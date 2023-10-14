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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Азербайджан
FIFA #121
 
Позже
Австрия
FIFA #25
Прогнозы 46
Азербайджан 6.5% (3)
X 6.5% (3)
Австрия 87% (40)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Азербайджан
Ничья
Австрия
9.90
5.20
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Азербайджан
Австрия

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

Е2ОМ
4:1
Е2
1:4
Е2
3:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

3.5
4

Среднее время на гол

25
22

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
1.67

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

33
54

Бомбардиры внутри турнира

Азербайджан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Махмудов Эмин 1 0.2
Кривоцюк Антон 1 0.2
Байрамов Турал 1 0.2
Шейдаев Рамиль 1 (1) 0.2
Алиев Азер 0 0
Джафаргулиев Элвин 0 0
Австрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баумгартнер Кристоф 3 0.5
Забитцер Марсель 3 (1) 0.5
Грегорич Михаэль 3 0.5
Арнаутович Марко 2 (1) 0.33
Кайнц Флориан 1 0.17
Лаймер Конрад 1 0.17
Пош Штефан 0 0

Карточки

Азербайджан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Махмудов Эмин 2 0
Джафаргулиев Элвин 2 0
Паскуаль Эдди 1 0
Шейдаев Рамиль 1 0
Алмейда Ричард 1 0
Исаев Алексей 1 0
Мамедов Рахиль 1 0
Дадашов Ренат 1 0
Эмрели Махир 1 0
Байрамов Турал 1 0
Австрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вебер Максимилиан 2 0
Пош Штефан 2 0
Шлагер Александер 1 0
Гриллич Флориан 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Мвене Филлипп 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Виммер Патрик 1 0

Результаты матчей

Азербайджан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Австрия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Азербайджан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Австрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

2
8
Азербайджан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Австрия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
50%
3
30%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
60%
4
31%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
3
30%
2
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Азербайджан
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Азербайджан - Иордания 2:1 Азербайджан - Бельгия 0:1 Азербайджан - Эстония 1:1 Швеция - Азербайджан 5:0
Австрия - Азербайджан 4:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Молдова - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Казахстан 3:0 Словакия - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Беларусь 2:0 Азербайджан - Словакия 0:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Казахстан - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Мальта - Азербайджан 1:0 Азербайджан - Катар 2:2 Азербайджан - Люксембург 1:3 Сербия - Азербайджан 3:1 Азербайджан - Ирландия 0:3 Азербайджан - Португалия 0:3
Австрия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Швеция - Австрия 1:3 Австрия - Молдова 1:1 Австрия - Швеция 2:0 Бельгия - Австрия 1:1
Австрия - Эстония 2:1 Австрия - Азербайджан 4:1 Австрия - Италия 2:0 Андорра - Австрия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Франция - Австрия 2:0 Дания - Австрия 2:0 Австрия - Франция 1:1 Австрия - Дания 1:2 Хорватия - Австрия 0:3 Австрия - Шотландия 2:2 Уэльс - Австрия 2:1 Австрия - Молдова 4:1 Австрия - Израиль 4:2 Дания - Австрия 1:0 Фарерские острова - Австрия 0:2

Результаты матчей

Азербайджан
Австрия

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Азербайджан
Австрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
5
1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 Заявка 6 5 1 0 16 - 3 16
2.
Австрия
 Заявка 6 4 1 1 14 - 7 13
3.
Швеция
 Заявка 5 2 0 3 11 - 8 6
4.
Азербайджан
 Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
5.
Эстония
 Заявка 6 0 1 5 2 - 18 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 Заявка 4 3 0 1 10 - 5 9
2.
Бельгия
 Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
3.
Швеция
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
4.
Азербайджан
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
5.
Эстония
 Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Австрия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Швеция
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
4.
Азербайджан
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
5.
Эстония
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 9 (1)
Португалия Роналду Криштиану 7
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Азербайджан - Австрия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2023, осталось 2 дня 10 часов 53 минуты.



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    • Прогнозы 46
    Азербайджан 6.5% (3)
    X 6.5% (3)
    Австрия 87% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Азербайджан
    Ничья
    Австрия
    9.90
    5.20
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    Прогнозы на матч Азербайджан - Австрия

    Исход игры
    Азербайджан
    6.4% (3)
    Ничья
    6.4% (3)
    Австрия
    87.2% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.87% (28)
    Меньше
    39.13% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    65.22% (30)
    Нет
    34.78% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Австрия
    42.6% (20)
    0:2 Австрия
    19.1% (9)
    0:1 Австрия
    12.8% (6)
    1:3 Австрия
    8.5% (4)
    2:1 Азербайджан
    6.4% (3)
    1:1 Ничья
    6.4% (3)
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    Австрия
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