Тур: 8. Стадион: Имени Тофика Бахрамова.
0:0
Перерыв
0'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Азизов РашадВратарь
-
21 Алиев ГисматЗащитник
- Защитник
-
13 Сафаров ЭмилПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Коку ОзанПолузащитник
-
19 Озобич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эмрели МахирНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Бьязи Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Пенц ПатрикВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Любичич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Чам МухаммедНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рангник Ральф
История личных встреч
Азербайджан
Австрия
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
3.5
4
Среднее время на гол
25
22
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2.67
1.67
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
33
54
Бомбардиры внутри турнира
Азербайджан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Махмудов Эмин
|1
|0.17
|Кривоцюк Антон
|1
|0.17
|Байрамов Турал
|1
|0.17
|Шейдаев Рамиль
|1 (1)
|0.17
|Алиев Азер
|0
|0
|Джафаргулиев Элвин
|0
|0
Австрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.43
|Забитцер Марсель
|3 (1)
|0.43
|Грегорич Михаэль
|3
|0.43
|Арнаутович Марко
|2 (1)
|0.29
|Кайнц Флориан
|1
|0.14
|Лаймер Конрад
|1
|0.14
|Пош Штефан
|0
|0
Карточки
Азербайджан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Махмудов Эмин
|2
|0
|Джафаргулиев Элвин
|2
|0
|Паскуаль Эдди
|1
|0
|Шейдаев Рамиль
|1
|0
|Алмейда Ричард
|1
|0
|Исаев Алексей
|1
|0
|Мамедов Рахиль
|1
|0
|Дадашов Ренат
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
|Байрамов Турал
|1
|0
Австрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вебер Максимилиан
|2
|0
|Пош Штефан
|2
|0
|Шлагер Александер
|1
|0
|Гриллич Флориан
|1
|0
|Лаймер Конрад
|1
|0
|Мвене Филлипп
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
|Виммер Патрик
|1
|0
Результаты матчей
Азербайджан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Австрия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Азербайджан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Австрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
2
8
Азербайджан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Австрия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
50%
3
30%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
5
13
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
60%
4
31%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
3
30%
2
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
3
30%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Азербайджан
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эстония - Азербайджан 0:2 Азербайджан - Иордания 2:1 Азербайджан - Бельгия 0:1 Азербайджан - Эстония 1:1
Швеция - Азербайджан 5:0 Австрия - Азербайджан 4:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Молдова - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Казахстан 3:0 Словакия - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Беларусь 2:0 Азербайджан - Словакия 0:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Казахстан - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Мальта - Азербайджан 1:0 Азербайджан - Катар 2:2 Азербайджан - Люксембург 1:3 Сербия - Азербайджан 3:1 Азербайджан - Ирландия 0:3
Австрия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Австрия - Бельгия 2:3 Швеция - Австрия 1:3 Австрия - Молдова 1:1 Австрия - Швеция 2:0
Бельгия - Австрия 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Австрия - Азербайджан 4:1 Австрия - Италия 2:0 Андорра - Австрия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Франция - Австрия 2:0 Дания - Австрия 2:0 Австрия - Франция 1:1 Австрия - Дания 1:2 Хорватия - Австрия 0:3 Австрия - Шотландия 2:2 Уэльс - Австрия 2:1 Австрия - Молдова 4:1 Австрия - Израиль 4:2 Дания - Австрия 1:0
Результаты матчей
Азербайджан
Австрия
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Азербайджан
Австрия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
51
Группа F
Группа F
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|9 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|7
|Франция
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6 (1)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|4
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|4
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Азербайджан 0:0 Австрия
Исход игры
Азербайджан
8.8% (12)
Ничья
9.5% (13)
Австрия
81.8% (112)
Тотал 2.5
Больше
64.41% (76)
Меньше
35.59% (42)
Обе команды забьют
Да
69.49% (82)
Нет
30.51% (36)
Популярный счёт
1:2 Австрия
38% (52)
0:2 Австрия
13.9% (19)
1:3 Австрия
11.7% (16)
0:1 Австрия
10.9% (15)
1:1 Ничья
5.8% (8)
2:1 Азербайджан
2.2% (3)
0:3 Австрия
1.5% (2)
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