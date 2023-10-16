Дюмфрис после диагонального перевода головой скидывает мяч в центр, однако партнерам не удается успеть к этой скидке.

20 минут остается играть в этой встрече, посмотрим, кто из команд готов более ударно провести концовку. Пока моментов совсем не возникает.

Свой первый угловой в сегодняшнем матче заработали хозяева поля, Цимикас направил мяч на ближнюю штангу, однако оборона голландцев сыграла надежно.

Рецос в центре поля жестко встречает Бробби, попадая тому сзади по ногам, желтая карточка защитнику хозяев.

Манталос пробивает низом из-за пределов штрафной, мяч попадает в ногу защитника и прикатывается в руки Вербрюггену.

Вылазка хозяев к чужим воротам завершается отмашкой лайнсмена - Масурас оказлался в положении "вне игры".

Манталос после навеса Масураса с правого фланга добирается до верхового мяча, однако направить снаряд в створ греку не удается.

Тасос Бакасетас получает травму и покидает поле, вместо него в игру вступает Таксиархис Фунтас. Также в этой паузе на поле появляются Андреас Бухалакис и Манолис Сиопис, которые сменили Костаса Кулиеракиса и Димитриса Курбелиса.

Брайан Бробби появляется на поле вместо Ваута Вегхорста, а Йоэй Веерман меняет Хави Симонса.

Фунтас на скорости промчался по свободному левому флангу, однако передачу в штрафную от свежего игрока греческой сборной заблокировали.

Цимикас с левого края штрафной неожиданно пробивает в направлении ворот, однако попадает лишь в сетку с внешней стороны.

Выровнялась игра к середине второго тайма, удается сборной Греции организовать передышку для своей обороны, которой сегодня приходится трудиться много.

Про ворота команды позабыли в последние минуты, возня в центре поля, которая, скорее, на руку сборной Греции.

Второй тайм начался! Дониэлл Мален появляется на поле вместо Лютсхарела Гертрейды.

Бергвейн после ошибки Мавропаноса добирается до штрафной соперника и пробивает в левый от себя угол - Влаходимос отбивает мяч на угловой!

Хави Симонс с углового исполняет подачу практически в створ ворот, однако удается защитникам сборной Греции мяч выбить.

Теперь угловой с правого фланга подает Хави Симонс, снова верховая борьба остается за игроками сборной Греции.

Иоаннидис на правом фланге атаки уходит от опеки Аке и с достаточно острого угла пробивал в створ, но попал в сетку с внешней стороны!

Хави Симонс получает желтую карточку за фол против Курбелиса в центре поля.

Рейндерс у лицевой линии развернул защитника и с острейшего угла пробил в створ, но Влаходимос был на месте, в следующей фазе атаки Хави Симонс пробивал с разворота из центра штрафной - мимо створа.

Вегхорст цепляется за мяч на чужой половине, Хави Симонс имел шанс вывести Бергвейна на рандеву с Влаходимосом, однако здорово один из греков прервал полёт мяча.

Преимущество сборной Нидерландов уже не вызывает никаких сомнений, 3:10 по общему количеству ударов, 1:5 по попаданиям в створ.

Быстро разыгрывают голландцы штрафной на левом фланге, однако у Хави Симонса не получается толковая подача в штрафную соперника.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Кулиеракис после навеса Цимикаса со штрафного вылетел на верховой мяч в 17 метрах от ворот, но головой направил его мимо створа.

45' Цимикас получает неприятный удар в единоборстве с Дюмфрисом, в этом моменте арбитр обходится без карточки.

45' 4 минуты добавляет Алехандро Эрнандес к основному времени первого тайма.

45' Угловой сборная Нидерландов опять разыгрывает, однако в этот раз греки вынудили соперника сыграть не очень точно.

44' Бергвейн после заброса из глубины поля пробивает с левого края штрафной в ближний угол, однако Влаходимос спасает свои ворота!

42' В последние минуты уже сборная Греции почаще стала отмечаться на чужой половине поля, пока у хозяев всего один удар в этом матче, ставший следствием хорошего "стандарта".

40' Выпад хозяев через правый фланг завершается подачей в штрафную, однако Иоаннидиса опережает Ван Дейк.

39' Дюмфрис завершает свой проход прострельной передачей, но оборона сборной Греции не позволяет мячу дойти до Вегхорста.

38' Бергвейн получает мяч в штрафной и катит под удар Вегхорсту, которого в подкате накрывает соперник, плюс офсайд зафиксирован у "оранжевых" в этой атаке.

37' И снова голландцы разыгрывают угловой с выводом на дальний удар Рейндерса, в этот раз полузащитник "Милана" попадает в голову Мавропаносу.

36' Очередной угловой зарабатывают голландцы, подачу Хартмана с левого фланга успел заблокировать Рота.

34' Уже не так много времени остается играть в первой половине встречи, ярких моментов у нас пока немного, сборная Греции, в отличие от первого тайма, пока держится.

32' Рота подключился в атаку по правому флангу и явно собирался заработать угловой, однако рефери, к неудовольствию греков, назначил удар от ворот.

31' 60 процентов игрового времени мячом владеют гости, сейчас инициатива полностю за ними, незабитый пенальти их настрой не сбил.

30' И вновь есть работа у врачей сборной Нидерландов, теперь уже Хави Симонсу нужна помощь после фола Манталоса.

29' Манталос получает желтую карточку за неаккуратный подкат в центре поля под Хави Симонса.

28' Не забивают пенальти гости! Вегхорст с "точки" пробивает чуть правее центра, Влаходимос отбивает мяч и сам же успевает на отскок раньше остальных!

27' И всё-таки решение испанского арбитра подтверждено, 11-метровый исполнят гости, несмотря на бурное несогласие греческой стороны.

26' Помощь врачей требуется капитану сборной Нидерландов, в этой же паузе греки всячески пытались оспорить решение арбитра.

25' Пенальти в ворота сборной Греции! Вторым темпом после углового последовала подача с левого фланга, а Ван Дейка завалил на газон Кулиеракис!

24' Включение Дюмфриса по правому флангу удается остановить Рецосу, мяч уходит на очередной угловой.

23' К середине тайма уже вырисовывается преимущество сборной Нидерландов, терпеливо переждали они стартовый натиск хозяев и сами пошли вперед.

22' Теперь углоой с правого фланга подает Хави Симонс, Виффер вылетал на мяч, однако акцентированного удара у полузащитника гостей не получилось.

21' Этот угловой голландцы разыграли, доставив мяч в центральную зону, откуда снова пробил Рейндерс - в этот раз снаряд пошел в створ, Влаходимос не очень ловко отбил его.

20' Неудачный пас назад отдает Рецос, Влаходимос как ни пытался, избежать углового у своих ворот не сумел.

19' Хави Симонс с углового навесил на ближнюю штангу, греки выбили мяч из штрафной, а Рейндерс из-за пределов штрафной пробил рядом с левой штангой.

18' Бергвейн навязал борьбу Масурасу в чужой штрафной и заработал угловой, хотя намекают "оранжевые", что грек, заваливаясь на газон, сыграл рукой.

16' Пока достаточно пассивно выглядят гости, стратегически ничья их устраивает, а вот поражение поставит команду Рональда Кумана в затруднительное положение.

14' После навеса со штрафного и скидки головой Мавропанос головой направил мяч в створ ворот, однако проблем Вербрюггену не доставил.

13' Гертрейда получает желтую карточку за фол против Иоаннидиса, который уже уходил от защитника "Фейеноорда". Также предупреждения за разговоры удостоился Курбелис.

12' Атака хозяев поля через левый фланг завершается кроссом в исполнении Кулиеракиса - Вербрюгген на выходе спокойно забирает мяч.

11' Ранее в официальных матчах команды встречались в отборе к Евро-1992, тогда голландцы выиграли оба матча с одинаковым счётом 2:0.

10' Иоаннидис завершает свой проход по правому краю прострелом, однако мяч выкатывается за лицевую линию и попадает в сетку с внешней стороны.

9' Напомним, что первый матч команды провели в сентябре, тогда "оранжевые" дома не испытали проблем - Де Рон, Гакпо и Вегхорст сделали результат уже по ходу первого тайма.

7' Проход Бергвейна завершается падением в нескольких метрах от линии штрафной, но свисток Алехандро Эрнандеса молчит.

6' Напомним, что греки на три очка опережают голландцев, но имеют на одну игру больше. 3 дня назад команда Густаво Пойета выиграла в гостях у Ирландии со счётом 2:0, а Нидерланды дома уступили французам - 1:2.

5' Недовольна местная публика, считают греки, что Ван Дейк с нарушением правил выиграл единоборство у одного из атакующих игроков хозяев.

3' Вегхорст с правого фланга попытался исполнить подачу в штрафную, однако Рецос удачно сработал в этом моменте, организовав удар от ворот.

2' Напомним, что из группы В на Евро-2024 уже квалифицировалась сборная Франции, Греция и Нидерланды оспаривают вторую путёвку.