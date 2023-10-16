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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Исландия
FIFA #67
4:0
Конец матча
Лихтенштейн
FIFA #199
0'
1:0
22' Пенальти
Сигурдссон Гильфи
2:0
44' Гол
Финнбогасон Альфред
2:0
45' Не забитый пенальти
Визер Сандро
3:0
49' Гол
Сигурдссон Гильфи
51' Желтая карточка
Марксер Мартин
59' Желтая карточка
Зеле Арон
4:0
62' Гол
Харальдссон Хакон-Арнар
68' Желтая карточка
Оскарссон Орри
90'+8

Ход матча

22'
Сигурдссон Гильфи
1:0
44'
Финнбогасон Альфред
(Виллюмссон Виллюм)
2:0
45'
2:0
Визер Сандро
49'
Сигурдссон Гильфи
(Траустасон Арнор)
3:0
51'
 
Марксер Мартин
57'
Андерсон Микаэль
Виллюмссон Виллюм
 
57'
Оскарссон Орри
Финнбогасон Альфред
 
57'
Йоханнессон Исак-Бергманн
Сигурдссон Гильфи
 
59'
 
Зеле Арон
62'
Харальдссон Хакон-Арнар
(Торстейнссон Йон)
4:0
68'
Оскарссон Орри
 
71'
 
Лоренц Якоб
Бюхель Марсель
71'
 
Нетцер Андрин
Майер Ливио
75'
 
Бек Никлас
Люхингер Зимон
80'
Гудьонсен Андри
Торстейнссон Йон
 
80'
Гуннарссон Арон
Траустасон Арнор
 
90'
 
Kenny Kindle
Саланович Деннис
90'
 
Fabio Luque Notaro
Хаслер Жюльен

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 5 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Исландия 96.7% (119)
X 3.3% (4)
Лихтенштейн 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Олафссон
Элиас-Рафн
2
Сампстед
Альфонс
5
Ингасон
Сверрир
4
Палссон
Виктор
14
Финнссон
Кольбейн
15
Виллюмссон
Виллюм
21
Траустасон
Арнор
10
Сигурдссон
Гильфи
7
Харальдссон
Хакон-Арнар
11
Финнбогасон
Альфред
9
Торстейнссон
Йон
1
Бюхель
Бенджамин
5
Марксер
Мартин
10
Визер
Сандро
4
Трабер
Ларс
14
Майер
Ливио
17
Люхингер
Зимон
7
Бюхель
Марсель
8
Зеле
Арон
3
Гёппель
Максимилиан
18
Хаслер
Жюльен
11
Саланович
Деннис
Исландия
4-3-3
Лихтенштейн
3-5-2

История личных встреч

Исландия
Лихтенштейн

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

Е2ОМ
0:7
ОМЧ2Е
4:0
ОМЧ2Е
1:4
ТМС
4:0
ТМС
1:1
ТМС
2:0
ЧЕ2(2
3:0

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

2.75
3.67

Среднее время на гол

32
24

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.25

Среднее время на гол

67
360

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

2.14
1.71

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

42
52

Бомбардиры внутри турнира

Исландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финнбогасон Альфред 3 (1) 0.38
Харальдссон Хакон-Арнар 3 0.38
Гуннарссон Арон 3 (1) 0.38
Сигурдссон Гильфи 2 (1) 0.25
Гудьонсен Андри 1 0.13
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.13
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.13
Оскарссон Орри 1 0.13
Торстейнссон Йон 0 0
Траустасон Арнор 0 0
Сигурдссон Арнор 0 0
Виллюмссон Виллюм 0 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 0 0
Лихтенштейн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вольфингер Сандро 1 0.13

Карточки

Исландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магнуссон Хёрдур 2 1
Виллюмссон Виллюм 1 1
Финнбогасон Альфред 2 0
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0
Гудмундссон Йоханн 1 0
Палссон Виктор 1 0
Траустасон Арнор 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Финнссон Кольбейн 1 0
Гудмундссон Альберт 1 0
Торстейнссон Йон 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Оскарссон Орри 1 0
Лихтенштейн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Визер Сандро 2 0
Малин Андреас 2 0
Зеле Арон 2 0
Люхингер Зимон 2 0
Саланович Деннис 1 0
Вольфингер Фабио 1 0
Марксер Мартин 1 0
Бек Никлас 1 0
Трабер Ларс 1 0

Результаты матчей

Исландия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Лихтенштейн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Исландия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Лихтенштейн
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

7
0
Исландия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Лихтенштейн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

9
2

Голы по времени матча

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
100%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

4
14
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
5
36%
1-15
1
25%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
25%
4
29%
46-60
1
25%
2
14%
61-75
1
25%
1
7%
76-90

Забито

8
0
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
33%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Забито

15
2
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 7
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
2
100%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Пропущено

10
24
4 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
2
20%
7
29%
29%
1-15
1
10%
1
4%
16-30
1
10%
4
17%
31-45
1
10%
5
21%
46-60
3
30%
4
17%
61-75
2
20%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Исландия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Исландия - Люксембург 1:1 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Люксембург - Исландия 3:1 Исландия - Португалия 0:1
Исландия - Словакия 1:2 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Швеция - Исландия 2:1 Исландия - Эстония 1:1 Латвия - Исландия 1:1 Литва - Исландия 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0 Саудовская Аравия - Исландия 1:0 Албания - Исландия 1:1 Исландия - Венесуэла 1:0 Исландия - Израиль 2:2 Сан-Марино - Исландия 0:1 Исландия - Албания 1:1 Израиль - Исландия 2:2 Испания - Исландия 5:0
Лихтенштейн
(20 матчей)
100%
0 побед 0 ничьих 20 поражений
Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1
Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Лихтенштейн - Кабо-Верде 0:6 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Германия - Лихтенштейн 9:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4

Результаты матчей

Исландия
Лихтенштейн

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:7
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:7
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
7
1 раз 33%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%
7
1 раз 13%
0
7 раз 88%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Исландия
Лихтенштейн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
1
7
2
6
1.5
2
6
2.5
2
6
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 8 8 0 0 32 - 2 24
2.
Словакия
 Заявка 8 5 1 2 11 - 5 16
3.
Люксембург
 Заявка 8 3 2 3 8 - 18 11
4.
Исландия
 Заявка 8 3 1 4 15 - 10 10
5.
Босния и Герцеговина
 Заявка 8 3 0 5 7 - 14 9
6.
Лихтенштейн
 Заявка 8 0 0 8 1 - 25 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 4 4 0 0 19 - 2 12
2.
Словакия
 Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
3.
Исландия
 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
4.
Босния и Герцеговина
 Заявка 4 2 0 2 5 - 8 6
5.
Люксембург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 8 6
6.
Лихтенштейн
 Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 4 4 0 0 13 - 0 12
2.
Словакия
 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
3.
Люксембург
 Заявка 4 1 2 1 3 - 10 5
4.
Исландия
 Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
5.
Босния и Герцеговина
 Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
6.
Лихтенштейн
 Заявка 5 0 0 5 1 - 15 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 9
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Ирландия Доэрти Мэтт 1 2
Весь список
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    Прогнозы 123
    Исландия 96.7% (119)
    X 3.3% (4)
    Лихтенштейн 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Исландия 4:0 Лихтенштейн

    Исход игры
    Исландия
    96.7% (119)
    Ничья
    3.3% (4)
    Лихтенштейн
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.86% (56)
    Меньше
    52.14% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    15.38% (18)
    Нет
    84.62% (99)
    Популярный счёт
    2:0 Исландия
    40.7% (50)
    3:0 Исландия
    25.2% (31)
    2:1 Исландия
    8.1% (10)
    1:0 Исландия
    7.3% (9)
    4:0 Исландия
    5.7% (7)
    3:1 Исландия
    4.1% (5)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
    5:0 Исландия
    1.6% (2)
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