвия - Уэльс 0:2 Уэльс - Южная Корея 0:0 Турция - Уэльс 2:0
Уэльс - Армения 2:4 Уэльс - Латвия 1:0 Хорватия - Уэльс 1:1 Уэльс - Англия 0:3 Уэльс - Иран 0:2 США - Уэльс 1:1 Уэльс - Польша 0:1 Бельгия - Уэльс 2:1 Нидерланды - Уэльс 3:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Нидерланды 1:2 Уэльс - Украина 1:0 Польша - Уэльс 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Уэльс - Австрия 2:1 Уэльс - Бельгия 1:1
Хорватия
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Хорватия - Турция 0:1 Армения - Хорватия 0:1 Хорватия - Латвия 5:0 Хорватия - Испания 0:0
Нидерланды - Хорватия 2:4 Турция - Хорватия 0:2 Хорватия - Уэльс 1:1 Хорватия - Марокко 2:1 Аргентина - Хорватия 3:0 Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Хорватия - Бельгия 0:0 Хорватия - Канада 4:1 Марокко - Хорватия 0:0 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Хорватия - Дания 2:1 Франция - Хорватия 0:1 Дания - Хорватия 0:1 Хорватия - Франция 1:1

Результаты матчей

Уэльс
Хорватия

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Уэльс
Хорватия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 1:0 Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
2.
Хорватия
 1:2 Заявка 6 3 1 2 10 - 4 10
3.
Уэльс
 2:1 Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
4.
Армения
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
5.
Латвия
 0:1 Заявка 7 1 0 6 5 - 14 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 1:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
2.
Уэльс
 2:1 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
3.
Хорватия
 1:2 Заявка 3 1 1 1 6 - 2 4
4.
Латвия
 0:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
5.
Армения
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 1:0 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Хорватия
 1:2 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Армения
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
4.
Уэльс
 2:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Латвия
 0:1 Заявка 4 0 0 4 1 - 9 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 9 (1)
Португалия Роналду Криштиану 7
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 85'
    Подача со штрафного не привела к опасности у ворот Ливаковича, но сразу в прессинг идут игроки сборной Уэльса, не позволяя хорватам начать быструю атаку.
  • Фол, нарушение
    84'
    Ампаду подставляется под фол со стороны Сосы, стандарт с правого фланга исполнят хозяева.
  • 83'
    Модрич обыграл Ампаду и пробил метров с 20, снаряд полетел гораздо выше цели.
  • Угловой
    82'
    Очередной угловой заработали хорваты, пошла подача с правого угла поля, справилась оборона Уэльса на этот раз.
  • Замена
    81'
    Ушёл с поля Уилсон, вместо него появился Бродхед.
  • Травма, повреждение
    79'
    Автор дубля Уилсон присел на газон, сводит ноги у Гарри.
  • 77'
    Завелись хорваты после забитого мяча, заиграли гораздо быстрее, тяжело сейчас приходится хозяевам!
  • Описание гола
    75'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Пашалич!!! Ошибочно был назначен угловой в пользу гостей, потому что был офсайд у Бельо в предыдущем эпизоде! Но лайнсмен пропустил этот момент, пошла подача на ближнюю штангу, Мур пытался сыграть головой, но сделал скидку на дальний угол вратарской, откуда Пашалич забил в пустой створ!!!
  • 74'
    Мельчат хорваты на подступах к штрафной хозяев и теряют мяч.
  • 72'
    Джеймс вновь открывался на левом фланге, но на этот раз не смог удержать снаряд в игре, выпустив его за боковую линию.
  • 70'
    Модрич с правого края штрафной простреливал в центр, там первым оказался защитник хозяев и вынес подальше мяч.
  • Опасный момент
    68'
    В ответной атаке Джеймс открылся на левой бровке, набрал скорость, вошёл в штрафную и пробил с подкруткой в дальний угол! Едва снаряд не нырнул под штангу!
  • Опасный момент
    67'
    Майер с правого края атаки выполнил хороший навес на дальнюю штангу, но там ни Бельо, ни Пашалич не смогли его замкнуть.
  • 66'
    Заброс на Мура оказался неудачным, вновь с мячом сборная Хорватии.
  • Фол, нарушение
    64'
    Дэвис нарушил правила на Майере в середине поля.
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    • 62'
      Просто летает сейчас по полю сборная Уэльса! На Златко Даличе нет лица, второй матч подряд проваливает его команда.
    • Описание гола
      60'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Уилсон!!! Только вышедший Джеймс выполнил отличную подачу с левого фланга, а Уилсон затылком переправил снаряд в дальний нижний угол ворот Ливаковича!!!
    • Замена
      59'
      Ещё одна замена у гостей. Баришич отправился отдыхать, вместо него появился Соса. 
    • Опасный момент
      59'
      Брозович пробил с радиуса штрафной, мяч прошёл в метре от правой штанги!
    • Замена
      57'
      Покинул поле Брукс, его заменил Джеймс.
    • Травма, повреждение
      56'
      Брукс на газоне, похоже, получил он травму, какая-то активность на скамейке сборной Уэльса.
    • 55'
      Уилсон и Мур не поняли друг друга, Гарри покатил на ход, а Киффер просил пас в ноги.
    • 53'
      Майер с правого фланга выполнил подачу в штрафную, Мефам уверенно вынес снаряд.
    • Угловой
      51'
      Подача гостей от левого углового флага не привела к остроте у ворот Уорда.
    • 49'
      Уилсон катил в штрафную на Брукса, с большим трудом справилась оборона хорватов.
    • Описание гола
      47'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Уилсон!!! После передачи Брукса Гарри убежал от Виды, вышел 1 на 1 с Ливаковичем и аккуратно перебросил вратаря!!!
    • Замена
      46'
      Тройная замена в перерыве произошла у сборной Хорватии. Ушли Юранович, Муса и Брекало, появились на поле Станишич, Пашалич и Бельо.
    • Второй тайм начался
      46'
      Начался второй тайм в Кардиффе!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Ничего не стал добавлять главный арбитр, сразу свистнул по истечении 45 минут! Очень здорово смотрелась сборная Уэльса в первой половине, создали они несколько голевых моментов, но Ливакович выручил свою команду! А вот Хорватия выглядела очень блекло, нужно что-то срочно придумывать Златко Даличу! Отправились игроки в раздевалки, отдохнём и мы!
    • 44'
      Гвардиол без какой-либо задумки просто выносит снаряд посильнее вперёд, он оказывается у Уорда.
    • Офсайд
      42'
      Юранович открывался по правой бровке, но чуть поторопился и забрался в офсайд.
    • Фол, нарушение
      40'
      Брекало оседлал Мефама недалеко от штрафной сборной Уэльса, сразу свистнул судья нарушение.
    • 39'
      Совсем не ладится игра в первом тайме у гостей. Не было ни одного опасного подхода к воротам Уорда, зато в обороне постоянно возникают сложности.
    • Фол, нарушение
      37'
      Брозович в центре поля нарушил правила на Муре.
    • 36'
      Длинный перевод от игрока хозяев с левого фланга получился совсем неточным, мяч прилетел в руки Ливаковичу.
    • 34'
      Брукс сделал передачу в спину Муру, перехватили владение хорваты.
    • 33'
      Модрич показывает руками партнёрам, чтобы открывались. Если даже Лука не видит вариантов в атаке, значит, их действительно нет.
    • 31'
      Подача Уилсона с правого угла поля к опасности у ворот Ливаковича не привела.
    • Опасный момент
      30'
      Уилсон оставил снаряд пяткой Уильямсу на линии штрафной, Неко отлично закрутил в дальний нижний угол, но Ливакович вытянулся в струнку и перевёл мяч на угловой!
    • 29'
      Уилсон опасно навешивал в штрафную с левого края, удалось защитнику сборной Хорватии опередить нападающего хозяев.
    • 27'
      Дэвис уверенно поставил корпус Майеру на правом фланге, позволив мячу выкатиться за лицевую линию.
    • Угловой
      25'
      Дважды в течении минуты с правого угла поля выполняли подачу хозяева, оба раза справилась оборона хорватов.
    • Опасный момент
      24'
      Уилсон пробил во вратарский угол, Ливакович перевёл мяч на угловой!
    • Желтая карточка
      22'
      Брукс прекрасным пасом катил на ход Уилсону, Виде ничего не оставалось, кроме как фолить. Тут же ему арбитр выписал "горчичник". Опаснейший стандарт почти на радиусе штрафной зарабатывает сборная Уэльса.
    • 20'
      Дэнни Уорд под прессингом хорватов сыграл очень спокойно и сделал прекрасную диагональ направо на Робертса.
    • 18'
      Длинную позиционную атаку провели гости, которая завершилась навесом Юрановича в штрафную и неточным ударом головой Мусы.
    • 16'
      Майер внешней стороной стопы вырезал пас в штрафную с правого края, надёжно сыграл игрок обороны хозяев и вынес снаряд.
    • 14'
      В начале матча % владения мячом 26 на 74 в пользу хорватов. Но подходы к воротам острее пока выглядят именно у сборной Уэльса.
    • Опасный момент
      12'
      После передачи Уильямса Уилсон оказался в штрафной на ударной позиции, пробил, но попал в защитника сборной Хорватии.
    • 10'
      Всё в порядке с игроком хозяев, сможет он продолжить встречу.
    • Травма, повреждение
      9'
      Робертс оказался на газоне после единоборства с Баришичем. Пока не может он подняться.
    • 8'
      Мур пяткой от правой бровки пытался сделать пас на ход партнёру, прервали передачу защитники гостей.
    • Фол, нарушение
      6'
      Ковачич грубо сыграл в центре поля против Уилсона. Фол вполне тянул на жёлтую карточку, но главный арбитр пока ограничился устным внушением.
    • 6'
      Очень заряженной вышла на этот матч сборная Уэльса, горят глаза у игроков хозяев поля.
    • 4'
      После заброса из полузащиты хорватов Уорд вышел за пределы штрафной и вынес снаряд вперёд.
    • Фол, нарушение
      2'
      Ампаду в чужой штрафной сфолил на Виде.
    • 1'
      Уильямс навесил от лицевой линии во вратарскую, Ливакович сыграл на выходе и забрал мяч.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовый свисток прозвучал, поехали!
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 22'
      Вида Домагой получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cardiff City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 38.3% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Уэльс 2:1 Хорватия

    Исход игры
    Уэльс
    3.8% (5)
    Ничья
    18% (24)
    Хорватия
    78.2% (104)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (68)
    Меньше
    42.86% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    69.75% (83)
    Нет
    30.25% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Хорватия
    38.3% (51)
    0:1 Хорватия
    19.5% (26)
    1:1 Ничья
    12% (16)
    0:2 Хорватия
    6.8% (9)
    1:3 Хорватия
    5.3% (7)
    2:2 Ничья
    3.8% (5)
    2:1 Уэльс
    3% (4)
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    Хорватия
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