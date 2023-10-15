Теперь и корнер латвийцы заработали, но отбиваются от очередной угрозы турки.

Сары! Сделал он заброс на Чалханоглу в чужой штрафной с правого фланга, на последнем рубеже свою команду спасает Балодис.

А тут Челик на правом фланге турецкой обороны сталкивается с Цыгаником. Неприятный момент, позвал к себе бригаду врачей пострадавший.

Савалниекс наступил на ногу Актюркоглу, неплохой стандарт турки зарабатывают метрах в 10-15 от штрафной.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Тосун!!! Акайдын будучи центральным защитником оказался на правом фланге, вошёл в штрафную, обыграл оппонента и сделал точнейшую передачу на Тосуна, который головой расстрелял ворота гостей с линии вратарской!

Три года, три года Тосун не мог забить в официальных матчах за сборную - с ноября 2020 года. Наконец, "прорвало" известного турка, поздравим Дженка с этим достижением!

В это трудно поверить, но единственный удар турок во втором тайме оказался голевым. Латвийцы, в свою очередь, подали уже три угловых и нанесли шесть ударов!

Заменой отреагировал Монтелла на такой неприятный отрезок. Меняет он Эзкана на Кутлу.

Кто ж знал, что после забитого гола турки сядут в оборону и будут играть на удержание? Нервная атмосфера в Конье царит в эти минуты.

Предпоследнюю игру отбора турки проводят сегодня, кстати. Единственный матч, который у них останется, будет сыгран в ноябре в Уэльсе.

В затяжную атаку на чужой половине поля вышли турки, но перекрывают им оппоненты все пути к своей штрафной. За такую игру команду Латвии во втором тайме можно только похвалить, несмотря на пропущенный гол-красавец от Акгюна.

Готовится Монтелла бросить в бой новых игроков, но не может. Пауза в игре не возникает уже почти три минуты, всё это время мяч у турок, но совершенно без моментов пока.

Наконец, двойную замену делает Монтелла. Тосун и Сари на поле появились, а Акгюн и Йылмаз уходят отдыхать.

МОМЕНТИЩЕ!!! Как же не везёт латвийцам! Вперекладину Икауниекс заряжает после подачи с правого фланга!

Акгюн, какой красавец! Вошёл он по центру в чужую штрафную, обыграл одного, но всё же не смог пробросить мяч мимо Балодиса, чтобы выйти один на один с Озелсом.

А вот и у латвийцев момент! Вышедший на замену Кроллис поймал прострел с левого фланга и попал в кучу защитников турок, угловой заработал.

МОМЕНТИЩЕ!!! Исполнили корнер латвийцы и попадает в итоге в защитника на линии ворот мяч после удара игрока гостей! Икауниекс это бил после подачи, а Эзкан спас свою команду!

Потасовка возникла после момента, казалось игрокам латвийцев, что мяч попал в руку Эзкану.

Полетели налево и направо карточки, Актюркоглу и Бардачи по "горчичнику" получают у Турции, Кристерс - у латвийцев.

Ещё один угловой с правого фланга исполнили латвийцы, Актюркоглу прерывает подачу от Савалниекса.

Да уж, крайне неудобный соперник для турок сборная Латвии. Эта команда сегодня вновь подтверждает этот статус несмотря на роль аутсайдера группы D.

Челик отбирает мяч у игрока латвийцев на левом фланге их атаки и дарит гостям ещё один корнер.

ЧАКЫР!!! Молодчина просто, не дал себя перебросить голкипер турок! Вышел голкипер хозяев навстречу Робертсу, который поймал мяч в опаснейшей ситуации после навеса в штрафную с правого фланга и пытался его обыграть.

Вот это да, Кадыоглу меняет Монтелла, одного из самых активных игроков сборной Турции в первом тайме! Челик вместо него.

И у латвийцев в составе замена - Эмсис в полузащите вместо Савельевса на поле вышел.

Очень сложно было сборной Латвии во второй половине первого тайма, конечно. Вот и в тайме втором турки снова контролируют сферу, но не доходит пока до опасных моментов в их исполнении.

Акгюн слишком заигрался финтами в чужой штрафной, но так и не нашёл адресата для ключевой передачи и потерял мяч.

А вот грубо фолит на Юксесе в центре поля Эмсис! Спустя три минуты после выхода на поле получает он "горчичник".

В быструю атаку убежали латвийцы, Савалниекс подал в штрафную с правого фланга, мяч успешно её покинул, но на подборе первым оказался Эмсис, который пробил выше!

Всеми силами Акгюн пытался заработать на правом фланге угловой, но вновь сам себя перехитрил и упустил "круглого" за белую линию.

51-я минута в нашей игре, а латвийцы уже тянут время. Озелс не спешил вводить мяч ударом от ворот и поплатился "горчичником".

Савалниекс исполнил подачу в штрафную турок с левого фланга, но упускают латвийцы игровой снаряд за пределы поля. Это Кристерс его последним коснулся.

А вот это интересно выглядит! В прессинге латвийцы встречают своих оппонентов на их же половине поля!

Да, явно с иным настроем вышли гости на игру после перерыва. Пока ничего не дают они сделать фаворитам сегодняшней битвы в тайме втором! Более того, сами зубы показывают.

Озкаджар со своего левого фланга простреливал в штрафную латвийцев, прерывают защитники потенциально опасную передачу!

Аж вскрикнул Акгюн на правом фланге после грубого подката от Дашкевича. Однозначная жёлтая карточка для игрока гостей.

Высоченная подача от Чалханоглу с правого фланга... В никуда совершенно послал капитан турок мяч.

Отметим, что каждый такой смазанный момент будет всё более нервным для хозяев. Счёт, напомним, до сих пор не открыт, а туркам очки сегодня ой как нужны.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Акгюн, фантастика!!! Ну этот гол у него точно никто не отнимет!!! Озкаджар с левого фланга сделал точнейшую передачу на Юнуса, который левой в касание обработал сферу и этой же ногой расстрелял Озелса почти с линии штрафной! Казалось, сетку прорвать может летящий с такой силой и скоростью мяч от игрока "Лестера".

Кстати, до гола Монтелла уже готовил две замены. Один из кандидатов на выход на поле - Тосун.

Первый тайм

45' Всё! На перерыв отправляет рефери команды. Отдохнём немного от этого жаркого матча и вернёмся через 15 минут...

45' Опаснейшей передачей партнёры могли вывести Актюркоглу на ударную позицию, но браво обороне Латвии! Перекрали они "коридор" по которому мяч шёл на турка. Получи он мяч в штрафной на своей позиции - не миновать голу.

45' Две минуты компенсирует арбитр к первому тайму.

44' И снова корнер в активе турецкой команды, и снова держатся гости. Явная доминация хозяев продолжается, как же необходим сейчас перерыв латышам, чтобы просто отвести игру от своих ворот!

42' Аж сразу два угловых подряд заработали турки в атаке! Но снова добротно на стандартах у своих ворот играют латвийцы. Подавали сначала Чалханоглу, потом Акгюн.

40' Столкнулись два 4-х номера на половине поля турок - Озкаджар с Дуброй. Небольшая пауза в матче, но всё с ними в порядке, к счастью.

39' На первую за долгое время атаку созрели латыши через правый фланг, Икауниекс немного отвлёк на себя внимание защиты Турции, но потерял мяч в итоге.

37' Перекладина!!! Из вратарской замыкал Бардакчи изящную подачу от Чалханоглу с корнера! Ух, сантиметров считаных не хватило туркам, чтоб точно открыть счёт!

36' 76 на 24 по владению между нашими соперниками. Давят турки, давят и не собираются останавливаться.

36' Кадыоглу получил мяч в опасной зоне на правом фланге, однако грамотно против него играет оборона и переводит мяч на угловой!

35' Актюркоглу! Получил ничейный мяч Керем на левом фланге в штрафной гостей и пробил, но выше.

34' Подал Чалханоглу с корнера - Озелс не без труда, но выбивает "круглого" кулаками из своей вратарской.

34' Озкаджар теперь решил навесить с левого фланга - и заработал угловой для своей команды.

33' Как классно Озкаджар открылся на левом фланге и получил мяч из центра! Но грамотно против него на последнем рубеже действуют оборонцы гостей.

32' Кстати, +14 градусов сейчас в Конье и нулевая вероятность осадков от синоптиков. Благоприятная картина для участников матча и болельщиков.



31' Критикуют Актюркоглу в последнее время за результативность, однако именно он забил один из голов "Галатасарая" на "Олд Траффорде" в недавнем матче ЛЧ.

30' Актюркоглу решил войти в штрафную и прострелить с правого фланга - Озолс надёжно фиксирует сферу в руках своих.

30' Озкаджар сделал очень предсказуемую подачу с правого фланга, прочитал её защитник латвийцев.

29' Атаку за атакой турки проводят, ничего не дают они сделать гостям в последние минуты после отменённого гола!

28' Эзкан решил исполнить дальний удар примерно с линии штрафной гостей - берёт мяч Озолс в свои руки.

27' Чалханоглу ворвался с левого фланга в штрафную гостей, но Дубра мастерски оставляет игрока "Интера" без мяча в подкате!

25' Акгюн отправил мяч в небеса после атаки турок.

24' Вот так, нет гола!!! Отменяется гол хозяев из-за того, что в момент получения мяча от Йылмаза Чалханоглу был в офсайде! Сантиметры всё решили, сложно было рассмотреть момент без прочерченных линий.

23' Так, пауза у нас возникла. Похоже, не нравится что-то в моменте видеоассистентам главного арбитра...

21' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Юнус Акгюн!!! Вошли в штрафную гостей футболисты турок после филигранной передачи от Кадыоглу с правого фланга, Йылмаз отдал на набегающего Чалханоглу, однако тот толком не смог пробить и потерял мяч. Но на подстраховке оказался Акгюн, который обыграл защитников Латвии и расстрелял ворота гостей!



20' Кадыоглу отдал по правому флангу на Акгюна, тот решил прострелить в штрафную латвийцев, но блокирует опасную передачу оборонец Латвии.

19' Решил Савалниекс навесить в центр штрафной турок со штрафного, но справляется с этой угрозой оборона хозяев.

18' А это Дашкевич падает недалеко от штрафной турок после столкновения с Акайдыном, право на опасный стандарт латвийцы получают!

17' Ого, первый "горчичник" на ровном месте! Эзкан очень грубо высказал арбитру своё недовольство по поводу зафиксированного им фола Акайдына на игроке латвийцев.

16' Пошёл заброс в штрафную латышей на Йылмаза, вновь достойно отводят защитники эту угрозу от ворот.

15' Ожидаемый пока сценарий игры - больше владеют мячом турки, пытаются найти пространства на флангах, особенно через правый, где играет Кадыоглу. А гости - защищаются.

14' Битком сегодня народу на арене «Конья Бююкшехир Беледие», традиционно мощную поддержку обеспечивают своим игрокам турецкие болельщики – в каком бы уголке их большой и красивой страны сборная не играла. 42 тысячи вмещает стадион и ни одной проплешины на трибунах, на мой взгляд! Любит в Турции футбол народ, особенно когда дело касается их национальной сборной.



13' В перспективную атаку выходили латвийцы, но Улдрикис "вне игры" оказался. Придётся начинать всё заново.

12' Пока без явных моментов у нас игра проходит, но успели немного потерроризировать чужую штрафную игроки обеих команд. Справляются с давлением трибун латвийцы.

11' Чалханоглу подавал из глубины в чужую штрафную, выиграл Кадыоглу борьбу на правом фланге и навесил на Озкаджара - тот пробил головой высоко и неточно.

10' Разоружает Балодис Актюркоглу на подступах к штрафной Латвии! Едва один на один не вышел полузащитник "Галатасарая" после быстрой атаки! Классную передачу Чалханоглу на Керема отдал из глубины, конечно.

9' Удлрикис выиграл верховую борьбу после подачи с угла поля и скидывал на партнёров, но отбиваются турки силами Чакыра! Ух, неплохо!

8' А вот и первый угловой в матче и Латвия его зарабатывает! Улдрикис удержал сферу в штрафной хозяев, где его команда выиграла борьбу за мяч.

7' В Конье проходит сегодняшний матч, что находится в центральной Турции. Это один из крупнейших городов страны с населением в более 2 млн человек. Базируется в городе середняк чемпионата Турции последних лет – «Коньяспор». Три раза в еврокубки с 2016 года пробивалась эта команда и дважды – проходила в групповой этап Лиги Европы! Вообще регулярно тут играет турецкая сборная.



6' И снова Акгюн разогнал атаку своей команды, отдал на Кадиоглу на правый фланг, но тот крайне неточно исполнил навес в штрафную гостей.

5' А вот и латвийцы под оглушительный свист трибун первую атаку провели! Вошёл даже в штрафную турок Икауниекс с правого фланга, но Юксек оставил без мяча игрока атаки прибалтов.

4' А вот и первый удар в матче! Это защитник "Галатасарая" Бардакчи левой ногой выстрелил метров с 35-40, но в створ не попал.

3' По центру Агкюн пытался разогнать атаку своей команды, но не смог продвинуться вперёд - надёжны гости в обороне.

3' Напомним, что недавнюю победу над хорватами (1:0) турки одержали в первом матче под руководством нового главного тренера – Винченцо Монтеллы. С турецким футболом этот специалист уже давно знаком, с 2021 года он возглавлял не самый слабый клуб Суперлиги страны – «Адана Демирспор», а теперь рулит сборной.



2' И сразу с агрессивного контроля мяча начали хозяева, однако до опасных подходов к воротам соперника пока не доходит.

2' В чисто красной форме сборная Турции сегодня играет, в белом комплекте на поле латвийцы предстали!

