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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Норвегия
FIFA #43
 
Позже
Испания
FIFA #10
Прогнозы 46
Норвегия 0% (0)
X 2.2% (1)
Испания 97.8% (45)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Норвегия
Ничья
Испания
4.00
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Норвегия
Испания

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

Е2ОМ
3:0
Е2
1:1
Е2
2:1
ММ
3:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

2.25
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
120

Бомбардиры внутри турнира

Норвегия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 6 (2) 1
Сорлот Александр 2 0.33
Эурснес Фредрик 1 0.17
Эдегор Мартин 1 0.17
Сольбаккен Ола 1 0.17
Нуса Антонио 0 0
Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 4 0.8
Хоселу Санмартин 3 0.6
Ольмо Дани 2 0.4
Торрес Ферран 2 0.4
Уильямс Нико 1 0.2
Мерино Микель 1 0.2
Баэна Алехандро 1 0.2
Сансет Ойян 1 0.2
Гави 1 0.2
Ямаль Ламин 1 0.2
Фабиан Руис 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Навас Хесус 0 0
Родри Эрнандес 0 0
Гайя Хосе 0 0
Асенсио Марко 0 0
Бальде Алехандро 0 0

Карточки

Норвегия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эурснес Фредрик 1 0
Сорлот Александр 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Финне Бор 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвахаль Даниэль 2 0
Аспас Яго 1 0
Лапорт Эмерик 1 0
Мерино Микель 1 0
Унай Симон 1 0
Субименди Мартин 1 0
Пино Йереми 1 0
Гави 1 0

Результаты матчей

Норвегия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Испания
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
0
Норвегия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Испания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
11
Норвегия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Испания
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
100%
0
0%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
20%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
3
27%
61-75
1
20%
5
45%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

11
17
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
2
18%
3
18%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
6
35%
61-75
1
9%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

8
4
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
75%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Норвегия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Норвегия - Грузия 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Норвегия - Кипр 3:1 Норвегия - Шотландия 1:2
Грузия - Норвегия 1:1 Испания - Норвегия 3:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2 Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0 Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1 Норвегия - Армения 9:0 Норвегия - Словакия 2:0 Нидерланды - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0 Норвегия - Черногория 2:0 Турция - Норвегия 1:1
Испания
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Испания - Кипр 6:0 Грузия - Испания 1:7 Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1
Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0 Марокко - Испания 0:0 Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Иордания - Испания 1:3 Португалия - Испания 0:1 Испания - Швейцария 1:2 Испания - Чехия 2:0 Швейцария - Испания 0:1 Чехия - Испания 2:2 Испания - Португалия 1:1 Испания - Исландия 5:0 Испания - Албания 2:1 Испания - Швеция 1:0

Результаты матчей

Норвегия
Испания

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:7
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
1:7
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Норвегия
Испания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5
1
1
1
2
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
4
1
2
4
2.5
3
2
1
5
3.5
2
3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 Заявка 6 5 0 1 12 - 3 15
2.
Испания
 Заявка 5 4 0 1 18 - 3 12
3.
Норвегия
 Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
4.
Грузия
 Заявка 5 1 1 3 5 - 13 4
5.
Кипр
 Заявка 6 0 0 6 2 - 21 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 Заявка 3 3 0 0 11 - 0 9
2.
Шотландия
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Норвегия
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Грузия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 8 1
5.
Кипр
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Норвегия
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
3.
Испания
 Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
4.
Грузия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
5.
Кипр
 Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 8 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Норвегия Холанн Эрлинг 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Норвегия - Испания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 октября 2023, осталось 2 дня 13 часов 54 минуты.



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    • Прогнозы 46
    Норвегия 0% (0)
    X 2.2% (1)
    Испания 97.8% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Норвегия
    Ничья
    Испания
    4.00
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    Прогнозы на матч Норвегия - Испания

    Исход игры
    Норвегия
    0% (0)
    Ничья
    2.1% (1)
    Испания
    97.9% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.74% (33)
    Меньше
    28.26% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    67.39% (31)
    Нет
    32.61% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Испания
    53.2% (25)
    0:1 Испания
    14.9% (7)
    0:2 Испания
    10.6% (5)
    0:3 Испания
    4.3% (2)
    1:3 Испания
    4.3% (2)
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    Норвегия
    Испания
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