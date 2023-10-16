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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Греция
FIFA #51
0:0
Второй тайм: 80'
Нидерланды
FIFA #7
0'
13' Желтая карточка
Гертрейда Лютсхарел
13' Желтая карточка
Курбелис Димитрис
0:0
28' Не забитый пенальти
Вегхорст Ваут
29' Желтая карточка
Манталос Петрос
51' Желтая карточка
Симонс Хави
76' Желтая карточка
Рецос Панайотис

Ход матча

13'
 
Гертрейда Лютсхарел
13'
Курбелис Димитрис
 
28'
0:0
Вегхорст Ваут
29'
Манталос Петрос
 
46'
 
Мален Дониэлл
Гертрейда Лютсхарел
51'
 
Симонс Хави
60'
Бухалакис Андреас
Курбелис Димитрис
 
60'
Фунтас Таксиархис
Бакасетас Тасос
 
61'
Сиопис Манолис
Кулиеракис Костас
 
62'
 
Бробби Брайан
Вегхорст Ваут
62'
 
Веерман Йоэй
Симонс Хави
74'
 
Ван де Вен Микки
Хартман Квилиндси
76'
Рецос Панайотис
 
77'
Якумакис Георгиос
Масурас Гиоргос
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 8
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогнозы 156
Греция 5.1% (8)
X 13.5% (21)
Нидерланды 81.4% (127)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Греция
Ничья
Нидерланды
8.60
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3.35
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3.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Влаходимос
Одиссеас
15
Рота
Лазарос
4
Мавропанос
Константинос
2
Рецос
Панайотис
3
Кулиеракис
Костас
11
Бакасетас
Тасос
6
Курбелис
Димитрис
20
Манталос
Петрос
7
Масурас
Гиоргос
8
Иоаннидис
Фотис
21
Цимикас
Костас
1
Вербрюгген
Барт
2
Гертрейда
Лютсхарел
4
Ван
Дейк
Виргил
5
Аке
Натан
22
Дюмфрис
Дензел
8
Виффер
Матс
14
Рейндерс
Тиджани
12
Хартман
Квилиндси
10
Симонс
Хави
9
Вегхорст
Ваут
7
Бергвейн
Стевен
Греция
4-3-3
Нидерланды
3-4-3

История личных встреч

Греция
Нидерланды

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

Е2ОМ
3:0
ТМС
1:2
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Греция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Масурас Гиоргос 5 0.71
Бакасетас Тасос 2 (1) 0.29
Мавропанос Константинос 2 0.29
Пелкас Димитрис 1 0.14
Якумакис Георгиос 1 0.14
Сиопис Манолис 1 0.14
Манталос Петрос 0 0
Бэлдок Джордж 0 0
Цимикас Костас 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Нидерланды
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аке Натан 2 0.33
Вегхорст Ваут 2 0.33
Гакпо Коди 2 (1) 0.33
Де Рон Мартен 1 0.17
Депай Мемфис 1 0.17
Хартман Квилиндси 1 0.17
Дюмфрис Дензел 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Бергвейн Стевен 0 0

Карточки

Греция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манталос Петрос 3 0
Курбелис Димитрис 3 0
Мавропанос Константинос 1 1
Пелкас Димитрис 2 0
Сиопис Манолис 2 0
Цимикас Костас 2 0
Цавелас Георгиос 1 0
Бухалакис Андреас 1 0
Бакасетас Тасос 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Нидерланды
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гертрейда Лютсхарел 2 0
Блинд Дэйли 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Аке Натан 1 0
Вегхорст Ваут 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Веерман Йоэй 1 0
Гакпо Коди 1 0
Виффер Матс 1 0
Симонс Хави 1 0

Результаты матчей

Греция
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Нидерланды
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Греция
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Нидерланды
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
6
Греция
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Нидерланды
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
3
60%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
9
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
3
33%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
2
22%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
4
57%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Греция
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ирландия - Греция 0:2 Греция - Гибралтар 5:0 Нидерланды - Греция 3:0 Франция - Греция 1:0
Греция - Ирландия 2:1 Греция - Литва 0:0 Гибралтар - Греция 0:3 Венгрия - Греция 2:1 Мальта - Греция 2:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Кипр - Греция 1:0 Греция - Косово 2:0 Греция - Кипр 3:0 Косово - Греция 0:1 Северная Ирландия - Греция 0:1 Черногория - Греция 1:0 Румыния - Греция 0:1 Греция - Косово 1:1 Греция - Испания 0:1 Швеция - Греция 2:0
Нидерланды
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Нидерланды - Франция 1:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Греция 3:0 Нидерланды - Италия 2:3
Нидерланды - Хорватия 2:4 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Франция - Нидерланды 4:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Нидерланды - США 3:1 Нидерланды - Катар 2:0 Нидерланды - Эквадор 1:1 Сенегал - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Польша - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Уэльс 3:2 Нидерланды - Польша 2:2 Уэльс - Нидерланды 1:2 Бельгия - Нидерланды 1:4 Нидерланды - Германия 1:1 Нидерланды - Дания 4:2

Результаты матчей

Греция
Нидерланды

Точный счет

2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
3:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Греция
Нидерланды

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
2
1
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
1
2
2
1.5
1
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
4
2
1.5
3
2
2
4
2.5
2
3
1
5
3.5
1
5
4.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 Заявка 6 6 0 0 13 - 1 18
2.
Греция
 0:0 Заявка 7 4 1 2 12 - 5 13
3.
Нидерланды
 0:0 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
4.
Ирландия
 3:0 Заявка 7 2 0 5 8 - 9 6
5.
Гибралтар
 0:3 Заявка 6 0 0 6 0 - 20 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Греция
 0:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
3.
Нидерланды
 0:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
4.
Ирландия
 3:0 Заявка 4 1 0 3 4 - 5 3
5.
Гибралтар
 0:3 Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Греция
 0:0 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
3.
Нидерланды
 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
4.
Ирландия
 3:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
5.
Гибралтар
 0:3 Заявка 3 0 0 3 0 - 11 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 9
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 79'
    Манталос пробивает низом из-за пределов штрафной, мяч попадает в ногу защитника и прикатывается в руки Вербрюггену.
  • Замена
    77'
    Георгиос Якумакис появляется на поле вместо Гиоргоса Масураса.
  • Желтая карточка
    76'
    Рецос в центре поля жестко встречает Бробби, попадая тому сзади по ногам, желтая карточка защитнику хозяев.
  • Замена
    74'
    Микки Ван Де Вен появляется на поле вместо Квилиндси Хартмана.
  • Угловой
    73'
    Свой первый угловой в сегодняшнем матче заработали хозяева поля, Цимикас направил мяч на ближнюю штангу, однако оборона голландцев сыграла надежно.
  • 71'
    20 минут остается играть в этой встрече, посмотрим, кто из команд готов более ударно провести концовку. Пока моментов совсем не возникает.
  • 69'
    Дюмфрис после диагонального перевода головой скидывает мяч в центр, однако партнерам не удается успеть к этой скидке.
  • 68'
    Про ворота команды позабыли в последние минуты, возня в центре поля, которая, скорее, на руку сборной Греции.
  • 66'
    Выровнялась игра к середине второго тайма, удается сборной Греции организовать передышку для своей обороны, которой сегодня приходится трудиться много.
  • 64'
    Цимикас с левого края штрафной неожиданно пробивает в направлении ворот, однако попадает лишь в сетку с внешней стороны.
  • 63'
    Фунтас на скорости промчался по свободному левому флангу, однако передачу в штрафную от свежего игрока греческой сборной заблокировали.
  • Замена
    62'
    Брайан Бробби появляется на поле вместо Ваута Вегхорста, а Йоэй Веерман меняет Хави Симонса.
  • Замена
    60'
    Тасос Бакасетас получает травму и покидает поле, вместо него в игру вступает Таксиархис Фунтас. Также в этой паузе на поле появляются Андреас Бухалакис и Манолис Сиопис, которые сменили Костаса Кулиеракиса и Димитриса Курбелиса.
  • 59'
    Манталос после навеса Масураса с правого фланга добирается до верхового мяча, однако направить снаряд в створ греку не удается.
  • Офсайд
    58'
    Вылазка хозяев к чужим воротам завершается отмашкой лайнсмена - Масурас оказлался в положении "вне игры".
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Быстро разыгрывают голландцы штрафной на левом фланге, однако у Хави Симонса не получается толковая подача в штрафную соперника.
    • 55'
      Преимущество сборной Нидерландов уже не вызывает никаких сомнений, 3:10 по общему количеству ударов, 1:5 по попаданиям в створ. 
    • 53'
      Вегхорст цепляется за мяч на чужой половине, Хави Симонс имел шанс вывести Бергвейна на рандеву с Влаходимосом, однако здорово один из греков прервал полёт мяча.
    • 52'
      Рейндерс у лицевой линии развернул защитника и с острейшего угла пробил в створ, но Влаходимос был на месте, в следующей фазе атаки Хави Симонс пробивал с разворота из центра штрафной - мимо створа.
    • Желтая карточка
      51'
      Хави Симонс получает желтую карточку за фол против Курбелиса в центре поля.
    • Опасный момент
      50'
      Иоаннидис на правом фланге атаки уходит от опеки Аке и с достаточно острого угла пробивал в створ, но попал в сетку с внешней стороны!
    • Угловой
      49'
      Теперь угловой с правого фланга подает Хави Симонс, снова верховая борьба остается за игроками сборной Греции.
    • Угловой
      48'
      Хави Симонс с углового исполняет подачу практически в створ ворот, однако удается защитникам сборной Греции мяч выбить.
    • Опасный момент
      47'
      Бергвейн после ошибки Мавропаноса добирается до штрафной соперника и пробивает в левый от себя угол - Влаходимос отбивает мяч на угловой!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался! Дониэлл Мален появляется на поле вместо Лютсхарела Гертрейды.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Кулиеракис после навеса Цимикаса со штрафного вылетел на верховой мяч в 17 метрах от ворот, но головой направил его мимо створа.
    • Фол, нарушение
      45'
      Цимикас получает неприятный удар в единоборстве с Дюмфрисом, в этом моменте арбитр обходится без карточки.
    • Дополнительное время
      45'
      4 минуты добавляет Алехандро Эрнандес к основному времени первого тайма.
    • Угловой
      45'
      Угловой сборная Нидерландов опять разыгрывает, однако в этот раз греки вынудили соперника сыграть не очень точно.
    • Опасный момент
      44'
      Бергвейн после заброса из глубины поля пробивает с левого края штрафной в ближний угол, однако Влаходимос спасает свои ворота!
    • 42'
      В последние минуты уже сборная Греции почаще стала отмечаться на чужой половине поля, пока у хозяев всего один удар в этом матче, ставший следствием хорошего "стандарта".
    • 40'
      Выпад хозяев через правый фланг завершается подачей в штрафную, однако Иоаннидиса опережает Ван Дейк.
    • 39'
      Дюмфрис завершает свой проход прострельной передачей, но оборона сборной Греции не позволяет мячу дойти до Вегхорста.
    • Офсайд
      38'
      Бергвейн получает мяч в штрафной и катит под удар Вегхорсту, которого в подкате накрывает соперник, плюс офсайд зафиксирован у "оранжевых" в этой атаке.
    • Угловой
      37'
      И снова голландцы разыгрывают угловой с выводом на дальний удар Рейндерса, в этот раз полузащитник "Милана" попадает в голову Мавропаносу.
    • 36'
      Очередной угловой зарабатывают голландцы, подачу Хартмана с левого фланга успел заблокировать Рота.
    • 34'
      Уже не так много времени остается играть в первой половине встречи, ярких моментов у нас пока немного, сборная Греции, в отличие от первого тайма, пока держится.
    • 32'
      Рота подключился в атаку по правому флангу и явно собирался заработать угловой, однако рефери, к неудовольствию греков, назначил удар от ворот.
    • 31'
      60 процентов игрового времени мячом владеют гости, сейчас инициатива полностю за ними, незабитый пенальти их настрой не сбил.
    • Травма, повреждение
      30'
      И вновь есть работа у врачей сборной Нидерландов, теперь уже Хави Симонсу нужна помощь после фола Манталоса.
    • Желтая карточка
      29'
      Манталос получает желтую карточку за неаккуратный подкат в центре поля под Хави Симонса.
    • Не забитый пенальти
      28'
      Не забивают пенальти гости! Вегхорст с "точки" пробивает чуть правее центра, Влаходимос отбивает мяч и сам же успевает на отскок раньше остальных!
    • Видеоповтор
      27'
      И всё-таки решение испанского арбитра подтверждено, 11-метровый исполнят гости, несмотря на бурное несогласие греческой стороны.
    • Травма, повреждение
      26'
      Помощь врачей требуется капитану сборной Нидерландов, в этой же паузе греки всячески пытались оспорить решение арбитра.
    • Пенальти!
      25'
      Пенальти в ворота сборной Греции! Вторым темпом после углового последовала подача с левого фланга, а Ван Дейка завалил на газон Кулиеракис!
    • 24'
      Включение Дюмфриса по правому флангу удается остановить Рецосу, мяч уходит на очередной угловой.
    • 23'
      К середине тайма уже вырисовывается преимущество сборной Нидерландов, терпеливо переждали они стартовый натиск хозяев и сами пошли вперед.
    • Угловой
      22'
      Теперь углоой с правого фланга подает Хави Симонс, Виффер вылетал на мяч, однако акцентированного удара у полузащитника гостей не получилось.
    • Угловой
      21'
      Этот угловой голландцы разыграли, доставив мяч в центральную зону, откуда снова пробил Рейндерс - в этот раз снаряд пошел в створ, Влаходимос не очень ловко отбил его.
    • 20'
      Неудачный пас назад отдает Рецос, Влаходимос как ни пытался, избежать углового у своих ворот не сумел.
    • Угловой
      19'
      Хави Симонс с углового навесил на ближнюю штангу, греки выбили мяч из штрафной, а Рейндерс из-за пределов штрафной пробил рядом с левой штангой.
    • 18'
      Бергвейн навязал борьбу Масурасу в чужой штрафной и заработал угловой, хотя намекают "оранжевые", что грек, заваливаясь на газон, сыграл рукой.
    • 16'
      Пока достаточно пассивно выглядят гости, стратегически ничья их устраивает, а вот поражение поставит команду Рональда Кумана в затруднительное положение.
    • 14'
      После навеса со штрафного и скидки головой Мавропанос головой направил мяч в створ ворот, однако проблем Вербрюггену не доставил.
    • Желтая карточка
      13'
      Гертрейда получает желтую карточку за фол против Иоаннидиса, который уже уходил от защитника "Фейеноорда". Также предупреждения за разговоры удостоился Курбелис.
    • 12'
      Атака хозяев поля через левый фланг завершается кроссом в исполнении Кулиеракиса - Вербрюгген на выходе спокойно забирает мяч.
    • 11'
      Ранее в официальных матчах команды встречались в отборе к Евро-1992, тогда голландцы выиграли оба матча с одинаковым счётом 2:0.
    • 10'
      Иоаннидис завершает свой проход по правому краю прострелом, однако мяч выкатывается за лицевую линию и попадает в сетку с внешней стороны.
    • 9'
      Напомним, что первый матч команды провели в сентябре, тогда "оранжевые" дома не испытали проблем - Де Рон, Гакпо и Вегхорст сделали результат уже по ходу первого тайма.
    • Судья
      7'
      Проход Бергвейна завершается падением в нескольких метрах от линии штрафной, но свисток Алехандро Эрнандеса молчит.
    • 6'
      Напомним, что греки на три очка опережают голландцев, но имеют на одну игру больше. 3 дня назад команда Густаво Пойета выиграла в гостях у Ирландии со счётом 2:0, а Нидерланды дома уступили французам - 1:2.
    • 5'
      Недовольна местная публика, считают греки, что Ван Дейк с нарушением правил выиграл единоборство у одного из атакующих игроков хозяев.
    • 3'
      Вегхорст с правого фланга попытался исполнить подачу в штрафную, однако Рецос удачно сработал в этом моменте, организовав удар от ворот.
    • 2'
      Напомним, что из группы В на Евро-2024 уже квалифицировалась сборная Франции, Греция и Нидерланды оспаривают вторую путёвку.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Греция 0:0 Нидерланды

    Исход игры
    Греция
    5.1% (8)
    Ничья
    13.5% (21)
    Нидерланды
    81.4% (127)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.42% (89)
    Меньше
    24.58% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    82.2% (97)
    Нет
    17.8% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Нидерланды
    41.7% (65)
    1:1 Ничья
    7.1% (11)
    0:1 Нидерланды
    6.4% (10)
    1:3 Нидерланды
    6.4% (10)
    0:2 Нидерланды
    3.8% (6)
    2:2 Ничья
    3.2% (5)
    2:1 Греция
    1.9% (3)
    0:3 Нидерланды
    1.3% (2)
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