Тур: 8. Стадион: Лаугардалсвёллур.
4:0
Конец матча
0'
1:0
22' ПенальтиСигурдссон Гильфи
2:0
44' ГолФиннбогасон Альфред
2:0
45' Не забитый пенальтиВизер Сандро
3:0
49' ГолСигурдссон Гильфи
51' Желтая карточкаМарксер Мартин
59' Желтая карточкаЗеле Арон
4:0
62' ГолХаральдссон Хакон-Арнар
68' Желтая карточкаОскарссон Орри
90'+8
Ход матча
22'
44'
45'
2:0
49'
51'
59'
62'
68'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
5 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
10 Визер СандроЗащитник
- Защитник
-
14 Майер ЛивиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Бек НикласЗащитник
-
23 Хофер ЙенсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лоренц ЯкобПолузащитник
-
19 Хаас КолинНападающий
-
-
-
13 Kenny Kindle
-
Главный тренер: Фюнфштюк Конрад
История личных встреч
Исландия
Лихтенштейн
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
2.75
3.67
Среднее время на гол
32
24
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.25
Среднее время на гол
67
360
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
2.14
1.71
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
42
52
Бомбардиры внутри турнира
Исландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финнбогасон Альфред
|3 (1)
|0.38
|Харальдссон Хакон-Арнар
|3
|0.38
|Гуннарссон Арон
|3 (1)
|0.38
|Сигурдссон Гильфи
|2 (1)
|0.25
|Гудьонсен Андри
|1
|0.13
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0.13
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0.13
|Оскарссон Орри
|1
|0.13
|Торстейнссон Йон
|0
|0
|Траустасон Арнор
|0
|0
|Сигурдссон Арнор
|0
|0
|Виллюмссон Виллюм
|0
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|0
|0
Лихтенштейн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вольфингер Сандро
|1
|0.13
Карточки
Исландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магнуссон Хёрдур
|2
|1
|Виллюмссон Виллюм
|1
|1
|Финнбогасон Альфред
|2
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|Палссон Виктор
|1
|0
|Траустасон Арнор
|1
|0
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|Финнссон Кольбейн
|1
|0
|Гудмундссон Альберт
|1
|0
|Торстейнссон Йон
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Оскарссон Орри
|1
|0
Лихтенштейн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Визер Сандро
|2
|0
|Малин Андреас
|2
|0
|Зеле Арон
|2
|0
|Люхингер Зимон
|2
|0
|Саланович Деннис
|1
|0
|Вольфингер Фабио
|1
|0
|Марксер Мартин
|1
|0
|Бек Никлас
|1
|0
|Трабер Ларс
|1
|0
Результаты матчей
Исландия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Лихтенштейн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Исландия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Лихтенштейн
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
7
0
Исландия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Лихтенштейн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
9
2
Голы по времени матча
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
100%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
4
14
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
5
36%
1-15
1
25%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
25%
4
29%
46-60
1
25%
2
14%
61-75
1
25%
1
7%
76-90
Забито
8
0
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
33%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Забито
15
2
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 7
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
2
100%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Пропущено
10
24
4 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
2
20%
7
29%
29%
1-15
1
10%
1
4%
16-30
1
10%
4
17%
31-45
1
10%
5
21%
46-60
3
30%
4
17%
61-75
2
20%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Исландия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Исландия - Люксембург 1:1 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Люксембург - Исландия 3:1 Исландия - Португалия 0:1
Исландия - Словакия 1:2 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Швеция - Исландия 2:1 Исландия - Эстония 1:1 Латвия - Исландия 1:1 Литва - Исландия 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0 Саудовская Аравия - Исландия 1:0 Албания - Исландия 1:1 Исландия - Венесуэла 1:0 Исландия - Израиль 2:2 Сан-Марино - Исландия 0:1 Исландия - Албания 1:1 Израиль - Исландия 2:2 Испания - Исландия 5:0
Лихтенштейн
(20 матчей)
100%
0 побед 0 ничьих 20 поражений
Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1
Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Лихтенштейн - Кабо-Верде 0:6 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Германия - Лихтенштейн 9:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4
Результаты матчей
Исландия
Лихтенштейн
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:7
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:7
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
7
1 раз 33%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%
7
1 раз 13%
0
7 раз 88%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Исландия
Лихтенштейн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
14
12
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
17
26
26
26
17
17
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|32 - 2
|24
|2.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|3.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 18
|11
|4.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 10
|10
|5.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 14
|9
|6.
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|1 - 25
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|19 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|3.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|6.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 0
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|3.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 10
|5
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|5.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|6.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 15
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|9
|Франция
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6 (1)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|4
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|4
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Исландия 4:0 Лихтенштейн
Исход игры
Исландия
96.7% (119)
Ничья
3.3% (4)
Лихтенштейн
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.86% (56)
Меньше
52.14% (61)
Обе команды забьют
Да
15.38% (18)
Нет
84.62% (99)
Популярный счёт
2:0 Исландия
40.7% (50)
3:0 Исландия
25.2% (31)
2:1 Исландия
8.1% (10)
1:0 Исландия
7.3% (9)
4:0 Исландия
5.7% (7)
3:1 Исландия
4.1% (5)
1:1 Ничья
1.6% (2)
5:0 Исландия
1.6% (2)
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