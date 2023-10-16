Удар! Ух, какой удар от Махмудова! Намного выше ворот с левой ноги.

Подача с левого фланга на ближнюю штангу. А кто головой пробьёт? Некому...

Прострел с левого фланга! Шейдаев головой бил по воротам, но попал в защитника! Азербайджан осмелел!

Меньше пяти минут осталось играть. На своей половине поля с мячом Гриллич, отдал на Прасса, тот на левый край. Мяч потерян.

Угловой удар заработал один из самых активных в составе Австрии. Шлагер шёл до конца. Но только угловой удар сумел извлечь.

Подача от Зайвальда, мяч дошёл до дальней штанги, там оказался Гриллич, удар которого пришёлся во внешнюю сторону сетки!

Махмудов исполнил угловой удар. Подача на дальний угол. Байрамов не сумел замкнуть её.

Перевод на левый край атаки гостей. Гриллич подобрал мяч. Перевод в центр на Кайнца. Не сумел он пробить.

Шлагер набрал ход, потянул левую ногу к мячу, пытался он переправить его в ворота. Не вышло.

На газоне оказался Байрамов, хотя сам в верховой борьбе толкал Прасса! Схватился за спину. При этом сводить спину стало ещё в момент прыжка!

Шлагер! Снова он в центре внимания, после передачи с фланга в падении левой ногой бил Шлагер, но не попал в створ ворот!

Шлагер уже и в обороне отработал. Правда, с нарушением правил. Прихватил он руками Исаева.

Десять минут до конца первого тайма. Азербайджан подравнял игру. Правда, не хватает ударов по воротам от хозяев.

Шейдаев уходил от Прасса, который. наступил ему на ногу. Ну уж больно картинно падал Шейдаев. Даст рефери штрафной удар? Дал. До ворот 20 метров. Может быт опасно.

С мячом на левом фланге Прасс. Обыграл одного, отыгарлся с партнёром, получил передачу обратную. Передача на Кайнца, но тот не сумел мяч подобрать.

Подача на ближнюю штангу, открывался там Гриллич, головой он пытался перекинуть мяч подальше. Не вышло.

Зайвальд с мячом на правом фланге обороны. Через Шлагера на левый край сыграл.

Момент у гостей! Шлагер мягко в штрафную площадь покатил на Лаймера, тот также мягко с левой ноги перебрасывал голкипера! Не вышло, мимо ворот игровой снаряд также проскочил.

Мамедов с мячом, прессингует его Кайнц. Австрия включила прессинг. Ждём от неё голевых действий.

Угловой удар заработали гости. Подача на ближнюю штангу, туда рвался Линхарт, но его опередил Хагверди. Аут для Австии. Бросать будет автор углового Зайвальд.

Середина первого тайма. Азербайджан даже не выходит за пределы своей половины поля.

Вышли из-под прессинга хозяева, передача на Хагверди, тот на левый край сыграл, входил в чужую штрафную площадь Шейдаев, срезая угол. Угловой заработал.

15' По нулям у нас пока что. А в матче сборной России и Кении счёт открыт! Соболев там отличился.

13' Кайнц пытался красивым финтом уйти от соперника. Получило по ногам. Разыграли стандарт австрийцы. Перевод на Калайджича, но слишком сильно.

12' С мячом Гриллич на правом фланге, передача в линию атаки. Не прошла. Хагверди подобрал игровой снаряд.

11' Угловой удар заработала команда Австрии. Шлагер закручивал мяч в ворота, вышел из ворот Магомедалиев и забрал мяч.

10' Десять минут отыграли. Австрия по владению пока что 42% всего имеет. Не лучший показатель. Но начинали после пяти минут с 28%.

9' Джафаргулиев пытался найти передачей Дадашова. Не вышло.

7' Четыре против двух по аутам в пользу Азербайджана. Пока что это одни из немногих частых действий на поле.

6' Есть первый удар в матче! Шлагер решился на удар с 22-х метров, но Магомедалиев справился с этим "выстрелом"! Есть первый опасный момент в матче.

5' Неплохая перепасовка у хозяев на левом фланге атаки. Диниев - Махмудов - Шейдаев. Закончилось всё первым аутом для Австрии.

4' В центре поля с мячом хозяева, неудачное действие Исаева, мяч перехватил Гриллич, выдал на Шмида. Потеря. Пока что достаточно много потерь у каждой из команд.

3' Аут для Азербайджана. Первый в этом матче. Ввод мяча из-за боковой от Диниева, тот перевод на Исаева выполнил. Неудачно.

2' С мячом на своей половине поля Кривоцюк, выдал он передачу на Мамедова, но тот не сумел обработать игровой снаряд.