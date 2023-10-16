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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Исландия
FIFA #67
4:0
Второй тайм: 80'
Лихтенштейн
FIFA #199
0'
1:0
22' Пенальти
Сигурдссон Гильфи
2:0
44' Гол
Финнбогасон Альфред
2:0
45' Не забитый пенальти
Визер Сандро
3:0
49' Гол
Сигурдссон Гильфи
51' Желтая карточка
Марксер Мартин
59' Желтая карточка
Зеле Арон
4:0
62' Гол
Харальдссон Хакон-Арнар
68' Желтая карточка
Оскарссон Орри

Ход матча

22'
Сигурдссон Гильфи
1:0
44'
Финнбогасон Альфред
(Виллюмссон Виллюм)
2:0
45'
2:0
Визер Сандро
49'
Сигурдссон Гильфи
(Траустасон Арнор)
3:0
51'
 
Марксер Мартин
57'
Андерсон Микаэль
Виллюмссон Виллюм
 
57'
Оскарссон Орри
Финнбогасон Альфред
 
57'
Йоханнессон Исак-Бергманн
Сигурдссон Гильфи
 
59'
 
Зеле Арон
62'
Харальдссон Хакон-Арнар
(Торстейнссон Йон)
4:0
68'
Оскарссон Орри
 
71'
 
Лоренц Якоб
Бюхель Марсель
71'
 
Нетцер Андрин
Майер Ливио
75'
 
Бек Никлас
Люхингер Зимон

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 71 Владение мячом, % 29
Прогнозы 123
Исландия 96.7% (119)
X 3.3% (4)
Лихтенштейн 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Исландия
Ничья
Лихтенштейн
1.06
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60.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Олафссон
Элиас-Рафн
2
Сампстед
Альфонс
5
Ингасон
Сверрир
4
Палссон
Виктор
14
Финнссон
Кольбейн
15
Виллюмссон
Виллюм
21
Траустасон
Арнор
10
Сигурдссон
Гильфи
7
Харальдссон
Хакон-Арнар
11
Финнбогасон
Альфред
9
Торстейнссон
Йон
1
Бюхель
Бенджамин
5
Марксер
Мартин
10
Визер
Сандро
4
Трабер
Ларс
14
Майер
Ливио
17
Люхингер
Зимон
7
Бюхель
Марсель
8
Зеле
Арон
3
Гёппель
Максимилиан
18
Хаслер
Жюльен
11
Саланович
Деннис
Исландия
4-3-3
Лихтенштейн
3-5-2

История личных встреч

Исландия
Лихтенштейн

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

Е2ОМ
0:7
ОМЧ2Е
4:0
ОМЧ2Е
1:4
ТМС
4:0
ТМС
1:1
ТМС
2:0
ЧЕ2(2
3:0

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

2.75
3.67

Среднее время на гол

32
24

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.25

Среднее время на гол

67
360

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

2.14
1.71

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

42
52

Бомбардиры внутри турнира

Исландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финнбогасон Альфред 3 (1) 0.38
Харальдссон Хакон-Арнар 3 0.38
Гуннарссон Арон 3 (1) 0.38
Сигурдссон Гильфи 2 (1) 0.25
Гудьонсен Андри 1 0.13
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.13
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.13
Оскарссон Орри 1 0.13
Торстейнссон Йон 0 0
Траустасон Арнор 0 0
Сигурдссон Арнор 0 0
Виллюмссон Виллюм 0 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 0 0
Лихтенштейн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вольфингер Сандро 1 0.13

Карточки

Исландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магнуссон Хёрдур 2 1
Виллюмссон Виллюм 1 1
Финнбогасон Альфред 2 0
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0
Гудмундссон Йоханн 1 0
Палссон Виктор 1 0
Траустасон Арнор 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Финнссон Кольбейн 1 0
Гудмундссон Альберт 1 0
Торстейнссон Йон 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Оскарссон Орри 1 0
Лихтенштейн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Визер Сандро 2 0
Малин Андреас 2 0
Зеле Арон 2 0
Люхингер Зимон 2 0
Саланович Деннис 1 0
Вольфингер Фабио 1 0
Марксер Мартин 1 0
Бек Никлас 1 0
Трабер Ларс 1 0

Результаты матчей

Исландия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Лихтенштейн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Исландия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Лихтенштейн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

7
0
Исландия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Лихтенштейн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

9
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
5
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
1
25%
1
10%
76-90

Забито

8
0
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
33%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Забито

11
2
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
100%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

10
20
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
2
20%
7
35%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
15%
31-45
1
10%
4
20%
46-60
3
30%
3
15%
61-75
2
20%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Исландия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Исландия - Люксембург 1:1 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Люксембург - Исландия 3:1 Исландия - Португалия 0:1
Исландия - Словакия 1:2 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Швеция - Исландия 2:1 Исландия - Эстония 1:1 Латвия - Исландия 1:1 Литва - Исландия 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0 Саудовская Аравия - Исландия 1:0 Албания - Исландия 1:1 Исландия - Венесуэла 1:0 Исландия - Израиль 2:2 Сан-Марино - Исландия 0:1 Исландия - Албания 1:1 Израиль - Исландия 2:2 Испания - Исландия 5:0
Лихтенштейн
(20 матчей)
100%
0 побед 0 ничьих 20 поражений
Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1
Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Лихтенштейн - Кабо-Верде 0:6 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Германия - Лихтенштейн 9:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4

Результаты матчей

Исландия
Лихтенштейн

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:7
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:7
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
7
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:7
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:7
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
7
1 раз 14%
0
6 раз 86%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Исландия
Лихтенштейн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
1
6
1
6
1.5
1
6
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 5:0 Заявка 8 8 0 0 32 - 2 24
2.
Словакия
 0:0 Заявка 8 4 2 2 10 - 5 14
3.
Люксембург
 0:0 Заявка 8 3 3 2 8 - 17 12
4.
Исландия
 4:0 Заявка 8 3 1 4 15 - 10 10
5.
Босния и Герцеговина
 0:5 Заявка 8 3 0 5 7 - 14 9
6.
Лихтенштейн
 0:4 Заявка 8 0 0 8 1 - 25 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 5:0 Заявка 4 4 0 0 19 - 2 12
2.
Словакия
 0:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
3.
Люксембург
 0:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 7 7
4.
Исландия
 4:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
5.
Босния и Герцеговина
 0:5 Заявка 4 2 0 2 5 - 8 6
6.
Лихтенштейн
 0:4 Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 5:0 Заявка 4 4 0 0 13 - 0 12
2.
Словакия
 0:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
3.
Люксембург
 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 10 5
4.
Исландия
 4:0 Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
5.
Босния и Герцеговина
 0:5 Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
6.
Лихтенштейн
 0:4 Заявка 5 0 0 5 1 - 15 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 9
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Прогнозы 123
    Исландия 96.7% (119)
    X 3.3% (4)
    Лихтенштейн 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Исландия
    Ничья
    Лихтенштейн
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Исландия 4:0 Лихтенштейн

    Исход игры
    Исландия
    96.7% (119)
    Ничья
    3.3% (4)
    Лихтенштейн
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.86% (56)
    Меньше
    52.14% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    15.38% (18)
    Нет
    84.62% (99)
    Популярный счёт
    2:0 Исландия
    40.7% (50)
    3:0 Исландия
    25.2% (31)
    2:1 Исландия
    8.1% (10)
    1:0 Исландия
    7.3% (9)
    4:0 Исландия
    5.7% (7)
    3:1 Исландия
    4.1% (5)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
    5:0 Исландия
    1.6% (2)
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