Тур: 8. Стадион: Конья Бююкшехир.
История личных встреч
Турция
Латвия
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
2.33
2
Среднее время на гол
38
45
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1.33
2.33
Среднее время на гол
67
38
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.83
2.17
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
49
41
Бомбардиры внутри турнира
Турция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кекчю Оркун
|1
|0.17
|Йылмаз Барыш
|1
|0.17
|Кавечи Ирфан
|1
|0.17
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0.17
|Юндер Дженгиз
|1
|0.17
|Найир Умут
|1
|0.17
|Актюркоглу Мухаммед
|1
|0.17
|Гюлер Арда
|1
|0.17
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.17
|Булут Онур
|0
|0
|Унал Энес
|0
|0
|Эзкан Салих
|0
|0
|Демирал Мерих
|0
|0
|Дервисоглу Халил
|0
|0
Латвия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Савалниекс Робертс
|1
|0.17
|Икауниекс Янис
|1
|0.17
|Эмсис Эдуард
|1
|0.17
|Кристерс Тоберс
|1
|0.17
|Балодис Даниэль
|1
|0.17
|Гутковский Владислав
|0
|0
|Яунземс Алвис
|0
|0
Карточки
Турция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирал Мерих
|3
|0
|Сёюнджю Чаглар
|2
|0
|Челик Мехмет
|2
|0
|Йылдырым Бертуг
|2
|0
|Кавечи Ирфан
|1
|0
|Булут Онур
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|0
|Чакыр Угурджан
|1
|0
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|Акгюн Юнус
|1
|0
|Йылмаз Барыш
|1
|0
|Юксек Исмаил
|1
|0
Латвия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмсис Эдуард
|3
|1
|Ошс Марцис
|2
|1
|Кристерс Тоберс
|3
|0
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Зюзин Артур
|1
|0
|Савалниекс Робертс
|1
|0
|Икауниекс Янис
|1
|0
|Дубра Каспар
|1
|0
|Сорокин Владислав
|1
|0
|Робертс Улдрикис
|1
|0
|Черномордийс Антонийс
|1
|0
|Савельевс Алексейс
|1
|0
|Яунземс Алвис
|1
|0
Результаты матчей
Турция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Латвия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Турция
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Латвия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
7
2
Турция
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Латвия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
8
3
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
30%
2
40%
61-75
3
30%
1
20%
76-90
Пропущено
5
13
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
20%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Турция
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Япония - Турция 4:2 Турция - Армения 1:1 Турция - Уэльс 2:0 Латвия - Турция 2:3
Турция - Хорватия 0:2 Армения - Турция 1:2 Турция - Чехия 2:1 Турция - Шотландия 2:1 Фарерские острова - Турция 2:1 Турция - Люксембург 3:3 Турция - Литва 2:0 Люксембург - Турция 0:2 Литва - Турция 0:6 Турция - Фарерские острова 4:0 Турция - Италия 2:3 Португалия - Турция 3:1 Черногория - Турция 1:2 Турция - Гибралтар 6:0 Латвия - Турция 1:2 Турция - Норвегия 1:1
Латвия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Латвия - Армения 2:0 Латвия - Уэльс 0:2 Хорватия - Латвия 5:0 Армения - Латвия 2:1
Латвия - Турция 2:3 Уэльс - Латвия 1:0 Ирландия - Латвия 3:2 Латвия - Исландия 1:1 Латвия - Эстония 1:1 Андорра - Латвия 1:1 Латвия - Молдова 1:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Молдова - Латвия 2:4 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Латвия - Андорра 3:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Латвия - Кувейт 1:1 Гибралтар - Латвия 1:3 Норвегия - Латвия 0:0 Латвия - Турция 1:2
Результаты матчей
Турция
Латвия
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Турция
Латвия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
33
24
15
Группа D
Группа D
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (2)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 3
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
Прогнозы на матч Турция - Латвия
Исход игры
Турция
95.7% (45)
Ничья
0% (0)
Латвия
4.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
27.27% (12)
Меньше
72.73% (32)
Обе команды забьют
Да
13.64% (6)
Нет
86.36% (38)
Популярный счёт
2:0 Турция
61.7% (29)
3:0 Турция
8.5% (4)
2:1 Турция
6.4% (3)
1:0 Турция
6.4% (3)
3:1 Турция
4.3% (2)
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