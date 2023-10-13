Тур: 8. Стадион: Уллевааль.
История личных встреч
Норвегия
Испания
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
2.25
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
120
Бомбардиры внутри турнира
Норвегия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|6 (2)
|1
|Сорлот Александр
|2
|0.33
|Эурснес Фредрик
|1
|0.17
|Эдегор Мартин
|1
|0.17
|Сольбаккен Ола
|1
|0.17
|Нуса Антонио
|0
|0
Испания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|4
|0.8
|Хоселу Санмартин
|3
|0.6
|Ольмо Дани
|2
|0.4
|Торрес Ферран
|2
|0.4
|Уильямс Нико
|1
|0.2
|Мерино Микель
|1
|0.2
|Баэна Алехандро
|1
|0.2
|Сансет Ойян
|1
|0.2
|Гави
|1
|0.2
|Ямаль Ламин
|1
|0.2
|Фабиан Руис
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Навас Хесус
|0
|0
|Родри Эрнандес
|0
|0
|Гайя Хосе
|0
|0
|Асенсио Марко
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
Карточки
Норвегия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Финне Бор
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Сольбаккен Ола
|1
|0
Испания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|Аспас Яго
|1
|0
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|Мерино Микель
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Субименди Мартин
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
|Гави
|1
|0
Результаты матчей
Норвегия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Испания
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
0
Норвегия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Испания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
11
Норвегия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Испания
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
100%
0
0%
76-90
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
20%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
3
27%
61-75
1
20%
5
45%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
11
17
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
2
18%
3
18%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
6
35%
61-75
1
9%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
8
4
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
75%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Норвегия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Норвегия - Грузия 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Норвегия - Кипр 3:1 Норвегия - Шотландия 1:2
Грузия - Норвегия 1:1 Испания - Норвегия 3:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2 Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0 Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1 Норвегия - Армения 9:0 Норвегия - Словакия 2:0 Нидерланды - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0 Норвегия - Черногория 2:0 Турция - Норвегия 1:1
Испания
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Испания - Кипр 6:0 Грузия - Испания 1:7 Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1
Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0 Марокко - Испания 0:0 Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Иордания - Испания 1:3 Португалия - Испания 0:1 Испания - Швейцария 1:2 Испания - Чехия 2:0 Швейцария - Испания 0:1 Чехия - Испания 2:2 Испания - Португалия 1:1 Испания - Исландия 5:0 Испания - Албания 2:1 Испания - Швеция 1:0
Результаты матчей
Норвегия
Испания
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:7
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
7
1 раз 50%
Точный счет
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
1:7
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
7
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Норвегия
Испания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
12
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
33
41
24
32
15
23
Группа A
Группа A
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (2)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 3
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
Прогнозы на матч Норвегия - Испания
Исход игры
Норвегия
0% (0)
Ничья
2.1% (1)
Испания
97.9% (46)
Тотал 2.5
Больше
71.74% (33)
Меньше
28.26% (13)
Обе команды забьют
Да
67.39% (31)
Нет
32.61% (15)
Популярный счёт
1:2 Испания
53.2% (25)
0:1 Испания
14.9% (7)
0:2 Испания
10.6% (5)
0:3 Испания
4.3% (2)
1:3 Испания
4.3% (2)
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