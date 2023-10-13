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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Турция
FIFA #42
 
Позже
Латвия
FIFA #136
Прогнозы 47
Турция 95.7% (45)
X 0% (0)
Латвия 4.3% (2)
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Лучшие коэффициенты
Турция
Ничья
Латвия
1.16
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Турция
Латвия

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

Е2ОМ
2:3
ОМЧ2Е
1:2
ОМЧ2Е
3:3
Е2ОМ
1:1
Е2ОМ
1:1
ММ
3:3

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

2.33
2

Среднее время на гол

38
45

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1.33
2.33

Среднее время на гол

67
38

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.83
2.17

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

49
41

Бомбардиры внутри турнира

Турция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кекчю Оркун 1 0.17
Йылмаз Барыш 1 0.17
Кавечи Ирфан 1 0.17
Бардакчи Абдулкерим 1 0.17
Юндер Дженгиз 1 0.17
Найир Умут 1 0.17
Актюркоглу Мухаммед 1 0.17
Гюлер Арда 1 0.17
Йылдырым Бертуг 1 0.17
Булут Онур 0 0
Унал Энес 0 0
Эзкан Салих 0 0
Демирал Мерих 0 0
Дервисоглу Халил 0 0
Латвия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Савалниекс Робертс 1 0.17
Икауниекс Янис 1 0.17
Эмсис Эдуард 1 0.17
Кристерс Тоберс 1 0.17
Балодис Даниэль 1 0.17
Гутковский Владислав 0 0
Яунземс Алвис 0 0

Карточки

Турция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирал Мерих 3 0
Сёюнджю Чаглар 2 0
Челик Мехмет 2 0
Йылдырым Бертуг 2 0
Кавечи Ирфан 1 0
Булут Онур 1 0
Айхан Кан 1 0
Юндер Дженгиз 1 0
Чакыр Угурджан 1 0
Кадыоглу Ферди 1 0
Акгюн Юнус 1 0
Йылмаз Барыш 1 0
Юксек Исмаил 1 0
Латвия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмсис Эдуард 3 1
Ошс Марцис 2 1
Кристерс Тоберс 3 0
Цыганик Андрей 2 0
Зюзин Артур 1 0
Савалниекс Робертс 1 0
Икауниекс Янис 1 0
Дубра Каспар 1 0
Сорокин Владислав 1 0
Робертс Улдрикис 1 0
Черномордийс Антонийс 1 0
Савельевс Алексейс 1 0
Яунземс Алвис 1 0

Результаты матчей

Турция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Латвия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Турция
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Латвия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

7
2
Турция
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Латвия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

8
3

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
30%
2
40%
61-75
3
30%
1
20%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
20%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Турция
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Япония - Турция 4:2 Турция - Армения 1:1 Турция - Уэльс 2:0 Латвия - Турция 2:3
Турция - Хорватия 0:2 Армения - Турция 1:2 Турция - Чехия 2:1 Турция - Шотландия 2:1 Фарерские острова - Турция 2:1 Турция - Люксембург 3:3 Турция - Литва 2:0 Люксембург - Турция 0:2 Литва - Турция 0:6 Турция - Фарерские острова 4:0 Турция - Италия 2:3 Португалия - Турция 3:1 Черногория - Турция 1:2 Турция - Гибралтар 6:0 Латвия - Турция 1:2 Турция - Норвегия 1:1
Латвия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Латвия - Армения 2:0 Латвия - Уэльс 0:2 Хорватия - Латвия 5:0 Армения - Латвия 2:1
Латвия - Турция 2:3 Уэльс - Латвия 1:0 Ирландия - Латвия 3:2 Латвия - Исландия 1:1 Латвия - Эстония 1:1 Андорра - Латвия 1:1 Латвия - Молдова 1:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Молдова - Латвия 2:4 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Латвия - Андорра 3:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Латвия - Кувейт 1:1 Гибралтар - Латвия 1:3 Норвегия - Латвия 0:0 Латвия - Турция 1:2

Результаты матчей

Турция
Латвия

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Турция
Латвия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
2.
Хорватия
 Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
3.
Уэльс
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
4.
Армения
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
5.
Латвия
 Заявка 6 1 0 5 5 - 13 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорватия
 Заявка 3 1 1 1 6 - 2 4
2.
Турция
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Уэльс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Латвия
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
5.
Армения
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Хорватия
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Армения
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
4.
Уэльс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Латвия
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 8 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Норвегия Холанн Эрлинг 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Турция - Латвия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 октября 2023, осталось 2 дня 13 часов 54 минуты.



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    • Прогнозы 47
    Турция 95.7% (45)
    X 0% (0)
    Латвия 4.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Турция
    Ничья
    Латвия
    1.16
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    Прогнозы на матч Турция - Латвия

    Исход игры
    Турция
    95.7% (45)
    Ничья
    0% (0)
    Латвия
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.27% (12)
    Меньше
    72.73% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    13.64% (6)
    Нет
    86.36% (38)
    Популярный счёт
    2:0 Турция
    61.7% (29)
    3:0 Турция
    8.5% (4)
    2:1 Турция
    6.4% (3)
    1:0 Турция
    6.4% (3)
    3:1 Турция
    4.3% (2)
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    Латвия
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