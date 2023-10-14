Тур: 8. Стадион: OPAP Arena.
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История личных встреч
Греция
Нидерланды
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Греция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Масурас Гиоргос
|5
|0.83
|Бакасетас Тасос
|2 (1)
|0.33
|Мавропанос Константинос
|2
|0.33
|Пелкас Димитрис
|1
|0.17
|Якумакис Георгиос
|1
|0.17
|Сиопис Манолис
|1
|0.17
|Манталос Петрос
|0
|0
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Яннулис Димитрис
|0
|0
Нидерланды
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аке Натан
|2
|0.4
|Вегхорст Ваут
|2
|0.4
|Гакпо Коди
|2 (1)
|0.4
|Де Рон Мартен
|1
|0.2
|Депай Мемфис
|1
|0.2
|Хартман Квилиндси
|1
|0.2
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Бергвейн Стевен
|0
|0
Карточки
Греция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мавропанос Константинос
|1
|1
|Манталос Петрос
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Пелкас Димитрис
|2
|0
|Сиопис Манолис
|2
|0
|Цимикас Костас
|2
|0
|Цавелас Георгиос
|1
|0
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|Бакасетас Тасос
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
Нидерланды
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блинд Дэйли
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Аке Натан
|1
|0
|Вегхорст Ваут
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Веерман Йоэй
|1
|0
|Гакпо Коди
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
|Виффер Матс
|1
|0
Результаты матчей
Греция
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Нидерланды
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Греция
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Нидерланды
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
6
Греция
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Нидерланды
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
3
60%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
9
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
3
33%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
2
22%
76-90
Пропущено
5
7
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
4
57%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Греция
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Греция - Гибралтар 5:0 Нидерланды - Греция 3:0 Франция - Греция 1:0 Греция - Ирландия 2:1
Греция - Литва 0:0 Гибралтар - Греция 0:3 Венгрия - Греция 2:1 Мальта - Греция 2:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Кипр - Греция 1:0 Греция - Косово 2:0 Греция - Кипр 3:0 Косово - Греция 0:1 Северная Ирландия - Греция 0:1 Черногория - Греция 1:0 Румыния - Греция 0:1 Греция - Косово 1:1 Греция - Испания 0:1 Швеция - Греция 2:0 Грузия - Греция 0:2
Нидерланды
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ирландия - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Греция 3:0 Нидерланды - Италия 2:3 Нидерланды - Хорватия 2:4
Нидерланды - Гибралтар 3:0 Франция - Нидерланды 4:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Нидерланды - США 3:1 Нидерланды - Катар 2:0 Нидерланды - Эквадор 1:1 Сенегал - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Польша - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Уэльс 3:2 Нидерланды - Польша 2:2 Уэльс - Нидерланды 1:2 Бельгия - Нидерланды 1:4 Нидерланды - Германия 1:1 Нидерланды - Дания 4:2 Нидерланды - Норвегия 2:0
Результаты матчей
Греция
Нидерланды
Точный счет
2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
3:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Греция
Нидерланды
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
11
22
11
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
42
32
24
23
15
15
Группа B
Группа B
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|9 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|7
|Франция
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 3
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|4
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 2
Прогнозы на матч Греция - Нидерланды
Исход игры
Греция
2.1% (1)
Ничья
10.6% (5)
Нидерланды
87.2% (41)
Тотал 2.5
Больше
76.09% (35)
Меньше
23.91% (11)
Обе команды забьют
Да
84.78% (39)
Нет
15.22% (7)
Популярный счёт
1:2 Нидерланды
55.3% (26)
0:1 Нидерланды
10.6% (5)
1:1 Ничья
8.5% (4)
1:3 Нидерланды
8.5% (4)
0:2 Нидерланды
4.3% (2)
2:3 Нидерланды
4.3% (2)
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