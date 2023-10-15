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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Турция
FIFA #42
2:0
Второй тайм: 85'
Латвия
FIFA #136
0'
17' Желтая карточка
Эзкан Салих
49' Желтая карточка
Эмсис Эдуард
51' Желтая карточка
Озолс Роберт
1:0
58' Гол
Акгюн Юнус
63' Желтая карточка
Актюркоглу Мухаммед
64' Желтая карточка
Бардакчи Абдулкерим
64' Желтая карточка
Кристерс Тоберс
2:0
83' Гол
Тосун Дженк

Ход матча

17'
Эзкан Салих
 
46'
Челик Мехмет
Кадыоглу Ферди
 
46'
 
Эмсис Эдуард
Савельевс Алексейс
49'
 
Эмсис Эдуард
51'
 
Озолс Роберт
58'
Акгюн Юнус
(Озкаджар Дженк)
1:0
59'
 
Кроллис Раймондс
Дашкевич Эдуард
63'
Актюркоглу Мухаммед
 
64'
Бардакчи Абдулкерим
 
64'
 
Кристерс Тоберс
68'
Кутлу Беркан
Эзкан Салих
 
75'
 
Регжа Марко
Робертс Улдрикис
77'
Сари Юсуф
Акгюн Юнус
 
77'
Тосун Дженк
Йылмаз Барыш
 
83'
Тосун Дженк
(Акайдин Самет)
2:0

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 334 Количество передач 106
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 129
Турция 97.7% (126)
X 0% (0)
Латвия 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Турция
Ничья
Латвия
1.14
8.60
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9.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Чакыр
Угурджан
20
Кадыоглу
Ферди
3
Акайдин
Самет
14
Бардакчи
Абдулкерим
4
Озкаджар
Дженк
16
Юксек
Исмаил
21
Акгюн
Юнус
10
Чалханоглу
Хакан
5
Эзкан
Салих
7
Актюркоглу
Мухаммед
11
Йылмаз
Барыш
12
Озолс
Роберт
11
Савалниекс
Робертс
4
Дубра
Каспар
21
Балодис
Даниэль
14
Цыганик
Андрей
6
Кристерс
Тоберс
22
Савельевс
Алексейс
16
Яунземс
Алвис
10
Икауниекс
Янис
7
Дашкевич
Эдуард
20
Робертс
Улдрикис
Турция
4-1-4-1
Латвия
4-2-3-1

История личных встреч

Турция
Латвия

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

Е2ОМ
2:3
ОМЧ2Е
1:2
ОМЧ2Е
3:3
Е2ОМ
1:1
Е2ОМ
1:1
ММ
3:3

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

2.33
2

Среднее время на гол

38
45

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1.33
2.33

Среднее время на гол

67
38

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.83
2.17

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

49
41

Бомбардиры внутри турнира

Турция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кекчю Оркун 1 0.14
Йылмаз Барыш 1 0.14
Кавечи Ирфан 1 0.14
Бардакчи Абдулкерим 1 0.14
Юндер Дженгиз 1 0.14
Найир Умут 1 0.14
Акгюн Юнус 1 0.14
Актюркоглу Мухаммед 1 0.14
Гюлер Арда 1 0.14
Йылдырым Бертуг 1 0.14
Булут Онур 0 0
Унал Энес 0 0
Эзкан Салих 0 0
Демирал Мерих 0 0
Дервисоглу Халил 0 0
Озкаджар Дженк 0 0
Латвия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Савалниекс Робертс 1 0.14
Икауниекс Янис 1 0.14
Эмсис Эдуард 1 0.14
Кристерс Тоберс 1 0.14
Балодис Даниэль 1 0.14
Гутковский Владислав 0 0
Яунземс Алвис 0 0

Карточки

Турция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирал Мерих 3 0
Сёюнджю Чаглар 2 0
Челик Мехмет 2 0
Йылдырым Бертуг 2 0
Кавечи Ирфан 1 0
Булут Онур 1 0
Бардакчи Абдулкерим 1 0
Айхан Кан 1 0
Юндер Дженгиз 1 0
Эзкан Салих 1 0
Чакыр Угурджан 1 0
Кадыоглу Ферди 1 0
Акгюн Юнус 1 0
Актюркоглу Мухаммед 1 0
Йылмаз Барыш 1 0
Юксек Исмаил 1 0
Латвия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмсис Эдуард 4 1
Кристерс Тоберс 4 0
Ошс Марцис 2 1
Цыганик Андрей 2 0
Зюзин Артур 1 0
Савалниекс Робертс 1 0
Икауниекс Янис 1 0
Дубра Каспар 1 0
Сорокин Владислав 1 0
Робертс Улдрикис 1 0
Черномордийс Антонийс 1 0
Савельевс Алексейс 1 0
Озолс Роберт 1 0
Яунземс Алвис 1 0

Результаты матчей

Турция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Латвия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Турция
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Латвия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

7
2
Турция
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Латвия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

8
3

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
30%
2
40%
61-75
3
30%
1
20%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
20%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Турция
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Хорватия - Турция 0:1 Япония - Турция 4:2 Турция - Армения 1:1 Турция - Уэльс 2:0
Латвия - Турция 2:3 Турция - Хорватия 0:2 Армения - Турция 1:2 Турция - Чехия 2:1 Турция - Шотландия 2:1 Фарерские острова - Турция 2:1 Турция - Люксембург 3:3 Турция - Литва 2:0 Люксембург - Турция 0:2 Литва - Турция 0:6 Турция - Фарерские острова 4:0 Турция - Италия 2:3 Португалия - Турция 3:1 Черногория - Турция 1:2 Турция - Гибралтар 6:0 Латвия - Турция 1:2
Латвия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Латвия - Армения 2:0 Латвия - Уэльс 0:2 Хорватия - Латвия 5:0 Армения - Латвия 2:1
Латвия - Турция 2:3 Уэльс - Латвия 1:0 Ирландия - Латвия 3:2 Латвия - Исландия 1:1 Латвия - Эстония 1:1 Андорра - Латвия 1:1 Латвия - Молдова 1:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Молдова - Латвия 2:4 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Латвия - Андорра 3:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Латвия - Кувейт 1:1 Гибралтар - Латвия 1:3 Норвегия - Латвия 0:0 Латвия - Турция 1:2

Результаты матчей

Турция
Латвия

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Турция
Латвия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 1:0 Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
2.
Хорватия
 1:2 Заявка 6 3 1 2 10 - 4 10
3.
Уэльс
 2:1 Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
4.
Армения
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
5.
Латвия
 0:1 Заявка 7 1 0 6 5 - 14 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 1:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
2.
Уэльс
 2:1 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
3.
Хорватия
 1:2 Заявка 3 1 1 1 6 - 2 4
4.
Латвия
 0:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
5.
Армения
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 1:0 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Хорватия
 1:2 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Армения
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
4.
Уэльс
 2:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Латвия
 0:1 Заявка 4 0 0 4 1 - 9 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 9 (1)
Португалия Роналду Криштиану 7
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 83'
    Три года, три года Тосун не мог забить в официальных матчах за сборную - с ноября 2020 года. Наконец, "прорвало" известного турка, поздравим Дженка с этим достижением!
  • Описание гола
    82'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Тосун!!! Акайдын будучи центральным защитником оказался на правом фланге, вошёл в штрафную, обыграл оппонента и сделал точнейшую передачу на Тосуна, который головой расстрелял ворота гостей с линии вратарской!
  • Фол, нарушение
    81'
    Савалниекс наступил на ногу Актюркоглу, неплохой стандарт турки зарабатывают метрах в 10-15 от штрафной.
  • Травма, повреждение
    80'
    А тут Челик на правом фланге турецкой обороны сталкивается с Цыгаником. Неприятный момент, позвал к себе бригаду врачей пострадавший.
  • 79'
    Сары! Сделал он заброс на Чалханоглу в чужой штрафной с правого фланга, на последнем рубеже свою команду спасает Балодис.
  • Замена
    78'
    Регжа у латвийцев меняет Улдрикса на позиции центрфорварда.
     
  • Угловой
    77'
    Теперь и корнер латвийцы заработали, но отбиваются от очередной угрозы турки.
  • Штанга
    76'
    МОМЕНТИЩЕ!!! Как же не везёт латвийцам! Вперекладину Икауниекс заряжает после подачи с правого фланга!
  • Замена
    75'
    Наконец, двойную замену делает Монтелла. Тосун и Сари на поле появились, а Акгюн и Йылмаз уходят отдыхать.
  • 74'
    Готовится Монтелла бросить в бой новых игроков, но не может. Пауза в игре не возникает уже почти три минуты, всё это время мяч у турок, но совершенно без моментов пока.
  • 73'
    В затяжную атаку на чужой половине поля вышли турки, но перекрывают им оппоненты все пути к своей штрафной. За такую игру команду Латвии во втором тайме можно только похвалить, несмотря на пропущенный гол-красавец от Акгюна.
  • 71'
    Предпоследнюю игру отбора турки проводят сегодня, кстати. Единственный матч, который у них останется, будет сыгран в ноябре в Уэльсе.
  • 70'
    Кто ж знал, что после забитого гола турки сядут в оборону и будут играть на удержание? Нервная атмосфера в Конье царит в эти минуты.
  • Замена
    69'
    Заменой отреагировал Монтелла на такой неприятный отрезок. Меняет он Эзкана на Кутлу.
  • 68'
    В это трудно поверить, но единственный удар турок во втором тайме оказался голевым. Латвийцы, в свою очередь, подали уже три угловых и нанесли шесть ударов!
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    • Опасный момент
      67'
      ЧАКЫР!!! Молодчина просто, не дал себя перебросить голкипер турок! Вышел голкипер хозяев навстречу Робертсу, который поймал мяч в опаснейшей ситуации после навеса в штрафную с правого фланга и пытался его обыграть.
    • Угловой
      67'
      Челик отбирает мяч у игрока латвийцев на левом фланге их атаки и дарит гостям ещё один корнер.
    • 66'
      Да уж, крайне неудобный соперник для турок сборная Латвии. Эта команда сегодня вновь подтверждает этот статус несмотря на роль аутсайдера группы D.
    • Угловой
      65'
      Ещё один угловой с правого фланга исполнили латвийцы, Актюркоглу прерывает подачу от Савалниекса.
    • Желтая карточка
      65'
      Полетели налево и направо карточки, Актюркоглу и Бардачи по "горчичнику" получают у Турции, Кристерс - у латвийцев.
    • Судья
      64'
      Потасовка возникла после момента, казалось игрокам латвийцев, что мяч попал в руку Эзкану. 
    • Опасный момент
      63'
      МОМЕНТИЩЕ!!! Исполнили корнер латвийцы и попадает в итоге в защитника на линии ворот мяч после удара игрока гостей! Икауниекс это бил после подачи, а Эзкан спас свою команду!
    • Опасный момент
      62'
      А вот и у латвийцев момент! Вышедший на замену Кроллис поймал прострел с левого фланга и попал в кучу защитников турок, угловой заработал.
    • 61'
      Акгюн, какой красавец! Вошёл он по центру в чужую штрафную, обыграл одного, но всё же не смог пробросить мяч мимо Балодиса, чтобы выйти один на один с Озелсом.
    • Замена
      60'
      Дашкевича убирает с поля наставник Латвии, Кроллис его заменит.
    • 59'
      Кстати, до гола Монтелла уже готовил две замены. Один из кандидатов на выход на поле - Тосун.
    • Описание гола
      58'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Акгюн, фантастика!!! Ну этот гол у него точно никто не отнимет!!! Озкаджар с левого фланга сделал точнейшую передачу на Юнуса, который левой в касание обработал сферу и этой же ногой расстрелял Озелса почти с линии штрафной! Казалось, сетку прорвать может летящий с такой силой и скоростью мяч от игрока "Лестера".
       
    • 57'
      Отметим, что каждый такой смазанный момент будет всё более нервным для хозяев. Счёт, напомним, до сих пор не открыт, а туркам очки сегодня ой как нужны.
    • 56'
      Высоченная подача от Чалханоглу с правого фланга... В никуда совершенно послал капитан турок мяч.
    • Желтая карточка
      55'
      Аж вскрикнул Акгюн на правом фланге после грубого подката от Дашкевича. Однозначная жёлтая карточка для игрока гостей.
    • 54'
      Озкаджар со своего левого фланга простреливал в штрафную латвийцев, прерывают защитники потенциально опасную передачу!
    • 54'
      Да, явно с иным настроем вышли гости на игру после перерыва. Пока ничего не дают они сделать фаворитам сегодняшней битвы в тайме втором! Более того, сами зубы показывают.
    • 53'
      А вот это интересно выглядит! В прессинге латвийцы встречают своих оппонентов на их же половине поля! 
    • 52'
      Савалниекс исполнил подачу в штрафную турок с левого фланга, но упускают латвийцы игровой снаряд за пределы поля. Это Кристерс его последним коснулся.
    • Желтая карточка
      51'
      51-я минута в нашей игре, а латвийцы уже тянут время. Озелс не спешил вводить мяч ударом от ворот и поплатился "горчичником".
    • 51'
      Всеми силами Акгюн пытался заработать на правом фланге угловой, но вновь сам себя перехитрил и упустил "круглого" за белую линию.
    • 50'
      В быструю атаку убежали латвийцы, Савалниекс подал в штрафную с правого фланга, мяч успешно её покинул, но на подборе первым оказался Эмсис, который пробил выше!
    • Желтая карточка
      49'
      А вот грубо фолит на Юксесе в центре поля Эмсис! Спустя три минуты после выхода на поле получает он "горчичник".
    • 48'
      Акгюн слишком заигрался финтами в чужой штрафной, но так и не нашёл адресата для ключевой передачи и потерял мяч.
    • 47'
      Очень сложно было сборной Латвии во второй половине первого тайма, конечно. Вот и в тайме втором турки снова контролируют сферу, но не доходит пока до опасных моментов в их исполнении.
    • Замена
      47'
      И у латвийцев в составе замена - Эмсис в полузащите вместо Савельевса на поле вышел.
    • Замена
      46'
      Вот это да, Кадыоглу меняет Монтелла, одного из самых активных игроков сборной Турции в первом тайме! Челик вместо него.
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм в Конье, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      45'
      Всё! На перерыв отправляет рефери команды. Отдохнём немного от этого жаркого матча и вернёмся через 15 минут...
    • 45'
      Опаснейшей передачей партнёры могли вывести Актюркоглу на ударную позицию, но браво обороне Латвии! Перекрали они "коридор" по которому мяч шёл на турка. Получи он мяч в штрафной на своей позиции - не миновать голу.
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты компенсирует арбитр к первому тайму.
    • Угловой
      44'
      И снова корнер в активе турецкой команды, и снова держатся гости. Явная доминация хозяев продолжается, как же необходим сейчас перерыв латышам, чтобы просто отвести игру от своих ворот!
    • Угловой
      42'
      Аж сразу два угловых подряд заработали турки в атаке! Но снова добротно на стандартах у своих ворот играют латвийцы. Подавали сначала Чалханоглу, потом Акгюн.
    • Травма, повреждение
      40'
      Столкнулись два 4-х номера на половине поля турок - Озкаджар с Дуброй. Небольшая пауза в матче, но всё с ними в порядке, к счастью.
    • 39'
      На первую за долгое время атаку созрели латыши через правый фланг, Икауниекс немного отвлёк на себя внимание защиты Турции, но потерял мяч в итоге.
    • Штанга
      37'
      Перекладина!!! Из вратарской замыкал Бардакчи изящную подачу от Чалханоглу с корнера! Ух, сантиметров считаных не хватило туркам, чтоб точно открыть счёт!
    • 36'
      76 на 24 по владению между нашими соперниками. Давят турки, давят и не собираются останавливаться.
    • Угловой
      36'
      Кадыоглу получил мяч в опасной зоне на правом фланге, однако грамотно против него играет оборона и переводит мяч на угловой!
    • 35'
      Актюркоглу! Получил ничейный мяч Керем на левом фланге в штрафной гостей и пробил, но выше.
    • 34'
      Подал Чалханоглу с корнера - Озелс не без труда, но выбивает "круглого" кулаками из своей вратарской.
    • Угловой
      34'
      Озкаджар теперь решил навесить с левого фланга - и заработал угловой для своей команды.
    • 33'
      Как классно Озкаджар открылся на левом фланге и получил мяч из центра! Но грамотно против него на последнем рубеже действуют оборонцы гостей.
    • Дождь
      32'
      Кстати, +14 градусов сейчас в Конье и нулевая вероятность осадков от синоптиков. Благоприятная картина для участников матча и болельщиков.
       
    • 31'
      Критикуют Актюркоглу в последнее время за результативность, однако именно он забил один из голов "Галатасарая" на "Олд Траффорде" в недавнем матче ЛЧ.
    • 30'
      Актюркоглу решил войти в штрафную и прострелить с правого фланга - Озолс надёжно фиксирует сферу в руках своих.
    • 30'
      Озкаджар сделал очень предсказуемую подачу с правого фланга, прочитал её защитник латвийцев.
    • 29'
      Атаку за атакой турки проводят, ничего не дают они сделать гостям в последние минуты после отменённого гола! 
    • 28'
      Эзкан решил исполнить дальний удар примерно с линии штрафной гостей - берёт мяч Озолс в свои руки.
    • 27'
      Чалханоглу ворвался с левого фланга в штрафную гостей, но Дубра мастерски оставляет игрока "Интера" без мяча в подкате!
    • 25'
      Акгюн отправил мяч в небеса после атаки турок.
    • Видеоповтор
      24'
      Вот так, нет гола!!! Отменяется гол хозяев из-за того, что в момент получения мяча от Йылмаза Чалханоглу был в офсайде! Сантиметры всё решили, сложно было рассмотреть момент без прочерченных линий.
    • Судья
      23'
      Так, пауза у нас возникла. Похоже, не нравится что-то в моменте видеоассистентам главного арбитра... 
    • Описание гола
      21'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Юнус Акгюн!!! Вошли в штрафную гостей футболисты турок после филигранной передачи от Кадыоглу с правого фланга, Йылмаз отдал на набегающего Чалханоглу, однако тот толком не смог пробить и потерял мяч. Но на подстраховке оказался Акгюн, который обыграл защитников Латвии и расстрелял ворота гостей!
       
    • 20'
      Кадыоглу отдал по правому флангу на Акгюна, тот решил прострелить в штрафную латвийцев, но блокирует опасную передачу оборонец Латвии.
    • 19'
      Решил Савалниекс навесить в центр штрафной турок со штрафного, но справляется с этой угрозой оборона хозяев.
    • Фол, нарушение
      18'
      А это Дашкевич падает недалеко от штрафной турок после столкновения с Акайдыном, право на опасный стандарт латвийцы получают!
    • Желтая карточка
      17'
      Ого, первый "горчичник" на ровном месте! Эзкан очень грубо высказал арбитру своё недовольство по поводу зафиксированного им фола Акайдына на игроке латвийцев.
    • 16'
      Пошёл заброс в штрафную латышей на Йылмаза, вновь достойно отводят защитники эту угрозу от ворот.
    • 15'
      Ожидаемый пока сценарий игры - больше владеют мячом турки, пытаются найти пространства на флангах, особенно через правый, где играет Кадыоглу. А гости - защищаются.
    • 14'
      Битком сегодня народу на арене «Конья Бююкшехир Беледие», традиционно мощную поддержку обеспечивают своим игрокам турецкие болельщики – в каком бы уголке их большой и красивой страны сборная не играла. 42 тысячи вмещает стадион и ни одной проплешины на трибунах, на мой взгляд! Любит в Турции футбол народ, особенно когда дело касается их национальной сборной.
       
    • Офсайд
      13'
      В перспективную атаку выходили латвийцы, но Улдрикис "вне игры" оказался. Придётся начинать всё заново.
    • 12'
      Пока без явных моментов у нас игра проходит, но успели немного потерроризировать чужую штрафную игроки обеих команд. Справляются с давлением трибун латвийцы.
    • 11'
      Чалханоглу подавал из глубины в чужую штрафную, выиграл Кадыоглу борьбу на правом фланге и навесил на Озкаджара - тот пробил головой высоко и неточно.
    • 10'
      Разоружает Балодис Актюркоглу на подступах к штрафной Латвии! Едва один на один не вышел полузащитник "Галатасарая" после быстрой атаки! Классную передачу Чалханоглу на Керема отдал из глубины, конечно.
    • 9'
      Удлрикис выиграл верховую борьбу после подачи с угла поля и скидывал на партнёров, но отбиваются турки силами Чакыра! Ух, неплохо! 
    • Угловой
      8'
      А вот и первый угловой в матче и Латвия его зарабатывает! Улдрикис удержал сферу в штрафной хозяев, где его команда выиграла борьбу за мяч.
    • 7'
      В Конье проходит сегодняшний матч, что находится в центральной Турции. Это один из крупнейших городов страны с населением в более 2 млн человек. Базируется в городе середняк чемпионата Турции последних лет – «Коньяспор». Три раза в еврокубки с 2016 года пробивалась эта команда и дважды – проходила в групповой этап Лиги Европы! Вообще регулярно тут играет турецкая сборная.
       
    • 6'
      И снова Акгюн разогнал атаку своей команды, отдал на Кадиоглу на правый фланг, но тот крайне неточно исполнил навес в штрафную гостей.
    • 5'
      А вот и латвийцы под оглушительный свист трибун первую атаку провели! Вошёл даже в штрафную турок Икауниекс с правого фланга, но Юксек оставил без мяча игрока атаки прибалтов.
    • 4'
      А вот и первый удар в матче! Это защитник "Галатасарая" Бардакчи левой ногой выстрелил метров с 35-40, но в створ не попал.
    • 3'
      По центру Агкюн пытался разогнать атаку своей команды, но не смог продвинуться вперёд - надёжны гости в обороне.
    • 3'
      Напомним, что недавнюю победу над хорватами (1:0) турки одержали в первом матче под руководством нового главного тренера – Винченцо Монтеллы. С турецким футболом этот специалист уже давно знаком, с 2021 года он возглавлял не самый слабый клуб Суперлиги страны – «Адана Демирспор», а теперь рулит сборной.
       
    • 2'
      И сразу с агрессивного контроля мяча начали хозяева, однако до опасных подходов к воротам соперника пока не доходит.
    • 2'
      В чисто красной форме сборная Турции сегодня играет, в белом комплекте на поле латвийцы предстали!
       
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал, поехали!
       
    • До матча
    • Вышли команды на футбольное поле, звучат национальные гимны! Традиционно страстно и с полной самоотдачей исполняют свой «Марш независимости» турецкие футболисты!

      А болельщики освистали гимн гостей и подготовили перформанс в честь грядущего 100-летия со дня основания Турции, растянув поздравительный баннер футболистам на всю боковую трибуну.
       
    • Латвийцы же сенсационно отправили в нокаут конкурентов турок за выход на Евро – сборную Армении. Со счётом 2:0 прибалты переиграли южнокавказцев 12 октября и набрали первые очки в группе. Команда Александра Петракова же сама себе выстрелила в ногу и теперь попасть на Евро армянам будет очень-очень сложно.
       
    • Что касается предыдущих матчей команд в этом отборочном цикле, то турки одержали несколько дней назад сенсационную победу над хорватами в гостях – 1:0. Успех вывел команду на первое место турнирной таблицы, теперь у Турции 13 очков, отрыв от третьего места, что делят сборные Уэльса и Армении существенный - шесть баллов.
       
    • В общем, жгучая история противостояний была у этих команд в прошлом! Да и в этом отборочном цикле тяжелейшую победу одержала турецкая сборная над латвийцами на выезде 16 июня – 3:2. На пятой добавленной минуте Ирфан Кавечи принёс «лунным звёздам» успех.

      На 42-м месте в рейтинге ФИФА находится сборная Турции сейчас и на 136-м – сборная Латвии. Но место в рейтинге никогда не было определяющим в соперничестве этих сборных.
       
    • Знатоки истории сборной Турции не дадут соврать: команда Латвии не один раз потрепала нервы туркам и их громкоголосым болельщикам. Семь раз в отборах на Евро и ЧМ сталкивала их жеребьевка и лишь два раза Турции удавалось победить, один раз победу праздновали прибалты, четыре матча сводились к ничьей.

      Начнём с того, что из-за поражения от латвийцев в гостях (0:1) и ничьей дома (2:2) в очных стыковых матчах турки пролетели мимо Евро-2004. И это после успеха на ЧМ-2002, где команда заняла третье место! Но и в 2010-х, когда латвийцы стали заметно слабее, эта сборная ещё не раз потрепала нервы сегодняшним хозяевам. В отборе на Евро-2016 турки дважды сыграли с латвийцами вничью (оба раза – по 1:1) и не смогли занять первые два места в группе А. Лишь удача, а именно дополнительные показатели помогли туркам выйти на Евро как лучшая команда с третьего места.

      А в 2021 году именно недобор очков в матче с Латвией (3:3) не позволил туркам обойти сборную Нидерландов в группе G и занять чистое первое место в европейском отборе на ЧМ в Катаре. 24 балла в итоге у «оранжевых» было, а 22 – у сборной Турции.
       
    • Доброго воскресного вечера, дорогие зрители! Спортивный портал LiveResult.ru рад приветствовать Вас на текстовой онлайн-трансляции отборочного матча на Евро-2024 в группе D между командами Турции и Латвии.

      Помогать следить за событиями этого противостояния буду я, Григорий Серёдкин. Оставайтесь с нами, стартуем в 21:45 по московскому времени!
       
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      1.14 ПОСТАВИТЬ
      • Прогнозы 129
      Турция 97.7% (126)
      X 0% (0)
      Латвия 2.3% (3)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Турция
      Ничья
      Латвия
      1.14
      8.60
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      9.70
      Все Коэффициенты
      Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Г О О О О Л - Акгюн Юнус бьет в цель!
    • 17'
      Эзкан Салих получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 88% завершится победой Турция.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Турция 2:0 Латвия

    Исход игры
    Турция
    97.7% (126)
    Ничья
    0% (0)
    Латвия
    2.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (45)
    Меньше
    62.5% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    22.5% (27)
    Нет
    77.5% (93)
    Популярный счёт
    2:0 Турция
    55% (71)
    3:1 Турция
    9.3% (12)
    2:1 Турция
    9.3% (12)
    3:0 Турция
    9.3% (12)
    1:0 Турция
    3.1% (4)
    5:0 Турция
    2.3% (3)
    4:0 Турция
    2.3% (3)
    4:1 Турция
    1.6% (2)
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    Латвия
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