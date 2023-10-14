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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Греция
FIFA #51
 
Позже
Нидерланды
FIFA #7
Прогнозы 47
Греция 2.1% (1)
X 10.6% (5)
Нидерланды 87.2% (41)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Греция
Ничья
Нидерланды
3.75
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3.50
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3.25
Все Коэффициенты

История личных встреч

Греция
Нидерланды

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

Е2ОМ
3:0
ТМС
1:2
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Греция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Масурас Гиоргос 5 0.83
Бакасетас Тасос 2 (1) 0.33
Мавропанос Константинос 2 0.33
Пелкас Димитрис 1 0.17
Якумакис Георгиос 1 0.17
Сиопис Манолис 1 0.17
Манталос Петрос 0 0
Бэлдок Джордж 0 0
Цимикас Костас 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Нидерланды
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аке Натан 2 0.4
Вегхорст Ваут 2 0.4
Гакпо Коди 2 (1) 0.4
Де Рон Мартен 1 0.2
Депай Мемфис 1 0.2
Хартман Квилиндси 1 0.2
Дюмфрис Дензел 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Бергвейн Стевен 0 0

Карточки

Греция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мавропанос Константинос 1 1
Манталос Петрос 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Пелкас Димитрис 2 0
Сиопис Манолис 2 0
Цимикас Костас 2 0
Цавелас Георгиос 1 0
Бухалакис Андреас 1 0
Бакасетас Тасос 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Нидерланды
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блинд Дэйли 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Аке Натан 1 0
Вегхорст Ваут 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Веерман Йоэй 1 0
Гакпо Коди 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Виффер Матс 1 0

Результаты матчей

Греция
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Нидерланды
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Греция
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Нидерланды
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
6
Греция
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Нидерланды
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
3
60%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
9
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
3
33%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
2
22%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
4
57%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Греция
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Греция - Гибралтар 5:0 Нидерланды - Греция 3:0 Франция - Греция 1:0 Греция - Ирландия 2:1
Греция - Литва 0:0 Гибралтар - Греция 0:3 Венгрия - Греция 2:1 Мальта - Греция 2:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Кипр - Греция 1:0 Греция - Косово 2:0 Греция - Кипр 3:0 Косово - Греция 0:1 Северная Ирландия - Греция 0:1 Черногория - Греция 1:0 Румыния - Греция 0:1 Греция - Косово 1:1 Греция - Испания 0:1 Швеция - Греция 2:0 Грузия - Греция 0:2
Нидерланды
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ирландия - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Греция 3:0 Нидерланды - Италия 2:3 Нидерланды - Хорватия 2:4
Нидерланды - Гибралтар 3:0 Франция - Нидерланды 4:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Нидерланды - США 3:1 Нидерланды - Катар 2:0 Нидерланды - Эквадор 1:1 Сенегал - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Польша - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Уэльс 3:2 Нидерланды - Польша 2:2 Уэльс - Нидерланды 1:2 Бельгия - Нидерланды 1:4 Нидерланды - Германия 1:1 Нидерланды - Дания 4:2 Нидерланды - Норвегия 2:0

Результаты матчей

Греция
Нидерланды

Точный счет

2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
3:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Греция
Нидерланды

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
2
1
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
1
2
2
1.5
1
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
4
2
1.5
3
2
2
4
2.5
2
3
1
5
3.5
1
5
4.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 Заявка 6 6 0 0 13 - 1 18
2.
Греция
 Заявка 6 4 0 2 12 - 5 12
3.
Нидерланды
 Заявка 5 3 0 2 9 - 7 9
4.
Ирландия
 Заявка 6 1 0 5 5 - 9 3
5.
Гибралтар
 Заявка 5 0 0 5 0 - 17 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Греция
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Нидерланды
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
4.
Ирландия
 Заявка 4 1 0 3 4 - 5 3
5.
Гибралтар
 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Греция
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
3.
Нидерланды
 Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Ирландия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
5.
Гибралтар
 Заявка 3 0 0 3 0 - 11 0
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Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 9 (1)
Португалия Роналду Криштиану 7
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Греция - Нидерланды от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2023, осталось 2 дня 13 часов 38 минут.



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    • Прогнозы 47
    Греция 2.1% (1)
    X 10.6% (5)
    Нидерланды 87.2% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Греция
    Ничья
    Нидерланды
    3.75
    Реклама, pari.ru
    3.50
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    Прогнозы на матч Греция - Нидерланды

    Исход игры
    Греция
    2.1% (1)
    Ничья
    10.6% (5)
    Нидерланды
    87.2% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.09% (35)
    Меньше
    23.91% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    84.78% (39)
    Нет
    15.22% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Нидерланды
    55.3% (26)
    0:1 Нидерланды
    10.6% (5)
    1:1 Ничья
    8.5% (4)
    1:3 Нидерланды
    8.5% (4)
    0:2 Нидерланды
    4.3% (2)
    2:3 Нидерланды
    4.3% (2)
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