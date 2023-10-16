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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Азербайджан
FIFA #121
0:0
Перерыв
Австрия
FIFA #25
0'

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 137
Азербайджан 8.8% (12)
X 9.5% (13)
Австрия 81.8% (112)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Азербайджан
Ничья
Австрия
9.40
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5.60
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5.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Магомедалиев
Шахрудин
4
Мамедов
Рахиль
6
Хагверди
Ходжатолла
5
Кривоцюк
Антон
17
Байрамов
Турал
7
Диниев
Джошгун
20
Исаев
Алексей
3
Джафаргулиев
Элвин
9
Дадашов
Ренат
8
Махмудов
Эмин
11
Шейдаев
Рамиль
12
Шлагер
Александер
6
Зайвальд
Николас
15
Линхарт
Филипп
2
Вебер
Максимилиан
18
Прасс
Александр
10
Гриллич
Флориан
20
Лаймер
Конрад
16
Шмид
Романо
4
Шлагер
Ксавер
17
Кайнц
Флориан
7
Калайджич
Саша
Азербайджан
3-4-3
Австрия
4-1-4-1

История личных встреч

Азербайджан
Австрия

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

Е2ОМ
4:1
Е2
1:4
Е2
3:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

3.5
4

Среднее время на гол

25
22

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
1.67

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

33
54

Бомбардиры внутри турнира

Азербайджан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Махмудов Эмин 1 0.17
Кривоцюк Антон 1 0.17
Байрамов Турал 1 0.17
Шейдаев Рамиль 1 (1) 0.17
Алиев Азер 0 0
Джафаргулиев Элвин 0 0
Австрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баумгартнер Кристоф 3 0.43
Забитцер Марсель 3 (1) 0.43
Грегорич Михаэль 3 0.43
Арнаутович Марко 2 (1) 0.29
Кайнц Флориан 1 0.14
Лаймер Конрад 1 0.14
Пош Штефан 0 0

Карточки

Азербайджан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Махмудов Эмин 2 0
Джафаргулиев Элвин 2 0
Паскуаль Эдди 1 0
Шейдаев Рамиль 1 0
Алмейда Ричард 1 0
Исаев Алексей 1 0
Мамедов Рахиль 1 0
Дадашов Ренат 1 0
Эмрели Махир 1 0
Байрамов Турал 1 0
Австрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вебер Максимилиан 2 0
Пош Штефан 2 0
Шлагер Александер 1 0
Гриллич Флориан 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Мвене Филлипп 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Виммер Патрик 1 0

Результаты матчей

Азербайджан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Австрия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Азербайджан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Австрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

2
8
Азербайджан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Австрия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
50%
3
30%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
60%
4
31%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
3
30%
2
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Азербайджан
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эстония - Азербайджан 0:2 Азербайджан - Иордания 2:1 Азербайджан - Бельгия 0:1 Азербайджан - Эстония 1:1
Швеция - Азербайджан 5:0 Австрия - Азербайджан 4:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Молдова - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Казахстан 3:0 Словакия - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Беларусь 2:0 Азербайджан - Словакия 0:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Казахстан - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Мальта - Азербайджан 1:0 Азербайджан - Катар 2:2 Азербайджан - Люксембург 1:3 Сербия - Азербайджан 3:1 Азербайджан - Ирландия 0:3
Австрия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Австрия - Бельгия 2:3 Швеция - Австрия 1:3 Австрия - Молдова 1:1 Австрия - Швеция 2:0
Бельгия - Австрия 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Австрия - Азербайджан 4:1 Австрия - Италия 2:0 Андорра - Австрия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Франция - Австрия 2:0 Дания - Австрия 2:0 Австрия - Франция 1:1 Австрия - Дания 1:2 Хорватия - Австрия 0:3 Австрия - Шотландия 2:2 Уэльс - Австрия 2:1 Австрия - Молдова 4:1 Австрия - Израиль 4:2 Дания - Австрия 1:0

Результаты матчей

Азербайджан
Австрия

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Азербайджан
Австрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
5
1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 Заявка 6 5 1 0 16 - 3 16
2.
Австрия
 0:0 Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
3.
Швеция
 Заявка 5 2 0 3 11 - 8 6
4.
Азербайджан
 0:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
5.
Эстония
 Заявка 6 0 1 5 2 - 18 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 0:0 Заявка 4 3 0 1 10 - 5 9
2.
Бельгия
 Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
3.
Швеция
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
4.
Азербайджан
 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
5.
Эстония
 Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Австрия
 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
3.
Швеция
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
4.
Азербайджан
 0:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
5.
Эстония
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
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Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 9 (1)
Португалия Роналду Криштиану 7
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв.
  • Угловой
    43'
    Подача от Зайвальда, мяч дошёл до дальней штанги, там оказался Гриллич, удар которого пришёлся во внешнюю сторону сетки!
  • 42'
    Угловой удар заработал один из самых активных в составе Австрии. Шлагер шёл до конца. Но только угловой удар сумел извлечь. 
  • 41'
    Меньше пяти минут осталось играть. На своей половине поля с мячом  Гриллич, отдал на Прасса, тот на левый край. Мяч потерян. 
  • 39'
    Прострел с левого фланга! Шейдаев головой бил по воротам, но попал в защитника! Азербайджан осмелел!
  • 38'
    Подача с левого фланга на ближнюю штангу. А кто головой пробьёт? Некому... 
  • 37'
    Удар! Ух, какой удар от Махмудова! Намного выше ворот с левой ноги. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Шейдаев уходил от Прасса, который. наступил ему на ногу. Ну уж больно картинно падал Шейдаев. Даст рефери штрафной удар? Дал. До ворот 20 метров. Может быт опасно. 
  • 35'
    Десять минут до конца первого тайма. Азербайджан подравнял игру. Правда, не хватает ударов по воротам от хозяев.
  • Фол, нарушение
    34'
    Шлагер уже и в обороне отработал. Правда, с нарушением правил. Прихватил он руками Исаева.
  • Опасный момент
    32'
     Шлагер! Снова он в центре внимания, после передачи с фланга в падении левой ногой бил Шлагер, но не попал в створ ворот!
  • 31'
    На газоне оказался  Байрамов, хотя сам в верховой борьбе толкал Прасса! Схватился за спину. При этом сводить спину стало ещё в момент прыжка!
  • 30'
    Шлагер набрал ход, потянул левую ногу к мячу, пытался он переправить его в ворота. Не вышло.
  • 28'
    Перевод на левый край атаки гостей. Гриллич подобрал мяч. Перевод в центр на Кайнца. Не сумел он пробить.
  • Угловой
    27'
     Махмудов исполнил угловой удар. Подача на дальний угол. Байрамов не сумел замкнуть её. 
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    • 26'
      Вышли из-под прессинга хозяева, передача на  Хагверди, тот на левый край сыграл, входил в чужую штрафную площадь Шейдаев, срезая угол. Угловой заработал. 
    • 25'
      Середина первого тайма. Азербайджан даже не выходит за пределы своей половины поля. 
    • Угловой
      23'
      Угловой удар заработали гости. Подача на ближнюю штангу, туда рвался  Линхарт, но его опередил Хагверди. Аут для Австии. Бросать будет автор углового Зайвальд. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Нарушение правил в центре поля зафиксировал рефери.  Хагверди нарушил правила на Калайджиче. Разыграли стандарт быстро австрийцы. 
    • 21'
       Мамедов с мячом, прессингует его Кайнц. Австрия включила прессинг. Ждём от неё голевых действий. 
    • Опасный момент
      20'
      Момент у гостей! Шлагер мягко в штрафную площадь покатил на Лаймера, тот также мягко с левой ноги перебрасывал голкипера! Не вышло, мимо ворот игровой снаряд также проскочил. 
    • 19'
       Зайвальд с мячом на правом фланге обороны. Через Шлагера на левый край сыграл. 
    • Угловой
      18'
      Подача на ближнюю штангу, открывался там Гриллич, головой он пытался перекинуть мяч подальше. Не вышло. 
    • 17'
      Передача вдоль левого края штрафной площади, устремился за мячом Кайнц, догнал, прострел исполнил! Попал в защитника. Угловой заработал. 
    • 16'
      С мячом на левом фланге Прасс. Обыграл одного, отыгарлся с партнёром, получил передачу обратную. Передача на Кайнца, но тот не сумел мяч подобрать. 
    • 15'
      По нулям у нас пока что. А в матче сборной России и Кении счёт открыт! Соболев там отличился. 
    • 13'
      Кайнц пытался красивым финтом уйти от соперника. Получило по ногам. Разыграли стандарт австрийцы. Перевод на Калайджича, но слишком сильно. 
    • 12'
      С мячом  Гриллич на правом фланге, передача в линию атаки. Не прошла. Хагверди подобрал игровой снаряд. 
    • 11'
      Угловой удар заработала команда Австрии.  Шлагер закручивал мяч в ворота, вышел из ворот  Магомедалиев и забрал мяч.
    • 10'
      Десять минут отыграли. Австрия по владению пока что 42% всего имеет. Не лучший показатель. Но начинали после пяти минут с 28%. 
    • 9'
      Джафаргулиев пытался найти передачей Дадашова. Не вышло. 
    • 7'
      Четыре против двух по аутам в пользу Азербайджана. Пока что это одни из немногих частых действий на поле. 
    • Опасный момент
      6'
      Есть первый удар в матче! Шлагер решился на удар с 22-х метров, но  Магомедалиев справился с этим "выстрелом"! Есть первый опасный момент в матче. 
    • 5'
      Неплохая перепасовка у хозяев на левом фланге атаки. Диниев - Махмудов - Шейдаев. Закончилось всё первым аутом для Австрии. 
    • 4'
      В центре поля с мячом хозяева, неудачное действие Исаева, мяч перехватил  Гриллич, выдал на Шмида. Потеря. Пока что достаточно много потерь у каждой из команд. 
    • 3'
      Аут для Азербайджана. Первый в этом матче. Ввод мяча из-за боковой от Диниева, тот перевод на Исаева выполнил. Неудачно. 
    • 2'
      С мячом на своей половине поля  Кривоцюк, выдал он передачу на Мамедова, но тот не сумел обработать игровой снаряд.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tofiq Bakhramov Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Азербайджан 0:0 Австрия

    Исход игры
    Азербайджан
    8.8% (12)
    Ничья
    9.5% (13)
    Австрия
    81.8% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.41% (76)
    Меньше
    35.59% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    69.49% (82)
    Нет
    30.51% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Австрия
    38% (52)
    0:2 Австрия
    13.9% (19)
    1:3 Австрия
    11.7% (16)
    0:1 Австрия
    10.9% (15)
    1:1 Ничья
    5.8% (8)
    2:1 Азербайджан
    2.2% (3)
    0:3 Австрия
    1.5% (2)
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    Азербайджан
    Австрия
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