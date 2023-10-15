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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Стилер Тобиас
Норвегия
FIFA #43
0:1
Второй тайм: 85'
Испания
FIFA #10
0'
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Мората Альваро
30' Желтая карточка
Ле Норман Робен
31' Желтая карточка
Бобб Оскар
40' Желтая карточка
Рюэрсон Юлиан
0:1
49' Гол
Гави
56' Желтая карточка
Лапорт Эмерик
61' Желтая карточка
Мората Альваро

Ход матча

20'
 
Мората Альваро
30'
 
Ле Норман Робен
31'
Бобб Оскар
 
40'
Рюэрсон Юлиан
 
46'
 
Гарсия Давид
Ле Норман Робен
46'
 
Оярсабаль Микель
Фати Ансу
49'
0:1
Гави
56'
 
Лапорт Эмерик
58'
Сорлот Александр
Берг Патрик
 
58'
Нуса Антонио
Бобб Оскар
 
61'
 
Мората Альваро
71'
 
Педраса Альфонсо
Торрес Ферран
77'
Айер Кристоффер
Страндберг Стефан
 
77'
Торстведт Кристиан
Эурснес Фредрик
 
79'
 
Сансет Ойян
Гави

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 134 Количество передач 368
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 168
Норвегия 8.9% (15)
X 6.5% (11)
Испания 84.5% (142)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Норвегия
Ничья
Испания
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нюланд
Эрьян
14
Рюэрсон
Юлиан
4
Страндберг
Стефан
15
Эстигор
Лео
5
Мелинг
Биргер
6
Берг
Патрик
17
Бобб
Оскар
10
Эдегор
Мартин
8
Берге
Сандер
7
Эурснес
Фредрик
9
Холанн
Эрлинг
23
Унай
Симон
20
Карвахаль
Даниэль
5
Ле
Норман
Робен
14
Лапорт
Эмерик
19
Гарсия
Франсиско
III
9
Гави
16
Родри
Эрнандес
8
Фабиан
Руис
11
Торрес
Ферран
7
Мората
Альваро
17
Фати
Ансу
Норвегия
4-1-4-1
Испания
4-3-3

История личных встреч

Норвегия
Испания

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

Е2ОМ
3:0
Е2
1:1
Е2
2:1
ММ
3:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

2.25
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
120

Бомбардиры внутри турнира

Норвегия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 6 (2) 0.86
Сорлот Александр 2 0.29
Эурснес Фредрик 1 0.14
Эдегор Мартин 1 0.14
Сольбаккен Ола 1 0.14
Нуса Антонио 0 0
Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 4 0.67
Хоселу Санмартин 3 0.5
Ольмо Дани 2 0.33
Торрес Ферран 2 0.33
Гави 2 0.33
Уильямс Нико 1 0.17
Мерино Микель 1 0.17
Баэна Алехандро 1 0.17
Сансет Ойян 1 0.17
Ямаль Ламин 1 0.17
Фабиан Руис 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Навас Хесус 0 0
Родри Эрнандес 0 0
Гайя Хосе 0 0
Асенсио Марко 0 0
Бальде Алехандро 0 0

Карточки

Норвегия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эурснес Фредрик 1 0
Сорлот Александр 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Финне Бор 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Бобб Оскар 1 0
Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвахаль Даниэль 2 0
Лапорт Эмерик 2 0
Аспас Яго 1 0
Мората Альваро 1 0
Мерино Микель 1 0
Ле Норман Робен 1 0
Унай Симон 1 0
Субименди Мартин 1 0
Пино Йереми 1 0
Гави 1 0

Результаты матчей

Норвегия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Испания
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
0
Норвегия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Испания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
11
Норвегия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Испания
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
100%
0
0%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
20%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
3
27%
61-75
1
20%
5
45%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

11
17
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
2
18%
3
18%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
6
35%
61-75
1
9%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

8
4
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
75%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Норвегия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кипр - Норвегия 0:4 Норвегия - Грузия 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Норвегия - Кипр 3:1
Норвегия - Шотландия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Испания - Норвегия 3:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2 Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0 Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1 Норвегия - Армения 9:0 Норвегия - Словакия 2:0 Нидерланды - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0 Норвегия - Черногория 2:0
Испания
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Испания - Шотландия 2:0 Испания - Кипр 6:0 Грузия - Испания 1:7 Хорватия - Испания 0:0
Испания - Италия 2:1 Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0 Марокко - Испания 0:0 Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Иордания - Испания 1:3 Португалия - Испания 0:1 Испания - Швейцария 1:2 Испания - Чехия 2:0 Швейцария - Испания 0:1 Чехия - Испания 2:2 Испания - Португалия 1:1 Испания - Исландия 5:0 Испания - Албания 2:1

Результаты матчей

Норвегия
Испания

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:7
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
1:7
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Норвегия
Испания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5
1
1
1
2
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
4
1
2
4
2.5
3
2
1
5
3.5
2
3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 1:0 Заявка 6 5 0 1 19 - 3 15
2.
Шотландия
 Заявка 6 5 0 1 12 - 3 15
3.
Норвегия
 0:1 Заявка 7 3 1 3 11 - 9 10
4.
Грузия
 Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
5.
Кипр
 Заявка 7 0 0 7 2 - 25 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 1:0 Заявка 3 3 0 0 11 - 0 9
2.
Шотландия
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Норвегия
 0:1 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
4.
Грузия
 Заявка 3 1 1 1 6 - 8 4
5.
Кипр
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 1:0 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
2.
Шотландия
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Норвегия
 0:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
4.
Грузия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
5.
Кипр
 Заявка 4 0 0 4 1 - 16 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 9 (1)
Португалия Роналду Криштиану 7
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 87'
    Сёрлот с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Холанн опередил Лапорта и в касание пробил в левый угол ворот, мяч полетел слабо, в итоге Симон выловил его без особого труда. 
  • 86'
    Совсем немного осталось времени у Норвегии на спасение матча, но хозяева поля совсем не знают, как спасать игру. 
  • 85'
    Карвахаль из глубины поля выполнил заброс на ход Морате по центру, Альваро под давлением Айера не смог зацепиться за мяч. 
  • 84'
    Нуса совершил рывок вперёд по левой половине поля, но в итоге под давлением Карвахаля Антонио упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • Замена
    83'
    В составе сборной Испании произошла замена. Вместо Гави на поле вышел Ойян Сансет. 
  • Опасный момент
    82'
    Гави сместился к радиусу штрафной площади с левой половины поля и выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Оярсабаль подработал мяч и на исполнение пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Замена
    81'
    Вторую подряд замену провёл Столе Сольбаккен. Вместо Фредрика Эурснеса на поле вышел Кристиан Торстведт. 
  • Замена
    80'
    В составе сборной Норвегии произошла замена. Вместо Стефана Страндберга на поле вышел Кристоффер Айер. 
  • Травма, повреждение
    79'
    Страндберг вновь присел на газоне в центре поля, но на этот раз у сборной Норвегии уже готова замена. 
  • 78'
    Нуса при проходе вперёд по левому флангу в борьбе с Карвахалем оказался на газоне, Тобиас Штилер показал, что нужно играть дальше. 
  • 77'
    Сборная Испании в случае победы в Осло по дополнительным показателям обойдёт Шотландию и выйдет на первое место в группе А, собственно пока что так и получается. 
  • 76'
    Нуса с левой половины поля выполнил неудачную передачу к линии вратарской, получился подарок для Симона. 
  • Опасный момент
    75'
    Педраса совершил рывок вперёд по левой половине поля, а затем Альфонсо плотно пробил в ближний угол ворот от линии штрафной площади, мяч попал в сетку с внешней стороны. 
  • 74'
    Нуса при проходе вперёд по левому флангу обыграл Карвахаля, но затем у Антонио не прошла передача на ход Эурснесу по левой половине поля. 
  • Замена
    73'
    В составе сборной Испании произошла замена. Вместо Феррана Торреса на поле вышел Альфонсо Педраса. 
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    • 72'
      Торрес вошёл в штрафную площадь по правой половине поля и пробил в дальний угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
    • 71'
      Торрес от боковой линии штрафной площади с правого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской, норвежцы сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 70'
      Совсем у нас игра застряла в центре поля, при этом Норвегия даже не пытается действовать за счёт забросов к штрафной площади. 
    • 69'
      Сборная Норвегии пока что катает мяч на своей половине поля, но вот создать что-то серьёзное в атаке у хозяев поля никак не получается. 
    • 68'
      Успокаивают сейчас испанцы немного ход матча, чтобы далее уже более грамотно работать по счёту. 
    • Фол, нарушение
      67'
      Берге в центре поля нарушил правила против Мораты. Игроки сборной Испании вновь не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 66'
      Рюэрсон после рывка вперёд по правому флангу выполнил подачу к дальнему углу штрафной площади, Нуса раскачал Торреса и на исполнение пробил в ближний угол ворот, Симон сыграл надёжно и без особого труда поймал мяч. 
    • Фол, нарушение
      65'
      Оярсабаль перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила был нарушены против Эдегора. 
    • 64'
      Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади сборной Испании, Сёрлот зацепился за мяч и затем выполнил передачу чуть назад к линии штрафной площади, Эдегор в касание пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Желтая карточка
      63'
      Капитан сборной Испании Альваро Мората получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
    • Фол, нарушение
      62'
      Карвахаль в центре поля нарушил правила против Нусы. Игроки сборной Норвегии не смогли быстро разыграть стандарт. 
    • 61'
      Игроки сборной Испании временами всё же начинают уже слишком сильно мельчить с передачами у линии штрафной площади сборной Норвегии. 
    • 60'
      Рюэрсон совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил подачу на ближний угол вратарской от углового флажка, Симон спокойно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
    • Замена
      59'
      Вторую подряд замену после перерыва провёл Столе Сольбаккен. Вместо Оскара Бобба на поле вышел Александр Сёрлот. 
    • Замена
      58'
      В составе сборной Норвегии произошла замена. Вместо Патрика Берга на поле вышел Антонио Нуса. 
    • 57'
      Сборная Испании во втором тайме пока что успешно играет с позиции силы, а вот у Норвегии добавить в атаке пока что никак не получается. 
    • Желтая карточка
      56'
      Центральный защитник сборной Испании Эмерик Лапорт получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Лапорт нарушил правила против Бобба. 
    • 55'
      Торрес совершил проход вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Гарсия немного не подстроился под мяч, чтобы создать качественный момент. 
    • 54'
      Карвахаль выполнил передачу к радиусу штрафной площади с правой половины поля, но Руис быстро потерял мяч под давлением Берга. 
    • Судья
      53'
      Судьи из комнаты VAR на этот раз всё же приняли решение, что Альваро Мората был в правильном положении, гол засчитан. 
    • Видеоповтор
      52'
      Тобиас Штилер вновь долго слушает судей из комнаты VAR, в момент удара Торреса Мората вновь мог забраться офсайд. 
    • Описание гола
      51'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Гави!!! С левого фланга последовала подача на дальний угол штрафной площади, Торрес подработал мяч и пробил в дальний угол ворот, мяч в створ не пошёл, но Альваро был у дальней штанги, мяч в итоге отскочил в центр штрафной площади к Оярсабалю, Микель пробил по воротам, мяч попал в Эстигора и отскочил вновь в центр штрафной площади, но уже к Гави, который в свою очередь пробил под правый угол ворот, но мяч успешно для Гави задел ногу Берга и зашёл точно под штангу. 
    • 50'
      Оярсабаль совершил рывок в штрафную площадь с левого фланга, а затем Микель выполнил прострел от угла вратарской к дальней штанге, никто из партнёров по команде не успел поддержать атаку. 
    • Фол, нарушение
      49'
      Эстигор в центре поля нарушил правила против Мораты. Игроки сборной Испании не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Замена
      48'
      Вторую подряд замену после перерыва провёл Луис де ла Фуэнте. Вместо Робена Ле Нормана на поле вышел Давид Гарсия. 
    • Замена
      47'
      В составе сборной Испании после перерыва произошла замена. Вместо Ансу Фати на поле вышел Микель Оярсабаль. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас будет действовать сборная Норвегии в очень непростом матче с испанцами. Играть вторую половину встречи только от обороны уже наверняка не получится, а поэтому команда Столе Сольбаккена должна попытаться забить первой. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча сборные Норвегии и Испании не смогли в Осло забить голы по правилам. В целом, пока что команда Луиса де ла Фуэнте смотрится интереснее, но испанцы свои момент не реализуют, что конечно же может поставить гостей в неприятное положение во второй половине матча. 
    • 45'
      Гави с правого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской на Фати, Рюэрсон вновь очень хорошо сыграл в обороне, в итоге будет удар от ворот. 
    • 45'
      Эурснес со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Эстигор головой пробил в ближний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Фол, нарушение
      45'
      Родри на правой половине поля нарушил правила против Рюэрсона. Игроки сборной Норвегии заработали относительно неплохой стандарт. 
    • 45'
      Холанн по центру совершил рывок в штрафную площадь, но под давлением трёх соперников Эрлинг всё же не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты добавил Тобиас Штилер к основному времени первого тайма. 
    • Опасный момент
      45'
      Родри с правой половины поля из-за пределов штрафной площади плотно пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 44'
      Берге вошёл в штрафную площадь по левой половине поля и затем Сандер выполнил передачу в центр к линии вратарской, Гарсия при попытке выбить мяч неудачно сыграл пяткой и в итоге отдал пас в центр штрафной площади на Холанна, Эрлинг быстро пробил по воротам, Лапорт успел сократить дистанцию и заблокировать попытку. 
    • Опасный момент
      43'
      Торрес со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Мората под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
    • Желтая карточка
      42'
      Фланговый защитник сборной Норвегии Юлиан Рюэрсон получил жёлтую карточку за срыв атаки. На левой половине поля Рюэрсон нарушил правила против Гарсии. 
    • 41'
      Руис совершил проход к штрафной площади по левой половине поля, Страндберг хорошо встретил соперника и выбил мяч к левому флангу. 
    • Фол, нарушение
      40'
      Фати перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади сборной Норвегии, правила были нарушены против Страндберга. 
    • Травма, повреждение
      39'
      Страндберг присел на газоне в центре поля, Тобиас Штилер остановил игру, постепенно начал разминаться и Айер. Страндберг в итоге показал, что помощь врачей ему не нужна. 
    • 38'
      Торрес с правого фланга выполнил подачу к левому углу штрафной площади, Мората головой сбросил мяч в центр штрафной, но Фати в окружении соперников вновь не смог головой пробить по воротам. 
    • 37'
      Карвахаль совершил рывок впердё по правому флангу и выполнил подачу на дальний угол вратарской, Фати под давлением Рюэрсона не смог головой пробить по воротам. 
    • 36'
      Торрес продвинулся вперёд по правой половине поля, а затем Ферран пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Берга и улетел в аут. 
    • 35'
      Заканчивается у нас постепенно первый тайм, для Норвегии сейчас наверняка самое главное будет не пропустить до перерыва. 
    • 34'
      Мората при входе в штрафную площадь с правого фланга решил пробить в ближний угол ворот, мяч полетел слабо и стал лёгкой добычей для Нюланда. 
    • Желтая карточка
      33'
      Полузащитник сборной Норвегии Оскар Бобб получил жёлтую карточку за срыв атаки. Бобб теперь уже в центре поля прихватил Руиса. 
    • Угловой
      32'
      Угловой у ворот сборной Испании. Эурснес выполнил подачу на ближний угол вратарской, Мората хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • Желтая карточка
      31'
      Центральный защитник сборной Испании Робен Ле Норман получил отложенную жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Ле Норманн придержал за футболку Холанна. 
    • Опасный момент
      30'
      Карвахаль подкараулил отскок мяча на правой половине поля после выноса Нюланда, Даниэль в итоге пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 29'
      Гарсия с левого фланга выполнил довольно коварную подачу в центр к линии вратарской на Гави, Нюланду пришлось кулаками выбивать мяч на правую половину поля. 
    • Офсайд
      28'
      Гарсия выполнил заброс на ход Фати по левому флангу из центра поля, Ансу оказался в небольшом офсайде. 
    • Угловой
      27'
      Эдегор с углового на этот раз выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Симон уверенно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
    • 26'
      Эстигор из аута с правого фланга вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, завязалась упорная борьба за мяч, Мората в итоге выбил его на угловой. 
    • Угловой
      25'
      Эдегор с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось, испанцы в итоге спокойно выбили мяч на правый фланг. 
    • 24'
      Карвахаль теперь уже на левом углу своей штрафной площади попал под прессинг, в итоге Даниэль сыграл неудачно и выбил мяч на угловой. 
    • Судья
      23'
      На повторе было хорошо видно, что в момент заброса Карвахаля Мората был в офсайде, при этом Альваро не был в активной фазе изначально, но в итоге Тобиас Штилер принял решение не засчитывать гол. 
    • Видеоповтор
      22'
      Тобиас Штилер получил подсказку от судей из комнаты VAR и отправился пересматривать повтор момента на предмет офсайда у Мораты. 
    • Опасный момент
      21'
      Карвахаль с правой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади на Фати, Страндберг при попытке выбить мяч на угловой неудачно сыграл в падении ногой и срезал его к правой штанге, а уже туда набежал Мората, который спокойно отправил мяч в сетку. 
    • 20'
      Гарсия по левому флангу совершил рывок к лицевой линии поля и выполнил прострел к линии вратарской защитники сборной Норвегии сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 19'
      Симон попал под небольшой прессинг в своей штрафной площади, а поэтому Унай неудачно выбил мяч в центр поля, он улетел в аут. 
    • 18'
      Всё больше сборная Норвегии стала пересекать центр поля, что можно считать небольшим успехом по такому матчу. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Страндберг в центре поля нарушил правила против Мораты. Игроки сборной Испании не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Берге разогнал атаку по левой половине поля, а затем выполнил передачу на правый фланг на ход Боббу. При этом, в позиционной борьбе в центре штрафной площади Холлан нарушил правила против Ле Норманна, Тобиас Штилер в итоге дал свисток в пользу испанцев. 
    • 15'
      Карвахаль с правого фланга теперь уже выполнил передачу к углу штрафной площади на ход Торресу, но Мелинг прочитал момент и не позволил пройти передаче. 
    • 14'
      Гарсия хотел отыграться с Руисом при развитии атаки по левой половине поля, но ответный пас от Фабиана вышел не самым лучшим, в итоге Страндберг вовремя выдвинулся вперёд и выбил мяч в аут. 
    • 13'
      Торрес разогнал атаку по правой половине поля, а затем Ферран выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Карвахаль плотно пробил в ближний угол ворот, но мяч свалился с ноги у Даниэля и в итоге в створ не пошёл. 
    • 12'
      Никак пока что у Норвегии не получается выйти из-под прессинга испанцев, раз за разом продолжают хозяева поля отбиваться и следом быстро терять мяч. 
    • 11'
      Гарсия подключился к атаке по левому флангу, Франсиско выполнил подачу на дальний угол вратарской, там никого из партнёров по команде не было, а поэтому Нюланд перехватил мяч без особого труда. 
    • Угловой
      10'
      Руис с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Страндберг хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • 9'
      Торрес хорошо поработал на правом фланге у штрафной площади сборной Норвегии, под давлением Эурснеса Ферран заработал угловой для своей команды. 
    • 8'
      Берг из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Симон прочитал момент и спокойно перехватил мяч при игре на выходе. 
    • 7'
      Практически полностью сейчас испанцы перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля гостям продвинуться очень трудно. 
    • Судья
      6'
      Рюэрсон сейчас был очень недоволен решением бокового арбитра назначить аут в центре поля в пользу сборной Испании. Пришлось Тобиасу Штилеру успокаивать флангового защитника сборной Норвегии. 
    • 5'
      С правого фланга последовал прострел в центр к линии штрафной площади, Руис под давлением соперника не смог зацепиться за мяч и завершить момент ударом по воротам. 
    • 4'
      В достаточно среднем темпе проходят первые минуты матча, но как-то иначе Норвегии против Испании конечно же действовать очень тяжело. 
    • 3'
      Нюланд попал под прессинг в центре штрафной площади, Эрьян в итоге не стал рисковать и выбил мяч в аут в центр поля. 
    • 2'
      Сборная Испании сейчас начинает постепенно поджимать хозяев поля, но при этом пока что Норвегия довольно плотно играет обороне на своей половине поля. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в Осло. Норвегии нужна только победа, если подопечные Сольбаккена планируют пробиться на ЕВРО по итогам группового этапа напрямую, но и Испания конечно же не собирается пропускать соперника вперёд себя. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Норвегия 0:1 Испания

    Исход игры
    Норвегия
    8.9% (15)
    Ничья
    6.5% (11)
    Испания
    84.5% (142)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.91% (82)
    Меньше
    31.09% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    69.75% (83)
    Нет
    30.25% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Испания
    37.5% (63)
    0:1 Испания
    10.7% (18)
    0:2 Испания
    7.7% (13)
    1:3 Испания
    5.4% (9)
    1:1 Ничья
    3.6% (6)
    0:3 Испания
    1.8% (3)
    0:4 Испания
    1.2% (2)
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