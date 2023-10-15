Гави сместился к радиусу штрафной площади с левой половины поля и выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Оярсабаль подработал мяч и на исполнение пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Нуса совершил рывок вперёд по левой половине поля, но в итоге под давлением Карвахаля Антонио упустил мяч за лицевую линию поля.

Карвахаль из глубины поля выполнил заброс на ход Морате по центру, Альваро под давлением Айера не смог зацепиться за мяч.

Совсем немного осталось времени у Норвегии на спасение матча, но хозяева поля совсем не знают, как спасать игру.

Сёрлот с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Холанн опередил Лапорта и в касание пробил в левый угол ворот, мяч полетел слабо, в итоге Симон выловил его без особого труда.

Нуса при проходе вперёд по левому флангу обыграл Карвахаля, но затем у Антонио не прошла передача на ход Эурснесу по левой половине поля.

Педраса совершил рывок вперёд по левой половине поля, а затем Альфонсо плотно пробил в ближний угол ворот от линии штрафной площади, мяч попал в сетку с внешней стороны.

Нуса с левой половины поля выполнил неудачную передачу к линии вратарской, получился подарок для Симона.

Сборная Испании в случае победы в Осло по дополнительным показателям обойдёт Шотландию и выйдет на первое место в группе А, собственно пока что так и получается.

Нуса при проходе вперёд по левому флангу в борьбе с Карвахалем оказался на газоне, Тобиас Штилер показал, что нужно играть дальше.

Страндберг вновь присел на газоне в центре поля, но на этот раз у сборной Норвегии уже готова замена.

Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади сборной Испании, Сёрлот зацепился за мяч и затем выполнил передачу чуть назад к линии штрафной площади, Эдегор в касание пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

Оярсабаль перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила был нарушены против Эдегора.

Рюэрсон после рывка вперёд по правому флангу выполнил подачу к дальнему углу штрафной площади, Нуса раскачал Торреса и на исполнение пробил в ближний угол ворот, Симон сыграл надёжно и без особого труда поймал мяч.

Берге в центре поля нарушил правила против Мораты. Игроки сборной Испании вновь не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Успокаивают сейчас испанцы немного ход матча, чтобы далее уже более грамотно работать по счёту.

Сборная Норвегии пока что катает мяч на своей половине поля, но вот создать что-то серьёзное в атаке у хозяев поля никак не получается.

Совсем у нас игра застряла в центре поля, при этом Норвегия даже не пытается действовать за счёт забросов к штрафной площади.

Торрес от боковой линии штрафной площади с правого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской, норвежцы сыграли внимательно и перехватили мяч.

Торрес вошёл в штрафную площадь по правой половине поля и пробил в дальний угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас будет действовать сборная Норвегии в очень непростом матче с испанцами. Играть вторую половину встречи только от обороны уже наверняка не получится, а поэтому команда Столе Сольбаккена должна попытаться забить первой.

В составе сборной Испании после перерыва произошла замена. Вместо Ансу Фати на поле вышел Микель Оярсабаль.

Эстигор в центре поля нарушил правила против Мораты. Игроки сборной Испании не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Оярсабаль совершил рывок в штрафную площадь с левого фланга, а затем Микель выполнил прострел от угла вратарской к дальней штанге, никто из партнёров по команде не успел поддержать атаку.

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Гави!!! С левого фланга последовала подача на дальний угол штрафной площади, Торрес подработал мяч и пробил в дальний угол ворот, мяч в створ не пошёл, но Альваро был у дальней штанги, мяч в итоге отскочил в центр штрафной площади к Оярсабалю, Микель пробил по воротам, мяч попал в Эстигора и отскочил вновь в центр штрафной площади, но уже к Гави, который в свою очередь пробил под правый угол ворот, но мяч успешно для Гави задел ногу Берга и зашёл точно под штангу.

Тобиас Штилер вновь долго слушает судей из комнаты VAR, в момент удара Торреса Мората вновь мог забраться офсайд.

Судьи из комнаты VAR на этот раз всё же приняли решение, что Альваро Мората был в правильном положении, гол засчитан.

Карвахаль выполнил передачу к радиусу штрафной площади с правой половины поля, но Руис быстро потерял мяч под давлением Берга.

Торрес совершил проход вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Гарсия немного не подстроился под мяч, чтобы создать качественный момент.

Центральный защитник сборной Испании Эмерик Лапорт получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Лапорт нарушил правила против Бобба.

Сборная Испании во втором тайме пока что успешно играет с позиции силы, а вот у Норвегии добавить в атаке пока что никак не получается.

Рюэрсон совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил подачу на ближний угол вратарской от углового флажка, Симон спокойно сыграл на выходе и перехватил мяч.

Игроки сборной Испании временами всё же начинают уже слишком сильно мельчить с передачами у линии штрафной площади сборной Норвегии.

Карвахаль в центре поля нарушил правила против Нусы. Игроки сборной Норвегии не смогли быстро разыграть стандарт.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча сборные Норвегии и Испании не смогли в Осло забить голы по правилам. В целом, пока что команда Луиса де ла Фуэнте смотрится интереснее, но испанцы свои момент не реализуют, что конечно же может поставить гостей в неприятное положение во второй половине матча.

45' Гави с правого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской на Фати, Рюэрсон вновь очень хорошо сыграл в обороне, в итоге будет удар от ворот.

45' Эурснес со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Эстигор головой пробил в ближний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

45' Родри на правой половине поля нарушил правила против Рюэрсона. Игроки сборной Норвегии заработали относительно неплохой стандарт.

45' Холанн по центру совершил рывок в штрафную площадь, но под давлением трёх соперников Эрлинг всё же не смог завершить момент ударом по воротам.

45' Три минуты добавил Тобиас Штилер к основному времени первого тайма.

45' Родри с правой половины поля из-за пределов штрафной площади плотно пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

44' Берге вошёл в штрафную площадь по левой половине поля и затем Сандер выполнил передачу в центр к линии вратарской, Гарсия при попытке выбить мяч неудачно сыграл пяткой и в итоге отдал пас в центр штрафной площади на Холанна, Эрлинг быстро пробил по воротам, Лапорт успел сократить дистанцию и заблокировать попытку.

43' Торрес со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Мората под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

42' Фланговый защитник сборной Норвегии Юлиан Рюэрсон получил жёлтую карточку за срыв атаки. На левой половине поля Рюэрсон нарушил правила против Гарсии.

41' Руис совершил проход к штрафной площади по левой половине поля, Страндберг хорошо встретил соперника и выбил мяч к левому флангу.

40' Фати перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади сборной Норвегии, правила были нарушены против Страндберга.

39' Страндберг присел на газоне в центре поля, Тобиас Штилер остановил игру, постепенно начал разминаться и Айер. Страндберг в итоге показал, что помощь врачей ему не нужна.

38' Торрес с правого фланга выполнил подачу к левому углу штрафной площади, Мората головой сбросил мяч в центр штрафной, но Фати в окружении соперников вновь не смог головой пробить по воротам.

37' Карвахаль совершил рывок впердё по правому флангу и выполнил подачу на дальний угол вратарской, Фати под давлением Рюэрсона не смог головой пробить по воротам.

36' Торрес продвинулся вперёд по правой половине поля, а затем Ферран пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Берга и улетел в аут.

35' Заканчивается у нас постепенно первый тайм, для Норвегии сейчас наверняка самое главное будет не пропустить до перерыва.

34' Мората при входе в штрафную площадь с правого фланга решил пробить в ближний угол ворот, мяч полетел слабо и стал лёгкой добычей для Нюланда.

33' Полузащитник сборной Норвегии Оскар Бобб получил жёлтую карточку за срыв атаки. Бобб теперь уже в центре поля прихватил Руиса.

32' Угловой у ворот сборной Испании. Эурснес выполнил подачу на ближний угол вратарской, Мората хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот.

31' Центральный защитник сборной Испании Робен Ле Норман получил отложенную жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Ле Норманн придержал за футболку Холанна.

30' Карвахаль подкараулил отскок мяча на правой половине поля после выноса Нюланда, Даниэль в итоге пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.

29' Гарсия с левого фланга выполнил довольно коварную подачу в центр к линии вратарской на Гави, Нюланду пришлось кулаками выбивать мяч на правую половину поля.

28' Гарсия выполнил заброс на ход Фати по левому флангу из центра поля, Ансу оказался в небольшом офсайде.

27' Эдегор с углового на этот раз выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Симон уверенно сыграл на выходе и перехватил мяч.

26' Эстигор из аута с правого фланга вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, завязалась упорная борьба за мяч, Мората в итоге выбил его на угловой.

25' Эдегор с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось, испанцы в итоге спокойно выбили мяч на правый фланг.

24' Карвахаль теперь уже на левом углу своей штрафной площади попал под прессинг, в итоге Даниэль сыграл неудачно и выбил мяч на угловой.

23' На повторе было хорошо видно, что в момент заброса Карвахаля Мората был в офсайде, при этом Альваро не был в активной фазе изначально, но в итоге Тобиас Штилер принял решение не засчитывать гол.

22' Тобиас Штилер получил подсказку от судей из комнаты VAR и отправился пересматривать повтор момента на предмет офсайда у Мораты.

21' Карвахаль с правой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади на Фати, Страндберг при попытке выбить мяч на угловой неудачно сыграл в падении ногой и срезал его к правой штанге, а уже туда набежал Мората, который спокойно отправил мяч в сетку.

20' Гарсия по левому флангу совершил рывок к лицевой линии поля и выполнил прострел к линии вратарской защитники сборной Норвегии сыграли внимательно и перехватили мяч.

19' Симон попал под небольшой прессинг в своей штрафной площади, а поэтому Унай неудачно выбил мяч в центр поля, он улетел в аут.

18' Всё больше сборная Норвегии стала пересекать центр поля, что можно считать небольшим успехом по такому матчу.

17' Страндберг в центре поля нарушил правила против Мораты. Игроки сборной Испании не стали торопиться при розыгрыше мяча.

16' Берге разогнал атаку по левой половине поля, а затем выполнил передачу на правый фланг на ход Боббу. При этом, в позиционной борьбе в центре штрафной площади Холлан нарушил правила против Ле Норманна, Тобиас Штилер в итоге дал свисток в пользу испанцев.

15' Карвахаль с правого фланга теперь уже выполнил передачу к углу штрафной площади на ход Торресу, но Мелинг прочитал момент и не позволил пройти передаче.

14' Гарсия хотел отыграться с Руисом при развитии атаки по левой половине поля, но ответный пас от Фабиана вышел не самым лучшим, в итоге Страндберг вовремя выдвинулся вперёд и выбил мяч в аут.

13' Торрес разогнал атаку по правой половине поля, а затем Ферран выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Карвахаль плотно пробил в ближний угол ворот, но мяч свалился с ноги у Даниэля и в итоге в створ не пошёл.

12' Никак пока что у Норвегии не получается выйти из-под прессинга испанцев, раз за разом продолжают хозяева поля отбиваться и следом быстро терять мяч.

11' Гарсия подключился к атаке по левому флангу, Франсиско выполнил подачу на дальний угол вратарской, там никого из партнёров по команде не было, а поэтому Нюланд перехватил мяч без особого труда.

10' Руис с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Страндберг хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

9' Торрес хорошо поработал на правом фланге у штрафной площади сборной Норвегии, под давлением Эурснеса Ферран заработал угловой для своей команды.

8' Берг из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Симон прочитал момент и спокойно перехватил мяч при игре на выходе.

7' Практически полностью сейчас испанцы перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля гостям продвинуться очень трудно.

6' Рюэрсон сейчас был очень недоволен решением бокового арбитра назначить аут в центре поля в пользу сборной Испании. Пришлось Тобиасу Штилеру успокаивать флангового защитника сборной Норвегии.

5' С правого фланга последовал прострел в центр к линии штрафной площади, Руис под давлением соперника не смог зацепиться за мяч и завершить момент ударом по воротам.

4' В достаточно среднем темпе проходят первые минуты матча, но как-то иначе Норвегии против Испании конечно же действовать очень тяжело.

3' Нюланд попал под прессинг в центре штрафной площади, Эрьян в итоге не стал рисковать и выбил мяч в аут в центр поля.

2' Сборная Испании сейчас начинает постепенно поджимать хозяев поля, но при этом пока что Норвегия довольно плотно играет обороне на своей половине поля.